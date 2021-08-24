7 августа 1914 года 1-ая русская армия Ренненкампфа выиграла в Пруссии первое сражение с превосходящими силами противника. Почему же более крупная 2-я русская армия Самсонова была вскоре разгромлена?

Еще в апреле 1914 года, то есть за несколько месяцев до начала войны, российское военное министерство и Генеральный штаб провели оперативно-стратегическую игру, в которой отрабатывалось вторжение в Восточную Пруссию силами двух армий с востока и юга. Они должны были сомкнуться, как клещи, окружить и разгромить германскую армию. Блестящий план операции создавал победоносное настроение. Почти все поголовно от императора до простого офицера были уверены в скором успехе. Тех же, кто хоть немного сомневался и допускал, что война может затянуться до зимы, считали паникёрами и пораженцами.

Первоначально боевые действия развивались вполне успешно. 1-ая русская армия под командованием генерала Павла Карловича фон Ренненкампфа в первом же крупном сражении при Гумбиннене (ныне город Гусев в Калининградской области) разгромила 17-й корпус генерала Августа фон Макензена. Причём противник имел значительное (примерно в 10 тысяч солдат) численное преимущество. Немцы понесли большие потери и были вынуждены отступить. В этом сражении русская армия осталась верна суворовским традициям — бить врага не числом, а умением. Однако, от того, что произошло потом, гениальный русский полководец Александр Васильевич Суворов мог бы, наверное, перевернуться в гробу. Так сильно поразило бы генералиссимуса самонадеянность и головотяпство высшего командования, а также его полного тезки командующего 2-ой русской армией генерала Александра Васильевича Самсонова.

Победа в первом сражении позволяла русским развить успех и полностью разгромить 8-ю германскую армию. Однако, благоприятная возможность была упущена. Первоначально генерал Ренненкампф отдал распоряжение преследовать бегущего противника, но в силу отставания тылов, растянутости коммуникаций и общей усталости войск, этот приказ отменил. После почти двухдневного отдыха его войска начали медленное продвижение к западу, почти не встречая сопротивления. Высшее командование считало операцию в Восточной Пруссии практически законченной. Думали перебросить войска на другие участки. Уже строились планы наступления от Варшавского выступа через Познань на Берлин. Считали, что противник уже разгромлен и панически отступает к Кенигсбергу и к рубежу реки Висла. Поэтому первоначальный план решили радикально изменить. Вместо того, чтобы сомкнуть «клещи», их, наоборот, широко разомкнули. 1-ую армию нацелили не на соединение с армией Самсонова, а на Кенигсберг. А 2-ую армию направили на перехват германских войск, якобы отступающих к Висле. Генерал Самсонов проявил ненужную инициативу и отклонился даже больше, чем было приказано. В результате между русскими армиями образовался разрыв в 125 километров. Возможно, это и не привело бы к трагическим последствиям для русских, если бы не экстренные кадровые перестановки у немцев.

Разгром сильнейшего корпуса 8-ой германской армии, действительно, вызвал в Пруссии панику. Командующий Максимилиан фон Притвиц в телефонном разговоре с германским генштабом просил разрешения на отступление и даже допускал возможность потери всей Восточной Пруссии. Но за панические настроения его тут же сняли с должности и назначили на его место Пауля фон Гинденбурга, срочно отозванного из отставки. На момент вторжения русских армий в Пруссию генерал Пауль фон Гинденбург был военным пенсионером. За три года до начала войны он ушёл в отставку, «чтобы уступить дорогу молодым».

Вступив в командование 8-ой армией, Гинденбург принял, казалось бы, весьма авантюрное и парадоксальное решение. Основные силы своей армии и подкрепление с Западного фронта он направил не против 1-ой русской армии Ренненкампфа, угрожавшей столице Пруссии Кенигсбергу, а против 2-ой более крупной русской армии генерала Самсонова, которая вторглась в пределы Пруссии с юга немного позже. Казалось, совершая такой маневр, Гинденбург рисковал получить удар в спину. 1-ая русская армия Ренненкампфа могла ударить ему в тыл. Однако, на самом деле немецкий генерал ничем не рисковал, так как прекрасно знал планы русских во всех деталях, хотя в русском штабе у него не было шпиона. Секрет был в фантастическом головотяпстве русских. Почти вся оперативная информация передавалась по радио открытым текстом, без использования шифров, что позволяло немцам без труда перехватывать радиограммы. Гинденбург был осведомлён о положении армий Ренненкампфа и Самсонова гораздо лучше, чем они друг о друге. Поскольку прямой связи между русскими армиями не существовало.

Используя развитую железнодорожную сеть Пруссии, Гинденбург за несколько дней перегруппировал свои дивизии и неожиданно нанёс несколько сокрушительных ударов по армии Самсонова. У Танненберга немцы окружили и разгромили основные силы 2-й русской армии. Были убиты 10 генералов, 13 взяты в плен. Погибло более 30 тысяч русских солдат. Около 90 тысяч попало в плен. Для вывоза трофеев немцам понадобилось более 60 железнодорожных составов.

