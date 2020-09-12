Афанасий Семёнович Мосалитинов родился в 1873 г. в семье крестьян Курской губернии Грайворонского уезда Крюковской волости. Получил домашнее образование. В августе 1901 г. Афанасий Семёнович поступил в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь послушником и в 1903 г., был определён в братство монастыря. С началом Русско-Японской войны послушника Афанасия призвали в действующую армию, в 1906 г. он был уволен с военной службы и вернулся обратно в обитель. 27 марта 1908 г. настоятелем монастыря иеромонахом Ксенофонтом (Медведевым) Афанасий был пострижен в монашество с именем Аполлинарий. Монах Аполлинарий старательно проходил все монастырские послушания и в сентябре 1910 г. был рукоположен в сан иеродиакона. Отец Аполлинарий проходил послушание в церкви, сначала при сборе пожертвований, потом при продаже свеч, а с 1913 г. занимался столярными работами для внутреннего убранства строящегося Крестовоздвиженского храма, за что получил благословение от епископа Екатеринбургского и Ирбитского с выдачей свидетельства.

Незадолго до революции иеродиакон Аполлинарий был возведён в сан иеромонаха. Во всех ведомостях об иеромонахе Аполлинарии говорится, что он «поведения очень хорошего, к послушаниям способен, и очень усердно».

Захватившие в 1917 г. власть в России безбожники большевики стремились совершенно искоренить монашество, считая его своим врагом. С февраля 1918 г. Свято-Николаевский монастырь стал почти ежедневно подвергаться различным реквизициям, а летом превратился в военный штаб Красной армии.

В июле 1918 г. в Верхотурском уезде начались волнения крестьян против советской власти. В организации этих выступлений большевики обвиняли духовенство.

Священник Спасской церкви села Красногорского отец Александр Чернавин был арестован, а после освобождения большевики запретили ему служить. Испугавшись народного волнения из-за прекращения церковных служб большевики потребовали от настоятеля Верхотурского монастыря немедленно командировать какого-либо иеромонаха для служения в селе Красногорском. В силу этого безапелляционного требования властями для служения приходским священником при Спасской церкви села Красногорского 16/29 июля 1918 г. туда был направлен иеромонах Аполлинарий. Жители села с радостью приняли нового служителя Церкви: в это жестокое время им была необходима поддержка Словом Божьим. Но его служение в храме оказалось недолгим. Спустя небольшое время, иеромонах Аполлинарий отправился помолиться на могиле святого праведного Симеона Верхотурского в село Меркушино. В селе в это время располагался красноармейский отряд, члены которого с недоброжелательством относились к его главной святыне и монахам вообще. Обвинив отца Аполлинария в антисоветской деятельности, они арестовали его и отправили в город Верхотурье.

30 августа/12 сентября 1918 г., отец Аполлинарий был зверски убит. Мученика закололи штыками в тюрьме на станции Карелино недалеко от Верхотурья и там же зарыли тело. Иерейский крест, снятый с убитого священника, палачи передали настоятелю монастыря. Только по освобождении города от большевиков, тело отца Аполлинария было найдено и привезено в монастырь, где с подобающей честью 5 октября 1918 г. мученик был погребён на монастырском братском кладбище.

Преподобномученик Аполлинарий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

База данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церквь в XX в.», ПСТГУ.