В 2020 году исполнилось 450 лет служению донских казаков российскому государству. Этот юбилей планировалось масштабно отпраздновать, а в Ростовской области в честь него должен был состояться VI Всемирный конгресс казаков. Однако из-за угрозы COVID-19 все праздничные мероприятия пришлось перенести на следующий год. О планах Всевеликого войска Донского, юбилейном годе, участии казаков в параде Победы и патриотической работе в интервью «Интерфаксу» рассказал атаман войска Виталий Бобыльченко.

— Виталий Александрович, в этом году отмечается 450-летие служения донского казачества Российскому государству. Пандемия внесла свои коррективы в план праздничных мероприятий?

— История донского казачества имеет более глубокие корни, но 1570 год считается отправной точкой событий, которые впоследствии имели важнейшее значение не только для казачества, но и для истории всей России. В этот год царь Иван Грозный направил «на Донец Северский, казацким атаманам» свою грамоту, ознаменовав начало пятивекового служения казаков государству Российскому. Поэтому эта дата так значима для нас.

При подготовке к юбилею огромная работа была проделана правительством Ростовской области, муниципалитетами. Особо следует отметить усилия оргкомитета под председательством заместителя губернатора Михаила Корнеева, департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. Большое внимание подготовке празднования этой знаменательной даты уделял совет при президенте Российской Федерации по делам казачества.

Несмотря на пандемию, было сделано очень много. Издан трехтомный коллективный труд «История донского казачества», к подготовке которого были привлечены ведущие ученые-историки. В Новочеркасске, где должны были пройти основные мероприятия, отремонтировали дороги, покрасили фасады, привели в порядок скверы. Столица мирового казачества уже была готова во всей красе принять участников Всемирного конгресса казаков России. Да, конечно, конгресс не удалось провести в связи с эпидемиологическими ограничениями. Но, надеюсь, что позже он все-таки состоится.

Мы также были вынуждены перенести Большой войсковой круг на следующий год. Надо соблюсти устав и юридические нормы, мы обязаны провести круги в первичных организациях и выбрать делегатов на Большой круг, не везде это получилось сделать из-за пандемии.

В этот трудный год казаки внесли свой вклад в борьбу с противодействием коронавирусу — участвовали в мероприятиях по контролю за обеспечением масочного режима, в качестве волонтеров оказывали помощь тем, кто в ней нуждался, доставляли продукты, лекарства.

— В конце лета президентом России утверждена новая стратегия государственной политики в отношении казачества. В связи с этим Всевеликое войско Донское ждут изменения?

— Сейчас мы подводим итоги реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года. Сделано немало. В этом, прежде всего, большая заслуга моих предшественников. Налажена системная работа по привлечению казаков к обеспечению общественной безопасности, охране государственной границы, противопожарным и антинаркотическим мероприятиям. Создана и успешно действует рота территориальной обороны. Создан конный центр. Развиваются система непрерывного казачьего образования, центры казачьей культуры, действует молодежная организация «Донцы» и многое другое.

Новая стратегия, утвержденная президентом России, определяет цели и задачи, которые будут реализованы до 2030 года. Она носит комплексный системный характер, пронизана единой, сквозной логикой. На научной основе разработаны ее ключевые показатели. Правительством утвержден план мероприятий на ближайшие три года. С созданием Всероссийского казачьего общества изменились и условия, в которых будет осуществляться реализация новой стратегии. Выстраивается единая, мощная система, при полной поддержке государства.

Вообще, приоритет новой стратегии — это участие казаков в обеспечении национальной безопасности, общественного правопорядка, привлечение к военной службе, защите границ. И это неслучайно, ведь казаки всегда были и будут защитниками Отечества. Будет меняться устав войска, он уже в работе. Соответственно, будет меняться форма служения донских казаков государству в широком смысле. Вместе с тем, будет продолжен курс и на дальнейшее развитие казачьей экономики, самообеспеченности казачества, развитие казачьего образования. Задач много. Уверен, мы с ними справимся.

— За счет чего существуют сегодня войско и казачьи общества?

— На сегодняшний день Всевеликое войско Донское — общественная, некоммерческая организация. Извлечение прибыли не является ее целью. Собственный бюджет у войска очень небольшой. Однако во всех регионах Юга России приняты государственные и муниципальные программы по развитию казачьих обществ. Подавляющая часть средств из бюджетов Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии направляется на образование, на работу казачьих кадетских корпусов и на оплату труда казаков-дружинников.

Вместе с тем нам надо стремиться к самообеспеченности. Для этого государством создаются условия. Например, казакам предоставляются земельные участки. Но требуется решение еще целого ряда вопросов, чтобы на этой земле можно было полноценно работать. Нужна техника, нужны кредиты. Мы работаем над этими вопросами. Есть понимание со стороны бизнеса, региональных властей. Думаю, необходимые формы поддержки в ближайшее время будут найдены. Казаки должны крепко стоять на ногах. Так было исторически.

