Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории Владислав Петрушко в интервью порталу «Интерфакс-Религия» рассказал об итогах недавно состоявшегося визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев.

— Почему визиту патриарха Варфоломея в Киев не только в украинских, но и в российских СМИ уделялось столь значительное внимание? Казалось бы, это вполне заурядное событие в религиозной жизни. Откуда такой интерес к нему?

— Наверное, прежде всего потому, что визит патриарха Варфоломея в Киев носил отнюдь не религиозный, а откровенно политический характер. Об этом свидетельствовал уже сам повод для приезда патриарха — 30-летие независимости украинского государства. То есть гость из Стамбула приезжал в Киев отмечать не какую-то церковную дату, а, по сути, праздновать годовщину события, итогом которого стало отделение Украины от России со всеми вытекающими из этого последствиями: полным крахом украинской экономики и обнищанием страны, ее переходом под внешнее управление, катастрофическим снижением численности населении и уровня его жизни и так далее.

Впрочем, чисто политической акцией была и вся затея с автокефалией так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ), которую два с половиной года назад «создал» патриарх Константинопольский при поддержке украинских и американских властей и поддержать которую приехал в конце августа этого года.

Отмечу, что в появлении «новой украинской церкви» бывший президент Порошенко видел и атрибут независимости украинского государства, и способ привлечь на свою сторону наиболее националистически настроенную часть электората. Для западных хозяев Петра Порошенко это было дополнительное средство разобщения русских и украинцев. А патриарх Варфоломей усмотрел в этом проекте еще и возможность конвертировать свое первенство чести среди предстоятелей поместных Православных церквей в первенство власти.

Новосозданная «автокефальная церковь» сразу же активно включилась в политическую жизнь Украины, восприняв украинскую националистическую идею как составную часть своего «предания». Так что целиком закономерно, что продолжающий опекать свое «детище» Константинопольский патриарх также принял участие в том политическом перформансе, который устроил Владимир Зеленский по случаю 30-летия независимости Украины и который больше походил на «пир во время чумы».

— А зачем вообще президенту Зеленскому понадобилось привлекать патриарха Варфоломея к этим торжествам? Ведь он, казалось бы, в отличие от Порошенко, не был склонен использовать религиозный фактор в политике.

— Да, поначалу складывалось впечатление, что Зеленский остается в стороне от противостояния между Украинской православной церковью и новосозданной ПЦУ. В первый год президентства Зеленского практически прекратились рейдерские захваты храмов канонической УПЦ МП раскольниками. Но это продолжалось недолго. Популярность Зеленского, который не исполнил почти ничего из того, что обещал народу Украины перед выборами, стала стремительно падать.

Очевидно, что в окружении Зеленского приезд Константинопольского патриарха на торжества по случаю 30-летия независимости Украины рассматривали как способ повысить рейтинг нынешнего украинского президента. Приглашая Варфоломея на Украину, Зеленский стремился угодить, прежде всего, тому электорату, который поддерживает партию бывшего президента Порошенко, то есть той части населения Украины, которая придерживается радикальных националистических убеждений.

— Как вы считаете, удалось ли Зеленскому этим визитом улучшить свой имидж?

— Мне кажется, что нынешний украинский президент не просто не извлек из визита Варфоломея той выгоды, на которую он рассчитывал — вся эта затея, похоже, стала большой ошибкой и провалом Зеленского. Овации, которыми на литургии у Софийского собора сторонники ПЦУ встретили упоминание Порошенко как одного из главных «творцов» украинской автокефалии, свидетельствовали о том, что Зеленскому не удалось перетянуть радикальных националистов на свою сторону — он для них по-прежнему чужой. А вот верующие канонической Украинской православной церкви теперь вряд ли когда-либо проголосуют за Зеленского после того, как он столь цинично проигнорировал их позицию и встал на сторону раскольников. Так что политические дивиденды от затеи Зеленского с приглашением Варфоломея в Киев в итоге получил его соперник Порошенко.