Это было первое в истории крупное поражение русской армии в битве с немцами. Но, увы, не последнее. По иронии судьбы сражение при Танненберге развернулось как раз там, где когда-то проходила Грюнвальдская битва, в которой совместное литовско-польско-русское войско разгромила крестоносцев. В августе 1914 года получилось наоборот. Это сражение напоминало дуэль, где один из участников дрался с завязанными глазами. Командующие русских армий действовали вслепую. Хотя у них были все условия, чтобы открыть глаза. В составе двух русских армий было 8 кавалерийских дивизий. Можно было проводить конную разведку, но почему-то этого не делали. У русских армий могла быть не только конная, но и воздушная разведка, ведь они имели в своем распоряжении 54 самолета. В известном художественном фильме «Служили два товарища» герои отправились на воздушную разведку с кинокамерой. Что мешало русским генералам точно так же посылать свои самолеты для облёта вражеской территории? Если бы Александр Васильевич Самсонов был в курсе передвижений вражеских войск, то вряд ли угодил бы в германский капкан. После разгрома армии Самсонова Гинденбург попытался окружить и 1-ую русскую армию. Но Ранниенкамф понял замысел противника, сумел успешно отразить удар и вывести свои войска из Пруссии.

Вторгшиеся в Пруссию русские войска были не только слепыми, но и голодными. Фактически отсутствовали тыловые службы, и солдаты по нескольку дней не получали питания. О нормальном снабжении русских армий продовольствием, о налаживании прямой оперативной связи между ними, а также об обязательном использовании шифров обязан был позаботиться Генеральный штаб. Но беда в том, что в тот период его возглавлял профан из академии. Любимчик царя генерал Никола́й Николаевич Янушке́вич сделал головокружительную карьеру. В 1913 году с должности помощника начальника канцелярии военного министерства был назначен начальником Академии Генштаба. А в марте 1914 года возглавил и сам Генштаб. Императора почему-то нисколько не смущал тот факт, что генерал Янушке́вич никогда не командовал войсками, не имел никакого боевого опыта и был чисто «паркетным» генералом.

Немцы после поражения в сражении при Гумбиннене поменяли не только командующего 8-й армии, но и начальника Генштаба за то, что он сорвал наступление на Париж, перебросив значительные силы в Пруссию. А вот на бездарном начальнике русского Генштаба разгром армии Самсонова никак не сказался. Он оставался на своем посту до августа 1915 года и был отстранён только тогда, когда противник вторгся в Российскую империю и русская армия начала терпеть поражение уже и на своей территории.

Многие современники называли поражение при Танненберге и другие военные неудачи причиной антимилитаристских и антимонархических выступлений, предвестником революционных событий в России. Действительно, в победоносных державах революции не происходят. Триггером обеих русских революций стали военные поражения. Первая в 1905 году была вызвана неудачной русско-японской войной, сдачей Порт-Артура и разгромом русского флота под Цусимой. Вторую февральскую революцию 1917 года спровоцировали поражения в Первую мировую и особенно позорный разгром в Пруссии 2-ой русской армии генерала Самсонова в августе 1914 года.

Судьбы ведущих генералов сложились по-разному. Самсонов застрелился, когда понял, что завёл свою армию в ловушку. Впоследствии бездарный генерал приобрёл трагический ореол мученика и жертвы предательства. Парадоксально, но «козлом отпущения» за разгром 2-ой армии в общественном сознании стали не истинные виновники трагедии, а генерал Ренненкампф, одержавший блестящую победу при Гумбиннене и не позволивший окружить и разгромить свою 1-ую армию. Сказалось его немецкое происхождение. Генерал Ренненкампф был потомственным военным, сыном эстляндского дворянина немецкого происхождения. Блестяще проявил себя в китайском походе русской армии и в русско-японской войне. После Февральской революции Ренненкампф был арестован и помещён в Петропавловскую крепость. В октябре 1917-го большевики освободили его. Генерал уехал в Таганрог на родину своей жены и жил там под чужим именем. Позднее был опознан. Ему трижды предлагали командную должность в красной армии, но он категорически отказывался, заявляя, что готов воевать только с германцами, но не со своими. В итоге был расстрелян весной 1918 года.

Совсем иначе сложилась судьба генерала Пауля фон Гинденбурга. Бывший военный пенсионер стал национальным героем — спасителем Пруссии. В ноябре 1914 года Гинденбургу было присвоено звание фельдмаршала. В 1916 году он возглавил Генштаб, а после войны был избран президентом Германии.

https://echo-msk-ru.turbopages.org/echo.msk.ru/s/blog/asobolevsky/2 883 546-echo/?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F937574%2F2a000001609d0a5b6b4417869396ae3d29b8%2Forig&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dabro