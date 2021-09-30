Преподобномученица Александра родилась 20 апреля 1886 г. в в благочестивой семье крестьянина Семёна Хворостянникова села Сьяново Серпуховской уезда Московская губернии, прислуживавшего при храме. В 1915 г. Александра Семёновна поступила послушницей в Свято-Николаевскую женскую монашескую общину Медынского уезда.

Свято-Николаевская монашеская женская община была основана иеросхимонахом Калужской Свято-Тихоновой пустыни (Калужского Лаврентьева монастыря) Герасимом (Брагиным) в 1896 г. и была учреждена Указом Священного Синода от 7 октября 1898 г. Место для общины было выбрано необитаемое, глухое, в 10 км от Калужской Свято-Тихоновой пустыни, между сёлами Полотняный Завод и Товарково, известных обилием старообрядцев. Во главе общины была поставлена настоятельница, и в общину потянулись девушки из окрестных деревень. С 1914 г. игуменией общины стала Алексия (Парфентьева). Указом Священного Синода от 25 января 1918 г. Свято-Николаевская женская община была преобразована в Свято-Нколаевский общежительный женский монастырь.

В 1917 г. власть в стране захватили безбожники-большевики. Летом 1918 г. восемь представителей Советской власти села Полотняный Завод во главе с комиссаром в сопровождении вооружённых красноармейцев прибыли в Свято-Николаевский монастырь. Они объявили перепуганным сестрам о «низложении власти Патриарха и Архиерея» и пообещали «виселицу в случае неповиновения». Представитель новой власти зачитал постановление об упразднении монастыря и

создании на его основе трудовой коммуны" и приказал организовать «монастырские советы». При этом комиссары начали с грабежа: они стали вывозить кирпич, произведённый сестрами. Кощунники вскрыли могилу устроителя монастыря иеросхимонаха Герасима (Брагина) предполагая, что он похоронен в монашеском облачении с золотым наперсным крестом. Увидев, что на батюшке деревянный, а не золотой крест, грабители с бесовской злобой растерзали останки отца Герасима, разбросали их по двору, а главу его поместили на заборе.

В конце июля 1918 г. монастырь был преобразован в трудовую коммуну. Всех начальствующих сестер отстранили и выбрали совет из восьми человек, из-за чего в монастыре появились раздоры и ссоры, что было на руку новой власти, и послушница Александра вернулась в родную деревню. Здесь она прожила два года и затем переехала в Серпухов, в котором устроилась прислугой у состоятельных людей. В 1925 г. послушница Александра поступила работать на текстильную фабрику, где и пробыла до новой волны массовых гонений на верующих в 1937 г. Кремлёвские безбожники направили местным властям всей страны негласное распоряжение об аресте всех монахов и монахинь, послушников и послушниц из закрытых при Советской власти монастырей. 15 и 16 февраля 1938 г. были допрошены дежурные «свидетельницы», работавшие вместе с Александрой на фабрике, которые подтвердили нужные чекистам показания о том, что она действительно до революции жила в монастыре, а кроме того, «ведёт агитацию против Советской власти среди рабочих в общежитии» и «является противницей государственных займов».

7 июня 1938 г. Александра была арестована по обвинению в антисоветской агитации среди рабочих фабрики и как противница государственных займов. Сразу осле ареста чекистами были устроены очные ставки со «свидетелями», на которых матушка отвергла даваемые теми показания. В тот же день была допрошена и она сама. На допросе исповедница веры подтвердила, что она действительно жила в монастыре и до сего времени остаётся при религиозных убеждениях. В протоколе допроса написано, что рабочим фабрики Александра Семёновна говорила, что «при Царе рабочим жилось в материальном отношении лучше, а при Советской власти ничего нет. Коммунисты говорят, что „Бога нет“, но им не надо верить, Бог есть, а коммунисты будут гореть в адском огне… Коммунисты закрывают церкви и сажают священников в тюрьмы… и нужно защищать священников». В тот же день следствие было законченно, и дело было направлено на решение «тройки».

7 июня 1938 г. исповедница христовой веры была приговорена безбожной властью к 10 годам заключения в концентрационном лагерк и отправлена в Бамлаг НКВД, где скончалась 30 сентября 1943 г. и погребена в безвестной могиле.

Преподобномученица Александра прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 11 апреля 2006 г.

База данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церквь в XX в. Ц, ПСТГУ