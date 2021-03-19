Полный крах европейской кампании вакцинации против covid-19, провал поставок основных западных производителей и в первую очередь препарата AstraZeneca — казалось бы, что еще должно произойти, чтобы ЕС начал использовать «Спутник V»? Но российская вакцина — это деньги для неугодного режима. Такой исход пугает ЕС больше, чем смерти тысяч европейцев.

Еще в июне 2020 года я, скромно признаю, одним из первых отметил недостатки AstraZeneca.

Девять месяцев спустя уже и не новость, что основные европейские державы (Франция, Германия, Италия и Испания), а также более 20 уважаемых европейских стран запретили использование AstraZeneca из-за случаев тромбоза и эмболии, а также отсутствия достаточной информации относительно эффективности препарата для людей старше 65 лет.

После громкого «благословения» «Спутника V» самым уважаемым в мире британским медицинским журналом Lancet Евросоюз больше не находит ксенофобских аргументов против триумфальной вакцины.

Международные организации (как ВОЗ и ЕАЛС) продемонстрировали свои очевидные недостатки и глобалистские интересы, насажденные международным механизмом COVAX, Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также экономической эсхатологией в духе Билла Гейтса.

Регулятор ЕС — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) — не скрывает своей из ряда вон выходящей русофобии и не спешит давать зеленый свет «Спутнику V». При этом Маркус Зёдер (Markus Soder), премьер-министр Баварии — самого процветающего региона Германии — призывает предвзятые органы ускорить процесс рассмотрения вакцин.

Россия поставила под сомнение нейтралитет ЕАЛС после того, как одна из его основных должностных лиц Криста Вертумер-Хохе (Christa Wirthumer-Hoche), позволила себе русофобские высказывания откуда-то из времен холодной войны, призвав ЕС не использовать «Спутник V», одобренный в 46 странах.

Израильско-американское агентство Bloomberg поддержало исполнительного директора ЕАЛС Эмеру Кук, которая, несмотря на мнение европейских гигантов, продолжает прославлять преимущества AstraZeneca. Председатель Европейской комиссии немка Урсула фон дер Ляйен (Ursula con der Leyen), подвергается жестокой критике в Германии за ужасную организацию вакцинации. И при этом, будучи известной русофобкой, она поставила под сомнение готовность Москвы экспортировать миллионы доз, поскольку в России вакцинация продвигается довольно медленно.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, финансировавшего разработку «Спутника V», сообщил о достижении договоренностей с компаниями Франции, Германии, Италии и Испании на производство партии вакцин и о ведении подобных переговоров с другими странами.

В ЕС не смолкает хор споров русофобов и русофилов, а Москва в это время подписала соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne о производстве небольшой партии «Спутник V» в Италии. Итальянская фармацевтическая компания ReiThera тоже вот-вот заключит блестящее соглашение по «Спутнику V», которое для России станет даже более значительным, чем ее соглашения с Бразилией, Аргентиной и Индией.

В очередной раз продемонстрировав слепое доверие Великобритании, ЕС безрассудно положился на AstraZeneca, которая нарушила свои обязательства по поставкам и подставила страны Европы под удар.

Агентство Reuters — один из основных геополитических гласов Великобритании — с изумлением отмечает, что «за кулисами Евросоюз прибегнул к „Спутнику V“», когда 450 миллионов европейцев остались брошены беззащитными и беспомощными. Агентство ядовито отмечает: публично ЕС отказался от глобальной кампании по поставкам вакцины из России как от пропагандистского хода от нежеланного в Европе режима. А как же насчет универсального характера науки? Reuters не скрывает, что «Спутник V» в арсенале вакцин ЕС станет дипломатическим триумфом для России. Конечно! Все санкции против России рухнут, как и вся неэффективная европейская политика по приказам США в Крыму и на востоке Украины.

Кажется невероятным, что в разгар пандемии все еще существуют обесчеловеченные мизантропы, которые для достижения своих гнусных геополитических целей приписывают свои антигуманистические и человеконенавистнические черты русским, что не имеет абсолютно ничего общего ни с наукой, ни с нравственностью.

Автор — Альфредо Халифе-Раме

https://inosmi.ru/politic/20 210 319/249363699.html