Священномученик Ефрем, в миру Епифаний Андреевич Кузнецов, родился в станице Красноярской Нерчинско-Заводского округа Забайкальской области в семье забайкальских казаков. Осиротел в раннем детстве, в возрасте 5 лет. После смерти отца жил в крайней бедности с матерью Евдокией Ефремовной и младшей сестрой Лидией. Отец, умирая, завещал сыну учиться. Епифаний окончил сельское училище, читал и пел в приходском храме.

Позднее священномученик вспоминал: «В раннем детстве Господь послал мне сиротство с его обычными в простонародной среде тяжёлыми спутниками — беднотой беспросветной, лишениями и болезнями. Но этот крест учил меня смирению, терпению, пониманию страданий ближнего и состраданию. Под тяжестью сего креста умягчилось моё сердце, крепла вера в Бога и надежда только на Его неизреченное милосердие в путях моей жизни».

На сироту, мальчика-пастуха, обратил внимание местный священник. Воспользовавшись проездом через станицу Иркутского архиепископа, выдающегося миссионера Вениамина (Добронравова), он поставил Епифания перед владыкой на колени и просил принять его хотя бы на полуказенное содержание в духовное училище, поручившись за него, что тот посвятит себя служению Церкви. Просьба была уважена, и Епифания приняли в Нерчинское духовное училище, о котором впоследствии сохранил тёплую память — здесь нашлись учителя «умевшие близко стать к питомцам и дать потребное на запросы их жизни», и господствовал дух церковности. В 1890 г. по окончании училища Епифаний подал прошение о назначении на приход псаломщиком, т.к. не имел средств продолжать обучение. Однако после обращения одного из преподавателей училища к архиепископу Вениамину Епифаний был принят в Иркутскую духовную семинарию на казённое содержание.

Ректором Иркутской семинарии в то время был архиепископ Евсевий (Никольский). Будущий священномученик ценил его и позже называл своим духовным отцом. По окончании Духовной семинарии, в июне 1896 года в Градо-Иркутской Успенской церкви состоялось его венчание с 18-летней дочерью иркутских мещан Марией Васильевной Сокошневой. В прошении епископу Забайкальскому Георгию (Орлову) Епифаний Андреевич написал: «Желая принять сан священника и быть возможно ближе к месту жительства моей матери, прошу Вас зачислить за мной… праздное священническое место при Кокуйской Покровской церкви. В случае назначения меня на означенное место покорнейше прошу Вас дозволить рукоположить меня Иркутскому Преосвященному, так как по неимению средств личных и по крайней бедности моей матери ехать мне в город Читу для рукоположения крайне затруднительно». Епископ Георгий удовлетворил его просьбу и 2 августа 1896 года архиепископ Иркутский и Верхоленский Тихон (Троицкий-Донебин) рукоположил Епифания Андреевича в диакона, а через день — во иерея и назначил ему служение священником в Покровскую церковь села Кокуй Забайкальской епархии.

Отец Епифаний показал себя старательным священником, за короткий срок привлекши к себе симпатии прихожан талантливыми проповедями и многочисленными внебогослужебными собеседованиями, трезвой жизнью и добрым нравом. В 1898 году в семье отца Епифания случились большие перемены: родилась дочь Елена и умерла жена. Молодой священник сильно скорбел. Большим утешением стало для него участие в его жизни архиепископа Владивостокского Евсевия (Никольского), который знал Епифания Кузнецова по Иркутской семинарии. Глубоко сострадая горю молодого пастыря, архиепископ Евсевий направил ему несколько посланий, исполненных отеческой любви, которые убедили его продолжать образование.

Отец Епифаний поступил в Казанскую Духовную Академию. Впоследствии он с особой благодарностью вспоминал ректора Академии Антония (Храповицкого), которого называл «выдающимся по уму и чистоте жизни святителем нашего времени». В Академии отец Епифаний проявил большой интерес к миссионерству. Впоследствии, будучи помощником начальника Забайкальской Духовной Миссии, он вспоминал: «Духовная Академия вложила в сердце моё любовь к благовестническому служению и дала потребные для сего знания, с которыми я явился сюда, в родной Забайкальский край и стал под опытную руку архипастыря-миссионера Преосвященнейшего владыки Мефодия (Герасимова)».

Во время обучения в Академии отец Епифаний подготовил труд по истории миссионерства в Забайкалье «Деятельность Забайкальской Духовной Миссии за сороколетие её существования (с 1860 по 1899гг.)». Текст этот был опубликован в «Православном благовестнике» (1901, N 21−24).

В 1903 г. отец Епифаний закончил курс в составе миссионерской группы монгольского отделения со степенью кандидата богословия. Его кандидатская работа «История христианского просвещения Забайкальских инородцев с покорения края до настоящего времени» получила высокий отзыв рецензента: «Представляет собой прекрасную, тщательно продуманную работу, заслуживающую полного одобрения и поощрения какой-либо студенческой премии».

