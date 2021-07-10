Священномученик Владимир (Сергеев) родился 3 июля 1867 года в селе Далматовском Шадринского уезда. После окончания Пермской духовной семинарии по первому разряду он с 20 июня 1890 года стал исполнять обязанность надзирателя за учениками Екатеринбургского духовного училища. Вскоре Владимир Михайлович был рукоположен во иерея и получил свое первое назначение. Его, по собственному прошению, определили на священническую вакансию при Николаевской церкви села Далматовского. В мае 1893 года указом Пермской Духовной консистории отца Владимира назначили вторым следователем по 3-му благочинническому округу Шадринского уезда. В этой должности он состоял до января 1899 года. В обязанности следователя входило проведение расследований по проступкам лиц духовного звания, что требовало от батюшки рассудительности и большой ответственности.

У отца Владимира была дружная семья. Матушку звали Лидия Владимировна, детей — Ольга, Димитрий, Мария. В 1893 году отец Владимир и матушка Лидия пережили большую скорбь: 25 ноября сразу же после рождения умер их сын — его не успели даже окрестить. В 1899 году отец Владимир стал законоучителем в Далматовском второклассном монастырском училище. Когда епископ Христофор (Смирнов) посетил монастырское училище, побывал на экзаменах, то был весьма удовлетворен ответами учащихся по Закону Божию. Отцу Владимиру как учителю, чьи воспитанники показали хорошее знание предмета, было преподано архипастырское благословение. За усердное отношение к своим обязанностям в 1902 году он снова удостоился архипастырского благословения, к 1904 году он уже имел скуфью, а к 1915 — камилавку.

Кроме того, отца Владимира определили законоучителем в четырехклассное училище, открытое в Далматовском в 1909 году. Принимали в училище как мальчиков, так и девочек; первоначально обучение было бесплатным. Все воспитанники были из Далматовского и окрестных селений, принадлежали к разным сословиям. Беднейшим учащимся оказывалась материальная помощь. Кроме общеобразовательных предметов, девочки обучались рукоделию, а мальчики — различным ремеслам. У отца Владимира была большая учебная нагрузка, уроки шли ежедневно. Ученики любили своего законоучителя, старательно исполняли задания, которые он им поручал. Уроженец села Далматовского Яков Иванович Зайков, учившийся в Далматовском училище, вспоминая об отце Владимире, рассказывал: «Уже в третьем классе отец Владимир как-то подозвал меня: — Яша, завтра, перед началом занятий, для учеников вашей и второклассной школы будешь читать Псалтирь. В зале второклассного училища стояла кафедра. По причине малого роста для меня был поставлен стул, встать на который мне помог воспитатель Иван Петрович. Мое старание священник оценил на уроке Закона Божьего. Подавая мне пятак, он сказал: — Вот это тебе, Яша, за отличное исполнение моего задания». А накануне Рождества Яков уже излагал для учащихся своего класса перевод текстов со старославянского языка на современный русский. Окончил школу Яков на «отлично» по всем предметам. Отец Владимир советовал Якову продолжать обучение, считая его способным учеником. Через год он вспомнил о своем ученике, пригласил его к себе на квартиру, угостил конфетами и поинтересовался, собирается ли Яков продолжить обучение. К сожалению, учиться дальше Яков не мог, так как после смерти отца ему пришлось вести домашнее хозяйство. Этот случай ясно показывает, с каким теплом и искренним участием относился отец Владимир к своим ученикам.

Несмотря на то, что у батюшки было совсем немного свободного времени (с июля 1909 года отец Владимир стал исполнять еще обязанности духовного следователя по 3-му округу Шадринского уезда), он всегда отзывался на просьбы прихожан исполнить ту или иную требу, часто служил молебны с акафистами на пашнях и в сельских домах.

Но, несмотря на ревность таких пастырей, как отец Владимир, в народе перед революцией ощущалось явное оскудение веры, началось массовое отпадение от Церкви. С печалью священники Далматовской Николаевской церкви писали городовому старосте Семену Обрядову: «Большая часть прихожан Далматовской Николаевской церкви, составляющих общество далматовских мещан, не исповедываются и не приобщаются Святых Таин во святой Великий пост по нерадению. Почему просим Вас принять и употребить наличные меры, дабы подведомые Вам обоего пола, с восьмилетнего возраста, все — в наступивший Великий пост безотложно исповедались и Святых Таин приобщились в своей приходской церкви».

Накануне революции в штате Далматовской Николаевской церкви состояли три священника: отец Григорий Черемухин, отец Александр Сидоров и отец Владимир. Диаконом служил отец Василий Ситников.

Священномученик Александр (Сидоров) родился 30 августа 1867 года в поселке Нижне-Уфалейский завод Екатеринбургского уезда в семье крестьянина, выходца из Зарайского уезда Рязанской губернии. По окончании шести классов Екатеринбургской мужской классической гимназии он был определен учителем Кыштымского двухклассного училища Министерства народного просвещения, где работал с 1890 по 1895 год. В августе 1895 года Александра Васильевича перевели учителем в Ревдинский завод. В ноябре того же года Рязанской казенной палатой он был уволен из крестьянского сословия и принят в духовное звание епископом Симеоном (Покровским). В 1895 году состоялось рукоположение Александра Васильевича в сан диакона. Новопосвященного направили для служения в Вознесенскую церковь Кузнецкого села Екатеринбургского уезда.

