Это не призыв к легализации оружия. Это призыв к обогащению памяти и молящегося сознания словами псалмов.

Обновление жизни не придет от бюджета или законодательной деятельности. Потому что ум помрачен. Обновление придет от «обновления ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12: 2). Потом, если ум обновится, будет правильно спланированный бюджет и нормальные законы, существующие не только в письменном варианте. Для обновления ума нужна молитва, а для молитвы — Псалтирь.

Эта книга особая. Ею Христос разговаривал.

Например, в Евангелии Иоанна Христос спрашивает упрекавших Его в родстве с Отцом иудеев:

«Не написано ли в законе вашем: „Я сказал: вы боги“?.. Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание» (Ин. 10: 34−35).

А где сказано: вы боги? Сказано в псалме 81-м. Там Господь стоит в сонме «богов» (и есть достоверное мнение, что это судьи, реально, как маленькие боги, управляющие жизнью миллионов). В этом сонме Он приказывает защищать бедняка, сироту и нищего. Этот псалом стоит вывесить в судебных залах так, как вывешивают клятву врача в медицинских вузах.

Значит, надо выучить этот, 81-й псалом. И не только его.

Вот Христос входит в Иерусалим, и весь город «пришел в движение и говорил: кто Сей?» (Мф. 21: 10). А малые дети вопят: «Осанна сыну Давидову!» И раввины требуют, чтобы Иисус запретил им. Но Он говорит:

«Разве вы никогда не читали: „из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу“?» (Мф. 21: 16).

Опять вопрос: где они должны были это прочитать? Да опять же — в псалмах. Вот 8-й псалом говорит об этом, и Христос именно этот псалом цитирует.

Значит, нам нужно вчитаться в 8-й псалом (после 81-го) и, вполне возможно, выучить его наизусть.

Это, конечно, далеко не всё.

В храме Господь спрашивает фарисеев:

«Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: «сказал Господь Господу Моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он Сын Ему?

И никто не мог отвечать Ему ни слова" (Мф. 22: 42−46).

Здесь речь о чем? О том, что были псалмы, явно признанные за мессианские, то есть говорящие о Мессии. Один из таких псалмов — 109-й. Там появляются какие-то «два Господа», хотя в «Шма, Исраэль» ясно говорится: «Господь Бог твой — Господь един». А там: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня». Явно говорится об Отце и Сыне, Которые в равном достоинстве. Еще говорится о том, что Христос «рожден из чрева прежде денницы», то есть прежде начальных тварей. И рожден из существа, а не сотворен, как мы и поем в Символе веры. Еще упоминается таинственный Мелхиседек, вышедший, в прообраз Евхаристии, с хлебом и вином, чтобы благословить Авраама. Об этом потом Павел к евреям подробно рассуждает.

Таинственный, божественный, возвышенный псалом, и весьма краткий — семь стихов. Разве трудно и его выучить? И разве можно придумать отговорку, чтобы не делать этого?

Вот вам, боголюбцы, работа на текущую неделю: 8-й, 81-й и 109-й на память. К сему добавьте, что Шестопсалмие — это избранные псалмы, в которых Сын воплощенный с Отцом разговаривает. И это надо уж совсем без изъятия, всем подряд наизусть знать.

Даже на Кресте Христос от Себя почти и не говорил. Продолжал исполнять написанное и предсказанное. Вплоть до жуткого вопля: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?!» (Мф. 27: 46). А ведь это тоже псалмы. В 21-м псалме Давид описывает страдание Богочеловека, словно был его зрителем. Упоминает о пронзении рук и ног, о метании жребия об одежде под Крестом. И начинается псалом — 21-й — как раз теми самыми страшными словами: «Боже мой! Боже мой! Внемли Мне, для чего Ты оставил меня?»

Если ваша любовь одолеет и этот псалом выучить на память, то мир на вас и на Израиле Божием. Со временем, зерно к зерну, ум ваш будет «великий купец», носящий внутри себя золотые слова бессмертных Писаний. Именно это и требуется от народа Божия: не в книжках только, вне себя, но в памяти и внутри себя носить Божии слова.

Тогда ближе будет к смирению и праведности человек. А если умаляется и пренебрегается христианство, если исчезает не только святость и праведность, но даже элементарная порядочность, то потому именно, что пренебрегли люди словами Живущего во веки. И сказано:

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих» (Ос. 4: 6).

Это и есть наше оружие. И не только, но и лекарство, и небесный хлеб, и светильник, горящий в темном месте.

Так что пока время есть — вооружайтесь.

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