— Вы много лет возглавляете Шахтинский генерала Якова Бакланова казачий кадетский корпус. Насколько, на Ваш взгляд, востребовано казачье образование?

— Действительно, престиж казачьего кадетского образования заметно вырос. Конкурс при поступлении в них большой. Родители — даже из других регионов — стремятся, чтобы их дети поступили и получили хорошее образование. Сейчас казачьи кадетские корпуса есть на всей территории, где действует «Всевеликое войско Донское», — в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республики Калмыкия. Большая часть находится в ведении регионов, часть — учреждена министерством обороны.

Ежегодно проводится смотр-конкурс на звание лучшего казачьего кадетского корпуса страны. Учебному заведению-победителю вручается переходящее знамя президента Российской Федерации. Это есть определенное признание заслуг всей системы кадетских корпусов и казачьего образования в целом.

Также надо отметить, что все последние годы значительными темпами растет количество классов казачьей направленности в школах и количество обучающихся в них. В этой системе для нас важнейшим пунктом является патриотическое воспитание на основе национальных культурных традиций — это фундамент, который нужен казакам.

Нельзя не упомянуть и об уникальном проекте, который много лет реализуется в Южно-Российском государственном техническом университете — «Платовская казачья сотня». Получая инженерную специальность, ребята знакомятся с практикой казачьего самоуправления, осваивают казачье воинское искусство, историю и традиции. После вуза многие выбирают военную службу или службу в силовых структурах. Они очень востребованы государством. Кроме того, на территории Ростовской области действует еще один казачий вуз — это МГТУ имени Разумовского. Серьезную работу проводит ДГТУ.

В целом формируется система непрерывного казачьего образования: от детского сада до университета. Но ключевым звеном, конечно, являются кадетские корпуса.

— Часть казаков состоит в реестровых казачьих обществах, часть — в так называемых общественных. Каковы перспективы объединения казаков?

— Вы правы, помимо реестровых войсковых казачьих обществ: Всевеликого войска Донского, Кубанского, Терского и других, которые вошли в состав Всероссийского казачьего общества, действует целый ряд общественных объединений казаков. Среди них есть несколько крупных организаций.

Кроме того, множество потомков донских казаков проживают за рубежом. Во Франции, например, есть объединение потомков лейб-гвардии казачьего полка, они сохраняют даже полковую структуру, также у них имеется музей. В 90-е годы мы контактировали, но общего языка не находили, возможно, из-за недоверия, сложившегося за несколько поколений. Но сейчас мы разговариваем на одном языке. Мы ничего не требуем друг от друга, научились слышать и выстраивать диалог.

В этом году я предложил руководителям нереестровых казачьих организаций встретиться за одним столом и обсудить наши перспективы, наши возможности. Со многими состоялся серьезный разговор, и нам удалось найти точки соприкосновения. Есть общие даты памяти, которые не должны быть забыты. Например, в январе 2021 года, в день поминовения погибших казаков, мы встретимся в Старочеркасском соборе, чтобы помолиться за наших предков.

Вообще же я хочу сказать, что не нужно делить казаков. Да, не все казаки вошли в состав реестровых войск. Но у всех у нас общая цель — возрождение казачества и сильная Россия. Рано или поздно казаки будут едины, у нас просто нет другого пути.

— Парадный расчет Всевеликого войска Донского впервые принял участие в юбилейном параде в честь Великой Победы. Как проходила подготовка? Планируется ли участие донских казаков в парадах в дальнейшем?

— Участие в военном параде на Красной площади стало знаковым событием для всего российского казачества. Времени на подготовку парадного расчета было немного, но мы смогли подготовить его за четыре месяца. При этом была поставлена задача, чтобы прошли действующие казаки, а не подготовленные выпускники высших военных учебных заведений. Вот представьте ситуацию, когда в строй ставят казаков от 17 до 50 лет из разных станиц, из разных регионов, с разной подготовкой, и необходимо в кратчайшие сроки добиться их слаженных действий в «коробке». Кроме того, был очень жесткий отбор и не все парадные расчеты, которые готовились к параду, смогли в итоге пройти по Красной площади. Расчеты отстраняли от участия из-за хотя бы одного заболевшего в строю из-за пандемии. А ведь для многих это была единственная в жизни возможность принять участие в параде.

В итоге донские казаки достойно показали себя на главном параде страны. Во все времена парады были не просто смотром войск, но способствовали поднятию боевого духа и воспитанию воинов. И для нас очень важно, чтобы участие в этих парадах было продолжено. Председатель совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, помощник главы государства Анатолий Серышев пообещал донести до президента этот вопрос.

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/exclusives/ataman-vsevelikogo-voyska-donskogo-vitaliy-bobylchenko-budet-menyatsya-forma-sluzheniya-donskih-kazakov-gosudarstvu-v-shirokom-smysle?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr