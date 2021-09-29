Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) вошел в историю Церкви, как первый Патриарх в Российской Федерации. При нем произошло немало важнейших изменений в церковной жизни, в том числе — серьезный рост числа храмов, монастырей и приходов Русской Православной Церкви, возрастание роли Церкви в общественной жизни, воссоединение РПЦ с Русской православной церковью заграницей, канонизация российских новомучеников и исповедников, пострадавших за веру в годы гонений на Церковь и др. Что примечательно, хотя в современном обществе этому не придают особого значения, Алексий II принадлежал к старинному дворянскому роду Ридригеров.

Семья первого российского патриарха

Будущий патриарх Алексий II родился в Таллине, в семье протоиерея Михаила Александровича Ридигера. Молодость Михаила Александровича пришлась на 20-е годы, период, когда Прибалтика еще не была советской. В то время в Таллине, в Риге жило множество эмигрантов из России, действовали молодежные кружки Русского студенческого христианского движения (РСХД). Михаил Ридигер был активистом одного из таких кружков в Таллине. Здесь он познакомился со своей будущей женой — Еленой Иосифовной Писаревой, дочерью русского офицера, расстрелянного большевиками.

Михаил еще до женитьбы объявил невесте, что хочет стать священником, и она поддержала его в этом намерении. В семье Елены Иосифовны тоже были священнослужители.

Сохранилось семейное предание о чудесном случае, произошедшим с Еленой Ридигер в то время, когда она была беременна сыном Алексеем. Ей необходимо было поехать в другой город на автобусе. Она немного опоздала, не успевала купить билет, и, несмотря на ее горячие просьбы, ей не позволили сесть в уходящий автобус. Когда она пришла, чтобы уехать следующим рейсом, то узнала, что автобус, на который она опоздала, попал в аварию, и все пассажиры погибли.

Несмотря на то, что детство Алексия прошло в Эстонии, он чувствовал неразрывную связь с русской духовной культурой и традицией. Родители часто брали мальчика с собой в паломнические поездки на Валаам (этот архипелаг Ладожского озера и монастырь на нем тогда находились в Финляндии) и в другие русские монастыри.

Род Ридигеров

Благочестие и глубокое почитание русской православной духовной культуры — эти качества воспитал в будущем Патриархе его отец, выходец хоть из православной, русскоязычной, но, тем не менее, не вполне русской по происхождению семьи.

Род Ридигеров восходит к курляндскому дворянству. (Курляндия располагалась на территории нынешней Латвии). При Екатерине Великой Фридрих Вильгельм фон Ридигер принял русское подданство, перешел в православие, став Федором Ивановичем Ридигером. Он положил начало русской ветви Ридигеров. Эта семья с честью служила России на протяжении нескольких поколений.

Граф Федор Васильевич Ридигер (1783−1856), генерал от кавалерии. Участвовал в войне со Швецией (1807) в звании майора, особенно отличился в сражениях при Лапферте и деревне Лаппо. В Отечественной войне 1812 года подполковник Ридигер командовал Гродненским гусарским полком, бился в сражениях при Клястицах, Полоцке, преследовал армию Наполеона до Березины. После Отечественной войны Ридигер принимал участие в заграничных походах русской армии, в Русско-турецкой войне 1828 года и в последующих военных кампаниях. Был награжден орденами святой Анны, святого Владимира, святого Георгия, медалями, именным оружием и т. д.

Граф Николай Иванович Ридигер (1838−1910), генерал от инфантерии. Герой русско-турецкой войны 1877−1878 г. Полковник Ридигер командовал 15-м Тифлисским гренадерским полком. Отличился в сражениях при Ардагане, под Карсом, у Деве-Бойну и др. Был ранен, но не оставил строя. Награжден орденами святого Станислава, Святой Анны, святого Георгия, золотой саблей с надписью: «За храбрость» и т. д.

И, безусловно, к числу значительнейших представителей рода Ридигеров относится и Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

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