Священноисповедник Георгий Александрович Троицкий родился в 1873 году в селе Дарищи Коломенского уезда Московской губернии. Окончил Московскую Духовную семинарию и учительствовал в церковно-приходской школе Николо-Угрешского монастыря. В 1898 году рукоположен во священника и до 1903 года служил в различных селах Серпуховского района Московской области.

В 1903 году отец Георгий стал служить в Спасском храме села Рай-Семёновское Серпуховского района, где и прослужил до 1930 года и был последним в нём настоятелем. После ссылки отца Георгия храм был закрыт и разорён. Богослужения возобновились в нём только в 90‑х годах ХХ века.

В 1929 жители сёл Рай-Семёновское, Станково и ряда других, входивших в приход Спасского храма, году приняли решение о закрытии церкви. Инициатором такого решения был 18‑летний комсомолец, председатель кружка местных безбожников. На заседании сельсовета он настаивал на вовлечении крестьянства в союз безбожников и тогда же провёл решение о закрытии церкви.

На Рождество Христово 1930 года сельсовет запретил отцу Георгию ходить по домам прихожан. «На Рождественские праздники, — как рассказал впоследствии отец Георгий на допросе, — после службы я сообщил своим верующим о том, что есть слухи о закрытии храма, а также сообщил им, что есть постановление сельсовета, чтобы я на праздниках не ходил по приходу. Означенное сообщение я делал, чтобы поставить верующих в известность. Также мною было сказано о налогах, которые наложили на церковь, и как нужно поступить, так как в церкви денег нет. На мои сообщения верующие мне сказали, что как же могут закрыть церковь, когда есть верующие. просили меня, чтобы я ходил по приходу. Но боясь, чтобы не получилось какой неприятности, я их просил, чтобы они написали заявление. Здесь же заявление было написано и подписано верующими».

В этих действиях священника власти усмотрели антисоветское выступление и начали расследование обстоятельств случившегося. Председатель Рай-Семеновского сельсовета, вызванный 22 января на допрос, засвидетельствовал, что «со стороны нашего священника антисоветских выступлений не наблюдалось». Несколько свидетелей сказали, что отец Георгий призывал оказать сопротивление намерениям власти закрыть в селе храм. На допросе отец Георгий виновным себя не признал, заявив, что «антисоветской деятельности не вёл».

2 февраля 1930 года священник Георгий Троицкий был арестован и заключён в Серпуховскую тюрьму. Местные чекисты приняли в отношении батюшки следующее решение: «В январе 1930 года священник Троицкий в Рай-Семёновской церкви с амвона произнёс речь, в которой жаловался на плохое житьё, что церковь задавили налогами и т. д. Зажигательные слова Троицкого настолько подействовали на присутствующих, что последние учинили шум и делали всевозможные выкрики против отдельных представителей власти. Ввиду того, что по делу не собрано достаточно доказательств для предания виновного суду, дальнейшее следствие прекратить, но, принимая во внимание усилившуюся активность и сопротивление классовых врагов и социальную опасность обвиняемого, в порядке постановления ВЦИК от 20 марта 1924 года, объявленного в приказе ОГПУ № 142 от 2 апреля 1929 года, дело по обвинению Троицкого Георгия Александровича направить в Особое Совещание при коллегии ОГПУ для внесудебного разбирательства».

23 февраля 1930 года отцу Георгию был вынесен приговор: выслать этапом в Северный край на три года. В августе 1930 года отец Георгий вместе со священником Александром Державиным, также высланным ОГПУ в Северный край, поселились на жительство в деревне Усть (верст 35 от Усть-Цильмы). По приезде оказалось, что храма в селе нет, живут раскольники старообрядцы. Квартира, в которой поселились священники, приглянулась местному учителю, поэтому духовенство заставили с неё съехать и искать новую. Работать устроиться было негде, тяжёлую физическую работу по возрасту отец Георгий выполнять не мог. Жили в большой нужде и тесноте. Порой есть было совсем нечего. На присылаемые деньги купить что-либо было негде.

6 августа 1931 года отец Георгий заболел. Прошло несколько дней, болезнь усилилась: открылась сильная рвота, боль в животе. Батюшка не мог есть и пить. В таком состоянии он пролежал несколько дней. Отец Георгий медленно угасал, и 29 октября 1931 года он умер, предположительно от брюшного тифа.

Похоронили его в селе Усть. Всё время болезни за ним ухаживал священник Александр Державин, который и позаботился о его погребении. Чтобы рассчитаться за гроб, пришлось продать местным жителям подрясник и сапоги отца Георгия. Отец Александр отпевал его, в дни памяти ходил служить панихиду на его могилу. Место погребения священноисповедника Георгия теперь неизвестно.

Священноисповедник Георгий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 12 марта 2002 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 1». Тверь, 2005 год, стр. 213−215