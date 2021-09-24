23−24 сентября 2021 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии.

В заседании приняли участие временные члены: митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; митрополит Челябинский и Миасский Алексий; архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор; епископ Лысковский и Лукояновский Силуан.

ЖУРНАЛ № 55

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории России.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие митрополии Русской Православной Церкви:

21 июля 2021 года — Татарстанскую;

11 сентября 2021 года — Псковскую;

11−13 сентября 2021 года — Санкт-Петербургскую;

18−19 сентября 2021 года — Волгоградскую.

21 июля 2021 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию.

Его Святейшество совершил великое освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря на месте обретения чудотворного образа Пресвятой Богородицы, а также возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Анастасий (Меткин); митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий; епископ Елабужский Иннокентий, викарий Казанской епархии; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; клирики Татарстанской митрополии. На богослужении присутствовали: председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко; полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе И.А. Комаров; президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов; государственный советник Республики Татарстан, председатель Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев; начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны России В.В. Герасимов; а также: председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль хазрат Самигуллин; председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин; председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский муфтият», муфтий Духовного управления мусульман Чувашской Республики Альбир хазрат Крганов; митрополит Московский и всея Руси Корнилий и епископ Казанско-Вятский Евфимий (Русская Православная Старообрядческая Церковь); представители государственных структур и общественности, члены Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.

По окончании богослужения полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе И.А. Комаров огласил приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина участникам торжеств. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов и государственный советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев обратились к собравшимся с приветственными словами.

В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви осмотрел музей истории собора Казанской иконы Божией Матери, расположенный в нижней части собора; помолился на могиле приснопамятного митрополита Феофана (Ашуркова), чьей инициативой и трудами был воссоздан Казанский собор. Позднее состоялось торжественное награждение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановом государственной наградой Татарстана орденом Дружбы («Дуслык») и встреча Его Святейшества с президентом Республики Татарстан при участии главы Татарстанской митрополии митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды.

Затем в резиденции президента Республики Татарстан в Казанском кремле состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с мусульманскими религиозными лидерами. В беседе с Предстоятелем Русской Православной Церкви приняли участие председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль хазрат Самигуллин, председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин, председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский муфтият», муфтий Духовного управления мусульман Чувашской Республики Альбир хазрат Крганов.

По завершении встречи Святейший Патриарх Кирилл отбыл в Москву.

11 сентября 2021 года, в преддверии праздника перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Первосвятительский визит в Псковскую митрополию, где освятил мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва (Гдовский район Псковской области). В церемонии открытия мемориального комплекса принял участие Президент России В.В. Путин. Открытие мемориала на берегу Чудского озера является одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения святого Александра Невского.

Также при открытии и освящении памятника присутствовали председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Российского военно-исторического общества — помощник Президента России В.Р. Мединский и губернатор Псковской области М.Ю. Ведерников.

Глава российского государства приветствовал собравшихся на церемонии открытия. Также к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По окончании церемонии В.В. Путин и Святейший Патриарх Кирилл осмотрели часовню во имя святого князя Александра.

Вечером того же дня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург. Город Санкт-Петербург и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра стали центром общероссийских и общецерковных торжеств, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

12 сентября 2021 года, в праздник перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил Божественную литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Его Святейшеству сослужили постоянные и временные члены Священного Синода: митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; митрополит Челябинский и Миасский Алексий; архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор; епископ Лысковский и Лукояновский Силуан; а также: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий; епископ Кронштадтский Назарий, наместник Александро-Невской лавры; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; духовенство Санкт-Петербурга и Москвы.

На богослужении присутствовали: председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко; полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе А.В. Гуцан; губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко; первый заместитель министра культуры России С.Г. Обрывалин; мэр города Белграда Республики Сербия Зоран Радойичич.

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх возглавил крестный ход c мощами благоверного князя Александра Невского из Троицкого собора на площадь Александра Невского. Честные мощи были установлены на специальном помосте с сенью. Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молебное пение благоверному великому князю Александру Невскому.

С площади Александра Невского Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе со святыми мощами вновь направился в Александро-Невскую лавру. Здесь состоялась встреча Его Святейшества с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием и губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым.

13 сентября 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения возрожденного храма Святой Троицы — Архиерейского подворья на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга. На освящении присутствовали: губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; председатель правления ПАО «Газпром», заместитель председателя Совета директоров ПАО «Газпром» А.Б. Миллер; генеральный директор ООО «Газпром инвест» В.А. Тюрин. По завершении богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился ко всем присутствующим со словом, в котором выразил признательность руководству ПАО «Газпром» за помощь в восстановлении храма Пресвятой Троицы.

Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил нижнюю часть храма, где находятся музей и крестильня. После выхода из музея Святейший Владыка пообщался с детьми — представителями отряда «Юный морской пехотинец» ГБОУ начальной школы — детского сада № 36 Василеостровского района Санкт-Петербурга. Святейший Владыка также побывал на могиле смотрителя киновии иеромонаха Паисия (Кривоборского) (+1854), расположенной за алтарем храма, и осмотрел помещение воскресной школы. В доме причта архиерейского подворья состоялась беседа Его Святейшества с председателем правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером и митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия Русской Православной Церкви и компании «Газпром».

В этот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова посетил Воскресенский Новодевичий женский монастырь Санкт-Петербурга. Здесь Его Святейшество совершил освящение восстановленной колокольни обители со святыми вратами и надвратным храмом.

В ходе визита в Санкт-Петербургскую митрополию Святейший Патриарх Кирилл посетил Никольское кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, где совершил заупокойную литию на могиле своего духовного наставника приснопамятного митрополита Никодима (Ротова) и помолился на могилах приснопамятных митрополитов Антония (Мельникова) и Иоанна (Снычева), архиепископа Михаила (Мудьюгина), епископа Маркелла (Ветрова). Также Его Святейшество побывал на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга, где совершил литию на месте погребения своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых.

19 сентября 2021 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, день воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора благоверного великого князя Александра Невского в Волгограде и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Саратовский и Вольский Игнатий; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан; архиепископ Егорьевский Матфей; епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей; епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний; епископ Калачевский и Палласовский Иоанн; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; духовенство Волгоградской митрополии.

В храме присутствовали: губернатор Волгоградской области, председатель Попечительского совета по строительству собора благоверного князя Александра Невского А.И. Бочаров; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству Е.С. Москвичев; члены Попечительского совета по строительству собора благоверного князя Александра Невского; благотворители и строители новопостроенного храма.

По окончании богослужения губернатор Волгоградской области А.И. Бочаров огласил приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам торжеств.

В тот же день состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Волгоградской области А.И. Бочаровым и главой Волгоградской митрополии митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором.

