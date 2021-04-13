ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 13 апреля 2021 года

13 апреля в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое в 2021 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии.

Для участия в летней сессии (март-август) 2021 года приглашены: митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; епископ Лысковский и Лукояновский Силуан; епископ Минусинский и Курагинский Никанор; епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий.

ЖУРНАЛ № 1

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о жизни и деятельности Русской Православной Церкви в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Справка:

В настоящее время в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви эпидемическая обстановка существенно различается. Если в России и Белоруссии ситуация стабилизировалась, то в большинстве стран сохраняются существенные ограничения, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

По состоянию на начало апреля 2021 года в России болеют 73 епархиальных священнослужителя и монашествующих ставропигиальных обителей, в Белоруссии — 16. Скончались 151 и 19 клириков соответственно. Переболели и выздоровели более 5200 клириков. Информация по другим странам канонической территории Московского Патриархата в настоящее время собирается для представления Архиерейскому Собору.

В период пандемии в Церкви активизировалось служение милосердия. С начала пандемии в большинстве епархий была организована дополнительная продуктовая и вещевая помощь для нуждающихся. Кроме того, во время эпидемии стали особенно востребованы созданные за последние годы Церковью приюты для мам и центры гуманитарной помощи. В 2020 году благотворителями были выделены крупные суммы на закупку продуктовых и гигиенических наборов, а также на оплату труда сотрудников, коммунальных расходов упомянутых учреждений.

Кроме того, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению организовал сбор средств на продукты. На собранные 26,3 млн были закуплены и переданы нуждающимся более 23 тысяч продуктовых наборов в 72 епархиях на территории России, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Восточного Тимора и Филиппин. Сбор средств и закупка наборов продолжается. В настоящее время продуктовую помощь нуждающимся выдают в 28 епархиях.

В 2020 году при поддержке Синодального отдела по благотворительности фонд продовольствия «Русь» совместно с 21 епархией передал нуждающимся свыше 990 тонн продуктов.

Увеличилось количество обращений в патронажные службы и сестричества милосердия по вопросам ухода за тяжелобольными людьми.

Многие епархии передавали больницам медицинское оборудование и лекарства.

Бишкекская епархия по согласованию с местными органами власти развернула в своем здании COVID-стационар — он принимал 40 человек в день. Средства на покупку оборудования и на зарплату фельдшера были переданы Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению.

Возросла нагрузка на церковные приюты и проекты для бездомных в епархиях.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в апреле 2020 года были составлены правила совершения Таинств при посещении людей с коронавирусом. Было организовано дистанционное обучение священников для совершения ими Таинств в красной зоне. С этой целью в 117 епархий были направлены 4170 типовых комплектов средств защиты для священников.

Также в Церкви была организована пастырская поддержка пожилых в домах престарелых и интернатах.

В 2020 году Украинская Церковь организовала широкомасштабную помощь: переданы сотни тонн продуктов, вещей, оборудование для медиков. На конец 2020 года социально-гуманитарный отдел Украинской Церкви вместе с епархиями оказал финансовую и материальную помощь медицинским учреждениям и населению на сумму свыше 2,5 миллиона гривен (6,7 млн рублей), передано нуждающимся 413 тонн продуктов, 62 тонны вещей. Одесская епархия подарила медикам 2 машины Скорой помощи.

Благотворительная работа усиленно велась в период эпидемии и в других частях Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению, выразив благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за мудрое Предстоятельское попечение о Русской Православной Церкви в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

2. Благодарить всех священнослужителей, монашествующих и мирян, усердно потрудившихся и трудящихся на ниве помощи людям, оказавшимся в особенно сложной жизненной ситуации в связи с распространением болезни.

3. Призвать архиереев, клириков, монашествующих и мирян вознести сугубую молитву об упокоении почивших от последствий коронавирусной инфекции братьев и сестер во Христе и об утешении их сродников и близких, а также не оставлять молитвы ко Господу об избавлении от нашедшего вредоносного поветрия.

ЖУРНАЛ № 2

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о реорганизации деятельности Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного епископа Наро-Фоминского Парамона, викария Патриарха Московского и всея Руси, освободить от занимаемой должности председателя Финансово-хозяйственного управления, выразив ему благодарность за понесенные труды.

2. Председателем Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата назначить архимандрита Илию (Руднева), освободив его от должности заместителя наместника Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

ЖУРНАЛ № 3

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить епископа Клинского Стефана, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, с выражением благодарности за понесенные труды.

2. Председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами назначить епископа Тарского и Тюкалинского Савватия, с освобождением его от управления Тарской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

3. Преосвященному Савватию быть епископом Бронницким, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

4. Временное управление Тарской епархией поручить Преосвященному митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру.

