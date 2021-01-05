29 декабря 2020 года Епархиальным церковным судом г. Москвы принято решение о признании заштатного клирика г. Москвы протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана. Текст решения публикуется ниже.

Решение Епархиального суда г. Москвы по делу № 50−54−2020

Епархиальный церковный суд г. Москвы в составе председателя протоиерея Михаила Рязанцева, заместителя председателя протоиерея Владислава Цыпина, судей протоиерея Александра Дасаева, протоиерея Владимира Чувикина, секретаря протоиерея Александра Миронова, заседая в Москве в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 29 декабря 2020 года с 15.00 по 19.00 во исполнение распоряжения епархиального архиерея Московской епархии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева.

Изучив поступившие документы, суд

УСТАНОВИЛ

21 апреля 2020 года, спустя несколько часов после трагической кончины настоятеля Богоявленского кафедрального собора г. Москвы протоиерея Александра Агейкина протодиакон Андрей Кураев опубликовал в своем «живом журнале» по адресу https://diak-kuraev.livejournal.com/2 865 603.html сообщение следующего содержания: «Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. О персонаже можно почитать по метке. В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса. А ведь я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест». Публикация вызвала возмущение архиереев, клириков и мирян, которые обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой дать церковноправовую оценку высказыванию протод. А. Кураева.

Процитированное высказывание, представленное как, будто бы, частное впечатление («В моей памяти. останется»), очевидно направлено на формирование у читателей «живого журнала» отрицательного образа почившего протоиерея Александра Агейкина и, поскольку не имеет под собой оснований, может быть охарактеризовано не только как оскорбительное, но и как клеветническое высказывание. То, что данный текст был опубликован спустя несколько часов после кончины протоиерея Александра Агейкина, без внимания к чувствам скорбящих жены и детей, характеризует деяние протод. А. Кураева не только как безнравственное, но и как особенно циничное.

26 января 2020 года на имя Святейшего Патриарха Кирилла поступило обращение (копия прилагается) епископа Валуйского и Алексеевского Саввы, в котором он сообщает о «пасквиле в его адрес» со стороны протод. А. Кураева. А именно:

Холуйская епархия

На официальном сайте Валуйской епархии:

«Если мы не хотим быть противниками Бога, нам следует приклонить свои выи не перед богом — абстракцией, выдуманным нашим высокоумием, а перед Богом в лице конкретного архиерея, в руках которого власть вязать и решить нашу вечную участь»

http://valeparh.ru/2019/12/25/uvidet-v-episkope-boga.html

Это голос шестерки (местного Чаплина).

А вот самомнение епископа:

«Храм, по свидетельству святителя Афанасия Великого, в этот миг уподобляется пещере, жертвенник — яслям, Господь — архиерею.»

http://valeparh.ru/2020/01/07/rozhdestvenskoe-poslanie-preosvyashhennejshego-savvy-episkopa-valujskogo-i-alekseevskogo-vsechestnomu-duxovenstvu-prepodobnomu-monashestvu-i-bogolyubivoj-pastve-valujskoj-eparxii.html

То есть не епископ уподобляется Христу, а наоборот. Не менее натянуты и кощунственны и дальнейшие уподобления.

«Храм уподобляется пещере, жертвенник — яслям, Господь — архиерею, священники — Иосифу и ангелам, клирики — волхвам, диаконы — пастухам, престол — Пресвятой Богородице, чаша — грудь Приснодевы, питающей Богомладенца, архиерейская мантия — воплощению, рипиды — Херувимам, дискос — Духу Святому, покровцы и воздух — Богу Отцу».

Никакого такого «свидетельства» у св. Афанасия нет.

А уж за совет увидеть в чаше грудь Марии можно сразу отправлять к психиатру.

Два вопроса к патриархии:

1. Что еще должен брякнуть ваш ставленник, чтобы даже вы признали его напыщенным дураком?

2. Что вы собираетесь делать с вашими придурками?

…Хотя, кого я спрашиваю? Вот владыка моспатриархии с лейблом «Бог» на нем самом: [далее следует фотография Святейшего Патриарха в облачении, в узоры которого вплетено слово «Бгъ"]

.. Вот он — белгородско-валуйский боженька в «воплощенной» мантии: [далее следует фотография епископа Валуйского Саввы]

Епископ Валуйский Савва сообщает, что критикуемый протод. А. Кураевым текст является цитатой из книги митрополита Иерофея (Влахоса) «Господские праздники», которую сам протод. А. Кураев цитировал в качестве авторитетного источника в другой своей публикации https://diak-kuraev.livejournal.com/126 755.html. Епископ Валуйский Савва полагает, что публикация протод. А. Кураева от 8 января 2020 года подпадает под правило Ап. 55 «Аще кто из клира досадит епископу, да будет извержен».