В завершение визита в Волгоград Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. В Зале воинской славы была пропета «Вечная память» павшим участникам сражения и всем воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Святейший Патриарх Кирилл возложил венок к мемориалу.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Татарстанской, Псковской, Санкт-Петербургской и Волгоградской митрополий.

3. Благодарить Президента России В.В. Путина за личное участие в открытии мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера — важном акте памяти в год 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

4. Отметить важное общецерковное значение воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря на месте обретения чудотворного образа Пресвятой Богородицы, особенно почитаемого всеми верными чадами Русской Православной Церкви. Подчеркнуть, что воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери являет собой пример доброго взаимодействия между представителями разных религиозных и этнических общин, составляющих единый народ.

5. Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору, а также губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, губернатору Волгоградской области А.И. Бочарову, губернатору Псковской области М.Ю. Ведерникову, президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

6. Отметить высокий уровень активности епархий, церковных и гражданских учреждений в проведении юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

ЖУРНАЛ № 56

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2021 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает доклад Святейшего Патриарха о работе Высшего Церковного Совета. В первой половине 2021 года состоялись три заседания Высшего Церковного Совета (11 февраля, 26 марта, 15 июня), в ходе которых обсуждались координация деятельности синодальных учреждений, текущие вопросы церковной жизни, а также исполнение определений Архиерейского Собора и Священного Синода, Патриарших указов и распоряжений. Высший Церковный Совет обсудил темы социальной и благотворительной деятельности Русской Православной Церкви, церковно-общественных отношений, организации работы воскресных школ, молодежной работы, развития профессиональных сообществ преподавателей семинарий.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые в первой половине 2021 года.

ЖУРНАЛ № 57

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Волгодонской епархии (Донская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Волгодонским и Сальским быть епископу Ахтубинскому и Енотаевскому Антонию с освобождением его от управления Ахтубинской епархией и выражением ему благодарности за понесенные архипастырские труды.

2. Преосвященным Ахтубинским и Енотаевским быть епископу Славгородскому и Каменскому Всеволоду с освобождением его от управления Славгородской епархией.

3. Преосвященным Славгородским и Каменским быть епископу Сарапульскому и Можгинскому Антонию с освобождением его от управления Сарапульской епархией.

4. Временное управление Сарапульской епархией поручить митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину, главе Удмуртской митрополии.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 58

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Тарской епархии (Омская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Тарским и Тюкалинским быть епископу Луховицкому Петру, викарию митрополита Крутицкого и Коломенского.

ЖУРНАЛ № 59

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона о необходимости иметь викарного архиерея.

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Ковровским, викарием Владимирской епархии быть епископу Клинскому Стефану, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 60

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о состоявшемся визите Константинопольского Патриарха Варфоломея в Киев.

Справка:

По приглашению украинских властей и руководства раскольнической религиозной организации с 20 по 24 августа 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей посетил Киев. В ходе поездки Патриарх Варфоломей сослужил с лидерами украинского раскола и выражал им свою поддержку, что вызвало протесты со стороны архипастырей, духовенства и верующих канонической Украинской Православной Церкви.

Священный Синод Русской Православной Церкви неоднократно осуждал посягательства Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви, с 2018 года приобретшие систематический характер. Также неоднократно отмечались тяжелые последствия антиканонических действий Константинополя для единства мирового Православия и положения Украинской Православной Церкви.

Так, 8 сентября 2018 года Священный Синод осудил назначение двух иерархов Константинопольского Патриархата «экзархами» в Киев. Священным Синодом было отмечено, что «данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия. вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают».

В заявлении от 14 сентября того же года Священным Синодом была изложена в развернутой, аргументированной форме каноническая позиция Русской Православной Церкви в связи с незаконным вторжением Константинопольского Патриархата на ее каноническую территорию. Принято решение о прекращении молитвенного поминовения за богослужением Патриарха Константинопольского Варфоломея, сослужения с иерархами Константинопольской Церкви и участия во всех комиссиях и структурах, председателями или сопредседателями которых являются ее представители. Священный Синод предупредил: «В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украинской Православной Церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. Вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет лично на Патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев».

11 октября того же года Константинопольский Патриархат заявил об «отмене действия» Патриарших и синодальных грамот 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому Патриархату, предприняв попытку расформировать существующую на Украине каноническую Церковь. С грубыми нарушениями канонического права было принято решение об открытии в Киеве «ставропигии» и «экзархата» Константинопольской Церкви на территории Украины, а также заявлено о «восстановлении в священных степенях» предводителей раскольнических групп.

В заявлении от 15 октября того же года Священный Синод Русской Православной Церкви осудил беззаконные действия Константинопольской Церкви и, как того требуют каноны, принял решение о невозможности продолжения евхаристического общения с нею. В заявлении подчеркнуто, что «попытка иерархов Константинопольского Патриархата в политических и своекорыстных видах пересмотреть данное постановление спустя более трехсот лет после того, как оно было вынесено, противоречит духу священных канонов Православной Церкви, не допускающих возможности пересмотра установившихся и не оспариваемых на протяжении длительного времени церковных границ». Священный Синод призвал Священноначалие Поместных Православных Церквей «к надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского Патриархата и совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви». В связи с усилением давления на Украинскую Православную Церковь Священный Синод выразил ей полную поддержку и призвал всю Русскую Церковь «усилить молитвы о единоверных братьях и сестрах в Украине».

Собор епископов Украинской Православной Церкви своим постановлением от 13 ноября того же года единодушно осудил вмешательство Константинополя во внутренние дела иной Поместной Церкви и его антиканонические решения по признанию украинских раскольников. Собор признал невозможным для Украинской Православной Церкви участие в этих процессах и подтвердил расторжение евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

15 декабря 2018 года при участии иерархов Константинопольского Патриархата и под контролем украинских властей состоялось собрание представителей неканонических групп Украины, объявивших о создании новой религиозной структуры. Синод Украинской Православной Церкви решением от 17 декабря признал нелегитимным собрание раскольников и подверг каноническим прещениям двух иерархов Украинской Православной Церкви, принявших участие в этом собрании.

Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года (журнал № 98) подтвердил данное суждение, подчеркнув антиканонический характер вторжения Константинопольского Патриархата на Украину, созыва так называемого «объединительного собора» раскольников под руководством президента Украины Петра Порошенко и иерархов Константинопольского Патриархата, а равно и создания нового неканонического сообщества на Украине. Священный Синод также выразил глубокую озабоченность в связи с принятием в Украине дискриминационного законодательства, направленного против Украинской Православной Церкви, и обратился к Священноначалию Поместных Православных Церквей с просьбой о поддержке ее Священноначалия, духовенства и верных чад.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать прибытие в Киев Патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от Патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской Православной Церкви грубым нарушением канонов, в частности, 3-го правила Сардикийского Собора и 13-го правила Антиохийского Собора.

2. Осудить продолжающиеся антиканонические деяния Константинопольского Патриарха, направленные на разрушение единства Православия.