5. Заместителем председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами назначить священника Олега Овчарова, клирика Ярославской епархии.

ЖУРНАЛ № 4

СЛУШАЛИ:

Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об образовании в Московской области пяти епархий и объединении их в Московскую митрополию.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в Московской области следующие епархии:

— Коломенскую на территории городских округов: Коломна, Раменский, Бронницы, Жуковский, Зарайск, Кашира, Серебряные Пруды, Луховицы, Воскресенск, Егорьевск;

— Балашихинскую на территории городских округов: Балашиха, Реутов, Орехово-Зуевский, Щелково, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка, Шатура, Павловский Посад, Электрогорск, Фрязино, Электросталь, ЗАТО Звездный городок;

— Одинцовскую на территории городских округов: Одинцовский, включая г. Звенигород, Красногорск, Наро-Фоминский, Истра, Волоколамский, Лотошино, Можайский, Рузский, Шаховская, ЗАТО Власиха, ЗАТО Краснознаменск, ЗАТО Молодежный, ЗАТО Восход;

— Подольскую на территории городских округов: Подольск, Люберцы, Дзержинский, Котельники, Лыткарино, Серпухов, Протвино, Пущино, Домодедово, Чехов, Ступино, Ленинский с административным центром в г. Видное;

— Сергиево-Посадскую на территории городских округов: Сергиево-Посадский, Пушкинский, Мытищи, Королев, Лобня, Дмитровский, Талдомский, Дубна, Химки, Клин, Долгопрудный, Солнечногорск.

2. Образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее вышеупомянутые епархии.

3. Благодарить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его готовность продолжить попечение о приходах и монастырях Московской области, возглавив Московскую митрополию.

4. Епархиальным архиереем Коломенской епархии быть Преосвященному Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, Патриаршему Наместнику, Постоянному члену Священного Синода.

Усвоить митрополиту Крутицкому и Коломенскому права по управлению Московской митрополией с полномочиями, определяемыми Уставом Русской Православной Церкви.

5. Преосвященным Балашихинским и Орехово-Зуевским быть Преосвященному епископу Балашихинскому Николаю с сохранением за ним должности главного редактора Издательства Московской Патриархии.

6. Преосвященному Пантелеимону, епископу Орехово-Зуевскому именоваться епископом Верейским.

7. Преосвященным Одинцовским и Красногорским быть Преосвященному Фоме, епископу Павлово-Посадскому, с сохранением за ним должности руководителя Административного секретариата Московской Патриархии.

8. Преосвященному Иринарху, епископу Красногорскому, именоваться епископом Раменским.

Преосвященному Порфирию, епископу Одинцовскому, именоваться епископом Озерским.

9. Преосвященным Сергиево-Посадским и Дмитровским быть Преосвященному Фоме, епископу Сергиево-Посадскому, с сохранением за ним должности Наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

10. Преосвященному Феофилакту, епископу Дмитровскому, именоваться епископом Мытищинским.

11. Преосвященным Подольским и Люберецким быть Преосвященному Аксию, архиепископу Южно-Сахалинскому и Курильскому.

12. Преосвященному Тихону, архиепископу Подольскому, именоваться архиепископом Рузским.

13. Преосвященным Южно-Сахалинским и Курильским быть Преосвященному Никанору, епископу Минусинскому и Курагинскому.

Временное управление Минусинской и Курагинской епархией возложить на Преосвященного Пантелеимона, митрополита Красноярского и Ачинского.

14. Преосвященному Тихону, епископу Видновскому, быть викарием Патриарха Московского и всея Руси.

Преосвященному Роману, епископу Серпуховскому, быть викарием Патриарха Московского и всея Руси.

Преосвященному Константину, епископу Зарайскому, быть викарием митрополита Крутицкого и Коломенского.

Преосвященному Петру, епископу Луховицкому, быть викарием митрополита Крутицкого и Коломенского.

ЖУРНАЛ № 5

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Челябинской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Епископа Копейского Пармена, викария Челябинской епархии, назначить викарием Курганской епархии с титулом «Варгашинский».

ЖУРНАЛ № 6

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Чистопольской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископа Чистопольского и Нижнекамского Игнатия освободить от управления Чистопольской епархией, назначив его викарием Кемеровской епархии с титулом «Гурьевский».

2. Временное управление Чистопольской епархией поручить Преосвященному митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, главе Татарстанской митрополии.

ЖУРНАЛ № 7

СЛУШАЛИ сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоянии здоровья Преосвященного епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона почислить на покой по состоянию здоровья, определив ему местом пребывания г. Пермь.

