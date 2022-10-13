Священномученик Вячеслав родился 23 мая 1892 года в городе Сычевка Смоленской губернии в дворянской семье. Его отец Сергей Занков служил инспектором народных училищ Москвы и Московской губернии.

В 1911 году, по окончанию 3-й Московской гимназии, Вячеслав Сергеевич поступил на славяно-русское отделение историко-филологического факультета Московского университета, который окончил в 1917 году и стал работать учителем школы № 11 Рогожско-Симоновского района Москвы.

В 1919 году Вячеслав Сергеевич вместесо своей супругой Марией Ивановной стал учителем в детском доме «Терем-теремок» Рогожско-Симоновского района Москвы. В 1920 и 1921 годах он работал в отделе народного образования Рогожско-Симоновского района, а в 1921—1923 годах был сотрудником отдела высших учебных заведений Народного комиссариата просвещения. В это время он уже был священником.

Вячеслав Сергеевич был рукоположен во священника в 1920 году ко храму Святой Троицы, что в Зубове в Москве, в котором он прослужил до 1932 года, когда был переведён в храм святителя Николая в Хамовниках. Возведён в сан протоиерея. В 1934 году отец Вячеслав был награждён крестом с украшениями. В том же году он был переведён в Покровскую церковь в селе Черкизово, а в 1936 году назначен служить в Казанский храм села Котельники.

На новом месте он организовал ремонт храма, продолжал неустанно проповедовать слово Божие, призывал прихожан к усердной молитве. Позднее председатель сельсовета обвинил его в том, что «он ведёт агитацию… среди подростков и детей. Заставляет их молиться». А свидетельница по делу показывала: «во время похорон моего ребёнка в церкви были дети», и священник Занков сказал им: «вы, девочки, молитесь и пойте за мной». Одну из этих девочек вызвали на допрос в НКВД, и она подтвердила, что «многие школьники ходят в церковь к Занкову».

Свидетели показали, что женщинам отец Вячеслав говорил об абортах: «Многие из-за плохой материальной обеспеченности убивают своих детей и греха не боятся, так как жизнь у них такова, что некогда думать о своих грехах и о жизни после смерти. Вы, женщины, не соблазняйтесь, как соблазнились многие».

Старейшая прихожанка храма П.М.Путилина рассказывала, что помнит отца Вячеслава. Юной девушкой она была в храме на Пасху, исповедовалась и причащалась. Народу в храме почти не было, все боялись ходить в церковь. Образованную молодежь не пускали, а их, недавно завербованных на завод из деревни, «необразованную деревенщину», пустили. Помнит и наставление, которое ей дал отец Вячеслав «Не ходи туда, куда не положено Христианам», которое, по ее словам, глубоко запало ей в сердце, и она придерживалась этого наставления всю жизнь.

Протоиерея Вячеслава арестовали в ночь с 16 на 17 сентября 1937 года и, обвинив в контрреволюционной деятельности, содержали под стражей в Таганской тюрьме. При аресте у него были найдены напечатанные на машинке лекции профессора Московской Духовной академии Н.Д. Кузнецова по курсу «Обоснования христианского мировоззрения», прочитанные тем в 1922 году, рукопись 1912 года «Односторонность в суждениях по вопросу о содержании духовенства» священника Воскресенской церкви города Самары Василия Красносамарского и конспект лекций по курсу «Современная апологетика» 1923 года, написанный рукой отца Вячеслава. Эти апологетические сочинения стали объектом пристального внимания следователей НКВД.

— У вас при обыске изъяты контрреволюционные рукописи… Для чего вы их хранили? — спросил следователь.

— Как память о профессоре Н.Д. Кузнецове, — отвечал отец Вячеслав.

— Кому вы давали читать и как размножали?

— Никому не давал читать и никак не размножал.

— Признаётесь виновным в хранении контрреволюционных рукописей?..

— Нет.

Следователя интересовали также подробности ремонта храма: кто собирал деньги на ремонт. Отец Вячеслав отвечал, что он прочитал проповедь и верующие собрали.

— Следствие требует правдивых показаний о вашей контрреволюционной деятельности.

— Отрицаю.

— Вы вели среди населения церкви контрреволюционную агитацию? Дайте показания.

— Отрицаю.

— Вы в церкви читали проповеди и призывали к сплоченности против советской власти?

— Отрицаю.

9 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Вячеслава к расстрелу. Протоиерей Вячеслав Занков был расстрелян 13 октября 1937 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Вячеслав прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Сентябрь-Октябрь». Тверь, 2003 год, стр. 94−97