Из публикации протод. А. Кураева от 8 января 2020 года следует, что он адресует епископу Валуйскому Савве следующие характеристики: «напыщенный дурак», «придурок», а также обвиняет его в кощунстве.

Сопоставление текста (см. табл. 1) из Рождественского послания епископа Валуйского Саввы и цитаты из книги митрополита Иерофея (Влахоса) выявляет, что епископ Савва использовал парафраз из текста митрополита Иерофея. Несмотря на то, что текст епископа Саввы несколько изменяет смысл текста митрополита Иерофея, текст епископа Саввы кощунства в себе не содержит. Таким образом высказывания протод. А. Кураева в адрес епископа Валуйского Саввы могут рассматриваться как оскорбительные и клеветнические.

Табл. 1

Епископ Валуйский Савва Храм, по свидетельству святителя Афанасия Великого, в этот миг уподобляется пещере, жертвенник — яслям, Господь — архиерею, священники — Иосифу и ангелам, клирики — волхвам, диаконы — пастухам, престол — Пресвятой Богородице, чаша — грудь Приснодевы, питающей Богомладенца, архиерейская мантия — воплощению, рипиды — Херувимам, дискос — Духу Святому, покровцы и воздух — Богу Отцу, все и вся покрывающему своей силой и мощью. Митрополит Иерофей (Влахос) Пещера, в которой родился Христос — есть образ Церкви. Св. Афанасий Великий образно говорит: «Лачуга, где родила Пресвятая Дева, восприняла образ Церкви, в которой жертвенником являются ясли; священником — Иосиф; клириками — волхвы; диаконами — пастухи; священниками — Ангелы; архиереем — Господь; престолом — Дева Мария; чашей — груди Приснодевы; мантией — воплощение; рипидами — Херувимы; дискосом — Святой Дух; покровцом — Бог Отец, все и вся покрывающий Своей силой и мощью».

Кроме того, при рассмотрении публикаций и высказываний протод. А. Кураева в его «живом журнале» и в средствах массовой информации были выявлены следующие цитаты, носящие характер церковного правонарушения:

1. Хула на Церковь:

«Агейкин же немало безо всякой нужды позорил якобы христианскую церковьь Моспатриархата» (опечатка в публикации) https://diak-kuraev.livejournal.com/2 865 603.html?thread=532 840 643#t532840643

«Так я и сейчас скажу: это старая заслуженная блядь, блудившая со всеми царями земли, но отчего то рекламирующая себя как невесту Христову. Ничего нового. Все украдено до нас и до Сергия» https://diak-kuraev.livejournal.com/3 033 241.html?thread=554 807 193#t554807193

2. Обвинение Патриарха и Священного Синода в расколе Православной Церкви:

Заголовок: «Ура, мы теперь сами раскольники!». Текст: «Синод заявил о разрыве сослужения с Кплем. Обьявлен раскол второго уровня: не сослужат только патриархи и епископы (третий — воротят друг от друга лики священники; четвертый — и миряне присоединяются к демонстрации „истинного православия“) <…> Беда в том, что основание для разрыва фантомное — приезд кпльских легатов в Киев. Ладно бы, они хоть какое-то иерархическое действие совершили (служили литургии, рукоположили кого-то). Но раскол из-за простого приезда послов — это впервые. Что за канон дает право разрывать общение с тем, кто всего-навсего прислал послов? Право хоть церковное, хоть светское не наказывает за намерение. Так что наш Синод сказал новое слово. Типичный самострел. Какое тут каноническое право!» (запись от 14.09.2018, о синодальном решении относительно Фанара) https://diak-kuraev.livejournal.com/2 140 954.html

«Патриарх Кирилл, раскалывая православный мир и создавая „новую религиозно-политическую ситуацию внутри мирового православия“, сам НЕ выступил» (запись от 19.09.2018, о синодальном решении относительно Фанара) https://diak-kuraev.livejournal.com/2 155 906.html

«Для всех, кто живет не в Москве, вполне очевидно, что раскол устраивает Москва. Очень важно понять, что, когда патриарх говорит, что церковь должна быть едина, то нужно спросить, кого он называет нарушителем единства? Скорее всего, речь о Москве» (21.11.2019, https://nsn.fm/society/soveschanie-po-edinstvu-tserkvi-kto-yavlyaetsya-ugrozoi)

