Выходит в свет очередная книга серии «Белые воины» «Добровольцы». Предлагаем читателям «Русской линии» предисловие к этой книге научного редактора серии доктора исторических наук В.Ж. Цветкова.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2: 14)

Добровольцы. Слово, которое лучше многих других отражает суть Белого дела, подлинную основу Белой борьбы. Начинали, продолжали и завершали Белое дело в России именно добровольцы. Люди, сознательно отказывавшиеся от пассивного наблюдения за тем, «чья возьмет» в начинавшейся гражданской междоусобице, отрекались от бытовых проблем и неурядиц, которые можно было бы, казалось, решить на службе новой революционной власти. Многие из них могли, наверное, с первых месяцев «великой и бескровной» уехать в какую-нибудь нейтральную страну, или спокойно «варить гуталин», как это делал один из бывших офицеров в трилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам»..

Они же выбрали бои и походы, смерть и страдания. Но они выбрали также и Веру, и Надежду на спасение и возрождение России. И они отдавали ей свою Любовь, свои силы, свои жизни. Это был их сознательный, добровольный выбор.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13).

Задумаемся еще над одним евангельским словом: «благоволение». Если его перевести в словосочетание, то получится «благая воля». А благая воля — добрая воля. Добровольцы — люди доброй воли. Можно, наверное, возразить. Как же так? Ведь они шли на войну, они шли убивать. Так ли только? Да. Безусловно. Гражданская война — это трагедия братоубийства, страшная драма нашей истории. Но ведь это была не только война «против». Шла война не ради захвата и уничтожения, не ради мести за утраченную собственность и некие социальные привилегии, а ради патриотической идеи возрождения России, русской национальной государственности. Война была за то, чтобы после нее наступил мир. Мир новый, но основанный не на идеях классовой борьбы и всемирного интернационала, а мир духовной соборности, социального партнерства, уважения к правам и свободам личности, собственности, мир национального единства России.

Уместно привести слова митрополита Вениамина (Федченкова) из его замечательной книги «На рубеже двух эпох»: «..Всякому понятно, что я встал на сторону белых, а не красных. Все белое было мне знакомым, своим прошлым, а главное религиозным. Пришел к власти генерал Врангель, и он сам просил меня возглавить духовенство армии и флота Русской армии. Мое желание сбылось: я вошел активным членом в белую семью героев. Я тоже не думал о конце или победах, как и другие, а шел на голос совести и долга. И в этом душевном решении не раскаиваюсь и теперь. Пусть это было даже практической ошибкой, но нравственно я поступил по совести.

И мне тут не в чем каяться.

Подобным образом, вероятно, и даже много лучше, чувствовали и рассуждали вожди и прочие добровольцы. Потом в армию влились уже и политические противники коммунистов, и насильно мобилизованные крестьяне, и обозленные корыстные защитники старых привилегий, и просто охотники, каких немало бывает во время революций. Но первоначальники белые были люди долга и чести. Ну, конечно, не святые. А разве на другой стороне были святые? А разве третьи, нейтральные, были лучше этих грешников, но жертвовавших собой?.."

В новой книге серии «Белые воины» речь пойдет о добровольцах. Многое их объединяет, но многое и отличает. Все они — патриоты, участники Великой войны, фронтовики, люди, хорошо знакомые со строевой службой, привыкшие к боевой работе. Они — кавалеры боевых орденов и медалей, в том числе и высшей боевой офицерской награды — ордена Святого Георгия, Георгиевского оружия. Все они — участники Белого движения почти с первых дней его зарождения.

Но, в то же время, они разные. Разные по возрасту, по жизненному опыту, по строевому цензу. Многие из них получали генеральские чины еще по указам государя императора, а многие надели погоны с «зигзагами» уже после марта 1917 года. Кто-то успели обзавестись семьями, кому-то семью заменила армия.

Тем не менее, все эти отличия второстепенны. Главное в том, что в решающий день и час, когда перед ними встал выбор между изменой и верностью присяге, между честью и бесчестием, между патриотизмом и интернационализмом они, не колеблясь, пошли по тернистому пути борьбы, ратного подвига во имя будущей России, как они тогда ее себе представляли.

Обратим внимание на некоторых героев книги. Например, о генерал-лейтенанте Владимире Зеноновиче Май-Маевском и генерал-лейтенанте Николае Степановиче Тимановском написано довольно много статей и книг, они даже появлялись в художественных кинолентах. Но очень многие штрихи их биографий малоизвестны до настоящего времени, а в отношении Май-Маевского, к сожалению, до сих пор бытует немало весьма нелицеприятных, и, по существу, ошибочных суждений. Привычным, увы, стал стереотип генерала, опозорившего Белое дело. Так ли это было в действительности? Тимановский — «железный Степаныч», командир батальона Георгиевских кавалеров в Ставке в 1917 году, человек сильной воли, непреклонный, решительный командир Офицерского полка в Гражданскую войну.

