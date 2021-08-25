Приехавший на Украину Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался встретиться с тысячами прихожан Украинской Православной Церкви у здания Верховной Рады в Киеве. Во время этого визита, который грозит обрасти конфликтами и еще более усугубить церковный раскол в стране, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний рассказал РИА «Новости», к какому развитию событий готовится каноническая Церковь, как она оценивает сложившуюся ситуацию, готовы ли защищать чистоту веры Поместные Церкви, и необходимо ли продолжать их диалог в «амманском» формате.

— Владыка Антоний, в Киев по случаю Дня независимости Украины приехал Патриарх Константинопольский Варфоломей, ранее говорили и о возможном визите папы Франциска. Как в Украинской Православной Церкви относятся к приезду этих религиозных деятелей? Остается ли в силе отказ ее духовенства от участия в мероприятиях, связанных с визитом Варфоломея?

— Если судить по риторике представителей органов государственной власти, то визит Папы Римского в Украину, скорее всего, не состоится, поскольку о его подготовке не было никаких упоминаний. В свою очередь, о приезде Патриарха Варфоломея стало известно еще несколько месяцев назад. Многие эксперты прогнозируют, что это событие станет катализатором обострения религиозной ситуации в стране. Ведь данный визит и прием главы Фанара на самом высоком политическом уровне могут быть восприняты сторонниками «ПЦУ» как сигнал поддержки их усилий по ослаблению Украинской Православной Церкви. И за этим, в частности, может последовать новая волна рейдерских атак на общины и храмы канонической Церкви. В данном контексте мы заявили, что не сможем принять участие в запланированном мероприятии, если там, в Софии Киевской, будет присутствовать делегация Константинопольского Патриархата, поскольку именно Фанар и его глава во многом несут ответственность за нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви. А как можно находиться рядом с теми, от чьих решений простые люди, желающие сохранить веру своих дедов-прадедов, натерпелись столько зла и бед?

— В связи с подписанием так называемого томоса об автокефалии «ПЦУ» фигурировала и тема «ставропигий» — представительств, которые должны быть переданы во владение Константинополю. Сейчас некоторые эксперты не исключают, что перед приездом Патриарха Варфоломея власти могут сделать ему такой «подарок» — презентовать какой-либо храм или монастырь канонической Церкви в Киеве в качестве «ставропигии». Насколько это реально, и вообще, соблюдается ли это соглашение о ставропигиях, каким храмам Украинской Православной Церкви угрожает опасность?

— В 2018 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским Патриархатом. При этом в некоторых СМИ появилась информация, что к документу прилагался перечень украинских храмов, которые тогдашняя власть в лице Порошенко обязалась передать в распоряжение Фанара. Насколько это соответствует действительности, мне тяжело сказать. Однако отмечу, что в 2019 году спикер Верховной Рады Андрей Парубий публично заявлял о возможности передачи Константинопольскому Патриархату порядка двадцати самых древних и благоустроенных монастырей и храмов Украины. В их числе назывались Успенская Киево-Печерская лавра, Успенское братство во Львове, Межигорский Преображенский монастырь, Киевское Богоявленское братство, Манявский монастырь.

— Данные Церкви и украинской полиции о количестве участников крестного хода в День Крещения Руси разнились в несколько раз: Церковь заявила о 350 тысячах людей, полиция — о 55 тысячах. Почему, на ваш взгляд, настолько разнятся цифры?

— В предыдущие годы отмечалось специальное занижение количества верующих, участвующих в крестных ходах в День Крещения Руси. Это было ожидаемо, поскольку тогдашняя власть не хотела, чтобы общество видело поддержку канонической Церкви. Однако все ее усилия всякий раз разбивались об один и тот же факт — телевизионную картинку, фиксирующую море людей. Уверен, что и в этом году кадры бесконечной человеческой реки, текущей с Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру, говорят сами за себя. Поэтому нам не нужно ничего доказывать, все и так прекрасно видно. Кстати, мы даже признательны полиции за озвученные данные. Поскольку ранее нам приписывали совсем уж несуразные цифры. Например, в 2018 году утверждалось, что в шествии прошли всего лишь 20 тысяч человек. Так что цифра в 55 тысяч — это очень даже неплохо. Поскольку и полиция, пусть несколько по-своему, но фиксирует непрерывный рост численности участников нашего крестного хода.

— Насколько свободно сейчас прихожанам и священнослужителям Украинской Православной Церкви на Украине? В последние годы стало проще или тяжелее?

