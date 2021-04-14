Владыка обратился к пастве и духовенству в связи с ситуацией в Среднеуральском монастыре

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Сегодня люди, облечённые властью закона, были вынуждены применить её в Среднеуральском женском монастыре. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, что: «Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим 13: 3−4).

Нисколько не злорадствуя по поводу испытания, постигшего насельниц монастыря, но и не простирая сочувствие их страданию до равнодушия к нахождению их в расколе, я уверен, что и их жизнь, как и всякого человека, пришедшего в мир, находится в Промыслительных руках Божиих: «Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют» (Иов 5:18).

Каждый раз подобные операции имеют широкий общественный резонанс, приносящий много поводов для скорби христианам и радости для хулителей имени Христова, видя какие нестроения бывают в христианской среде.

Надлежит положить предел для поводов злословия Церкви и водворить мир там, где должно совершаться стяжание мирного Святого Духа.

Бывший духовный руководитель монастыря, лишенный священного сана и отлученный от Святой Церкви, в настоящее время находится в узах, игумения монастыря изгнана — монастырь не управляется как должно. Находясь на территории Екатеринбургской епархии, он является местом канонической ответственности моего смирения, он вручен Христом и удостоверен решением Святейшего Патриарха и Священного Синода под омофор Правящего Архиерея Екатеринбургской епархии.

То, что я долго уклонялся от полного канонического и административного управления этой обителью, пусть и из самых благих побуждений не травмировать насельниц, потерявших привычный уклад жизни без постоянного присутствия духовника, чувствуется мной как грех бегства от служения архиерейского, которое состоит не только в словах утешения и ласки.

Слово Божие говорит архиерею: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2). Я не должен получать санкций людей, населяющих Среднеуральский монастырь, чтобы нести свое архипастырское служение, к которому призван не своей волей. А к ответственности перед Христом за правление кораблем Церкви, которую несут Архиереи, я принял и жезл соответствующих полномочий.

Не управляя полицией, Росгвардией или судебными приставами, я нахожу в сегодняшнем инциденте действие Промысла Божия, побуждающего меня через внешние обстоятельства к принятию Среднеуральского монастыря под свое полное управление, дабы исправить всё то, что должен был сделать и за многие годы не сделал тот, кто хотел взять власть в стране и за три дня навести в ней порядок. Увы, должного порядка он не смог навести даже в одном монастыре.

Моё сердце болит о тех людях, которые связаны со Среднеуральским женским монастырем, населявших его и чувствующих святость этого места и своего призвания.

Обращаю моё слово к сёстрам монастыря: ваша скорбь о разрушении предыдущего привычного уклада мне понятна, я не хочу умножать ваше горе, но желаю облегчить и утолить боль ваших сердец. Потерю вами доверия к Церкви я считаю не столько преступлением, сколько величайшей вашей трагедией, которой сострадаю.

Монастырь должен оставаться родным домом для всех, кто желает жить в мире со Христом и Его Невестой — Святой Церковью.

Среднеуральский монастырь, посвященный Пренепорочной и Кротчайшей Деве Марии должен быть местом подражания Её смиренному и мирному нраву.

Я хочу, чтобы в храмах Среднеуральского женского монастыря как можно скорее возобновилось служение настоящих и благодатных Божественных литургий, ибо причастие Святых Христовых Таин — есть насущный хлеб жизни вечной.

Но совершение Божественной Евхаристии требует от званных на эту Тайную Вечерю — страха Божия, веры, смирения, покаяния и сердечного мира.

Для временно оставшихся без привычного крова насельниц монастыря открыты двери всех женских монастырей Екатеринбургской епархии, которые готовы принять и успокоить мятеж ваших душ.

С пастырской любовью широко открываю объятия Святой Церкви, но не считаю своё великодушие безусловным, а дар малоценным. Ибо Пресвятая Богородица не только Кроткая Голубица, но и Взбранная Воевода.

Среднеуральский женский монастырь всегда был и будет далее частью Русской Православной Церкви.

Понимая вашу заботу о своих судьбах, я прошу вас отвлечься от своих личных проблем, встать рядом со мной и вместе пролить слёзы стыда за тот позор, который пал на Святую Церковь в результате вашей дерзости и упрямства.

Заблуждение ваше не только отвергнуто Церковью, но заставило ныне и тех, кто носит меч, вынуть его и силой принудить вас к соблюдению законов. Это ли не позор для христиан!

Соль земли обуяла, смиренные иноки бунтуют, молчальники не могут оторваться от интернет-трансляций, а делатели покаяния ищут в других пороки, осуждая и находя зло даже там, где его нет.

Я призываю всю паству нашей священной митрополии святой великомученицы Екатерины в сегодняшний вечер стояния Марии Египетской и чтения великого покаянного канона преподобного Андрея Критского к особому покаянию.

Мы не все виноваты лично, но не можем не чувствовать общую ответственность и боль, которую мы наносим Телу Христову нестроениями, упреками, обидами, обвинениями, злоречием, расколом, осуждением.

Как управляющий Екатеринбургской епархией я вижу и свою вину в том, что церковное сообщество некогда слишком перехвалило бывшего строителя и духовника монастыря, не заметив вовремя, что это его губит. Никакие глобальные стройки и великолепные здания, да и богатства всего мира, не могут компенсировать гибель души. А для монаха непослушание, гордость, самость и противление Церкви — есть смерть души и потеря надежды на спасение.

На нас смотрят люди, ищущие Правды Божией и Его любви, но видят толпу не только людей не добродетельных, но не исполняющих даже гражданские земные законы.

Пусть же назидают нас сегодня слова апостола Иакова: «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3: 13−18).

Не знаю как близок конец света, но я слышу смрадный запах апокалипсиса от необходимости архиерею под насмешки ненавистников Церкви призывать монахов к покаянию, а христиан к миру.

Когда возложивший на себя иноческие одежды останавливается не своей совестью, а силой полиции. Какое горе и какой стыд для носящих на себе имя Христово!

Я проливаю слёзы и прошу вас о том же. Согрешившие расколом пусть принесут Богу слёзы покаяния, сочувствующие расколу пусть плачут от своей легкомысленности, а все мы — от стыда и сострадания Христу, ибо все злые и разгорячённые слова, сказанные ныне — раны, наносимые Его многострадальному Телу на наших глазах.

Божией милостию, смиренный ЕВГЕНИЙ,

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский

Екатеринбург

14 апреля 2021 года

http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/04/14/25 164/