9 декабря 2018 г. Кураев опубликовал материал, в котором заявил о том, что в XV веке, отделившаяся из-за унии от отпавшего от Православия Константинопольского Патриархата Русская Православная Церковь впала в раскол. Свой материал он прямо озаглавил: «Московский автокефальный раскол: туда и обратно» (https://diak-kuraev.livejournal.com/2 259 994.html). Во второй части материала Кураев уподобляет каноническое положение Русской Православной Церкви после 1448 года статусу т.н. суздальского раскола Валентина Русанцова: «В нашей жизни недавно была аналогичная история. В Суздале многие годы (1973 по 1990) служил толстый-претолстый архимандрит Валентин Русанцов» (https://diak-kuraev.livejournal.com/2 260 244.html)

3. Неоднократные утверждения, не подкрепленные неопровержимыми фактами, о принадлежности живых или почивших архиереев к числу мужеложников:

https://diak-kuraev.livejournal.com/1 041 315.html (Дата публикации: 20.12.2015)

https://diak-kuraev.livejournal.com/1 919 386.html (Дата публикации: 02.02.2018)

https://diak-kuraev.livejournal.com/566 085.html (Дата публикации: 22.12.2013)

https://diak-kuraev.livejournal.com/914 634.html (Дата публикации: 08.09.2015)

https://diak-kuraev.livejournal.com/698 276.html (Дата публикации: 24.10.2014)

4. Употребление бранной лексики в адрес архиепископа Запорожского Луки: «Лука Мудищев-Запорожский» (неоднократно)

https://diak-kuraev.livejournal.com/1 869 921.html (Дата публикации: 25.12.2017)

https://diak-kuraev.livejournal.com/1 881 123.html (Дата публикации: 06.01.2018)

https://diak-kuraev.livejournal.com/1 879 783.html (Дата публикации: 05.01.2018)

Всего не менее 11 публикаций с этим словоупотреблением.

Рассматривая изложенные факты, епархиальный церковный суд города Москвы отметил, что 16 ноября 2015 года дисциплинарная комиссия при епархиальном совете города Москвы рассматривала обращение клириков и мирян Новосибирской епархии с жалобой на «оскорбительные, порочащие, клеветнические и бранные выражения» в адрес митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, содержащиеся в публикациях протодиакона Андрея Кураева в его «живом журнале». На заседание комиссии был вызван протодиакон Андрей Кураев. Присутствовал епархиальный духовник города Москвы протоиерей Георгий Бреев. В ходе заседания протоиерей Георгий Бреев и члены епархиальной дисциплинарной комиссии обратили внимание протодиакона Андрея Кураева на недопустимый характер его публикаций и призвали к исправлению. В частности, протоиереем Георгием Бреевым были сказаны следующие слова: «Мне приходилось много слышать о твоих отрицательных высказываниях в адрес Патриарха, получается, если ты критикуешь Святейшего, то осуждать митрополита тем более дозволено. Интернет он ведь и сложный, и скользкий, наговорить можно много и не нести никакой ответственности, но мы знаем слова Спасителя дать ответ даже за каждое праздное слово, а если это слово соблазна для немощных людей, и оно идет по всей России, мы понимаем, какая ответственность на тебе. Для верующего человека очень болезненно, что они слышат о Священноначалии, ведь мы же должны понимать, что в Церкви иерархия и народ едины. Зачем ты все это говоришь? Тем более у тебя опыт большой, миссионерский опыт, ты все это понимаешь. И понимаешь, как легко туда соскользнуть. Интернет это как две соседки, обливающие друг друга грязью. Поэтому здесь не только должно быть осмотрительным, но и чувство большой ответственности иметь. Тебе ведь, сколько дано, в 90-х годах мы смотрели на тебя, как на эталон. Ты так образован, и мудрое слово мог сказать в защиту веры, а сейчас твое поведение какое-то недоумение. Тебе надо отказаться от этой линии…». И далее: «Если между нами остались хоть какие-нибудь духовные связи, я тебе тоже говорю, как Господь наш сказал: иди и больше не греши, и я тебя прощаю. Чтобы и мы не скорбели за тебя, и у нас на сердце было легко. Скажи Господу: дай мне, Господи, идти к Тебе должными путями. А слово, как самый величайший дар, неизмеримо сильно, никакой металл, никакие энергии несравнимы по силе с действием слова, и вот здесь мы должны всегда просить Господа, чтобы Он дал нам хоть малую искорку искренности, чистоты, праведности, чтобы никого не оттолкнуть, никого не обидеть. Вот это слово надо с достоинством пронести через всю жизнь. А так в простоте сердца сказать: Господи, прости меня! Братия, не осудите меня! А я буду исправляться!»