— Слава Богу, мы не проходим через те испытания, с которыми пришлось столкнуться нашей Церкви в прошлом веке, имею в виду большевистские репрессии. Однако все же следует отметить, что нашим священникам и верующим часто приходится иметь дело с нарушениями их прав и свобод. К сожалению, наблюдаются и факты прямого насилия и агрессии в отношении паствы канонической Церкви. После ухода Порошенко с поста Президента ситуация несколько улучшилась, но соответствующие проблемы никуда не исчезли. Все просто повисло в воздухе. И любой внешний фактор, те же итоги визита Патриарха Варфоломея в Украину, могут вновь усугубить обстановку в церковной сфере.

— В каких областях сегодня складывается наиболее неблагополучная ситуация с захватом храмов и притеснением канонической Церкви? Какова динамика в целом по стране — ситуация ухудшается при Зеленском? Сколько было захватов храмов за последние месяцы, в чем их причины? Возможен ли возврат к временам Порошенко?

— Наиболее часто новости о соответствующих правонарушениях приходят из Западной Украины. Во многом это объясняется действиями определенных представителей местной власти или радикальных политических сил, заинтересованных в поддержании своего рейтинга. Стоит отметить, что участились факты незаконной перерегистрации уставов общин нашей Церкви в юрисдикцию «ПЦУ». Кстати, именно такое должностное преступление, совершенное чиновником Винницкой областной государственной администрации, совсем недавно привело к попытке захвата храма Украинской Православной Церкви в селе Вербовец. Представители «ПЦУ» пытались проникнуть в здание силовыми методами. Они били, выталкивали священника и верных канонической Церкви из храма, сорвали с настоятеля крест, угрожали заточенной арматурой «резать» верующих УПЦ «как свиней». При этом присутствовавшие при попытке захвата правоохранители Национальной полиции не вмешивалась в действия представителей «ПЦУ». И этот момент по-настоящему удручает. Ведь беззаконие порождает еще большее беззаконие, создавая условия для дестабилизации религиозной ситуации во всей стране.

— Участились ли перед визитом Патриарха Варфоломея случаи агрессии в отношении священнослужителей, попытки захватов храмов? Ожидаете ли вы их всплеска во время или после визита? Какие слова и действия Константинопольского Патриарха, на ваш взгляд, могли бы привести к ухудшению или улучшению ситуации?

— Как я уже говорил, активизировалась деятельность по незаконной перерегистрации уставов общин Украинской Православной Церкви. Опять же недавний пример: 8 июля 2021 года председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко подписал распоряжение № 406, которым провел перерегистрацию в пользу «ПЦУ» Свято-Николаевского прихода села Борочиче. Я не исключаю, что этот процесс получит дополнительные импульсы после визита главы Фанара на украинскую землю. Ведь в Константинопольском Патриархате не скрывают своего интереса по отношению к возобновлению стратегического взаимодействия с украинской властью, за которым скрывается задача ослабления позиций Украинской Православной Церкви в Украине. Видимо, именно по данной причине за все эти годы со стороны Патриарха Варфоломея не прозвучало ни одного заявления как о необходимости прекращения рейдерских атак сторонников «ПЦУ» на общины канонической Церкви в Украине, так и о недопустимости использования силы, угроз и давления на верующих, желающих сохранить верность Богу и Его Церкви.

— Насколько реальна угроза с переименованием Украинской Православной Церкви, ведь подобный закон раньше даже был принят? Какие дискриминационные в отношении УПЦ законы, принятые при Порошенко, действуют сегодня в стране? Чем грозит верующим принятие Радой новых законов? Может ли Президент наложить на них вето и отменить предыдущие законы, почему это не сделано до сих пор?

— Угроза принудительного переименования Украинской Православной Церкви остается актуальной, поскольку закон никто не отменял. Процесс всего лишь приостановлен на время рассмотрения соответствующего дела в Конституционном суде.

На фоне других решений, того же ограничения служения военных капелланов нашей Церкви, упомянутая проблема выглядит наиболее острой. Ведь в случае успешной реализации сценария с принудительным переименованием определенные силы получат дополнительные возможности по незаконной перерегистрации имущества Украинской Православной Церкви в пользу «ПЦУ». При административной поддержке это не составит большого труда, поскольку, как это обычно делается в рейдерских схемах, структура раскольников застолбила за собой практически идентичное нашему название — «УПЦ (ПЦУ)». К сожалению, пока что надеяться на качественное изменение ситуации с дискриминационным законом не приходится. В силу каких-то причин разные ветви власти не спешат отменять нормы, которые противоречат Конституции. Хотя у них есть для этого и полномочия, и обоснование.