2. Временное управление Кудымкарской епархией поручить Преосвященному митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию, главе Пермской митрополии.

ЖУРНАЛ № 8

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 13 января 2021 года (№№ 1−2) и 20 февраля 2021 года (№№ 3−14).

ЖУРНАЛ № 9

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о докладе Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 24 декабря 2020 года (№№ 22−30) и от 29 марта 2021 года (№№ 1−11).

ЖУРНАЛ № 10

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о факте участия лица, не имеющего канонического рукоположения, в архиерейской хиротонии, совершенной Константинопольским Патриархом.

Справка:

Из сообщений СМИ стало известно, что 21 марта 2021 года за Божественной литургией в Георгиевском кафедральном соборе в Стамбуле Патриарх Константинопольский Варфоломей в сослужении иерархов Константинопольского и Александрийского Патриархатов, а также не имеющего канонической хиротонии представителя одного из раскольнических сообществ Украины возглавил рукоположение митрополита Сарандаэкклисийского Андрея, что подтверждается публикацией соответствующих фотографий.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить сожаление в связи с участием лица, не имеющего канонического рукоположения, в архиерейской хиротонии в Константинопольском Патриархате.

2. Отметить, что этим событием углубляется раскол в православном мире, причиненный действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея.

3. Учитывая каноническую ущербность хиротонии митрополита Сарандаэкклисийского Андрея, с прискорбием констатировать невозможность сослужения с ним в том случае, если, Богу содействующу, евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом будет восстановлено. То же распространяется на клириков, которых упомянутый митрополит со временем, возможно, рукоположит.

ЖУРНАЛ № 11

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, главы Красноярской митрополии, с ходатайством об изменении границ Красноярской и Енисейской епархий.

Справка:

Митрополит Пантелеимон в рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ходатайствует о выделении из Енисейской епархии Эвенкийского района и передаче его в Красноярскую епархию, в связи с тем, что единственная возможность добраться до Эвенкийского района прямым авиасообщением — из г. Красноярска. Также митрополит Пантелеимон ходатайствует о выделении Большемуртинского и Сухобузимского районов из Красноярской епархии и присоединении их к Енисейской епархии. Данное предложение было выдвинуто на заседании Архиерейского Совета Красноярской епархии 14 января 2021 года Преосвященным епископом Енисейским и Лесосибирским Игнатием и поддержано Советом.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить Эвенкийский район Красноярского края в состав Красноярской епархии, выделив его из состава Енисейской епархии.

2. Включить Большемуртинский и Сухобузимский районы Красноярского края в состав Енисейской епархии, выделив их из состава Красноярской епархии.

ЖУРНАЛ № 12

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина с просьбой об изменении титула епархиального архиерея Рыбинской епархии.

Справка:

Епископ Вениамин в рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла просит определить вторым кафедральным городом Рыбинской епархии вместо города Данилова город Тутаев, имеющий большую церковную значимость, в связи с нахождением здесь чтимых святынь, привлекающего многочисленных паломников и требующего по этой причине особенной пастырской заботы епархиального архиерея. При этом епископ Вениамин просит использовать в архиерейском титуле название города до 1918 года — Романов-Борисоглебск, объединяющее имена трех святых князей. Глава Ярославской митрополии, митрополит Ярославский и Ростовский Вадим поддержал данное ходатайство.

ПОСТАНОВИЛИ:

Изменить титул епархиального архиерея Рыбинской епархии с «Рыбинский и Даниловский» на «Рыбинский и Романово-Борисоглебский».

ЖУРНАЛ № 13

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда тропарей, кондаков и молитв святым угодникам Божиим.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению:

тропарь, кондак и молитву священномученику Никите, епископу Орехово-Зуевскому; тропарь, кондак и молитву священномученику Серафиму, епископу Дмитровскому; тропарь и кондак священномученику Константину Некрасову, пресвитеру; тропарь, кондак и молитву преподобномученику Никону (Беляеву); тропарь, кондак и молитву священноисповеднику Феодосию, епископу Коломенскому и Бронницкому.

ЖУРНАЛ № 14

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об учреждении ордена святого благоверного великого князя Александра Невского.

Справка:

В соответствии со статьей 1.4 Положения о наградах Русской Православной Церкви изменения и дополнения к этому документу принимаются Святейшим Патриархом и Священным Синодом с последующим утверждением Архиерейским Собором.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учредить в числе высших орденов Русской Православной Церкви орден святого благоверного великого князя Александра Невского.

2. Включить орден святого благоверного великого князя Александра Невского в перечень высших орденов после ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, с внесением соответствующих изменений в перечни орденов и медалей в пп. 3.3.2 и 3.4.2 Положения о наградах Русской Православной Церкви.