Как выпускник Академии отец Епифаний в июле 1903 года был направлен для служения в Бырцанский миссионерский стан, входивший в состав Забайкальской Духовной Миссии, сначала помощником, а с 1905 года — начальником Миссии.

После выхода указа от 17 апреля 1905 г. об укреплении начал веротерпимости в Забайкалье возникла опасность отпадения от Православия части крещёных бурят. Отец Епифаний должен был заняться организацией борьбы с вероотступничеством и ограждение крещёных инородцев Забайкалья от поглощения их снова ламаизмом после закона 17 апреля 1905 года. С этим делом архимандрит Ефрем справлялся успешно и умело, активно противодействуя попыткам ламаистского духовенства побудить крещёных ранее местных жителей отказаться от христианства. Отцу Епифанию, как руководителю Духовной Миссии, удалось терпеливой проповеднической работой удержать колеблющихся бурят от вероотступничества. На основе своего опыта он писал и регулярно публиковал в Чите и Москве статьи о миссионерской деятельности в Забайкалье. Он был редактором и одним из авторов «Забайкальских епархиальных ведомостей».

Статьи о религиозном и культурном быте бурятов, написанные отцом Епифанием в эти годы показывают проницательность и стойкость в миссионерском делании. Как инспектор Учительских курсов при Читинском миссионерском училище, он руководил сбором средств на строительство нового здания училища, заложенного 16 мая 1907 г. В это же время батюшка работал в штате Забайкальского епархиального училищного совета, был председателем экзаменационной комиссии для испытания лиц, ищущих священства, диаконского сана и псаломщических мест, исполнял должность председателя Совета женского епархиального училища и состоял членом-казначеем Братства во имя св. равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Отец Епифаний обратил ко Христу множество монголов, бурят и корейцев и основал для новообращенных приход в Чите. По его инициативе в Чите на углу улиц Зейской и Софийской было построено специальное двухэтажное здание для миссионерского училища. В училище было четыре класса — образцовая школа на сто пятьдесят учеников, помещение для пансиона на сто двадцать человек и две квартиры — для учителя и заведующего. Во втором этаже была устроена домовая Спасо-Преображенская церковь. В результате училище превратилось из начальной школы в низшее образовательное заведение духовного ведомства. Специально для работы в миссионерских станах здесь готовили псаломщиков и диаконов, изучался бурятский язык, история и практика Миссии. В здании училища жил и сам начальник Миссии отец Епифаний, удостоившийся к тому времени сана протоиерея.

Как общественный деятель, отец Епифаний был активным сторонником правого, консервативно-монархического направления. В 1907 г. он организовал Забайкальский отдел «Союза Русского Народа».

14 сентября 1908 г. отец Епифаний председательствовал на состоявшемся у него на квартире по благословению епископа Мефодия учредительном собрании патриотической организации, принявшей решение о присоединении к «Союзу Михаила Архангела». С 30 ноября 1908 г. он стал председателем палаты Читинского (Забайкальского) отдела «Союза Михаила Архангела». В «Союз» отец Епифаний привлёк едва ли не всех священников, служивших в Забайкальской Миссии, потому что был твёрдо убежден, что «церковь всегда должна ставить перед собой все задачи, связанные с главной целью её существования — спасением всего грешного человечества». Деятельность отдела носила преимущественно просветительный и благотворительный характер: устраивались народные чтения и вечера, готовилось открытие артели для безработных. При этом протоиерей Епифаний считал важным направлением деятельности отдела противостояние революционным группам вместе с государственными правоохранительными учреждениями.

В сентябре-октябре 1909 г. отец Епифаний участвовал в организованном протоиереем Иоанном Восторговым Всероссийском Съезде Русских людей, был одним из секретарей отдела церковных вопросов, выступал с докладом.

7 октября 1909 года протоиерей Епифаний был пострижен в монашество своим академическим наставником архиепископом Волынским Антонием (Храповицким) с наречением имени Ефрем и 25 октября того-же года на основании указа Священного Синода архиепископом Финляндским Сергием (Страгородским) отец Ефрем был возведён в сан архимандрита.

После аннексии Кореи Японией в 1910 году, начался массовый исход корейцев в Россию, многие из которых сами проявляли интерес к Православию. Как руководитель Забайкальской Духовной Миссии архимандрит Ефрем возглавил процесс обращения в православие корейских иммигрантов и лично выполнял обязанности миссионера в их среде. Летом 1911 г. он по предварительном оглашении крестил в реке Читинке 65 корейцев. Впоследствии в праздничные дни также нередко принимали крещение по 10−20 человек. Из крещёных корейцев в Чите образовался отдельный приход, а при Миссионерской церкви был устроен особый причт из корейца-священника и корейца-псаломщика, на которых были возложены обязанности быть духовными руководителями православных корейцев.

Для религиозно-нравственного просвещения корейцев, а также для изучения ими русского языка в 1911 г. архимандрит Ефрем открыл катехизическую школу в Чите с пансионом, которая была и своеобразным центром корейского землячества. Школа размещалась на окраине Читы, в Кузнечных рядах. Для более действенной христианизации корейцев был учреждён журнал «Православие» на корейском языке, общий надзор за деятельностью которого взял на себя архимандрит Ефрем, а редактором был кореец Авраам Ефремович Кузнецов. В 1914 г. 30 прихожан-корейцев Читинской Миссионерской церкви обратились к архимандриту Ефрему с выражением желания пойти на войну добровольцами. Это было косвенным свидетельством того, насколько серьезно корейцами было воспринято Православие. Отец Ефрем их благословил и посоветовал обратиться к военному губернатору. Отслужив молебен, архимандрит Ефрем произнес слово, в котором сказал: «Корейцы, приняв Православие, идут теперь в ряды русских защитников России и этим доказывают, что они возлюбили ее, вторую родину, за которую готовы положить жизнь».

По инициативе отца Ефрема Читинское миссионерское училище было преобразовано из начальной школы в низшее образовательное учебное заведение ведомства православного вероисповедания, где готовили для миссионерской работы кандидатов в псаломщики и диаконы. В училище среди прочих дисциплин преподавали бурятский язык и методы миссионерской работы. На почве православного миссионерства произошло знакомство и сближение архимандрита Ефрема с известным проповедником протоиереем Иоанном Восторговым, который приезжал в Забайкалье в должности синодального миссионера. После заседания, которое прошло под председательством Преосвященного Иоанна (Смирнова), епископа Забайкальского и Нерчинского, протоиерей Иоанн Восторгов с архимандритом Ефремом ездили в Монголию (Ургу) для выяснения условий предполагаемого открытия православной миссии в Монголии. Однако из-за начавшейся Первой мировой войны этот проект не был реализован

Архимандрит Ефрем не только руководил всем миссионерским делом в обширной епархии, но помогал правящему архиерею в епархиальных делах. С 1913 г. архимандрит Ефрем стал редактором неофициального отдела «Забайкальских Епархиальных Ведомостей». Выступал он и как автор многих статей.

5 октября 1916 г. был Высочайше утверждён доклад Святейшего Синода о восстановлении в Забайкальской епархии Селенгинского викариатства и о бытии на этой кафедре архимандрита Ефрема «как человека со специальным знанием миссионерского дела, долголетним опытом и немало с пользой потрудившегося на поприще миссионерского служения».

20 ноября 1916 г. он был хиротонисан во епископа Селенгинского. Хиротонию, состоявшуюся в читинском Александро-Невском соборе, возглавил Забайкальский и Нерчинский епископ Мелетий (Заборовский) в сослужении семи архиереев Восточной Сибири. При наречении во епископа архимандрит Ефрем говорил об ответственности святительского служения:

«Я сознаю великую высоту предстоящего мне звания и служения Церкви Божией и знаю, что для сего необходима чистота веры, высота благочестия, сила знания, несокрушимая ревность; зная то, что служение сие утверждается не на внешнем господстве над наследием Божиим, превозношении и преобладании, а на внутренней силе духа, созидаемого верой и любовью, укрепляемою смиренномудренным восприятием ига Христова. Сознаю и связанную с высотою служения великую ответственность, особенно в наше время, когда требуются особые силы и для устроения внутренней церковной жизни среди верных, и для распространения Царства Божия среди неверующих»

Архиерейское служение епископа Ефрема продолжалось менее двух лет. Это были годы начавшегося тяжелейшего испытания и для Церкви, и для каждого её служителя. Преосвященный с высоким христианским достоинством выдержал эти испытания.

Монархические взгляды епископа Ефрема были широко известны в Чите, известно было, что именно он был организатором Забайкальского отдела «Союза Русского Народа». Вскоре после Февральской революции 1917 г. на его квартире в миссионерском училище был сделан обыск, были найдены какие-то издания «Союза Русского Народа» и список 246 его членов. В местных газетах появились требования «революционного духовенства» к правящему архиерею отстранить епископа Ефрема от всех должностей, и прежде всего, от руководства Забайкальской Миссией. Епископ Мелетий (Заборовский) вынужден был передать эти требования на рассмотрение Синода, но, хотя новый состав Синода тогда охотно увольнял на покой многих архиереев, епископ Ефрем был оставлен на прежнем месте. Несмотря на это, в читинских газетах продолжалась кампания против Начальника Миссии. Его преданность Православию и ревность в защите интересов Церкви и монархии была известна не только верующим, но и представителям новой революционной власти. Забайкальский комитет общественной безопасности потребовал удалить епископа Ефрема на покой в монастырь за пределы епархии как «зарекомендовавшего себя всей прошлой деятельностью ярым реакционером». Хотя Владыка Ефрем давал подписку о признании Временного правительства и лояльности, новый представитель службы общественной безопасности запретил ему въезд в Читу и ходатайствовал перед краевым комиссариатом о предписании владыке покинуть Забайкалье.

В 1917 г. владыка Ефрем выехал в Москву для участия во Всероссийском Поместном Соборе в статусе Заместителя Члена Собора, замещая епископа Забайкальского и Нерчинского Мелетия.

Епископ Ефрем участвовал в обсуждении проектов соборных постановлений о приходском уставе, бракоразводных вопросах и других Во время обсуждения Патриаршего воззвания об анафематствовании гонителей Церкви 22 января 1918 г. он выступил на Соборе с докладом, характеризуя большевизм как сатанизм и антихристианство, называл революционную смуту карой Божией за вероотступничество, измену и предательство, обличал интеллигенцию, подготовившую свержение монархии.

«…Что представляют собой переживаемые события в глазах верующего? Это кара Божья. Вспомните, что творилось в последние годы в жизни государства, церкви, общества… Несомненно то, что виноваты в этом целые классы людей служения общественного, государственного, церковного. Гордыня, самомнение, неверие, отрицание, тупое стремление всё святое вытравить, попрать, разрушить, богоборство, подкоп под власть, порок во всей наготе — вот атмосфера, в которой протекала жуткая жизнь нашей Родины. И вот гнев Божий: война…

Но это оказалось недостаточным, чтобы Русский народ… одумался и покаялся, даже напротив… Тогда Божьим попущением — крах государственного строя и революция с её беспредельным углублением… Не будет легче Церкви, когда сойдут со сцены нынешние её гонители, а ко власти вернутся те, кто эти гонения начинал, имея в своей политической программе также задачу отделения церкви от государства… Пришла ли в покаяние наша интеллигенция, много столь потрудившаяся над крушением государственного строя и теперь являющаяся главной виновницей падения и гибели нашей Родины. Возьмём военную интеллигенцию, не она ли в лице своих высших представителей, окружавших верховную власть, — они пошли на переворот, забыв присягу. И вот за это самое сейчас она стерта с лица земли".

17 февраля 1918 г., во время обсуждения соборного постановления по поводу ареста Камчатского епископа Нестора (Анисимова), впоследствии митрополита, заявил:

«Раз Собор должен сделать выступление, то не по отношению к одному лицу. Собор должен выразить негодование и призвать верующий народ к защите страждущих в подобных случаях».

Подпись владыки Ефрема стоит под Деянием 5 (18) апреля 1918 г. о прославлении святителя Софрония (Кристалевского), епископа Иркутского, которого он чтил и до прославления и, возможно, был одним из инициаторов его прославления.

В конце января или в начале февраля 1918 г. владыка Ефрем прислал на имя епископа Забайкальского Мелетия из Москвы телеграмму, передающую его духовное настроение в условиях начавшихся гонений на Церковь: «Собор открылся двадцатого. Патриарх объявил Церковь гонимой, предал анафеме гонителей, призвал верных к защите и мученичеству».

В апреле 1918 г., после первых двух сессий, в работе Собора был объявлен перерыв, во время которого епископ Ефрем остался в Москве. Во время работы Собора владыка жил на квартире протоиерея Иоанна Восторгова, с которым его связывали давние дружеские отношения, а также совместная миссионерская работа и деятельность в «Союзе Михаила Архангела».

В конце 1917 г. или в начале 1918 г. епископ Ефрем подвергался кратковременному аресту, но не изменил своих убеждений, выступал как противник революции и большевизма. 30 мая 1918 года владыка был опять арестован ВЧК на квартире отца Иоанна вместе с хозяином и миссионером Николаем Варжанским по обвинению в «погромной агитации» и заключён в Бутырскую тюрьму. В заключении владыка проявил себя стойким, мужественным исповедником.

5 сентября 1918 года, вместе с протоиереем Иоанном Восторговым, бывшими сенатором С. П. Белецким, министрами внутренних дел Н. А. Маклаковым и А. Н. Хвостовым, председателем Государственного Совета И. Г. Щегловитовым и ксендзом Лютостанским священномученик был расстрелян Ходынском поле. По просьбе Иоанна Восторгова палачи разрешили осуждённым перед смертью помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, горячо молились, после чего подходили под благословение отца Иоанна и владыки Ефрема, спокойно встретившего смерть. Расстрелянные были погребены в общей безвестной могиле на месте казни.

Священномученик Ефрем прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

База данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церквь в XX в.» ПСТГУ.