— Ощущает ли Украинская Православная Церковь хоть какую-то поддержку со стороны международного сообщества, международных европейских институтов, ЕСПЧ и других?

— Международные организации получают от нас исчерпывающую информацию о соответствующих правонарушениях. Более того, ими самостоятельно фиксируются те или иные проблемы, связанные с попранием фундаментальных прав и свобод наших верующих. Однако о какой-то определяющей поддержке со стороны упомянутых вами структур я сказать не могу.

— Какие сигналы вы получаете со стороны тех Поместных Церквей, которые пока не определились со своей позицией по «украинскому вопросу», — Болгарской, Грузинской, Румынской? По вашим данным, могут ли к признавшим «ПЦУ» Церквам присоединиться и другие? На какие Церкви сейчас оказывается особое давление со стороны Фанара и различных сил из-за рубежа?

— Большинство Поместных Церквей в том или ином роде столкнулось с давлением по вопросу признания «ПЦУ». Какие-то смогли выдержать внешний напор, какие-то — нет. Однако даже в тех Церквах, которые полностью или частично признали структуру Думенко, нет единства по поводу выстраивания общения с раскольниками. Этот момент прекрасно видят во всем православном мире. Поэтому и нет нацеленности со стороны других Церквей к расширению признания «ПЦУ».

Если вспомнить, кстати, начало 2021 года, тогда в ряде СМИ звучали сигналы о том, что якобы Болгарская Православная Церковь готова пойти на легализацию украинских раскольников. Реагируя тогда на эти слухи, митрополит Ловчанский Гавриил отметил, что, с одной стороны, Священный Синод БПЦ назначил специальную комиссию для детального изучения вопроса, связанного с расколом в Украине, и презентации соответствующего доклада на заседаниях Синода Болгарской Церкви, а с другой — что такого отчета еще не было. Более того, он подчеркнул, что в Украине существует только одна каноническая Церковь. И это Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Что же касается Грузинской Церкви, то поздравление, которое недавно получил наш Предстоятель на день своего тезоименитства от Патриарха Илии, говорит само за себя. В отношении же наших румынских братьев отмечу, что мы поддерживаем с ними хорошие и конструктивные отношения. На разных уровнях УПЦ и Румынская Православная Церковь проводят разные встречи и совместные богослужения.

— Уже много говорилось о том, что Константинопольский Патриарх впал в раскол, признав раскольников. А еретик ли Патриарх Варфоломей? Должно ли быть вынесено какое-то соборное определение по этому поводу?

— Продвижение Фанаром концепции «первого без равных» и его движение в сторону унии с Римом вызывает много непростых и обоснованных вопросов. По моему мнению, соборный разум всей нашей Вселенской Церкви не только может, но и должен дать оценку соответствующим действиям.

— Насколько вероятен глобальный раскол вселенского Православия — повторение «великой схизмы» 1054 года? С учетом того, что Патриарх Варфоломей наотрез отказывается созвать Всеправославный Собор по украинскому вопросу, могут ли инициировать его созыв другие Церкви? По вашему мнению, реально ли это, что для этого нужно?

— Процессы, запущенные Патриархом Варфоломеем, уже де-факто разрушили всеправославное единство и привели к разделению Православных Церквей. На наших глазах формируется совершенно иная модель мирового Православия, в которой центральное место уготовано «восточному папе» с беспрецедентными полномочиями и привилегиями. Вполне очевидно, что успешный запуск этой модели неизбежно приведет и к глубинным изменениям по другим направлениям жизнедеятельности Церкви, в частности — в области основ православного вероучения. В связи с этим на первый план выходит готовность Поместных Церквей к защите чистоты веры. Ведь уже сейчас становится понятно, что авантюра Патриарха Варфоломея в Украине по своим последствиям выходит далеко за рамки спора, связанного с юрисдикцией над определенной территорией. И здесь свою роль может сыграть возобновление активной деятельности «амманского формата», в рамках функционирования которого и нужно рассмотреть соответствующие вопросы во всей их глубине и остроте.

— Опасаетесь ли вы новой большой войны? Что нужно сделать, чтобы ее не было? Будете ли призывать политиков к миру?

— Все в руках Божиих. Как отметил в свое время святитель Николай Сербский, война человека против человека является следствием войны человека против Бога. Именно в этом скрывается истинная причина любого большого конфликта или противостояния. Исходя из этого, всем нам нужно понимать свою ответственность за каждый наш шаг, каждое слово и решение. В особенности это касается политиков, которые отвечают за судьбу своего народа.

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