3. Отметить сугубо политический характер состоявшегося визита Патриарха Варфоломея, обнаруживающий его зависимость от внешних по отношению к Церкви сил.

4. Сохраняя благодарную память о заслугах Святой Константинопольской Церкви в деле просвещения Руси светом Христовой веры, подчеркнуть, что благородные подвиги приснопамятных Святейших Патриархов Константинопольских в прошлом не оправдывают нынешних канонических преступлений Патриарха Варфоломея, поддержавшего раскол и вступившего в церковное общение с лицами, которые именуют себя православными архиереями, но не имеют канонической хиротонии.

5. Отметить, что, поддержав раскол на Украине, Патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового Православия и представлять себя его лидером.

6. Подтвердить верность Московского Патриархата нормам канонического права и общепризнанным принципам межправославного сотрудничества, его сохраняющуюся открытость к всеправославному обсуждению сложившейся в мировом Православии ситуации. Подчеркнуть, что ответственность за подрыв единства Православной Церкви лежит всецело на Патриархе Варфоломее вследствие его антиканонических действий.

7. Выразить поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, архипастырям, пастырям и всей полноте Украинской Православной Церкви в их стоянии за истину, в их верности каноническому единству Церкви.

ЖУРНАЛ № 61

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о последствиях сослужения Предстоятеля Александрийского Патриархата с главой раскольнической структуры, действующей на Украине.

Справка:

На протяжении своего Предстоятельского служения Патриарх Александрийской Феодор многократно публично выступал в поддержку канонического Православия на Украине и Украинской Православной Церкви.

В июне 2016 года в видеокомментарии Патриарх Феодор, в частности, сказал: «Я хотел бы пожелать своему Блаженнейшему собрату митрополиту Киевскому Онуфрию многая лета. Я прожил в Одессе десять лет и знаю, что Онуфрий — святой человек. И пусть он знает, что Александрийский Патриархат и все мы пребываем рядом с канонической Украинской Православной Церковью, с митрополитом Блаженнейшим Онуфрием». Патриарх Феодор также подчеркнул, что «Украинская Церковь принадлежит Русской Церкви и Патриарх ее — Патриарх Московский».

В сентябре 2018 года, в ходе визита в Одессу, состоявшегося через две недели после назначения Константинопольским Патриархатом «экзархов» в Киев, Патриарху Александрийскому Феодору сослужили митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и епископы Украинской Православной Церкви. В своих проповедях Патриарх Феодор призывал верующих хранить верность канонической Церкви на Украине и ее Предстоятелю: «Оставайтесь в православной вере! Оставайтесь в канонической Церкви!.. В истории нашей Церкви были трудные времена, однако в Украине, в этой благословенной православной стране, есть каноническая Церковь, есть Блаженнейший наш брат Онуфрий — благословенный человек от Бога и настоящий монах»; «Я постараюсь своими силами сообщить всем об обстановке в Украине. Украинская Церковь должна оставаться в своей каноничности. Нет нужды нам давать ей что-то больше, поскольку она уже имеет это как Православная Церковь Христова. Великий грех, за который мы дадим ответ при Втором Пришествии, будет, если прольется хотя бы одна капля крови».

Однако 8 ноября 2019 года Патриарх Александрийский Феодор за литургией в Каире помянул главу одной из украинских раскольнических группировок в числе Предстоятелей автокефальных Церквей и объявил о признании им так называемой «Православной церкви Украины» — раскольнического сообщества, получившего «томос об автокефалии» из рук Патриарха Константинопольского Варфоломея. 30 ноября того же года Патриарх Феодор во время визита на Фанар сослужил Патриарху Варфоломею, при этом в литургии в числе сослужащих архиереев принимал участие «иерарх» раскольнического сообщества Украины.

26 декабря 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви (журнал № 151) признал невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также продолжения молитвенного и евхаристического общения с ним и с теми архиереями Александрийской Православной Церкви, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

Одновременно в Русскую Православную Церковь стали поступать многочисленные прошения о приеме в юрисдикцию Московского Патриархата от клириков Александрийской Церкви, не согласных с решением Патриарха Феодора о признании украинских раскольников и не желающих по этой причине пребывать под его омофором. Русская Православная Церковь воздерживалась от положительного ответа на таковые прошения в надежде на то, что Патриарх Феодор изменит свое решение, а архиереи Александрийской Церкви не поддержат легализацию украинского раскола.

К сожалению, этого не произошло. 28 июля 2021 года Предстоятель Александрийской Церкви направил на организованное раскольниками мероприятие в Киеве своего официального представителя епископа Вавилонского Феодора, который огласил приветствие от имени Александрийского Патриарха. А 13 августа 2021 года Патриарх Феодор посетил о. Имврос (Турция) и за литургией, которую возглавил Константинопольский Патриарх Варфоломей, сослужил с главой так называемой «Православной церкви Украины», а затем в ходе отдельной встречи с ним заверил его в своей решительной поддержке. К настоящему времени никто из архиереев Александрийской Православной Церкви не выразил несогласия с действиями Патриарха Феодора по поддержке раскола на Украине.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить глубокую скорбь в связи с тем, что Патриарх Александрийский Феодор участвовал в сослужении с главой раскольнической структуры, действующей на Украине, что еще больше углубляет раскол между нашими Церквами.

2. Учитывая вышесказанное и принимая во внимание многочисленные обращения клириков Александрийской Православной Церкви в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под омофор Московского Патриархата, поручить Преосвященному архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду по тщательном изучении поступивших обращений представить предложения Священному Синоду.

3. Освободить Преосвященного архиепископа Леонида от управления Владикавказской и Аланской епархией, а также от должности священноархимандрита Аланского Успенского мужского монастыря селения Хидикус Алагирского района Республики Северная Осетия, выразив ему благодарность за понесенные труды и сохранив за ним должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей и управляющего Патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Республике Армения.

4. Преосвященному архиепископу Леониду быть викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Клинский», с пребыванием в Москве.

5. Преосвященным Владикавказским и Аланским, священноархимандритом Аланского Успенского мужского монастыря селения Хидикус Алагирского района Республики Северная Осетия быть архимандриту Герасиму (Шевцову) с освобождением его от должности заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

6. Место наречения и хиротонии архимандрита Герасима (Шевцова) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 62

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 7 сентября 2021 года (№№ 54−85).

2. С удовлетворением отметить развитие сотрудничества Белорусского Экзархата с Министерством образования Республики Беларусь.

ЖУРНАЛ № 63

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония, руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, о журналах Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии, представленных на утверждение Священного Синода Преосвященным митрополитом Сингапурским и Юго-Восточно-Азиатским Сергием, Патриаршим экзархом Юго-Восточной Азии.

Справка:

Согласно пункту 12 Внутреннего Положения о Патриаршем Экзархате Юго-Восточной Азии: «Журналы Синода Экзархата, подписываются всеми его членами, представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии.

ЖУРНАЛ № 64

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 27 июля 2021 года (№№ 12−31).

