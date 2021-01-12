Америка очутилась в ловушке. Она не может отказаться от своей нынешней политики в отношении Украины, так как в этом случае возникнет впечатление, что Россия добивается незаслуженной победы. В то же время, она не может продолжать свою нынешнюю политику, поскольку это усилит внутренние разногласия, которые разжигают недовольство и злобу по отношению к Америке.

Впервые с момента свержения президента Виктора Януковича и запрета его господствовавшей в свое время Партии регионов многочисленные опросы показывают, что пришедшая ей на смену пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала самой популярной политической партией на Украине, обогнав и «Слугу народа» президента Владимира Зеленского, и «Европейскую солидарность» Петра Порошенко.

Такие резкие развороты — не редкость в украинской политике, и мало кому из президентов этой страны удавалось сохранить позитивные рейтинги после первого года правления. Однако спад популярности Зеленского необычаен в связи с тем, что его партия обладает беспрецедентным абсолютным большинством в однопалатном законодательном органе Украины.

Попросту говоря, в отличие от предшественников, в руках у Зеленского были все рычаги власти, и ситуация складывалась в его пользу. Среди прочего, он пользовался симпатиями Запада, который, действуя через группу поддержки Украины и послов из стран Большой семерки, давал советы и рекомендации его неопытной команде о том, кого ей назначить на тот или иной пост, и какую политику проводить. Казалось, что наконец-то все звезды расположились самым благоприятным образом, чтобы стремительными темпами реализовать прозападную стратегию. Сторонники Зеленского даже дали этому особое название: турбо-режим. Что же пошло не так?

Оказывается, очень многое. Сочетание чрезвычайной политической неумелости и кажущегося подчинения западным интересам привело к политическим потрясениям, каких Украина не знала со времен оранжевой революции 2004 года. В то время президент Ющенко, тоже пользовавшийся любовью и поддержкой Запада, занял свой пост на волне народного энтузиазма, но четыре года спустя покинул его, имея рейтинги популярности ниже шести процентов.

Попав в политику практически случайно после длительного периода работы в индустрии развлечений, Зеленский по определению был политически неопытным руководителем, и поэтому электорат в основном прощал ему ошибки первые полгода пребывания на президентском посту. Профессиональные политики вызывали отвращение у украинцев, и они были готовы сделать ставку на некомпетентного, но приятного рядового обывателя, которого Зеленский сыграл в своем комедийном сериале «Слуга народа», позже давшем название его партии.

Но Зеленский не сделал никаких выводов из своих первоначальных ошибок. Более того, он решил повторять их снова и снова. Он менял министров в своем кабинете, как будто они выходили из моды. Он продолжал сеявшую разногласия культурную политику, из-за которой народ разочаровался в его предшественнике. Очередным примером стали новые штрафы, которые начнут действовать с 16 января 2021 года. Такие штрафы будут платить все работники коммерческой сферы и госслужащие, если они начнут разговор с клиентом или посетителем не на украинском языке (религиозные службы — единственное исключение). Стороны потом могут перейти на другой язык по взаимному согласию. Столь любопытное правило наверняка вызовет усиление вражды в стране, где примерно треть населения предпочитает говорить по-русски, а большинство граждан считает государственные ограничения на выбор языка нарушением прав человека.

Продолжение такой сеющей рознь политики оттолкнуло от Зеленского тот самый электорат, который привел его партию к власти, а именно, русскоязычный в своей основе юг и восток Украины. Эти люди проголосовали за Зеленского, потому что он обещал покончить с попытками Порошенко навязать всей стране язык, культуру и историю галицийской Западной Украины.

Между тем, рост влияния западных советников в украинской политике принес правительству страны больше неудобств, чем пользы. В конце 2020 года украинский информационный сайт «Вести» сообщил о том, что послы стран «Большой семерки» стали второй по степени влияния силой в украинской политике, опередив даже президента Зеленского.

Намеки на такую «внешнюю администрацию» звучали уже несколько лет, но в последнее время послы G7 стали все чаще вмешиваться в вопросы политики и влиять на назначения в правительстве. В связи с этим утрата Украиной собственного суверенитета с переуступкой его Западу станет актуальной политической темой в 2021 году.

