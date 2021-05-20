«Президент США взвесил все за и против. В конце концов, что больше навредит интересам США: трубопровод или стресс в отношениях с надежным союзником? Вывод, вероятно, был очевиден», — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

«Конечно, один из способов прекратить спор — сдаться, — отмечает журналист Хуберт Ветцель. — Во всяком случае, именно к этому сводится решение президента США Джо Байдена воздержаться от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, отдав приоритет интересам национальной безопасности. (…) Для США это политическое поражение, но для президента России Владимира Путина это внушительная победа. Газопровод планируется достроить летом, и он будет транспортировать природный газ из России в Германию».

«В среду правительство США сообщило Конгрессу, что все-таки введет штрафные меры в отношении некоторых российских организаций, участвующих в строительстве трубопровода, а также четырех специальных судов, как того требовал парламент. Но на практике это, вероятно, не будет иметь существенных последствий, пока санкции будут обходить стороной основную компанию, возглавляемую другом Путина и бывшим офицером Штази Маттиасом Варнигом».

«Мог ли Байден принять другое решение? Да, но это обошлось бы ему дорого. Введение санкций против компании Nord Stream 2 AG — то есть отсечение ее и всех ее деловых партнеров от американского финансового рынка — не только привело бы к масштабным разногласиям в отношениях с Москвой, но и довело бы до крайности конфликт с Берлином по поводу газопровода. Потенциальный ущерб от санкций мог бы легко превысить пользу от них», — полагает издание.

«С точки зрения США, „Северный поток-2“ с самого начала был политически сложным проектом. С одной стороны, был очевиден геостратегический аспект: чем больше газа Россия экспортирует в Европу, тем больше ее зависимость от Москвы. А если этот газ по пути на запад также минует транзитные страны, такие как Польша и Украина, которые не доверяют России и видят в ней скорее врага, чем партнера, то эти государства теряют доходы и влияние. В итоге вес России в Европе растет».

«Именно по этой причине на протяжении более пяти лет все президенты США — от Барака Обамы до Дональда Трампа и Байдена — выступали против строительства „Северного потока — 2“. (…) С другой стороны, Вашингтон всегда сталкивался с фундаментальной проблемой, которая повлияла и на нынешнее решение: в строительстве „Северного потока — 2“ участвует не только государство, которое в США считается соперником, а порой даже противником: Россия. Трубопровод также строится, по крайней мере, косвенно, страной, которую американцы по-прежнему относят к своим самым верным друзьям: Германией», — указывает издание.

«Именно поэтому для Вашингтона всегда существовала опасность того, что санкции в отношении „Северного потока-2“ будут направлены против России как противника, но ударят по Германии как союзнику. (…) Байден пришел к вполне реалистичному выводу, что единственный способ предотвратить скорое завершение строительства „Северного потока — 2“ — это наложить масштабные санкции на трубопровод на стороне Германии. Но он не хочет подвергать германо-американские отношения, которые и так уже сильно пострадали при Трампе, такому стресс-тесту — в этом заключается главный интерес национальной безопасности, на который ссылается Белый дом, избегая санкций в отношении Nord Stream 2 AG. Байден скорее щадит Берлин, чем Москву».

«Осторожность Байдена вряд ли поддержат в Конгрессе, особенно республиканцы. (…) «Два месяца назад президент Байден называл Путина убийцей, а сегодня планирует дать Путину, его режиму и его приближенным огромные стратегические преимущества в Европе», — упрекнул Байдена сенатор-республиканец Бен Сасс. Его коллега по партии и по Сенату Джим Риш заявил о «подарке для Путина», — говорится в статье.

«Это звучит жестко и намекает на конфронтацию. С другой стороны, в США внешняя политика является сферой компетенции президента. И теперь мы знаем, каковы приоритеты Байдена», — заключает Süddeutsche Zeitung.

Автор — Хуберт Ветцель.

https://www.inopressa.ru/article/20may2021/sueddeutsche/nordstream.html