Протокол заседания комиссии позволяет констатировать, что в ответ на обличения и указания на конкретные высказывания, носящие недопустимый характер, протодиакон Андрей Кураев нередко либо уходит от прямого ответа, либо вовсе не отвечает. Например:

— Скажите, Вы признаете, что оскорбили владыку Тихона своими высказываниями? — спросил отца протодиакона протоиерей Анатолий Алефиров.

— У меня не было намерения его оскорбить, — отвечал Кураев.

— Намерения не было, но по факту Вы оскорбили или нет? Просто по-человечески Вы не считаете ваши высказывания оскорбительными? — вновь прозвучал вопрос.

— Еще раз хочу сказать, что намерения оскорбить у меня не было, но если владыка Тихон считает, что я его оскорбил и его это задевает, я принимаю это как факт, — был ответ Кураева.

<…>

— Вы цепляетесь к словам Патриарха, к его проповедям. Пеняете на то, что в письменной расшифровке это не всегда соответствует тому, что говорилось Святейшим вслух. Зачем Вы это делаете? Не стыдно вам? — вновь спросили Кураева.

Ответа не последовало.

Будучи вызван повесткой на заседание епархиального церковного суда, назначенное на 26 ноября с.г., протодиакон Андрей Кураев направил 21 ноября 2020 года письмо в адрес председателя епархиального церковного суда, в котором сообщил свое мнение о несовершенстве «Положения о церковном суде Русской Православной Церкви», признав, при этом, что «Церковный суд при Епархиальном совете г. Москвы не нарушил „Положение о церковном суде Русской Православной Церкви“». В этом письме также содержаться следующие слова: «Исходя из желания помочь совершенствованию церковного судопроизводства, сообщаю Вашему Высокопреподобию, что в этих условиях я не считаю возможным в назначенную дату предстать пред судом».

На следующий вызов в суд, назначенный на 16 декабря, протодиакон Андрей Кураев сообщил, что на заседание суда не придет, пока ему не будет сообщен «полный список обвинений».

На заседание суда, назначенное на 18 декабря, протодиакон Андрей Кураев не прибыл, сообщив, что находится в Абхазии.

Следующее заседание суда, назначенное на 22 декабря, было отложено ввиду болезни протодиакона Андрея Кураева, о которой он сообщил секретарю епархиального суда SMS-сообщением (позднее по электронной почте им представлены медицинские документы). О переносе заседания протодиакону Андрею Кураеву было сообщено секретарем епархиального суда по телефону 21 декабря вечером. О назначении новой даты заседании было направлено письмо следующего содержания: «Уважаемый о. Андрей, здравствуйте! Сообщаю, что члены суда, сочувствуя Вам в связи с резким повышением давления, молятся и желают скорейшего выздоровления. Напоминаю, что вечером 21 декабря, с получением от Вас сообщения об ухудшении состояния здоровья и невозможности прибыть на заседание суда в назначенный на 22 декабря 2020 года день, Вы были проинформированы, что заседание суда в этот день не состоится. В связи с этим прошу Вас в соответствии со ст. 40, п. 1 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви представить в суд доказательства уважительности причин неявки в суд. Сообщаю также, что в соответствии со ст. 41, п. 1, пп. 2 указанного Положения суд отложил рассмотрение дела. Следующее заседание суда состоится 29 декабря с.г. в 15.00 в Зале Высшего Церковного Совета Храма Христа Спасителя. Прошу Вас в указанные день и время явиться на заседание Епархиального суда г. Москвы. Прошу также сообщить о получении данного вызова в суд. С пожеланием здоровья, протоиерей Александр Миронов, секретарь Епархиального суда г. Москвы. 24 декабря 2020 г.».

На заседание суда, назначенное на 29 декабря, протодиакон Андрей Кураев также не прибыл, прислав 25 декабря сообщение электронной почтой следующего содержания: «Убедительно прошу перенести заседание на январь, так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии». На это секретарем суда было сообщено протодиакону Андрею Кураеву, что его просьба не может быть удовлетворена, так как указанные причины неявки не являются уважительными. После этого 29 декабря протодиакон Андрей Кураев направил на имя председателя епархиального суда письмо, в котором сообщил об отказе явиться в церковный суд с повторением аргументов, изложенных им в ответ на первые два вызова в церковный суд.

