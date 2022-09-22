Александр Евфимович Ипатов родился в 1875 году в мещанской семье в города Казани. Из послужного списка известно, что в марте 1888 года он окончил Казанское городское 4-х классное училище. С июня месяца 1892 года Александр Евфимович находился в Соликамском Свято-Троицком мужском монастыре в числе «бельцов на искусе» т. е. на испытании. Послушник Ипатов жил в монастыре до 1898 года. Неизвестно, по какой причине он оказался среди послушников, но вероятно именно в эти годы пребывания в стенах Соликамского монастыря им было принято решение посвятить свою жизнь служению Богу.

После испытания на звание псаломщика в экзаменационной комиссии при Пермской Стефановской школе, с 27 мая 1898 года Александр Евфимович стал исполнять должность псаломщика при Артинской Введенской православной церкви. Указом Пермской Духовной консистории за № 8060 в 1899 году А.Е. Ипатов был принят в духовное звание и утверждён в должности псаломщика. В годы службы в Артинской церкви он женился на Александре Петровне Хрущёвой. В 1900 году псаломщик церкви Артинского завода Красноуфимского уезда Александр Ипатов был посвящен в стихарь епископом Пермским и Соликамским Петром (Лосевым).

24 марта 1906 года отец Александр, по ходатайству причта, старосты и прихожан, перемещён к Свято-Троицкому градо-Красноуфимскому собору. 17 сентября 1906 года епископ Пермский и Соликамский Никанор (Надеждин) рукоположил псаломщика Александра Ипатова в сан дьякона с оставлением на псаломщической вакансии при том же соборе. 31 марта 1908 года отец Александр стал дьяконом градо-Соликамской Спасской церкви.

В Соликамске отец Александр начинал преподавательскую деятельность — 17 февраля 1911 года резолюцией преосвященнейшего Палладия (Добронравова) он был утверждён законоучителем Поповского земского начального училища. За усердное и умелое преподавание Закона Божия в этом училище епархиальное начальство неоднократно выражало ему благодарность. С 1916 по 1917 г. дьякон Александр Ипатов состоял законоучителем земского начального училища в деревне Чувашева Соликамского уезда.

Александр Евфимович Ипатов с женой Александрой Петровной

21 сентября 1918 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы Александр Евфимович Ипатов был расстрелян красногвардейцами в ходе массовых репрессий в Пермской губернии.

Со слов дочери священномученика Елены Александровны, «в семье говорили, что отца при белых перезахоронили по-человечески в Соликамске, вроде бы у Спасской церкви». Можно предположить, что отца Александра расстреляли и похоронили в Соликамске. Время тогда было тяжёлое для транспортировки тела убитого отца дьякона из Перми в Соликамск для перезахоронения.

После его мученической кончины осиротела семья, которая состояла из жены Александры Петровны, 38 лет, и пятерых детей: Веры 13 лет, Галины 11 лет, Зинаиды 7 лет, Елены 4 лет и Вадима 2 лет. Семья находилась в тяжёлом положении. Собственного дома у Ипатовых не было, из церковного их выселила советская власть, и им пришлось жить на съёмной квартире. Вдова мученика, Александра Петровна, изыскивала средства к существованию продажей личного имущества, не оставляли её помощью и крестьяне. Пережитое потрясение не прошло для Александры Петровны бесследно и привело к нервному расстройству. Здоровье матушки было подорвано, и в 1933 году она скончалась. Дочь Галина окончила семилетку, работала счетоводом сначала на калийном руднике, потом в начальной школе, а после войны пела на клиросе Богоявленской церкви до её закрытия. Другая дочь, Зинаида, ещё при жизни матери была отдана на воспитание в другую семью, где ей сменили отчество. Зинаида Ивановна окончила начальную школу и курсы медсестёр. Работала в Соликамской больнице и в больнице при Усольлаге медсестрой. Елена Александровна окончила начальную школу 4-х летку и 7 групп ФЗС; до конца школу не окончила из-за тяжёлого материального положения в семье: мать была больна и работать уже не могла. Так и не доучившись, Елена со школьной скамьи ушла работать в горный цех калийного рудника, с 1932 года работала счетоводом в бухгалтерии калийного рудника. Судьба старшей дочери, Веры Александровны, неизвестна. Единственный сын отца Александра, Вадим, скончался во младенчестве, так фамилия дьякона Ипатова по мужской линии прервалась.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000.

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