Западные страны в основном знакомы с тем, как Джо Байден в свою бытность вице-президентом оказывал давление на президента Порошенко, добиваясь от него отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Но есть и более свежие примеры. Запад препятствовал увольнению главы Национального антикоррупционного бюро после того, как Конституционный суд Украины объявил его назначение неконституционным. Он отговаривал Украину от приобретения российской вакцины от covid-19. Он вынудил украинское правительство аннулировать подписанное в октябре соглашение с Китаем по кибербезопасности и телекоммуникациям, и заменить оборудование компании «Хуавэй» на аналоги производства «Сиско» (Cisco). Запад также заставил Киев не продавать китайским инвесторам прославленную компанию по производству двигателей «Мотор Сич». Он даже оказывает давление на Церкви в других странах, чтобы те не признавали традиционную Украинскую православную церковь, отдавая предпочтение Православной церкви Украины, созданной президентом Порошенко с тем, чтобы она помогла ему в предвыборной кампании.

Столь очевидное подчинение Украины Западу вызывает возмущение даже на самом высоком уровне власти. Когда заместитель руководителя президентской администрации Олег Татаров публично раскритиковал «внешнее управление», против него внезапно выдвинули обвинение и временно отстранили от должности. Но это лишь еще больше подрывает президентские рейтинги. Похоже, стратегия Зеленского по выходу из этого политического штопора состоит в том, чтобы дождаться прихода Байдена на пост президента, после чего, как выразился его министр иностранных дел, Америка и Украина смогут «вместе танцевать рок-н-ролл».

Это демонстрирует очень наивное представление о внешней политике США. Да, поддержку почти любых антироссийских мер в конгрессе можно считать чем-то само собой разумеющимся; но это отнюдь не равноценно отстаиванию украинских интересов в законодательном органе США. Америка сегодня зализывает раны, и новая администрация Байдена не может себе позволить существенно увеличивать внешнюю помощь или даже отдавать приоритет Украине при распределении вакцины от коронавируса. Кроме того, семья Байдена заметно наследила в этом регионе, о чем много писали и говорили. И поэтому Байдену недопустимо проявлять чрезмерные симпатии к политическому руководству Украины, поскольку республиканцы и критики из СМИ увидят в этом доказательство того, что они все время были правы, обвиняя нового президента в недостойных сделках на Украине.

Поэтому заступающей на вахту администрации будет проблематично предложить эффективную политику в отношении Украины. По этой причине она поначалу наверняка будет следовать установкам, изложенным Байденом в выступлении перед украинским парламентом 9 декабря 2015 года.

В этой речи Байден заявил: «Я никогда не говорю другим людям и другим странам, в чем состоят их интересы». Затем он сказал украинским депутатам, что им следует отказаться от своих «келейных разногласий», предоставить амнистию Донбассу и дать ему право на создание автономной администрации, внести поправки в конституцию, осуществить правовую реформу и децентрализацию (в качестве примера он привел американский федерализм), провести перестройку судебной системы и генеральной прокуратуры, а также принять бюджет, «соответствующий вашим обязательствам перед МВФ».

Все это отличные и вполне здравые инициативы, но нынешнее украинское правительство не может их реализовать.

Для начала, само упоминание конституционных реформ с намеком на федерализм находится под запретом в украинской политике. Что касается Минских соглашений, то многие украинские руководители и переговорщики, как бывшие, так и действующие, открыто признали, что никогда не намеревались выполнять их так, как это написано.

Между тем, Зеленский со своими советниками намекает на существование какого-то таинственного плана Б. Судя по заявлениям бывших официальных лиц, он предусматривает некий блицкриг украинской армии против Донбасса. И наконец то, что Байден в своей речи назвал «всепроникающим ядом кумовства, коррупции и клептократии», разрослось до таких пропорций, что сегодняшнюю коррупцию по размерам украденных средств можно сравнить с теми огромными деньгами, которые правительство тратит на борьбу с ней.

Пора признать, что американская политика в этом регионе потерпела провал. Во-первых, она строится на предпосылке о существовании «единой Украины». Однако, как выяснил при проведении круглых столов по всей стране Евгений Лапин из украинского Института гражданского общества, историческая память на востоке и на западе Украины по-прежнему диаметрально противоположна. По его словам, как только одна часть украинского общества договорится о некоторых объединяющих ее темах, она немедленно входит в столкновение с другой его частью. Даже празднование нового года в разных регионах проходит по-разному в зависимости от политических предпочтений, хотя три четверти населения говорят, что они отмечают Рождество 7 января.