Суд

РЕШИЛ

1. Констатировать, что 21 апреля 2020 года, в день трагической кончины настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина заштатный клирик города Москвы протодиакон Андрей Кураев опубликовал в своем «живом журнале» сообщение, содержащее оскорбительную характеристику почившего, с очевидным намерением сформировать у читателей «живого журнала» отрицательный его образ. Признать, что упомянутое высказывание является лживым и, следовательно, может быть характеризовано не только как оскорбительное, но и как клеветническое. Отметить, что упомянутое высказывание было опубликовано спустя несколько часов после кончины протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей, что характеризует деяние протодиакона Андрея Кураева не только как безнравственное, но и как особенно циничное.

2. Констатировать, что протодиакон Андрей Кураев на протяжении ряда лет публиковал в своем «живом журнале» сведения клеветнического характера в отношении других священнослужителей, оскорбительные (в том числе бранные) высказывания в адрес других священнослужителей, а также высказывания, содержащие хулу на Церковь. В частности, в отношении Церкви им были употреблены следующие выражения:

«якобы христианская церковь Моспатриархата»;

«старая заслуженная блядь, блудившая со всеми царями земли, но отчего то рекламирующая себя как невесту Христову».

3. Также констатировать, что на протяжении второй половины 2018 года протодиакон Андрей Кураев неоднократно клеветнически обвинял Русскую Православную Церковь в организации раскола и уподоблял ее каноническое положение расколу.

4. Отметить, что еще в ноябре 2015 года в ходе заседания дисциплинарной комиссии при епархиальном совете города Москвы члены этой комиссии, а также присутствовавший епархиальный духовник, ныне покойный протоиерей Георгий Бреев указывали протодиакону Андрею Кураеву на недопустимый характер его оскорбительных публикаций и призывали его покаяться и исправиться. В частности, протоиерей Георгий Бреев обратил к протодиакону Андрею Кураеву следующие слова: «Ты так образован, и мудрое слово мог сказать в защиту веры, а сейчас твое поведение какое-то недоумение. Тебе надо отказаться от этой линии…».

5. Констатировать систематический и многолетний характер клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева. Констатировать, что протодиакон Андрей Кураев не прекратил эту деятельность после увещеваний духовника и членов дисциплинарной комиссии.

6. Признать, что безнравственное и циничное высказывание заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева в отношении трагически почившего священника вместе с совокупностью его предыдущих публичных клеветнических и оскорбительных высказываний в адрес священнослужителей, а также хульных высказываний в отношении Церкви, характеризуют его духовное и нравственное состояние как несовместимое со священным саном. Перечисленные деяния протодиакона Андрея Кураева подпадают, в частности, под действие канонических правил: Ап. 55 и 56.

7. Констатировать, что протодиакон Андрей Кураев, будучи трижды вызван повесткой в епархиальный церковный суд в соответствие со статьями 11, 12 и 40.4 Положения о церковном суде, не явился в церковный суд, признав, при этом, в ответ на первый вызов, что установленная процедура вызова его в церковный суд была соблюдена. Констатировать, что в ответ на последующие вызовы протодиакон Андрей Кураев сообщил, что в суд он не придет, в связи с чем, в соответствии со статьей 40.4 Положения о церковном суде, церковный суд рассмотрел дело в отсутствии протодиакона Андрея Кураева.

8. В связи с изложенным выше признать протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана. Представить это заключение на усмотрение епархиального архиерея Московской епархии — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Решение Епархиального суда г. Москвы вступает в законную силу с момента его утверждения епархиальным архиереем Московской епархии — Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Положение о церковном суде Русской Православной Церкви, ст. 47, пп. 3,4).

Решение Епархиального суда г. Москвы может быть обжаловано в Общецерковном суде второй инстанции (Положение о церковном суде Русской Православной Церкви, статьи 51, 53).

Председатель Епархиального суда г. Москвы протоиерей Михаил Рязанцев

Заместитель председателя Епархиального суда г. Москвы протоиерей Владислав Цыпин

Члены Епархиального суда г. Москвы протоиерей Александр Дасаев, протоиерей Владимир Чувикин

Секретарь Епархиального суда г. Москвы протоиерей Александр Миронов

http://moseparh.ru/reshenie-eparxialnogo-suda-g-moskvy-po-delu-50−54−2020.html