Особо стоит отметить биографии корниловца полковника Михаила Николаевича Левитова и марковца подполковника Василия Ефимовича Павлова. Оба они — яркий пример самоотверженного служения своим родным полкам не только на поле брани, но и за письменным столом. Обоих с полным основанием можно назвать летописцами, биографами корниловских и марковских подразделений, создавших наиболее полные описания их боевой истории.

Показательны судьбы генерал-лейтенанта Бориса Ильича Казановича и генерал-лейтенанта Владимира Константиновича Витковского — «коренного алексеевца» и «коренного дроздовца», типичных фронтовиков, всегда готовых идти со своими солдатами и офицерами в первых рядах наступления и в последних рядах в арьергарде. Рядом с ними — генерал-майор Михаил Александрович Пешня, опытный строевой военачальник, неоднократно раненый, до последней возможности сражавшийся на Перекопских и Юшуньских укреплениях в белом Крыму в 1920 году.

Отдельно стоит выделить «сибиряков». Генерал-лейтенант Константин Вячеславович Сахаров — один из ярких и незаурядных боевых командиров во время боев в Поволжье и на Урале весной и летом 1919 года, а осенью — защитник белого Омска, выводивший каппелевцев в Забайкалье в марте 1920-го. Генерал-лейтенант Владимир Васильевич Голицын — начальник уральских «горных стрелков», организатор дружин Святого Креста и Зеленого знамени в 1919 году, один из основоположников добровольческого движения на Востоке России.

И, конечно же, важно обратить внимание на малоизвестных широкому кругу читателей героев Великого Сибирского похода 1919−1920 годов. Это «сибиряки» генерал-лейтенант Григорий Афанасьевич Вержбицкий и генерал-лейтенант Иннокентий Семенович Смолин. В критические недели ноября-декабря 1919 года они сумели объединить и провести через таежные дебри и замерзшие реки оставшихся верными присяге сибирских стрелков. И еще один соратник Каппеля, организатор и командир Самарской стрелковой дивизии — генерал-майор Александр Самуилович Имшенецкий. Примечательна его биография — сын православного священника, отдал свою жизнь служению Отечеству. Он погиб в тайге, но до последних своих дней вел сквозь ледяную мглу Сибири преданных Белому делу волжан.

Отдельная часть книги — портретная галерея добровольцев, участников южнорусского Белого движения. Эти рисунки были сделаны наскоро, карандашом, сепией на привалах, в перерывах между боями. Обратим внимание на даты их создания — лето 1919 года, время «похода на Москву», время побед и надежд на скорое освобождение России. Один из авторов — Иван Григорьевич Мясоедов, сын известного художника-передвижника. Другой — Евгений Андреевич Агафонов, малоизвестный сейчас, но весьма популярный в начале прошлого века график, портретист Серебряного века. Есть и живописцы, биографии которых еще предстоит написать.

Вглядимся в лица на портретах, помещенных в этой книге. Они тоже разные. Рядом с безусым прапорщиком, с подростком в погонах рядового и девушкой в кубанке — убеленный сединами генерал, загорелый под южным солнцем полковник с мужественным, обветренным лицом, пропахший порохом артиллерист. Многие из них прославлены историей, а многие так и остались неизвестными. Эти портреты — живой отпечаток эпохи. Они, пожалуй, даже сильнее, энергетичнее, чем фотографии. Для некоторых из запечатленных на рисунках офицеров-фронтовиков это был их первый и последний портрет. Через несколько месяцев и даже недель их уже не будет в живых. И при взгляде на такие рисунки, наверное, станет понятным не только военно-политическое значение Белого дела, а его будничная, очень житейская и, вместе с тем, такая неподдельно искренняя сущность.

Эти портреты хранились в фондах специально созданной по решению генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина Комиссии для сбора военно-исторических материалов освободительной войны от большевиков. Их предполагалось показать в Париже, в 1919 году, на отдельной выставке в русском посольстве, а затем провести по другим европейским городам. Чтобы союзники знали и помнили: Русская армия сражается, Россия не предала общее дело похабным Брестским миром. И увидели тех, кто с достоинством носил чин — доброволец. Но выставка не состоялась. Затем портреты должны были стать основой большого иллюстрированного альбома, который предполагалось издать в Москве, еще в 1920 или 1921 годах. Но и это не сбылось.

Рисунки хранились в фондах Русского Заграничного исторического архива (РЗИА) в Праге, а затем — Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) в Москве. И лишь теперь, спустя столетие, завет исполнен и тысячи наших читателей смогут их увидеть.

Выражаем глубокую признательность за помощь в подготовке и издании книги директору Государственного архива Российской Федерации Л. А. Роговой, хранителю фондов истории Белого движения и Русского зарубежья Л. И. Петрушевой.