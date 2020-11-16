Свыше 600 жителей Тарусы (Калужская область) обратились к президенту с просьбой отменить решение местных властей о возвращении 16 улицам города дореволюционных названий.

Это переименование вызвало бурную реакцию по всей стране. Зачем менять таблички? «АиФ» поговорил об этом с руководителем фонда «Возвращение» Юрием Бондаренко, который с 2006 г. добивается восстановления в России исторических наименований улиц и городов.

Унылый пейзаж

Виталий Цепляев, «АиФ»: Юрий Константинович, улицы Ленина, Розы Люксембург, Урицкого и др. есть почти в каждом российском городе. К советским названиям привыкли, они стали частью пейзажа.

Юрий Бондаренко: Не слишком ли уныл этот пейзаж? Сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов по этому поводу заметил, что «вряд ли это нормально, когда во всех городах России улицы носят одни и те же названия, имена одних и тех же людей, зачастую не имеющих никакого отношения к этому населённому пункту. Да ещё тех, чьи заслуги в истории страны весьма спорны. Решение тарусян — хороший пример для других поселений». Сенатор считает, что пришло время исправлять ошибки предшественников, восстанавливать историческую справедливость. И я с ним полностью согласен.

— Но зачем менять названия именно сейчас — других проблем разве нет, особенно когда на дворе пандемия? И денег не жалко?

— Когда появились на свет все эти улицы-клоны? В 1918 г. Разве тогда были деньги у власти? Или тогда не было Гражданской войны? Глава ЧК Урицкий, проливший кровь тысяч безвинных людей, был убит студентом Леонидом Каннегисером, и уже через пару дней (!) по всей России его именем назвали 4 тыс. улиц. Кто-то обсуждал это решение? Та же история была после смерти Володарского, Свердлова, Карла Либкнехта, Розы Люксембург. Россия за несколько лет была превращена в мемориальный заповедник.

Улиц Ленина, Кирова, Свердлова у нас десятки тысяч. Гораздо больше, чем улиц Пушкина и Чайковского, Гагарина и Жукова, — то есть названных в честь людей, заслуги которых перед страной бесспорны и имена которых не разделяют наше общество — в отличие от имëн и кличек революционеров. При этом никто не выступает за изменение названий городов и улиц, появившихся при советской власти. Если есть Комсомольск-на-Амуре или Братск, то пусть они и остаются как символы своего времени. Речь только о том, чтобы вернуть историческое наследие России.

Уважили русофобов?

Замечу, что до революции мемориальных названий практически не было, были лишь отдельные «царские» города (Екатеринбург, Екатеринодар, Елисаветград) и единичные примеры мемориальных улиц. Придя к власти, большевики переименовали десятки тысяч улиц в честь себя, любимых, и своих учителей — Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Которые, кстати, как теперь выясняется, не особо любили Россию и русский народ.

Разве после революции большевикам больше нечем было заняться? Конечно, было чем. Но они понимали, что переименование улиц — это самый действенный вид пропаганды и при этом самый дешёвый, достаточно поменять таблички.

— Хотите сказать, что и возвращение исторических названий тоже ничего не будет стоить?

— Ни копейки. Поскольку сейчас новое название будет включено в карты и атласы только при их следующих выпусках. То же касается и вывесок на улицах: можно просто дождаться их плановой замены — как правило, таблички меняют каждые 5−10 лет. Именно так поступили власти, когда было возвращено название железнодорожному вокзалу — Екатеринбург. Огромная вывеска «Свердловск» сохранялась несколько лет до того, как её заменили в плановом порядке.

«Дороговизной» переименований нас запугивают в основном левые. Компартии выгодно иметь указатели типа «улица Коммунистическая». Для неё это, по сути, бесплатная реклама.

— Если бы вам предложили составить список названий, которые надо в первую очередь вернуть, вы бы в него что включили?

— Вятку (ныне Киров), Симбирск (Ульяновск), Ямбург (Кингисепп), Романов-Борисоглебск (Тутаев), Екатеринодар (Краснодар) и Екатеринодарский край. Ленинградскую область логичнее было бы назвать Санкт-Петербургской (или Невским краем), Свердловскую — Екатеринбургской. И конечно, хотелось бы видеть Николаевский вокзал в Москве.

https://aif.ru/politics/russia/politolog_yuriy_bondarenko_pereimenovanie_ulic_deystvennaya_propaganda