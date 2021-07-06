Представляем вниманию читателей фрагмент из книги Л.А. Павловой «Братья Щастливцевы — судьбы русских офицеров (конец — начало XX вв.)». С полным текстом можно ознакомиться на сайтах — «Добровольческий Корпус» и Проза.ру.

«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55:8). Будет ли нам дано в этой земной жизни до конца осознать причины происходящих с нами и Родиной событий? Чем ещё, кроме Промысла Божия можно объяснить тот факт, что два боевых офицера, прошедшие с первого до последнего дня Первую мировую и Гражданскую войны, остались живы. На их долю выпала сложная, полная испытаний, насыщенная жизнь, возводящая душу к Царствию Небесному.

Старший — Всеволод Николаевич Щастливцев выбрал карьеру офицера-кавалериста. Первую мировую войну прошел в рядах 15-й кавалерийской дивизии, к концу войны возглавил входивший в нее Стрелковый полк. Во ВСЮР вместе с однополчанами участвовал в воссоздании 15-го драгунского Переяславского полка в составе Сводного полка Кавказской Кавалерийской дивизии (7-м эскадроном). До последнего остался верным Русской Армии. За рубежом, возглавлял одну из рабочих групп. Как отмечал в своем приказе ген. А.П. Кутепов: «Никакой труд не может быть унизителен, если работает русский офицер»".

Его младший брат — Степан Николаевич поступил на службу в армию вольноопределяющимся в артиллерийскую часть. Сражался на Юго-Западном фронте в рядах Брусиловской армии. За бои на Балигродском направлении был награжден Георгиевским крестом 3-й степени. Тогда же был произведен в прапорщики. В 1917 г. в составе 34-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона участвовал в кровопролитных сражениях на Румынском фронте, позволивших сохранить целостность Румынского государства. Прошел от начала до конца Гражданскую войну. После перевода Русской Армии на Балканы служил в Пограничной страже.

Щастливцев Степан Николаевич (1886 — 19-? гг.)

От автора: Степан Николаевич начал военную службу канониром 6-й батареи 13-й артиллерийской бригады 13-й пехотной дивизии VII-го армейского корпуса, в составе 8-й армии под командованием ген. А.А. Брусилова Юго-Западного фронта, действовавшего против Австро-Венгерских войск.

Через месяц с небольшим после начала боевых действий корпусу пришлось столкнуться с серьезным испытанием. Вопреки мнению ген. А.А. Брусилова, его передали на усиление соседней 3-й армии, приказав двигаться форсированным маршем.

«Это были многодневные утомительные переходы по раскисшим от дождя дорогам, без провианта и фуража.

«10/9 … лошади и люди измотались сильно, особенно лошади…, т.к. сено с трудом достается батареями, а про овес и говорить нечего. Интендантство ничего не подвозит. Люди также получают мало хлеба, еды. Лошади прямо надорвались и не только поправить их, но и поддержать будет очень трудно, особенно принимая во внимание, что погода сильно портится. …

23/9 Опять переход в 28 верст. Дорога не лучше. Лошади падают по дороге, на батареи жалко смотреть. Люди истощены до крайности. Ящики отстают. Батареи даже при содействии пехоты идут крайне медленно. …

24/9 28 верст к дер. Дембко. Еще масса лошадей пала. …

Почти все колонны идут пешком и строевые лошади впряжены в орудия…"

(Журнал военных действий 13-й Артиллерийской бригады…)"

От автора: Через два месяца 13-й пех. дивизии предстоял еще один стремительный переход уже в составе VIII-го армейского корпуса. Русские части блестяще отбили дерзкое нападение Австро-Венгерских войск, направленное на уничтожение 3-й армии.

«2 декабря противник перешел в энергичное наступление. «Стрельбой руководил лично командир бригады. Огонь был удачен. Целые цепи наступавших австрийцев уничтожались батареями. День был тяжелый. Батареи ни одной минуты не имели отдыха. К 9 часам вечера бой стал стихать.