ЖУРНАЛ № 65

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поездке в Иорданию.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей 5 августа 2021 года посетил столицу Иордании город Амман, где встретился с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 66

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшейся рабочей поездке в Соединенные Штаты Америки для участия в Международном саммите по вопросам религиозной свободы.

Справка:

С 10 по 16 июля 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил Соединенные Штаты Америки.

В рамках поездки председатель Отдела внешних церковных связей встретился с Блаженнейшим Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном, Председателем Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом, Чрезвычайным и Полномочным послом России в Соединенных Штатах Америки А.И. Антоновым, президентом Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке протоиереем Чадом Хатфилдом, бывшим послом по вопросам религиозной свободы Сэмом Браунбэком, президентом правозащитной организации Open Doors Дэвидом Карри, конгрессменом США Джимом Слэттери, депутатом Бундестага ФРГ Вальдемаром Гердтом, организатором Национального молитвенного завтрака в США Дагом Берли, основателем католического фонда «Urbi et orbi», главным редактором журнала «Inside the Vatican» Робертом Мойниханом, президентом медиакомпании Trans World Radio Лореном Либби, лидером христианской организации Pulse Ником Холлом.

14 июля председатель Отдела внешних церковных связей выступил с докладом на Международном саммите по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне. В докладе митрополит Иларион подробно рассказал о притеснениях православных верующих на Украине и о гонениях на христиан в других странах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Отметить важность свидетельства на международных площадках о притеснениях православных верующих на Украине.

ЖУРНАЛ № 67

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, и Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

а) Собору преподобных отцов, на Валааме просиявших;

б) Собору святых, в земле Казанской просиявших;

в) священномученикам Павлу и Григорию Мокинским;

г) преподобномученикам Гуслицким Серафиму, Иоасафу и Петру;

д) преподобной Марфе Дивеевской.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты акафистов:

а) мученикам Гурию, Самону и Авиву;

б) святителю Игнатию Брянчанинову, епископу Кавказскому.

3. Одобрить для употребления в домашней молитве предложенные тексты:

а) покаянного канона ко Господу Иисусу Христу, творение иеромонаха Василия (Рослякова);

б) канона умилительного ко Пресвятой Богородице, чтомого женою, погубившею чадо во утробе.

ЖУРНАЛ № 68

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайства Преосвященного митрополита Вятского и Слободского Марка о включении имени архимандрита Геннадия (Парфентьева) в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

Настоятель Яранского Пророчицкого монастыря архимандрит Геннадий (в миру Григорий Сергеевич Парфентьев) родился в 1864 году в Курской губернии в крестьянской семье.

В 1886 году он поступил в Путивльскую Молчанскую Софрониеву пустынь. В 1895 году послушник Григорий поступил в Александро-Невский монастырь, что на Филейке, где в 1896 году принял монашеский постриг и был рукоположен в сан иеродиакона. В 1897 году иеродиакон Геннадий был переведен в Успенский Трифонов монастырь, где был рукоположен в сан иеромонаха в 1900 году.

В 1902 году иеромонах Геннадий был назначен настоятелем Яранского Пророчицкого монастыря. В своем «Дневнике инока» епископ Вениамин (Милов) отмечал мирный, благодатный, богоугодный настрой, сложившейся в Яранском Пророчицком монастыре под руководством игумена Геннадия, который пользовался авторитетом среди местного населения, окормлял насельниц местных женских обителей, принимал участие в создании Покровской женской обители Котельнического уезда. В 1918 отец Геннадий был возведен в сан архимандрита.

По причине высокого авторитета Яранского Пророчицкого монастыря среди местного крестьянского населения советская власть решила разогнать обитель, начав 10 сентября 1918 года с конфискации значительной части монастырского имущества. В ноябре 1918 года отец Геннадий был задержан и отправлен в Вятку, однако уже в январе 1919 года он вернулся в обитель.

Вскоре власти приказали монахам покинуть монастырь в срок до 2 февраля 1919 года. Архимандрит Геннадий старался подготовить все необходимое, чтобы братия смогла продолжить свою иноческую жизнь в новых чрезвычайных условиях. В начале февраля 1919 года была предпринята попытка сохранить монастырский храм, передав его общине верующих, в которую входили прихожане из окрестных деревень.

16 февраля 1919 года отец Геннадий был снова арестован. Во время допроса сотрудники Яранской ЧК пытались узнать у настоятеля о том, где спрятана рожь и монастырские драгоценности. На все вопросы отец Геннадий ответил коротко: «Про рожь и крупчатку показать ничего не могу, а драгоценности монастырские находятся при церкви». В апреле 1919 года, находясь уже в Вятской тюрьме, архимандрит Геннадий был приговорен к расстрелу за то, что, будучи ответственным за весь монастырь, скрывал зерно и крупчатку для совершения церковных обрядов.

Архимандрит Геннадий был расстрелян 10 ноября 1919 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имя архимандрита Геннадия (Парфентьева) в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память священномученика Геннадия (Парфентьева) совершать 28 октября / 10 ноября в день его кончины.

3. Честные останки священномученика Геннадия (Парфентьева), в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

ЖУРНАЛ № 69

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, об обновлении состава Совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий состав Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской:

митрополит Крутицкий и Коломенский Павел — председатель Совета; протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово, — ответственный секретарь Совета; митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви; митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, председатель Комиссии по канонизации святых Украинской Православной Церкви; митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; епископ Троицкий Панкратий, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых; епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава, председатель Комиссии по канонизации святых Митрополичьего округа в Казахстане; епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, главный редактор Издательства Московской Патриархии; епископ Унгенский и Ниспоренский Петр, председатель Комиссии по канонизации святых Молдавской земли; епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Светлогорский Амвросий, председатель Комиссии по канонизации святых Белорусского экзархата; епископ Ялтинский Нестор, член Синодальной комиссии Украинской Православной Церкви по канонизации; архимандрит Дамаскин (Орловский), научный руководитель общественного фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»; протоиерей Николай Артёмов, клирик Берлинско-Германской епархии Русской Зарубежной Церкви; протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви; игумен Нектарий (Блинов), председатель Комиссии по канонизации святых Ташкентской епархии; священник Александр Волков, ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии»; священник Александр Мазырин, заместитель заведующего научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; Гарькавый Игорь Владимирович, директор мемориального научно-просветительского центра «Бутово»; Легойда Владимир Романович, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ; Корчевников Борис Вячеславович, генеральный директор телеканала «Спас»; Кравец Сергей Леонидович, руководитель Церковно-научного центра Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия»; Фадеев Валерий Александрович, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (по согласованию); Разумовский Феликс Вельевич, российский историк (по согласованию); Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии; Мирошниченко Сергей Валентинович, секретарь Союза кинематографистов России по документальному кино (по согласованию); Романов Роман Владимирович, директор Государственного музея истории ГУЛАГа (по согласованию); Шумаков Сергей Леонидович, заместитель генерального директора ВГТРК (по согласованию).

