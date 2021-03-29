В Болгарии 4 апреля должны состояться парламентские выборы. Политолог Петар Чолаков описывает четыре сценария дальнейшего развития отношений между Москвой и Софией. Он рассматривает четыре варианта. Главный из них, по его мнению, состоит в том, что Болгария продолжит искать форму уродливого баланса между НАТО и Россией.

Вариант 1: «Лицемерный шпагат». Если ничего не изменится и ГЕРБ так и будет правящей партией, Болгария продолжит тренировать шпагат: несмотря на то, что премьер-министр Бойко Борисов публично придерживается евроатлантических ценностей, он не отказывается от российско-болгарских проектов. С начала 2019 года Вашингтон усилил свое дипломатическое давление, чтобы заставить Софию выполнять свои обязательства перед НАТО. С тех пор Бойко Борисов стал периодически ловить для Альянса «русских шпионов». Однако в то же время его правительство не сделало ничего, чтобы обуздать коррупцию и российское влияние в судебной системе.

Вариант 2: «Мы, конечно, в НАТО, но плавно разворачиваемся в сторону России». Болгарские социалисты призывают балансировать между НАТО и Россией, сохраняя хорошие отношения с последней. Они будут стремиться отменить антироссийские санкции ЕС, возобновить строительство АЭС «Белене» и поддерживать газовые коридоры с Россией. «Энергетическая диверсификация» вряд ли будет в приоритете. Если председатель БСП г-жа Нинова решится на «открытый дрейф к Москве», это может угрожать отношениям Софии с Вашингтоном (но не с Брюсселем — ряд европейских стран, в том числе и Германия, не отказываются от российских энергетических проектов).

Вариант 3: «Есть такая неизвестная». Как развернутся события, если победу одержит партия «Есть такой народ» шоумена Трифонова, предсказать сложно. С одной стороны, партия заявляет о поддержке общих проектов с ЕС и НАТО, с другой — считает необходимым возобновление отношений со стратегически важными странами за пределами ЕС (напрямую о России не говорится). Члены партии вряд ли симпатизируют Владимиру Путину, но фанаты Трифонова наверняка бы расстроились, если его правительство обострит отношения с Россией. Если шоу должно будет продолжаться любой ценой, возможно, будут предприняты попытки сохранить подобие баланса во внешней политике, но, скорее всего, Трифонов станет первой жертвой жажды популярности и политической неопытности.

Вариант 4: «Поближе к НАТО, подальше от России». Этот сценарий ждет нас, если победу одержит партия «Демократичная Болгария». Самостоятельно эта партия вряд ли сможет диктовать правила; если ее будут поддерживать болгарские социалисты или «Есть такой народ», непонятно, как будут сочетаться их внешнеполитические приоритеты.

Резюмируя, автор считает наиболее вероятным следующий сценарий: Болгария или продолжит искать некую форму уродливого баланса между НАТО и Россией, что для члена НАТО, мягко говоря, странно, или просто «сядет в самолет до Домодедово».

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Комментарии

Майна: Единственно правильный путь Болгарии — с Россией!

Един българин: Чем дальше от Москвы, тем лучше для Болгарии.

Димов: А вот были бы мы большой и сильной страной, сами бы строили свое будущее. Но мы, к сожалению, вынуждены выбирать, за кого прятаться и кому кланяться. До каких пор?

КгБ: Солнце всегда встает на востоке и садится на западе. сколько мечтаний уже так «село».

Sieg: Болгария прежде всего должна привести себя в порядок. А с союзниками все понятно, нужно выбирать Россию. Во-первых, она близко, а во-вторых — вы не думали, что США наплевать на Болгарию? Что нам дали США? Неспроектированные самолеты за кучу денег, а вот Россия Сербии многое подарила. Мне непонятно, какая нам выгода от США и ЕС, мы просто от них зависим. Они постоянно вмешиваются в политику Болгарии, никто не сможет это отрицать. Какие-то гендеры, расы, всякий мусор, а что с нашим уровнем жизни? Что обещал ЕС и что он реально сделал. А что насчет суверенитета государств? Нас просто используют, именно поэтому Венгрия возмущается. Жалкое зрелище.

USA: Россия — раковая опухоль на лице Земли, которую нужно удалить

Рязък: Поворот к России, на евротрансгендеров мы уже 32 года смотрим, хватит.

Има сделка: После выборов в Болгарии пройдет референдум о выходе из ЕС, который, скорее всего, будет успешен. Болгария выйдет из ЕС и все препятствия Северной Македонии будут устранены!

Никога повече Бсп (БКП) на власт: Русские нас ненавидят. Болгария должна немедленно прекратить все двусторонние проекты с Россией.

Гост: Они (русские) нас так сильно ненавидят, что именно благодаря им мы появились на карте Европы. И благодаря им у нас есть электростанции, которые вырабатывают электричество, которым вы пользуетесь

Гришата: Если мы отдалимся от России и будем с США, Болгария как государство перестанет существовать. Очевидно, что США готовятся к войне с Россией, и Болгария будет театром военных действий. Если народ будет так глуп, что опять выберет ту же коалицию, нас ждет очередная национальная катастрофа — к сожалению, последняя для Болгарии.

Ежко: А почему бы нам не вести дела с Россией? Германия ведет, а мы нет! Почему? Санкции против России? Они не работают! Как раз наоборот — они объединяют россиян и те поддерживают свое правительство! На Кубе уже 70 лет эмбарго — и чего добились американцы? Свергли кубинскую коммунистическую партию? Добились ли хоть чего-нибудь американцы своими санкциями? Нет! Как повлияет отмена санкций на кубинскую эмиграцию во Флориду? Никак! У всех ущербы, но санкции сохраняются.

Масква Масква: Подальше от хаоса и бедности 4 апреля. А значит, никто из ныне правящих не должен остаться у власти. На них мы уже насмотрелись.

Искрен: Обидно, что русские относятся к нам с отвращением, особенно после того, как в годы войны мы должны были воевать против них, но отказались. А они вместо благодарности объявили нам войну и оккупировали Болгарию, навязали нам свою концепцию развития страны, которая, в свою очередь, оказалась провальной.

Един: Вам это не понравится, но США на другом конце света, а мы прямо под носом у России! Ну что. куда мы будем «поворачивать»?

Факти.бг (Болгария)

https://inosmi.ru/politic/20 210 329/249444393.html