В 1897 году отец Александр был рукоположен в сан священника и определен к Далматовской Николаевской церкви Шадринского уезда на третью вакансию. С марта 1898 года отец Александр стал законоучителем в церковно-приходской школе деревни Затеча, приписанной к Далматовскому приходу.

В 1906 году скончалась супруга отца Александра, матушка Мария. Вдовому священнику пришлось одному воспитывать двоих детей. Кроме священнических трудов, отец Александр исполнял обязанности заведующего Далматовской второклассной школой Шадринского уезда, преподавал Закон Божий, а также занимал должность духовного следователя. За усердные труды он в 1907 году был награжден скуфьей, а вскоре — камилавкой.

В 1909 году отец Александр подал в Духовную Консисторию прошение уволить его от должности следователя, так как совмещать ее с обязанностями заведующего и законоучителя ему было сложно. Для ведения следствий священнику приходилось часто выезжать в другие приходы, поэтому он не мог регулярно посещать школу, преподавать Закон Божий. Такие отлучки директора и законоучителя отрицательно сказывались на общем ходе учебного процесса. Решением Духовной консистории от 21 июля 1909 года священника Александра Сидорова уволили от должности духовного следователя по 3-му округу Шадринского уезда и возложили эти обязанности на отца Владимира Сергеева.

Падение монархии многими жителями Далматовской волости было встречено с радостью; они не знали, какие испытания ждут их впереди. В марте 1918 года на заседании Уездного съезда рабочих, крестьянских и солдатских депутатов было принято решение о конфискации всей земли сельскохозяйственного значения у нетрудовых хозяйств — церквей, монастырей и так далее. Для защиты завоеваний революции в уездах стали создаваться боевые отряды, которые затем вливались в регулярные красноармейские части. Такой боевой отряд был и в Далматовском. Однако по мере того, как большевики осуществляли свою политику, сопротивление им усиливалось. В районе началась настоящая война. Когда красноармейцы начали терпеть поражение от белогвардейских частей в Шадринском уезде и отступать, то местом сосредоточения революционных войск стала станция Далматово. Сюда из ближайших волостей стали собираться отряды. Красноармейцы постарались организовать оборону станции и села, но из-за отсутствия взаимодействия между отрядами отразить атаки белогвардейских частей и перейти в наступление они не могли. Тем не менее, красные не теряли надежды на победу, ждали удобного момента.

Бывший красноармеец 4-го Уральского стрелкового полка А.Н.Грязных вспоминал: «Случай не заставил себя долго ждать. Приступив к г[ороду] Далматову, мы решили с честью встретить противника. На помощь Шадринской добровольческой группе белогвардейцев прибыл из Омска 2-й Степной полк, состав которого был в большинстве из офицеров». В ночь на 27 июня/10 июля белогвардейские части подошли к реке Исеть. «Наши сторожевые посты заметили сначала конную разведку, а потом и цепь, — писал А.Н. Грязных. — Все было готово: пулеметы, замаскированные на своих местах, уже готовы были осыпать наступающих. Какая-то нервная дрожь, дрожь, которую испытывают охотники при виде дичи или зайца, охватывает всех нас, сидящих в одиночных окопчиках, на берегу реки Исети. Соблюдая тишину, зорко глядим мы в сторону неприятеля, дожидаясь, когда цепь подойдет ближе. Тихо везде. Уже сумерки. Вот еще несколько десятков сажен — и мы откроем огонь. Вдруг колокольный звон нарушает зловещую тишину и цепь рассеивается. <…> Колокольный звон оказывается сигналом, который устроили местные священники, затворившись в церкви. Они видели все приготовления и дали понять о грозящей опасности для близких им по духу людей и решили пожертвовать собой, но спасти других». Через некоторое время с колокольни стал раздаваться уже трезвон во все колокола. Винтовочной и пулеметной стрельбой по церкви красные прекратили колокольный звон, а несколько орудийных залпов приостановили наступление белых. Красноармейцы бросились к церкви и схватили находившихся там священников Владимира Сергеева и Александра Сидорова, диакона Василия Ситникова и трапезного работника, который, как потом выяснилось, и звонил на колокольне по благословению отцов.

Арестованных доставили в штабной вагон на станцию Далматово. Разбирательство продолжалось недолго: красноармейцы были в ярости от случившегося. Священников Владимира Сергеева и Александра Сидорова решено было расстрелять на месте без суда и следствия на страх другим служителям Церкви, чтобы не вмешивались в борьбу за власть. Они были убиты у железнодорожного переезда около современного поселка Пушкина. Тут же, в Сухом Логу, рядом с линией железной дороги, выкопали яму и зарыли трупы. Произошло это 27 июня/10 июля 1918 года. Диакона Василия Ситникова повезли в село Катайское и по дороге расстреляли. Трапезного работника отпустили домой, но после пережитого им страха он прожил недолго.

После освобождения села от большевиков тела обоих священников были перезахоронены на местном кладбище, метрах в пятнадцати севернее церкви. На месте их убийства — северо-западнее железнодорожной будки близ переезда — был установлен железный крест. В 1919 году после окончательной победы большевиков этот крест был убран.

По материалам Информационного агентства Екатеринбургской епархии.

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