ЖУРНАЛ № 70

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, с предложением установить ежегодный день совершения заупокойных богослужений о безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

Справка:

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917−1918 гг. определил ежегодно совершать 25 января или в следующий за ним воскресный день молитвенное поминовение «усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и новомучеников». 25 марта 1991 года это поминовение «исповедников и мучеников, пострадавших за веру Христову» было возобновлено Священным Синодом, который определил: «Заупокойное поминовение сих мучеников и исповедников творить 25 января старого стиля — в случае совпадения сего дня с воскресеньем или в ближайшее воскресенье после 25 января». Архиерейский Собор 1992 года определил в тот же день совершать празднование Собору новомучеников и исповедников Российских. Архиерейский Собор 2013 года внес уточнение в дату празднования, с учетом практики Русской Зарубежной Церкви (Постановления Архиерейского Собора 2013 года, пункт 30). В этот день также совершается заупокойное поминовение «всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову».

В документе Архиерейского Собора 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» подчеркивается, что Русская Православная Церковь, почитая святость новомучеников и исповедников ХХ века и утверждая их особый вклад во вселенское Православие, «помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории».

Священный Синод в заседании от 13 июня 2016 года (журнал № 44) установил особенные молитвенные прошения о безвинно убиенных в годы репрессий:

«Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих во дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и истязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть приемших, ихже имена Ты Сам, Господи, веси»;

«Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим, во дни лихолетия безвинно убиенным, страдания и истязания претерпевшим, в изгнании и заключении горькую смерть приемшим, ихже имена Ты Сам, Господи, веси, и сотвори им вечную память».

В ряде стран канонической ответственности Русской Православной Церкви ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. В частности, в России эта память совершается 30 октября (установлена в 1991 году); на Украине — в третье воскресенье мая (установлена в 2007 году); в Казахстане — 31 мая (установлена в 1997 году).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Подчеркнуть, что Русская Православная Церковь «помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории» (документ Архиерейского Собора 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших»).

2. В дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову благословить на территории России 30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

3. Предложить Синодам Самоуправляемых Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов, а в епархиях, расположенных за пределами России вне перечисленных частей Русской Православной Церкви, — епархиальным архиереям вместе с епархиальными собраниями, определить, исходя из местных потребностей и условий, день совершения особенных заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

4. Определить в упомянутый день следующий порядок совершения богослужений:

а) в Патриаршем кафедральном соборном храме Христа Спасителя — Божественная литургия и панихида архиерейским чином;

б) во всех епархиях, по возможности на местах страдания безвинно убиенных — заупокойные богослужения архиерейским чином;

в) в храме на Бутовском полигоне, являющемся одним из центров хранения памяти как Новомучеников и исповедников Церкви Русской, так и всех, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении, — Божественная литургия и панихида (с сохранением сложившейся традиции внебогослужебной практики чтения на полигоне имен здесь убиенных);

г) в духовных академиях и семинариях при участии учащихся — заупокойные богослужения;

д) в приходских храмах и в монастырях — заупокойные богослужения.

5. Координацию деятельности по сохранению церковной памяти о всех, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении, возложить на Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ЖУРНАЛ № 71

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Истринского Серафима, председателя Синодального отдела по делам молодежи, о развитии Всецерковного православного молодежного движения.

Справка:

В декабре 1990 года Священный Синод принял решение о создании единой молодежной церковной организации и благословил проведение первого съезда православной молодежи. В работе съезда 25 января 1991 года был принят устав Всецерковного православного молодежного движения (ВПМД) и избран председатель. Основной целью ВПМД провозглашалось «объединение православной молодежи в служении Православной Церкви, а также приведение ко Христу тех, кто находится вне спасительной церковной ограды». К началу 1992 года региональные отделения ВПМД были зарегистрированы в Московской, Санкт-Петербургской, Костромской, Новосибирской, Рязанской, Смоленской, Ставропольской, Тульской и других епархиях. К августу 2000 года ВПМД было представлено 41 региональным отделением.

С 1991 года по 2000 год ВПМД занималось социальной, благотворительной и просветительской деятельностью, в том числе изданием православной литературы, организацией детских паломничеств по святым местам и международных молодежных лагерей, оказывающих помощь по восстановлению храмов и монастырей, духовным окормлением и руководством Братства православных следопытов.

Для упорядочения работы с молодежью Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года определил преобразовать ВПМД в Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви.

В 2018 году было принято решение о возобновлении Всецерковного православного молодежного движения. 25 января 2018 года состоялся съезд Всецерковного православного молодежного движения под наименованием «Переосмысление и развитие молодежной работы». 28 января 2019 года была проведена Международная конференция «Перспективы и возможности развития Всецерковного православного молодежного движения».

В ходе заседания Высшего Церковного Совета 15 июня 2021 года было принято решение вынести на рассмотрение Священного Синода вопрос о развитии ВПМД в содружество церковных молодежных движений, действующих на местах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поддержать развитие Всецерковного православного молодежного движения как содружества на добровольных началах разнообразных церковных молодежных движений, действующих в епархиях Русской Православной Церкви с сохранением этими молодежными движениями собственной системы работы и управления.

2. Епархиальным Преосвященным оказать поддержку Синодальному отделу по делам молодежи и епархиальным отделам в объединении православных молодежных сообществ под эгидой Всецерковного православного молодежного движения.

ЖУРНАЛ № 72

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Истринского Серафима, председателя Синодального отдела по делам молодежи, о развитии Братства православных следопытов.

Справка:

Братство православных следопытов — подростковая организация Русской Православной Церкви, начавшая свою деятельность в 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. Являясь структурным подразделением Синодального отдела по делам молодежи, Братство находится под руководством председателя отдела.

Братство православных следопытов использует скаутский метод работы с подростками с целями изучения православной веры, истории и традиций Отечества, участия в богослужениях, освоения навыков, необходимых для повседневной жизни и работы в коллективе, социального служения. Деятельность организации способствует вовлечению подростков в церковную жизнь через предложение полезного и интересного досуга. Отделения Братства организуют и проводят общероссийские слеты, образовательные программы для подростков и их наставников, походы разной категории сложности, благотворительные поездки в детские дома и дома престарелых и проч.

Отряды следопытов формируются на приходах, а затем включаются в региональную дружину на епархиальном уровне. Воспитанники воскресных школ становятся участниками Братства, где по мере взросления переходят в статус помощников, а затем инструкторов. Братство является источником пополнения для церковных молодежных организаций, поскольку в наставничестве детей и подростков в основном принимает участие именно молодежь. По данной причине Братство неразрывно связано с приходами и служит важным звеном между приходским и епархиальным уровнем молодежного служения.

На сегодняшний день Братство является составляющей частью попечения Церкви о подрастающем поколении. Братство накопило значительный методический материал, на системной основе занимается повышением квалификации личного состава.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С целью усиления церковного попечения о подростках рекомендовать открытие отделений Братства православных следопытов во всех митрополиях, а также в тех епархиях, где имеются таковые возможности.