Западные аналитики старательно преуменьшают эти разногласия, и в этом заключается вторая причина провала американской политики, в которой налицо идея о том, что война с Россией сгладит любые внутренние разногласия. Эта война на самом деле изменила общественное мнение. Сегодня положительные чувства к России испытывают лишь чуть больше 40% украинцев, в то время как несколько лет назад их было более 80%. Но сдвиги в общественном сознании не изменят коренным образом многовековые исторические, религиозные и культурные связи с Россией.

Последние тому доказательства предоставили Google и YouTube. В конце года был проведен подсчет поисков на этих двух платформах, который показал, что украинцы в подавляющем большинстве ведут поиск в сети на русском языке, и что ищут они культурный контент из России. Более того, в 2020 году данная тенденция усилилась. Авторы одного доклада сделали вывод, что «показатели Google опровергают недавнее заявление Зеленского, который сказал, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе у украинцев с русскими общая только государственная граница». Как оказалось, несмотря на постоянное блокирование украинскими властями, в интернете таких границ не существует. Политика, попросту игнорирующая эти устойчивые внутренние разногласия, вряд ли будет успешной, потому что ее посчитают безнадежно тенденциозной.

Стоит также задать вопрос, является ли такая политика нравственно обоснованной с учетом того, что в результате ее проведения украинская промышленность пришла в упадок, а страна стала одной из самых бедных в Европе. Этот упадок сопровождается катастрофической убылью населения и его исходом из страны. До пандемии девять миллионов украинцев искали сезонную работу за границей. Как отмечает украинский политический аналитик Руслан Бортник, более половины украинского бюджета 2021 года пойдет на погашение долга внешним кредиторам, а доля расходов на социальные услуги за последние шесть лет снизилась наполовину.

Такая жестокая действительность привела к возрождению пророссийских партий на Украине, хотя Запад всячески поддерживает те украинские силы, которые выступают против улучшения отношений с Россией.

В результате Запад оказался в западне. Он не может отказаться от своей нынешней политики в отношении Украины, так как в этом случае возникнет впечатление, что Россия добивается незаслуженной победы. В то же время, он не может продолжать свою нынешнюю политику, поскольку это усилит внутренние разногласия, которые разжигают недовольство и злобу по отношению к Западу. Выгоду от этого в конечном итоге получит опять же Россия. Это очень трудная ситуация, и ее еще больше усугубляет то обстоятельство, что если восставший Донбасс вернется в состав Украины, симпатии в стране претерпят еще большие изменения в сторону улучшения отношений с Москвой. Тем более, если в состав Украины вернется Крым.

В такой запутанной ситуации Америке имеет смысл сделать шаг назад, не поддаваясь соблазну встать на чью-то сторону в политических, культурных и религиозных дебатах ради достижения каких-то временных внешнеполитических выгод. Именно такой подход к России рекомендовал Джордж Кеннан после ее освобождения от коммунизма. «Пусть они сами и по-своему решат свои внутренние проблемы, — писал он, — ибо те пути, которыми народы продвигаются к достоинству и просвещенности, являются самыми глубокими и самыми сокровенными процессами жизни нации. Иностранцам это невозможно понять, и в такой обстановке иностранное влияние не принесет ничего хорошего».

Сторонники западного вмешательства в украинские дела наверняка возразят против такого подхода, заявив, что игровое поле целиком и полностью достанется России. Я надеюсь, что Украина это нечто большее, чем игровое поле для продвижения иностранных интересов. И я полагаю, что давно пора поверить в здравомыслие всех украинцев, включая тех, кто считает свое русское культурное наследие в полной мере совместимым с украинской гражданской идентичностью. Если к таким людям относиться как к предателям, как к пятой колонне (а именно так к ним относятся многие украинские и западные официальные лица, что вызывает глубокое сожаление), то это лишь ослабит их чувство привязанности к Украине. И восстановить его не сможет уже никакая западная помощь и поддержка.

Автор — Николай Петро.

https://inosmi.ru/politic/20 210 111/248885495.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop