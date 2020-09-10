Александр Нилович Медведев родился в 1891 г. Окончил Екатеринбургскую школу псаломщиков и с июля 1910 г. стал исполнять обязанности псаломщика при Иоанно-Предтеченской церкви села Больше-Трифоновское Ирбитского уезда. Кроме того, Александр Нилович заботился об устройстве и улучшении учебного дела в местной церковно-приходской школе. Перед революцией он был рукоположен в сан диакона.

Созданный большевиками после революции 1917 г. Комитет бедноты в селе Больше-Трифоновское натолкнулся на упорное противодействие со стороны основной массы сельчан, которые считали бедняков лодырями и бездельниками и не подчинялись комитету, выступая против реквизиций хлеба и имущества для нужд Красной армии. Когда же большевики приступили к мобилизации мужского населения в Красную армию, в уезде начались волнения. Было созвано собрание в присутствии представителей от 12 волостей, которое постановило: отказаться от мобилизации, на насильственные методы властей ответить восстанием, приходить на помощь восставшим в других волостях, красноармейцев и их семьи лишить всякой поддержки.

Обстановка в уезде ещё более обострилась в начале июня 1918 г., когда линия фронта приблизилась к станции Егоршино, где находился штаб Красной армии. Здесь из разрозненных красногвардейских отрядов формировались регулярные войска красных. Эти отряды, несмотря на сопротивление жителей, размещались по окрестным сёлам и деревням: крестьянам пришлось столкнуться с невиданным ранее грабежом и насилием.

Виновными в том, что на местах крестьяне не признают советскую власть, большевики считали духовенство. Начались аресты и казни. Несмотря на опасность, диакон Александр Медведев, как и священник храма Пётр Снежницкий, оставался служить в Иоанно-Предтеченском храме села Больше-Трифоновское. Он был обвинён в контрреволюционных действиях и 28 августа/10 сентября 1918 г. без суда и следствия убит (изрублен шашками) красногвардейцами на станции Егоршино.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/saints/Medvedev.A.N./