2. Епархиальным Преосвященным оказывать поддержку и отеческое внимание работе имеющихся и вновь открытых отделений Братства православных следопытов.

3. Общецерковное руководство деятельностью Братства православных следопытов возложить на Синодальный отдел по делам молодежи.

ЖУРНАЛ № 73

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости внесения изменений и дополнений в гражданский устав Русской Православной Церкви и в типовой устав епархии в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять изменения и дополнения в гражданский устав Русской Православной Церкви.

2. Принять изменения и дополнения в типовой устав епархии.

ЖУРНАЛ № 74

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о продлении срока сбора материалов о жизни схимонаха Иннокентия (Сибирякова).

Справка:

Священный Синод в заседании от 28 декабря 2018 года (журнал № 125) определил: «Вынести вопрос о канонизации схимонаха Иннокентия (Сибирякова) на рассмотрение Архиерейского Собора».

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с рапортом Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о необходимости дополнительного срока для сбора материалов о жизни схимонаха Иннокентия (Сибирякова) благословить означенной Комиссии продолжить труды по сбору и изучению таких материалов.

ЖУРНАЛ № 75

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, об утверждении Положения об Экспертном совете при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром.

Справка:

Экспертный совет при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром был учрежден по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в ноябре 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об Экспертном совете при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром.

ЖУРНАЛ № 76

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии, о внесении изменений в порядок распределения выпускников центральных духовных учебных заведений.

Справка:

Положение о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви было принято на заседании Священного Синода 22 октября 2015 года (журнал № 78) с последующими изменениями на заседаниях Синода 28 ноября 2017 года (журнал № 109), 14 мая 2018 года (журнал № 33), 30 мая 2019 года (журнал № 60).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения выпускников духовных учебных заведений московского региона (Московской духовной академии, Православного Свято-Тихоновского богословского института, Сретенской духовной академии, Коломенской, Николо-Перервинской и Николо-Угрешской духовных семинарий), а также выпускников Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, ранее окончивших вышеперечисленные академии и семинарии и не подпавших под распределение в связи с поступлением в Общецерковную аспирантуру и докторантуру:

а) Выпускники в священном сане, имевшие при поступлении в духовное учебное заведение постоянную регистрацию по месту жительства в Москве или Московской области, направляются для служения в штат Московской епархии (здесь и далее — включая ставропигии Московского региона) или епархии Московской митрополии, откуда поступали, — после изучения их кандидатур епархиальным советом соответствующей епархии. В случае, если епархиальный совет сочтет кандидатуру не подходящей на данном этапе для включения в клир соответствующей епархии, таковой клирик также может быть командирован на 2 года в епархию с кадровым дефицитом для служения в ее клире с последующим повторным рассмотрением кандидатуры епархиальным советом на основании отзыва с места командировки. Кроме того, при подаче по собственному желанию соответствующего прошения выпускники могут быть командированы на 2 года в епархию с кадровым дефицитом для служения в ее клире. По окончании командировки таковые клирики направляются в штат Московской епархии или епархии Московской митрополии, откуда поступали.

б) Выпускники, не состоящие в священном сане и имевшие при поступлении в духовное учебное заведение постоянную регистрацию по месту жительства в Москве или Московской области, направляются на церковное послушание на территории Московской епархии или епархии Московской митрополии — после изучения их кандидатур епархиальным советом соответствующей епархии. В случае, если епархиальный совет сочтет кандидатуру не подходящей на данном этапе для несения послушания в соответствующей епархии, таковой выпускник также может быть командирован на 2 года в епархию с кадровым дефицитом для несения там послушания с последующим повторным рассмотрением кандидатуры епархиальным советом на основании отзыва с места командировки. Кроме того, при подаче по собственному желанию соответствующего прошения выпускник может быть командирован на 2 года в епархию с кадровым дефицитом для несения там послушания. По окончании командировки таковые выпускники направляются в штат Московской епархии или епархии Московской митрополии, откуда поступали.

в) Выпускники в священном сане, имевшие при поступлении в духовное учебное заведение постоянную регистрацию по месту жительства за пределами Москвы или Московской области, направляются в клир епархии, епархиальный архиерей которой давал им рекомендацию на обучение в духовном учебном заведении (а в случае получения рекомендации от архиерея Московской митрополии или викария Московской епархии — по месту регистрации при поступлении). При подаче по собственному желанию соответствующего прошения таковые выпускники могут быть командированы на 2 года в епархию с кадровым дефицитом. По окончании командировки таковой клирик направляется в епархию, откуда поступал.

В том случае, если таковой выпускник желает вступить в клир Московской епархии или епархии Московской митрополии, и на то имеется согласие епархиального архиерея епархии, откуда поступал, его кандидатура рассматривается епархиальным советом соответствующей епархии Московского региона в установленном порядке и, в случае ее одобрения, данный клирик командируется в епархию с кадровым дефицитом на 2 года. По окончании командировки таковой клирик направляется в штат Московской епархии или епархии Московской митрополии.

г) Выпускники, не состоящие в священном сане и имевшие при поступлении постоянную регистрацию по месту жительства вне Москвы или Московской области, направляются для несения послушания в епархию, епархиальный архиерей которой давал им рекомендацию на обучение в духовном учебном заведении (а в случае получения рекомендации от архиерея Московской митрополии или викария Московской епархии — по месту регистрации при поступлении). При подаче по собственному желанию соответствующего прошения таковые выпускники могут быть командированы на 2 года в епархию с кадровым дефицитом. По окончании командировки таковой выпускник направляется в епархию, откуда поступал.

В том случае, если таковой выпускник желает нести церковное послушание в клире Московской епархии или епархии Московской митрополии, и на то имеется согласие епархиального архиерея епархии, куда он должен быть распределен, его кандидатура рассматривается епархиальным советом соответствующей епархии Московского региона в установленном порядке при условии письменного обязательства со стороны выпускника направиться в командировку на 2 года тотчас или после хиротонии.

2. Определить, что студенты духовных учебных заведений Московского региона, рукоположенные во время обучения, не могут быть приняты в клир Московской епархии или епархии Московской митрополии до завершения обучения, в период которого их служение на приходах или подворьях, а также монастырях Москвы и Московской области возможно по временному распоряжению епархиального архиерея.

3. Установить, что студенты духовных учебных заведений Московского региона, переходящие на заочное обучение или иную форму не очного обучения, подлежат распределению согласно вышеизложенным правилам.

4. С целью поощрения выпускников в священном сане, направляемых в командировку на два года по распределению, определить, что таковые клирики, имеющие положительную характеристику по итогам двухлетней командировки по распределению в епархии Дальнего Востока, Восточной Сибири и Крайнего Севера (согласно перечню епархий, утверждаемому Патриархом Московским и всея Руси по представлению Управления делами Московской Патриархии), могут быть удостоены следующих богослужебно-иерархических наград вне срока:

а) священнослужители, окончившие бакалавриат, — права ношения набедренника и камилавки;

б) священнослужители, окончившие магистратуру, — права ношения наперсного креста золотого цвета.

