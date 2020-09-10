О том, что такое свобода вообще и свобода Церкви в частности, как соотносятся свобода духовная и свобода политическая, может ли христианин быть свободным в условиях политических притеснений Церкви Христовой и как складываются сегодня отношения между Украинской Православной Церковью и украинским государством, — наша беседа с архимандритом Маркеллом (Павуком) — духовником Киевской духовной академии и семинарии, заведующим сектором заочного обучения КДАиС

Архимандрит Маркелл (Павук)

— Отец Маркелл, насколько независима Украинская Православная Церковь сегодня в новых политических условиях, в послемайданный период? Как можно охарактеризовать современную ситуацию церковно-государственных отношений?

— Внешне наша Церковь свободна как никогда. Никто, например, из государственных чиновников ныне не вмешивается в кадровую политику Церкви, её литургическую, проповедническую и хозяйственную деятельность. В советское время, да и в синодальную эпоху до революции 1917 года, все это было под жестким контролем. Однако, с другой стороны, те или иные политики, особенно в предвыборную кампанию, оказывают очень сильное давление, в первую очередь на церковную иерархию, чтобы склонить её на свою сторону. Уже притчей во языцех стала ситуация с навязыванием под выборы президента в 2019 году так называемого томоса.

Тем не менее большинство духовенства, несмотря на давление через определённые государственные органы, с честью выдержало это испытание, а главное — сохранило свою паству. Если кто и отсеялся, то в основном не постоянные прихожане, а захожане, которые приходили в храм лишь для совершения таинств Крещения, Венчания или освятить воду, мёд или зелье.

Правда, и до сих пор отдельные СМИ и некоторые представители власти своими действиями рисуют Церковь Христову в глазах общества как «врага», по отношению к которому можно применять физические методы воздействия. Такое положение вещей красноречиво говорит не только о нарушении прав и свобод верующих, но и создает в стране атмосферу избирательности, ненависти и злобы к людям с другими религиозными убеждениями. Это дискриминация по религиозному признаку, которой нет места в цивилизованном государстве.

— Если сравнивать свободу канонической Украинской Православной Церкви и свободу ПЦУ и УГКЦ, в чем разница?

— Эти структуры вроде бы пользуются внешней свободой больше, чем мы (со стороны властей их никто не притесняет и не гонит), но их состояние чем-то напоминает положение религии в СССР. То есть их духовенство все свои действия и слова должно согласовывать с генеральной линией того политического курса, по которому ныне идёт наше государство.

Если, например, наверху сказали, что «русский мир» — это плохо, то не дай Бог кто посмеет его похвалить или не высказать своё порицание! Тебя сразу обвинят в предательстве национальных интересов, и на твоё место найдут десятки людей, которые не будут отступать от «генерального курса». Наше же духовенство в вопросах своего отношения к политике имеет полную свободу, а точнее: как бы на нас ни давили, мы не хотим эти вопросы даже включать в повестку своего служения.

Для нас самое главное — это воспитать достойных граждан Отечества Небесного. Как говорит блаженный Августин, лишь достойный гражданин града Небесного может быть достойным гражданином града земного. Национальная символика, язык, культура становятся актуальными и вдохновляющими на созидательный труд лишь в том случае, когда их носители руководствуются 10 заповедями Закона Божия или хотя бы голосом совести. Если под национальными знаменами Божий закон попирается, тогда эти вещи перестают иметь сакральное значение. В таком случае, образно говоря, проще повесить черный пиратский флаг с черепом и костями. Так будет честнее.

— Скажите, отче, о какой свободе говорил Христос: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32)? И как соотнести «свободу» упомянутых конфессий с этим высказыванием Господа?

— Истина — это Сам Христос. Но познать Господа нам мешают грехи и страсти гордыни, сребролюбия, похоти, гнева. Они делают человека несвободным, рабом греха и порока.

Когда человек борется с ними и обращается ко Христу за помощью, тогда становится не декларативно, а по-настоящему свободным. А разве можно назвать свободным человека, который ни дня не может обойтись без спиртного, или который за деньги готов другим глотку перегрызть, или который из-за похоти плоти не может быть верным своей супруге, или который даже в храме строит церковную жизнь на гневе к соседнему государству?! Человека же целомудренного, трезвенного, щедрого почти невозможно подтолкнуть на какое-то беззаконное дело. Он не предаст, не подставит, не бросит в беде, не будет участвовать в сомнительных политических проектах.

Киево-Печерская Лавра сегодня

— Наши храмы захватывают, Церковь обвиняют в пророссийской направленности; дошло до того, что парламент пытался принять закон о запрещении и переименовании УПЦ (греко-католиков и адептов ПЦУ это никак не касается). Значит ли это, что мы несвободны политически, а свободны духовно?

— Думаю, в данном процессе основную роль играют не столько высокие идеалы патриотизма, сколько элементарная человеческая зависть. ПЦУ и УГКЦ страшно раздражает то, что, в отличие от них, мы после распада СССР пользуемся относительной внешней и внутренней свободой. Поэтому нас обвиняют в политической заангажированности, пытаются захватывать наши храмы, обзывают нас москалями, грозятся выдворить за пределы Украины. Но парадокс духовной жизни состоит в том, что чем больше внешне нас пытаются поработить, тем больше внутренне мы становимся свободными.

Внешняя свобода, на что обращал внимание ещё святитель Иоанн Златоуст в IV веке, не всегда благо, ибо она может способствовать чрезмерной духовной расслабленности, и такого человека легко поработить лукавому, сделать несвободным.

— Вы говорили, что таких жалко, именно жалко, поскольку они лишены истины и свободы. Мы к ним относимся как к братьям заблудшим, а они к нам — как к врагам. Почему?

— Их жалко в первую очередь потому, что они искренне заблуждаются. Большая часть моих родственников и знакомых проживает на Западной Украине. Я знаю, что большинство галичан — это честные, щедрые и очень трудолюбивые люди, которые никогда не потерпят, чтобы в их огороде росли сорняки, а дом был грязным и перекошенным. По сравнению с другими регионами Украины, на Галичине не такой большой процент распада семей. В каждый воскресный и праздничный день люди стараются обязательно быть на богослужении в храме. И одновременно с этими несомненно положительными фактами политики системно и целенаправленно насевают здесь семена ненависти и недоверия к тем, которые хотят быть в единстве с Православной Церковью, которые молятся за Московского Патриарха. Но гнев, недоверие, подозрительность не обесценивают ли все другие их добродетели?! Поэтому их и жалко.

— Блаженнейший Онуфрий часто повторяет, что свободу человек приобретает в Боге, в борьбе с грехом в самом себе персонально. Прокомментируйте эти слова Предстоятеля, как их воплощать в жизнь христианину?

— Об этом уже шла речь чуть выше. На самом деле именно грех, а не русский, европеец или американец делают людей несвободными. Это постоянный посыл почти всех проповедей Блаженнейшего. Каждая наша исповедь освобождает нас от греха и делает способными любить не только свою семью, свой народ, государство, но и всех людей вне зависимости от национальности. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного (Гал. 3: 28). Он всех любит и желает, чтобы спаслись и наследовали Царство Небесное все, а не только отдельные народы.

— Вам, как руководителю заочного сектора Киевской духовной академии и семинарии приходится много общаться с духовенством, чаще всего приезжающим из глубинок и из-за рубежа. О чём вы говорите, какие темы волнуют их? И затрагиваете ли вы тему свободы?

— Приезжих с Востока Украины, из Донбасса в первую очередь спрашиваю, перестали ли стрелять, когда всё это кровопролитие прекратится. Интересно, что сколько людей, столько и мнений. Кто-то настроен оптимистически и говорит, что мир не за горами, а кто-то пессимистично считает, что это надолго.

Те, кто служит за рубежом, говорят, что их пастве очень сложно осознать свою греховность, многие не могут потерпеть даже малейшего замечания в свою сторону. Так что тема свободы актуальна для всех.

— Православные старцы ХХ века, например Лаврентий Черниговский, говорили, что храмы откроют и будут строить в благолепии и красоте, но ходить в них будет нельзя или просто некому будет. О чем тут речь? Не о храмах ли, например, захваченных ПЦУ-шниками, ведь они стоят полупустыми? И касается ли это нашей конфессии?

— Думаю, что преподобный Лаврентий, в отличие от нас, грешников, на мир смотрел целостно. Оскудение благочестия происходит и по причине раскола, и по причине общего оскудения духовной жизни. Например, многие священники заметили, что после Майдана 2013/2014 года в несколько раз уменьшилось количество крещений, венчаний, исповедей. В какой-то мере это происходит из-за того, что отсеялись так называемые «захожане», которые приходили в храм лишь на Пасху и Рождество или ради участия в указанных выше Таинствах и требах. Для них более важными стали сплетни политиков и журналистов, нежели авторитет Церкви. Теперь за указанными требами кто-то из них идёт к раскольникам, а большинство вовсе никому не доверяет и самоуверенно говорит, что у них «Бог в душе».

Пользуясь нестроениями в церковной жизни, значительно активизировали своё влияние протестанты и сектанты, которые всегда были энергичными в проповедничестве. Они через СМИ и особенно интернет сумели многим внушить пренебрежительное отношение к духовенству, а особенно к Таинствам и требам. Почти во всех православных группах в социальных сетях обязательно укореняется человек сектантского толка, который, пользуясь незнанием многими православными христианами основ вероучения, сеет свои идеи, с которыми чисто логически большинству людей сложно не согласиться.

— И вопрос несколько не по теме. Говорят, сегодня большинство студентов духовных школ стремятся остаться в городах. Так ли это, и если да, то чем это объяснить? Как соотнести этот факт со свободой, о которой говорил Христос?

— Думаю, что в данном случае их веру, свободу во Христе побеждает страстная молодость, желание устроенной комфортной жизни. К тому же мало какая красавица захочет поехать за мужем в глухое село. Но, к сожалению, приобретая мир с его страстями и похотями, такие люди теряют самое главное — сугубую благодать Божию — и становятся не благоговейными священниками, служению которых, по мысли Златоуста, завидуют даже ангелы, а обычными требоисполнителями, которым быстро надоедает их служение, которые душевно выгорают, а некоторые даже снимают с себя сан.

Крестный ход в Киеве, 2016 год

— И в заключение: нашу Церковь на Украине обвиняют во всех смертных грехах, в политической зависимости от России, и тем не менее она растет в численности, в количестве приходов и монастырей. Достаточно вспомнить крестные ходы, в которых принимают участие сотни тысяч человек. Неужели это все «жертвы путинской пропаганды» или всё-таки что-то другое?

— Действительно, несмотря на некоторое оскудение духовной жизни, Церковь наша благодатная и живая, ибо она создана не политиками перед очередными выборами, а Самим Христом. Людям давно надоели политические баталии, разжигание и нагнетание вражды и недоверия между православными народами. Они хотят мира, аскетического подвига, победы не над другими, а над самим собой, своими страстями. Во время крестного хода хотя бы немного можно отвлечься от житейской суеты со многими проблемами и полностью посвятить себя молитве и покаянию, свидетельству истинной веры.

С архимандритом Маркеллом (Павуком) беседовал диакон Сергий Герук

https://pravoslavie.ru/133 866.html