3. Утвердить статут ордена святого благоверного великого князя Александра Невского и включить его в Положение о наградах Русской Православной Церкви после статута ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

4. Изменения и дополнения в Положение о наградах Русской Православной Церкви представить на рассмотрение очередного Архиерейского Собора.

ЖУРНАЛ № 15

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о предварительных результатах дискуссии относительно проекта документа «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения», подготовленного комиссией Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию.

Справка:

Проект документа «Этические проблемы, связанные с методом Экстракорпорального оплодотворения» был разослан в епархии на отзыв и опубликован для открытой дискуссии 5 февраля 2021 года. Отзывы и комментарии собирались до 29 марта 2021 года.

В 2000 году Русская Православная Церковь соборно высказалась относительно процедуры экстракорпорального оплодотворения в принятых Юбилейным Архиерейским Собором 2000 года Основах социальной концепции: «Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение „избыточных“ эмбрионов» (XII.4).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отметить, что некоторые вопросы, выдвинутые в ходе дискуссии относительно документа «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения» и касающиеся возможных условий применения данного метода, требуют дальнейшего обсуждения на высоком богословском и научном уровне.

2. Подчеркнуть важность изучения биоэтических проблем с точки зрения православного вероучения при участии специалистов разных специальностей и взглядов и учредить с этой целью Синодальную комиссию по биоэтике.

3. Председателем Синодальной комиссии по биоэтике назначить ректора Санкт-Петербургской духовной академии епископа Петергофского Силуана, поручив ему сформировать на базе Санкт-Петербургской академии центр исследований в области биоэтики, в том числе для развития взаимодействия в этой области со светским научным миром.

4. Председателю Синодальной комиссии по биоэтике представить на утверждение Священного Синода к следующему его заседанию предложения по составу Комиссии, а также проект Положения о ней.

5. Направить материалы дискуссии относительно документа «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения» в Синодальную комиссию по биоэтике для дальнейшего обстоятельного изучения.

6. В связи с учреждением Синодальной комиссии по биоэтике упразднить Церковно-общественный совет по биомедицинской этике, поблагодарив его председателя и членов за понесенные труды.

ЖУРНАЛ № 16

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, и.о. ректора Сретенской духовной семинарии, об открытии в Сретенской духовной семинарии программы подготовки кадров высшей квалификации — программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

ПОСТАНОВИЛИ:

Открыть в Сретенской духовной семинарии программу подготовки кадров высшей квалификации — программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в связи с чем усвоить этому духовному учебному заведению наименование «академия».

ЖУРНАЛ № 17

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, ректора Калужской духовной семинарии, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии в Калужской духовной семинарии магистерской программы по профилю «Русская патрология XVIII — начала XX веков».

Справка:

Священный Синод определил 15 октября 2018 года (журнал № 89), что новые магистерские программы в духовных учебных заведениях впредь будут открываться по решению Священного Синода на основании представления Учебного комитета и прошения епархиального архиерея, в ведении которого находится духовное учебное заведение.

ПОСТАНОВИЛИ:

Открыть в Калужской духовной семинарии магистерскую программу по профилю «Русская патрология XVIII — начала XX веков».

ЖУРНАЛ № 18

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о прошении Преосвященного митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о присоединении Центра подготовки церковных специалистов Смоленской епархии к Смоленской духовной семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Реорганизовать Центр подготовки церковных специалистов Смоленской епархии, присоединив его к Смоленской духовной семинарии в качестве подразделения дополнительного образования.

ЖУРНАЛ № 19

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о включении дополнительных членов в состав комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить ректоров Московской и Санкт-Петербургской духовных академий в состав Синодальной комиссии по канонизации святых по должности.

ЖУРНАЛ № 20

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, о назначении ему заместителя.

Справка:

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, «Священный Синод назначает. руководителей синодальных учреждений и, по их представлению, их заместителей» (V.27.а).

ПОСТАНОВИЛИ:

Заместителем председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви назначить иеромонаха Макария (Комогорова), помощника председателя Издательского Совета.

ЖУРНАЛ № 21

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Омского и Таврического Владимира, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о переназначении его ректором Омской духовной семинарии в связи с истечением пятилетнего уставного срока полномочий.

Справка:

Согласно типовому уставу семинарий: «Ректор семинарии назначается на должность сроком на пять лет (освобождается от должности, в том числе досрочно) на основании указа епархиального архиерея в соответствии с определением Священного Синода (с правом переназначения ректора семинарии на новый срок без ограничения количества переназначений)».