5. Определить, что принятие в клир Московской епархии или епархий Московской митрополии священнослужителей из других епархий, а также, что определение на церковное послушание в Московской епархии или епархии Московской митрополии не состоящих в священном сане выпускников духовных учебных заведений иных епархий или ранее распределенных на постоянную основу, откуда поступали, подпадает под те же правила, что и распределение выпускников духовных учебных заведений, а именно:

а) Кандидатура священнослужителя, желающего перейти в клир Московской епархии или епархии Московской митрополии из другой епархии, при наличии согласия его епархиального архиерея, рассматривается епархиальным советом соответствующей епархии Московского региона в установленном порядке и, в случае ее одобрения, данный клирик командируется в епархию с кадровым дефицитом на 2 года.

б) Кандидатура не состоящего в священном сане выпускника духовного учебного заведения, находящегося за пределами Москвы или Московской области, или выпускника московского духовного учебного заведения, ранее распределенного на постоянную основу, откуда поступал, и желающего нести церковное послушание в Московской епархии или епархии Московской митрополии, при наличии согласия его епархиального архиерея, рассматривается епархиальным советом соответствующей епархии Московского региона при условии письменного обязательства со стороны данного лица направиться в командировку на 2 года.

6. Определить, что от командировки на 2 года в епархию с кадровым дефицитом (согласно изложенным выше правилам) могут быть освобождены следующие лица (при соблюдении иных критериев вступления в клир Московской епархии или епархии Московской митрополии или несения церковного послушания на территории упомянутых епархий, а также при сохранении общего порядка рассмотрения их кандидатур соответствующим епархиальным советом):

а) Клирики и выпускники, направляемые на преподавательскую деятельность в духовные академии при наличии у них ученой степени.

б) Клирики и выпускники, запрошенные для несения послушания в следующие учреждения: Управление делами Московской Патриархии, Отдел внешних церковных связей, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Учебный комитет Русской Православной Церкви, Управление Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, а также в подразделения центрального аппарата Московской Патриархии: Личный секретариат Патриарха Московского и всея Руси, Административный секретариат, Референтура, Служба делопроизводства и архива, Служба протокола Патриарха Московского и всея Руси, Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, Правовое управление, Финансовая служба, аппарат Первого викария по г. Москве.

Примечание к пп. а и б: Вопрос о принятии в клир Московской епархии или епархии Московской митрополии священнослужителей, подпадающих под пункты 6. а и 6. б, может быть рассмотрен по истечении 2 лет несения послушания, в каковой период их служение на приходах или подворьях, а также монастырях Москвы и Московской области возможно по временному распоряжению епархиального архиерея. В случае досрочного прекращения несения послушания таковое лицо направляется на постоянное служение в епархию откуда поступал.

в) Клирики, ранее уже длительное время служившие в штате одной из епархий Дальнего Востока, Восточной Сибири или Крайнего Севера.

г) Клирики и выпускники старше 50 лет.

д) Клирики и выпускники, имеющие двух и более несовершеннолетних детей.

7. Контроль за исполнением настоящих правил возложить:

а) в части, касающейся распределения выпускников, — на Комиссию по распределению выпускников духовных учебных заведений;

б) в части, касающейся епархиальных управлений Московской епархии и епархий Московской митрополии, — на соответствующие епархиальные советы.

8. В связи с изложенным признать утратившим силу ранее утвержденное Положение о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 77

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, о «Регламенте церковного служения специалиста по приходскому просвещению (единого профиля)».

Справка:

В ходе обсуждения развития институции профильных помощников благочинных, а также центров подготовки профильных церковных специалистов Высший Церковный Совет в заседании от 13.06.2019 определил объединить профили обучения таковых специалистов, а также выработать единый регламент церковного служения специалиста по просвещению, включающий в себя требования к церковным специалистам по единому образцу для четырех направлений приходской работы (миссии, катехизации, молодежного и социального служения). Таковой документ был разработан Межведомственной рабочей группой при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации. Затем проект документа был путем переписки обсужден и согласован членами Высшего Церковного Совета для представления Священному Синоду.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить документ «Регламент церковного служения специалиста по приходскому просвещению (единого профиля)».

2. Признать утратившими силу рекомендации к деятельности:

штатных помощников благочинных и настоятелей по религиозному образованию и катехизации;

штатных помощников благочинных и настоятелей по миссионерскому служению;

штатных помощников благочинных и настоятелей по молодежному служению;

штатных помощников благочинных и настоятелей по социальному служению.

ЖУРНАЛ № 78

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении первого заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Первым заместителем председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами назначить заместителя председателя иерея Олега Овчарова с освобождением его от должности ректора Ярославской духовной семинарии.

2. Исполняющим обязанности ректора Ярославской духовной семинарии назначить Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского Вадима.

ЖУРНАЛ № 79

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступивших прошениях епархиальных Преосвященных о назначении ректоров в духовные семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, временно управляющего Оренбургской епархией, назначить ректором Оренбургской духовной семинарии иерея Петра Панова, исполняющего обязанности ректора упомянутой семинарии.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Самарского и Куйбышевского Сергия назначить ректором Самарской духовной семинарии протоиерея Максима Кокарева, исполняющего обязанности ректора упомянутой семинарии.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла назначить ректором Казанской духовной семинарии протоиерея Владимира Самойленко, клирика Казанской епархии.

ЖУРНАЛ № 80

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о возобновлении работы заочных отделений в ряде семинарий.

Справка:

В 2019 году Священный Синод оставил в силе до нового суждения ранее принятые решения о запрете на набор студентов во Владимирской и Костромской (журнал № 90 от 09.07.2019), а также Тульской (журнал № 63 от 30.05.2019) духовных семинариях.

ПОСТАНОВИЛИ:

Учитывая работу по устранению недостатков, проведенную администрациями Владимирской, Костромской и Тульской духовных семинарий, отменить с 2021/2022 учебного года запрет на набор студентов на заочные отделения упомянутых семинарий и возобновить работу этих отделений в форме дистанционного образования.

ЖУРНАЛ № 81

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона об утверждении его священноархимандритом особо значимой обители Уфимской епархии.

Справка:

Архиерейский Собор 2011 года постановил: «Правящие архиереи могут быть настоятелями (священноархимандритами) исторически значимых или крупнейших монастырей епархии в порядке исключения» (Определение «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», п. 25).

Согласно Положению о монастырях и монашестве: «Епархиальный архиерей имеет особое попечение об обителях, где он является священноархимандритом: регулярно совершает богослужения, заботится о духовном устроении и благолепии обители, а также о том, чтобы монастырь служил примером для других обителей епархии. Непосредственное руководство таким монастырем поручается игумену, назначаемому Священным Синодом по представлению епархиального архиерея и осуществляющему полноту функций, закрепленных за игуменом в Уставе Русской Православной Церкви, в уставе монастыря, а также в данном Положении».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Преосвященного митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона священноархимандритом Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря в селе Уса-Степановка Благовещенского района Республики Башкортостан.