— А сам патриарх Варфоломей извлек ли для себя какую-то выгоду из своего приезда на Украину?

— Думаю, что и на этот вопрос следует ответить отрицательно. Для него как претендовавшего на первенство в православном мире поездка в Киев стала полнейшим фиаско.

Во-первых, Варфоломей поставил себя в крайне нелепое положение тем, что, как заяц, бегал от десятков тысяч православных верующих, которые хотели встретиться с ним в надежде объяснить высокому турецкому гостю, что его грубейшее и беззаконное вмешательство в церковную жизнь Украины не только не уврачевало раскол, как он повсюду заявляет, но усугубило его. Однако патриарх не только не захотел встретиться с теми, кого он постоянно называет «духовными чадами Константинопольской матери-Церкви», он повел себя очень некрасиво, когда, например, приехал в Верховную Раду Украины с «черного» входа — только чтобы избежать встречи с возмущенными его действиями верующими.

Такое поведение Константинопольского патриарха говорит о том, что он прекрасно знает о преступлениях, творимых приверженцами украинской автокефалии, которых он ранее на протяжении почти трех десятилетий совершенно справедливо считал раскольниками, а теперь вдруг неожиданно признал «новой украинской церковью». То, что за все время визита в Киев Варфоломей так и не нашел времени для встречи с иерархами, священниками и верующими УПЦ МП, свидетельствует о том, что он хорошо понимает, что на самом деле принес на Украину дарованный им пресловутый «томос» об автокефалии — вражду и раскол. Думаю, ему абсолютно нечем возразить тысячам протестующих против его приезда верующим — иначе пришлось бы признать не только неправоту, но и преступность принятого им решения.

Во-вторых, очевидно, что Варфоломей не достиг никакого успеха и в другом — в попытках поддержать ПЦУ и тем самым укрепить свое собственное положение в православном мире в качестве новоявленного центра власти. Прежде всего, всем было видно, что кучка приверженцев «новой украинской церкви», свезенных со всей Украины к Софийскому собору на литургию, которую служил Варфоломей, не шла ни в какое сравнение с тысячами протестовавших по всему Киеву против приезда стамбульского гостя приверженцев канонической Церкви.

Но самое главное — вместе с Варфоломеем в Киев не прибыл никто из предстоятелей поместных Церквей. Даже из числа тех, кого Константинопольский патриарх и его западные хозяева принудили признать ПЦУ. И даже известный своей «принципиальностью» Александрийский патриарх Феодор II, которого глава ПЦУ специально приглашал на торжества в Киев, поостерегся принять в них участие. Не исключено, что сегодня, когда с очевидностью меняется политическая конъюнктура, и украинский кейс, ставший для США ненамного более успешным, чем афганский, все более теряет свою актуальность, те немногие предстоятели, которые признали украинских раскольников (Александрийской, Кипрской и Элладской церквей), уже жалеют о своем поспешном решении последовать в этом вопросе указке Варфоломея.

— Но, может быть, патриарх Варфоломей получил от своей поездки на Украину хотя бы какую-то материальную выгоду?

— Я не удивлюсь, если окажется, что за свое участие в киевском «празднике» Варфоломей получил какое-то денежное вознаграждение — сегодня нередко даже отдельные состоятельные люди «украшают» свои торжества, приглашая на них заезжих «звезд». Правда, вряд ли сегодня власти пребывающей в глубоком кризисе Украины могут позволить себе большие траты на приглашаемых гастролеров.

Но судя по просочившейся информации, у Варфоломея был особый личный интерес в этой поездке на Украину — он надеялся все же добиться передачи ему хотя бы части тех пресловутых «ставропигий», которые были обещаны ему Порошенко в качестве «гонорара» за томос об автокефалии ПЦУ.

Известно, что накануне приезда Варфоломея обсуждалась возможность его поездки во Львов — явно для того, чтобы вступить во владение знаменитой Братской Успенской церковью, фигурировавшей в списке храмов и монастырей, которые Порошенко обязался передать в прямое («ставропигиальное») владение Константинопольского патриарха. Но судя по всему, что-то с этим не заладилось. Это, в общем-то, понятно. Думаю, что даже в ПЦУ были бы не слишком рады уступить Варфоломею свои храмы, тем более столь значимые в истории украинского православия.

Но следует отметить, что в списке потенциальных «ставропигий» Константинопольского патриарха на Украине значился и целый ряд объектов, которые сегодня принадлежат канонической Украинской православной церкви. То есть ее духовенство и верующих следует предварительно изгнать из этих храмов и монастырей, прежде чем подарить их патриарху Варфоломею. Думаю, даже Зеленскому, склонному смотреть на все облегченным взором профессионального комика, понятно, каким ожесточенным противостоянием на религиозной почве грозит обернуться такой передел церковной собственности в пользу стамбульского патриарха.

Так что сегодня у Варфоломея на Украине по-прежнему всего лишь одна «ставропигия» — Андреевский храм в Киеве. Кстати, построенный по заказу и на средства русской императрицы Елизаветы Петровны по проекту знаменитого итальянца Бартоломео Растрелли, чье имя, кажется, только и может рассматриваться в качестве единственного основания для притязаний нынешнего Константинопольского патриарха на эту церковь.

— Так каков все-таки основной итог визита патриарха Варфоломея в Киев?

— Итог, к сожалению, плачевный. С сожалением приходится констатировать, что патриарх Варфоломей, несмотря на преклонные годы, когда верующие люди обычно подводят итоги своего жизненного пути, с головой ударился в политическую авантюру, которая уже принесла ему печальную «славу Герострата». Своим грубейшим вмешательством в церковную жизнь Украины первый по чести среди православных патриархов фактически обесчестил и свое имя, и свой Константинопольский патриарший престол. Лицемерно утверждающий, что его действия направлены на уврачевание раскола на Украине, Варфоломей на самом деле лишь усугубил его. Легитимированные им раскольники, воодушевленные его поддержкой, насильственно захватили сотни храмов канонической Украинской православной церкви. Религиозное противостояние между верующими после этого только усилилось. О каком же преодолении раскола при этом можно говорить?

Но многократно возросшие проблемы в церковной жизни Украины — это только один аспект итогов деятельности патриарха Варфоломея. Гораздо более тяжкими последствиями она грозит обернуться для всего мирового православия — точнее, уже обернулась. Ведь фактически уже можно говорить о расколе не только в масштабах Украины, но и всего православного мира.

Речь идет уже не столько о признании или непризнании незаконно легитимированных Варфоломеем украинских раскольников, не имеющих законной иерархии (по сути, ряженых «самосвятов»), сколько о новой екклезиологии Константинополя, абсолютно еретической, с точки зрения православного учения о Церкви. Фактически Фанар сегодня пытается превратить себя в «православный Ватикан», навязав Константинопольского патриарха всему православному миру в качестве некоего «восточного папы» по образу Рима. Но такое понимание устроения Церкви всегда было глубоко чуждо православию, которое, в отличие от католицизма, никогда не признавало никакого иного главы Церкви, кроме Иисуса Христа.

— Какие в таком случае выводы следует сделать православному миру в связи с деятельностью патриарха Варфоломея?

— Мне кажется, что пришел момент, когда во всем православном мире должны задуматься, нужен ли нам такой «первый по чести патриарх», который руководствуется в своей деятельности не христианской заповедью любви, не догматами и канонами Православной церкви, а указаниями госдепартамента США и пожеланиями марионеточных украинских политиков. Для которого собственные «папские» амбиции важнее подлинного церковного единства и мира между верующими. Наверное, настало время критически пересмотреть и переосмыслить 28-е правило Халкидонского собора, возвысившее Константинопольскую кафедру только по одной-единственной причине — как столицу Восточной Римский империи. Пора, наконец, заметить, что Византии уже более чем полтысячи лет не существует, а некогда славный Константинополь давно уже стал Стамбулом.

http://interfax-religion.ru/?act=interview&div=535