ПОСТАНОВИЛИ:

Переназначить митрополита Омского и Таврического Владимира на должность ректора Омской духовной семинарии до окончания текущего учебного года, по истечении которого Преосвященному митрополиту Владимиру надлежит представить Священному Синоду кандидатуру на должность ректора.

ЖУРНАЛ № 22

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о прошениях Преосвященных архиереев об утверждении их священноархимандритами особо значимых обителей вверенных им епархий.

Справка:

Архиерейский Собор 2011 года постановил: «Правящие архиереи могут быть настоятелями (священноархимандритами) исторически значимых или крупнейших монастырей епархии в порядке исключения» (Определение «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», п. 25).

Согласно Положению о монастырях и монашестве: «Епархиальный архиерей имеет особое попечение об обителях, где он является священноархимандритом: регулярно совершает богослужения, заботится о духовном устроении и благолепии обители, а также о том, чтобы монастырь служил примером для других обителей епархии. Непосредственное руководство таким монастырем поручается игумену, назначаемому Священным Синодом по представлению епархиального архиерея и осуществляющему полноту функций, закрепленных за игуменом в Уставе Русской Православной Церкви, в уставе монастыря, а также в данном Положении».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла священноархимандритом Казанского Богородицкого мужского монастыря города Казани Республики Татарстан.

2. Утвердить Преосвященного митрополита Орловского и Болховского Тихона священноархимандритом Успенского мужского монастыря города Орла.

3. Утвердить Преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Питирима священноархимандритом Свято-Духова мужского монастыря города Скопина Рязанской области.

ЖУРНАЛ № 23

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы освободить игумена Николая (Ананьева) от должности игумена мужского монастыря Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь деревни Лучниково Вологодского района Вологодской области.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия назначить монахиню Нину (Лебедеву) на должность игумении Знаменского женского монастыря города Барнаула Алтайского края.

3. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы:

3.1. Назначить иеромонаха Лазаря (Семенова) на должность наместника Свято-Троицкого мужского монастыря города Соликамска Пермского края;

3.2. Назначить монахиню Павлу (Полякову) на должность игумении Красносельского Иоанно-Предтеченского женского монастыря города Соликамска Пермского края.

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина назначить монахиню Клавдию (Анисимову) на должность игумении Мологского Покровского женского монастыря местечка Быково Некоузского района Ярославской области.

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Питирима назначить архимандрита Феодосия (Иванова) на должность игумена Николо-Чернеевского мужского монастыря села Старочернеево Шацкого района Рязанской области.

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Калачевского и Палласовского Иоанна освободить игумена Иакинфа (Глушкова) от должности настоятеля Гавриило-Архангельского мужского монастыря хутора Барбаши Светлоярского района Волгоградской области.

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Бирского и Белорецкого Спиридона перенести Свято-Троицкий женский монастырь из города Бирска в село Красный ключ Нуримановского района Республики Башкортостан с переименованием монастыря по месту нахождения.

ЖУРНАЛ № 24

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Нило-Столобенской пустыни.

Справка:

Священный Синод на заседании 25 августа 2020 года (журнал № 72) определил: «В связи с рапортом Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы, сообщающего о серьезных нарушениях, допущенных наместником Нило-Столобенской пустыни архимандритом Аркадием (Губановым) в управлении обителью, поручить Преосвященному Тверскому тщательно исследовать выдвинутые обвинения. Отстранить на время расследования архимандрита Аркадия от управления Нило-Столобенской пустынью с поручением управления обителью епархиальному архиерею». 5 апреля 2021 года архимандрит Аркадий (Губанов) направил Преосвященному митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию прошение об освобождении его от должности наместника Нило-Столобенской пустыни и о почислении его за штат с правом перехода в другую епархию.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить архимандрита Аркадия (Губанова) от должности наместника Нило-Столобенской пустыни в соответствии с поданным прошением.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия наместником мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь назначить архимандрита Стефана (Тараканова), заместителя председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, с сохранением за ним указанного послушания в Синодальном отделе.

ЖУРНАЛ № 25

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Берлинско-Германская епархия

1. Иерея Александра Василенко, клирика Кокшетауской епархии, направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией.

2. Протоиерея Павла Мельникова, заштатного клирика Бузулукской епархии, направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией.

Испано-Португальская епархия

3. Протоиерея Николая Ефимчука, заштатного клирика Хмельницкой епархии, направить в распоряжение управляющего Испано-Португальской епархией.

Приход Русской Православной Церкви в г. Каир, Египет

4. Иерея Виктора Кулагу, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности настоятеля прихода Русской Православной Церкви в г. Каир и направить в распоряжение управляющего Бобруйской епархией.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5 797 265.html