ЖУРНАЛ № 82

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением митрополита Владимирского и Суздальского Тихона освободить архимандрита Зосиму (Шевчука) от должности игумена Боголюбского Алексиевского монастыря города Владимира и в порядке исключения назначить на эту должность митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.

2. В связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла освободить игумению Сергию (Лакатош) от должности игумении Успенского Зилантово женского монастыря города Казани.

3. В связи с прошением митрополита Брянского и Севского Александра освободить игумена Глеба (Шматова) от должности игумена Бело-Бережской мужской пустыни в честь Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Брянского района Брянской области и назначить на эту должность иеромонаха Леонида (Куприянова).

4. В связи с рапортом митрополита Брянского и Севского Александра о продолжении несения послушания в должности игумении Кресто-Воздвиженского женского монастыря города Севска игумении Афанасии (Личаевой), подавшей прошение об освобождении от упомянутой должности в связи с достижением 75-летнего возраста (в соответствии со статьей 4 главы XXII Устава Русской Православной Церкви), — благословить игумении Афанасии (Личаевой) дальнейшее несение упомянутого послушания.

5. В связи с рапортом митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия о продолжении несения послушания в должности игумении Серафимо-Дивеевского женского монастыря игумении Сергии (Конковой), подавшей прошение об освобождении от упомянутой должности в связи с достижением 75-летнего возраста (в соответствии со статьей 4 главы XXII Устава Русской Православной Церкви), — благословить игумении Сергии (Конковой) дальнейшее несение упомянутого послушания.

6. В связи с прошением митрополита Тверского и Кашинского Амвросия назначить иеромонаха Дамаскина (Леонова) на должность наместника Успенского Старицкого мужского монастыря города Старицы Тверской области.

7. В связи с прошением митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина назначить монахиню Рахиль (Корепанову) на должность игумении Успенского женского монастыря села Перевозное Воткинского района Удмуртской Республики.

8. В связи с прошением архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы открыть женский монастырь в честь Воскресения Христова в городе Чердыни Пермского края и назначить игумению Афанасию (Майданович) на должность игумении этого монастыря.

9. В связи с прошением архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта назначить монахиню Тамару (Ушакову) на должность игумении Свято-Троицкого Серафимовского женского монастыря села Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарской Республики.

10. В связи с прошением епископа Глазовского и Игринского Виктора:

а) Признать определение Священного Синода от 16 июля 1993 года (журнал № 67) об открытии Покровского женского монастыря в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртской Республики утратившим силу в связи с отсутствием у монастыря юридической регистрации и многолетним пребыванием его насельниц в расколе.

б) Освободить монахиню Наталью (Спиридонову) от должности настоятельницы Покровского женского монастыря в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртской Республики.

11. В связи с прошением епископа Галичского и Макарьевского Алексия о назначении иеромонаха Михаила (Позднева) на должность игумена Свято-Покровского Авраамиево-Городецкого мужского монастыря села Ножкино Костромской области, имея в виду отсутствие у иеромонаха Михаила духовного образования: назначить игуменом упомянутой обители епископа Галичского и Макарьевского Алексия, а иеромонаха Михаила (Позднева) — наместником данного монастыря.

ЖУРНАЛ № 83

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Приходы Московского Патриархата в Италии

Игумена Алексия (Никонорова) освободить от должности настоятеля прихода в честь святителя Николая Чудотворца в г. Мерано, Италия, с благодарностью за понесенные труды и направить в распоряжение Преосвященного архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.

ЖУРНАЛ № 84

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Берлинско-Германская епархия

1. Протоиерея Владимира Неймана, заштатного клирика Киевской епархии, направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией.

Сурожская епархия

2. Протоиерея Виталия Полищука, клирика Киевской епархии, направить в распоряжение управляющего Сурожской епархией.

Таиландская епархия

3. Иерея Алексия Головина, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика Таиландской епархии и направить в распоряжение управляющего Томской епархией.

4. Иерея Иоанна Мороза, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика Таиландской епархии и направить в распоряжение управляющего Белгородской епархией.

5. Иеромонаха Серафима (Васильева), клирика Канашской епархией, направить в распоряжение управляющего Таиландской епархией.

ЖУРНАЛ № 85

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о взаимодействии с находящимися в Западной Европе высшими учебными заведениями, в которых обучаются или могут обучаться студенты из Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с необходимостью иметь полномочного представителя Московского Патриархата по взаимодействию с находящимися в Западной Европе высшими учебными заведениями, в которых обучаются или могут обучаться студенты из Русской Православной Церкви, назначить таковым представителем архимандрита Сергия (Акимова), клирика Минской епархии.

2. Определить архимандрита Сергия (Акимова) в клир приходов Московского Патриархата в Италии и назначить его на должность настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в городе Мерано.

ЖУРНАЛ № 86

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступившем обращении Преосвященного архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона.

Справка:

Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон просит разрешить переход клирика Майкопской епархии священника Ростислава Евенко в клир Румынской православной митрополии Германии и Центральной и Северной Европы. Митрополит Германский и Центральной и Северной Европы Серафим поддерживает данное обращение и выразил письменную готовность принять означенного клирика в юрисдикцию Румынской Православной Церкви. Решением Священного Синода 17−19 июля 2006 года переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению правящего архиерея, при одобрении Священным Синодом и на основании Отпускной грамоты Святейшего Патриарха (журнал № 53).

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить переход клирика Майкопской епархии священника Ростислава Евенко в юрисдикцию Румынской Православной Церкви и направить соответствующую Отпускную грамоту митрополиту Германскому и Центральной и Северной Европы Серафиму.

ЖУРНАЛ № 87

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного архиепископа Артемия (Кищенко), поддержанное Преосвященным митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси, и Преосвященным епископом (ныне — архиепископом) Гродненским и Волковысским Антонием об определении архиепископу Артемию местом пребывания на покое город Гродно вместо города Минска.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить местом пребывания на покое архиепископа Артемия (Кищенко) город Гродно.

ЖУРНАЛ № 88

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Талдыкорганского Нектария, викария Астанайской епархии, о почислении его на покой по состоянию здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:

Епископа Талдыкорганского Нектария, викария Астанайской епархии, почислить на покой по состоянию здоровья, определив ему местом пребывания г. Москву.

ЖУРНАЛ № 89

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии 2021−2022 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в зимней сессии Священного Синода 2021−2022 года вызвать следующих Преосвященных:

митрополита Виленского и Литовского Иннокентия; митрополита Бориспольского и Броварского Антония; митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла; митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия; епископа Каменского и Камышловского Мефодия.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси