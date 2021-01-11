Историк и писатель Сергей Цветков рассказал в своем блоге об особенностях профессии палача в ГУЛАГе. Дело в том, что мы до сих пор не знаем толком, какими регламентирующими инструкциями пользовались эти люди в своей работе. К примеру, недавняя публикация документов из архива МВД Грузии свидетельствует о том, что официально казнили, стреляя «в правый висок», хотя в Минусинске людей добивали ломом, а кого-то пьяные палачи попытались взорвать с применением электродетонатора.

Один из начальников новосибирского отдела НКВД рассказывал, что у него казнили двумя способами — расстреливали или душили. Причём для удушения пятеро вертухаев связывали в комнате приговоренного, вели в другую комнату и там душили веревкой. Весь процесс занимал одну минуту, и таким способом казнили больше полутысячи человек.

Иные убивали ударом ногой в пах — даже устраивали соревнования, у кого получится сделать это с одного раза. При этом заключенным забивали рты кляпом, а если те сопротивлялись, то использовали специальное приспособление — рожок — для раздирания рта.

Были и такие извращения — приговоренным мужчине и женщине обещали помилование, если те совершат половой акт в присутствии вертухаев. Обещания разумеется, не выполняли — сразу после акта обоих душили. В Житомире чекисты принудили зека-старика заняться сексом с трупом только что убитой женщины. Для тех, кто не верит, может прочесть об этом в книге «Через трупы врага на благо народа». «Кулацкая операция» в Украинской ССР 1937−1941 гг., в 2 томах, М., 2010. Там приводятся материалы трибунала, где подсудимый рассказывает:

«Один инвалид не хотел назвать имя и отчество, и потому его оставили. Когда всех мужчин, а потом и женщин уже расстреляли, он свою фамилию назвал, и тогда ему предложили сделать с женщиной то, что я говорил следователю, здесь неудобно это повторять. Повели его Лебедев и другие в комнату. При этом были Гришин и Якушев… Инвалида привел Тимошенко, сказал ему: „Ложись, и потом пойдешь домой“. Инвалид лег и начал то, что от него требовали, и тогда его Тимошенко застрелил». Подсудимый Игнатенко на вопросы суда: «Я не был, когда старика заставляли лезть на мертвую женщину, я был в коридоре и только слышал смех из комнаты». Другой подсудимый поясняет: «Дверь в мою комнату была открыта, ноги трупов были и в коридоре, так как полно было трупов, а в комнате и коридоре стояли все участники операции и хохотали….»

И это только малая толика всех ужасов, которые есть в архивах, а сколько еще не было зафиксировано!

https://newizv.ru/news/society/12−11−2020/kurazhilis-po-polnoy-kak-rabotali-shtatnye-palachi-gulaga