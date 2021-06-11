Заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в связи с внесением на рассмотрение Госдумы проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты»

8 мая 2021 года Святейший Патриарх Кирилл обратился к Государственной Думе с призывом «положить предел использованию услуги суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России, ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин».

11 июня 2021 года, как нам стало известно на рассмотрение Государственной Думы был внесен законопроект «О внесение изменений в отдельные законодательные акты» регулирующий суррогатное материнство и устанавливающий запрет использования медицинской технологии суррогатное материнство для иностранных граждан.

Нас, православных христиан, российские семьи и всех граждан не может не радовать такая инициатива, направленная на спасение детей. Мы искренне благодарны и всячески поддерживаем авторов законопроекта, всех политических и общественных деятелей, кто поднимал эту проблему и поддерживает введение скорейшего запрета на вывоз детей за пределы России под видом суррогатного материнства и обеспокоены судьбой детей и здоровьем женщин.

Пристальное внимание Русской Православной Церкви к проблемам суррогатного материнства продиктовано тем, что суррогатное материнство противоречит не только христианскому вероучению, но и общему для всех людей естественному нравственному закону, и не должно считаться терпимым и допустимым ни в каком обществе.

Суррогатное материнство оправдывают, пытаясь представить его как помощь супружеским парам, страдающим бесплодием. На практике, как мы видим, оно тесно сплетено с безнравственным бизнесом, легко пересекающим границы законности, с торговлей детьми и тяжкой эксплуатацией женщин. Оно нарушает основополагающие естественные права человека и противоречит достоинству человеческой личности.

Cмерть детей, рожденных от суррогатных матерей, и громкие уголовные дела показали, что суррогатное материнство в России превратилось в безнравственный, бесчеловечный и подчас кровавый бизнес, тесно переплетенный с торговлей детьми.

Из-за того, что российское законодательство о суррогатном материнстве имеет крайне либеральную позицию, Российская Федерация фактически превратилась в центр мирового репродуктивного туризма и рынок по торговле детьми «на экспорт».

Погибшие дети, как и многие оставшиеся в живых, предназначались для иностранных граждан, среди которых многие — одинокие мужчины из стран Азии.

В связи с этими событиями возбуждены и расследуются уголовные дела о торговле детьми. В средствах массовой информации, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщалось даже о возможной продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу.

Суррогатное материнство, является жестокой эксплуатацией женщин, в большинстве своем попавших в сложное финансовое положение.

В связи с этими событиями, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства получает обращения от граждан и общественных объединений, призывающих запретить или серьёзно ограничить суррогатное материнство в России на уровне закона. Межрегиональная общественная организация «Союз православных женщин» создала соответствующее интернет-обращение, под которым в настоящее время собраны более 60 000 подписей. В Комиссию также поступают запросы представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать происходящее.

Патриаршая комиссия считает необходимым напомнить следующее:

Согласно «Основам социальной концепции Русской Православной Церкви», любые виды суррогатного материнства являются категорически недопустимыми и нарушают как базовые принципы нравственности, так и основополагающие права ребенка.

«Суррогатное материнство», то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка «заказчикам», противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности.

«Суррогатное материнство» травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания".

Святейший Патриарх Кирилл еще в 2015 году свидетельствовал, обращаясь к законодателям: «Большую озабоченность вызывают и некоторые репродуктивные технологии, которые вторгаются в Божий замысел о человеке, разрушают человеческое достоинство и ценность человеческих отношений. Так, нравственное сознание не может примириться с разрешением на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки, извращая само понятие матери, тайны семейных отношений, святости этих отношений».

В связи с этим, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, считает необходимым рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России. В качестве шагов по направлению к этой цели мы приветствуем любые меры, необходимые для прекращения наиболее тяжких злоупотреблений и правонарушений, связанных с суррогатным материнством, и прежде всего запрет торговли детьми на экспорт.

Патриаршая комиссия призывает всех людей доброй воли — православных христиан и носителей иных взглядов, политиков, экспертов, представителей широкой общественности в максимальной мере содействовать достижению этих целей на пути к полному запрету этой безнравственной практики и поддерживает общественные инициативы, ставящие перед собой такую задачу и реализуемые в рамках закона и нравственности.

Приближаются очередные парламентские выборы. Мы приглашаем российских политиков, неравнодушных к будущему нашей страны и стремящихся войти в число законодателей разных уровней, независимо от их политических взглядов и разногласий по иным вопросам, ясно и открыто взять на себя обязательство в своей будущей работе защищать и поддерживать семью, права родителей, традиционные семейные и нравственные ценности, защищать священную ценность человеческой жизни. Такая практика могла бы стать новой, доброй политической традицией, знаком доверия для многих избирателей, считающих семью одним из главных приоритетов в своей жизни и в жизни страны.

Просим законодателей будущего созыва Государственной Думы с особым вниманием отнестись к вопросам народосбережения, защиты жизни ребенка, в том числе до рождения, и поддержать внесенный законопроект по регулированию суррогатного материнства, как шаг к спасению жизни детей.

https://pk-semya.ru/novosti/item/8551-zayavlenie-patriarshej-komissii-po-voprosam-semi-zashchity-materinstva-i-detstva-v-svyazi-s-vneseniem-na-rassmotrenie-gosudarstvennoj-dumy-proekta-zakona-o-vnesenie-izmenenij-v-otdelnye-zakonodatelnye-akty.html