3/12 С рассветом противник возобновил наступление, особенно сильно… в районе 2-го дивизиона (6-я бат.), где наша пехота была в малом количестве. Был критический момент, когда австрийцы могли прорваться в этом районе и пройти дивизии в тыл, отрезав наше отступление на Тухов. Сильный огонь противника был сбит и отступил. Считаю, что в этот момент артиллерия спасла дивизию.

Командиры пехотных полков передавали по телефону благодарности за лихое действие батарей бригады.

Орудия приходилось ворочать на 120 (градусов), т.к. противник шел со всех сторон.

…За эти дни главная и славная работа выпала на артиллерию. Окружённая с 3-х сторон огнем противника — артиллерийским и ружейным — попадая под пулеметный огонь и часто оставаясь без пехотного прикрытия, бригада мужественно боролась с превышающим в численности противником, нанеся ему громадные потери, сыграла главную роль в этих боях, способствуя на всем фронте сбитию атак противника". (Журнал военных действий 13-й Артиллерийской бригады…)

От автора: Но, самые трудные и славные дни были еще впереди. Рождество Христово 1915 г. войска встретили в спокойной обстановке. Жители Крыма, где до войны дислоцировалась 13-я пех. дивизия, прислали на фронт подарки. Боевой дух войск был на высочайшем уровне. Проблемы возникли с другой стороны, омрачая отношения пехотных полков с артиллерийской бригадой.

«2/2 …Трудно выполнить 2 разноречивых приказа одновременно: экономить патроны и вести все время энергичный огонь, …т.к. командиры полков требуют постоянной поддержки огнем, …посылая на батареи требования „обстреливать не жалея патронов“». (Журнал военных действий 13-й Артиллерийской бригады…)

Командиры же батарей, исходя из боевой обстановки считали, «что стрельба артиллерии часто требуется прямо для звукового эффекта. Каждый патрон на счету, жалко тратить таким образом снаряды». (Журнал военных действий 13-й Артиллерийской бригады…)

От автора: Тем временем противник собрал ударную группу из 56 дивизий (против 33 русских) в надежде выручить армию Кусманека, погибавшую в Перемышле.

«20 февраля 9 австро-германских дивизий обрушились на наш VIII корпус генерала Вл. Драгомирова. ..Тяжелые и славные дни, где 8 русских дивизий, брошенные на произвол судьбы штабом фронта („Брусилов выкрутится!“), отразили и поразили 19 отборных австро-германских, нанеся им громадный урон и прикрыв своей грудью Перемышль и Галицию. Наступление Конрада было сорвано, и армия Кусманека предоставлена собственной судьбе..» (Керсновский А.А. История Русской армии. Т. 3.)

..И наконец, 9 марта — «утром сегодня была получена телеграмма, что Перемышль сдается. … По этому случаю в 12 часов дня артиллерия наша дала 3 залпа и в окопах кричали «ура».

Считается, что мы взяли Перемышль, т.к. с декабря месяца сдерживали противника на самом главном его направлении упорными и тяжелыми боями. Сильные радость и подъем чувствуются в частях". (Журнал военных действий 13-й Артиллерийской бригады…)

От автора: Показательный случай произошел с 6-й батареей во время мартовского наступления 1915 г.

«..Пехота с артиллерией понемногу продвигались вперед. 19 марта 6-я батарея отличилась в лихом деле. «Сегодня 6-я батарея, пользуясь туманом, встала вплотную у ф. М.Н. Когда туман рассеялся, батарея оказалась на открытой позиции в 300 саж. [около 650 метров — прим. автора] от окопов противника, который засыпал ее пулеметным и ружейным огнем.

Командир 6-й батареи штабс-капитан Стоцкий ураганным огнем выбил противника из окопов; и 49 Брестский полк без выстрела занял эту высоту, взяв несколько сот пленных и около 15 пулеметов.

Столь лихой выпад и такое содействие пехоте вызвали у всех восхищение". (Журнал военных действий 13-й Артиллерийской бригады…)

От автора: А дальше новые потери и скорбный путь Великого отступления.

«24 апреля 1915 г . частям 13-й пех. дивизии было приказано все тыловые учреждения передвинуть за реку Сан. «…Столько крови и трудов стоили нам Карпаты и теперь их бросать и отходить! Настроение у всех ужасное». (Журнал военных действий 13-й Артиллерийской бригады…)

От автора: 8-я армия ген. А.А. Брусилова отходила на Волынь.

«..01−02 мая 2-й дивизион с Виленским полком перешли на позицию к деревне Златковице [совр. Золотковичи Мостисского района Львовской области Украины — прим. автора].

«…4-го, сегодня, противник открыл ураганный огонь…, снаряды разбрасывались по всем деревням и направлениям, — очевидно, стараясь найти наши батареи. По мне, сильнейшего огня нам не приходилось встречать за всю войну. Наши батареи прилагали все усилия, ведя в свою очередь ураганный огонь по наступающим цепям… Цепи несколько раз были сбиты нашим огнем и наступление остановлено. ..Нужны снаряды..». (Журнал военных действий 13-й Артиллерийской бригады…) [82]

6 мая .."6-я батарея поддерживала 14-ю дивизию весь день, ведя огонь по наступающим цепям противника. 4-я и 5-я батареи все время отвлекали огонь немцев на себя.

К концу дня противник усилил натиск на Волынский полк и фланг Литовского полка. На 6-ю батарею набросились тяжелая, гаубичная и легкая батареи. На батарее наводчик убит, 2 нижних чина ранены и подбито одно орудие. Несмотря на это, 6-я батарея отбивалась…, хотя фланг …был оголен отошедшей 14 дивизией и батарея осталась слева одна, без прикрытия. Потери за эти 2 дня большие". (Журнал военных действий 13-й Артиллерийской бригады…)

В бою 6 мая у дер. Златковице Степан Николаевич Щастливцев, «находясь на наблюдательном пункте командира батареи, был контужен газами разорвавшегося снаряда в голову».

От автора: Закончил Первую мировую войну подпоручик Степан Щастливцев на Румынском фронте офицером 34-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона (VII-й арм. корпус, 4-я армия). На Родину вернулся, скорее всего, в составе Первой Отдельной бригады Русских добровольцев под командованием полковника М. Г. Дроздовского. Находясь в составе Вооруженных сил Юга России, летом 1919 г. перевелся в Сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии, где служил его брат.

Зимнее отступление Киевской группы войск ВСЮР и отход в Польшу с отрядом ген. Н.Э. Бредова стали для него тяжёлым испытанием.

За период отступления Степан Николаевич перенёс: «в декабре 1919 г . сыпной тиф, в январе с<его> г<ода> [1920 г. — прим. автора] - крупозное воспаление легких, в феврале с<его> г<ода> [1920 г. — прим. автора] - возвратный тиф». Перенесенные заболевания вызвали осложнения в работе сердца.

Но Гражданская война слезам не верит, и впереди было только продолжение крестного пути: возвращение в августе 1920 г . в Крым, эвакуация, труднейшие 9 месяцев в Галлиполи. Затем служба в Пограничной страже в Словении.

Скорее всего, после завершения службы в Пограничной страже Степан Николаевич присоединился к старшему брату — полковнику В.Н. Щастливцеву, руководителю рабочей группы. Остались они в Королевстве С.Х.С. (впоследствии Югославии) или вместе с другими группами перебрались во Францию или Бельгию для работы на промышленных предприятиях, установить не удалось.

В любом случае, сейчас они уже там, «где несть ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Царствие Небесное воинам, послужившим России в Великой войне, лишившимся Родины, близких, честным трудом, до конца прошедшим свой крестный путь.

Вечная память!