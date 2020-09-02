Всеблагой и Всемилостивый Господь с первых веков бытия Своей Церкви поставил её на драгоценной крови добровольных страдальцев, пожелавших скорее лишиться жизни, нежели отказаться от Христа и тем самым потерять душу свою для Жизни Вечной. Невидимые нашим телесным очам они и по сей день являются тёплыми и скорыми молитвенниками за нас, грешных, независимо от того, сколько времени прошло с момента блаженной кончины их.

Тем более возгорается сердце молитвой к новомученикам российским, так как жили они совсем незадолго до нас, но имели столь великую духовную силу, что жизни своей не пожалели отдать за Христа. Много мучеников было среди мирян, монахов и священников. Одним из священномучеников, пострадавших в начале ХХ века за веру Христову в годы жестоких гонений на Церковь был и священник Владимир Четверин.

Священномученик Владимир Павлович Четверин родился в 1874 году, в селе Барахман-Гарт Ардатовского уезда Симбирской губернии в простой, благочестивой семье. С юности возлюбил он путь учительства и возжелал всем сердцем нести людям свет Христовой веры.

Первоначально он состоял учителем школы грамоты, затем семь лет пробыл учителем церковно-приходской школы в селе Кутьеве Карсунского уезда, а по достижении 29 лет, пламенея любовью ко Господу и желая все силы свои положить на служение Ему, подал прошение о рукоположении в священный сан в Симбирскую испытательную комиссию. Отметив смирение и крепость веры молодого подвижника, епархиальное начальство определило Владимира Четверина на должность псаломщика поначалу в селе Юлеве Карсунского уезда, а затем в Большой Рязани, Вырыпаевке и Сурском Остроге.

Желая быть примером своим ученикам в знании и исполнении Христовых заповедей и чувствуя безграничную ответственность за них пред Господом, Владимир Павлович поступил на миссионерские курсы в Казанскую Духовную Академию. Успешно окончив курсы, в возрасте 36 лет псаломщик Владимир Четверин был рукоположен в сан священника к церкви села Сырятино Ардатовского уезда и успевал не только исправно служить Господу, совершая церковные таинства и исправляя необходимые людям требы, но и учительствовать в местной церковно-приходской школе, будучи также законоучителем в школе соседнего села.

Божия благодать сохраняла и питала священника, подавая силы для несения многочисленных послушаний и обязанностей. Везде он был примером «словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4,12). Слова эти, изображенные на иерейском кресте, словно отпечатались на скрижалях сердца святого Владимира. Окормляя своих прихожан, не забывал он и о семье. К 1915 году у отца Владимира с матушкой Марией было 11 детей, трое из которых умерли в младенческом возрасте. Прочих же детей батюшка с матушкой воспитали достойно: продолжая путь отца, многие из них подвизались на ниве учительства, а трое его сыновей также приняли мученическую кончину, будучи расстрелянными безбожной властью.

Священномученик Владимир Четверин в кругу своей семьи

После села Сырятино отец Владимир служил в Христо-Рождественской церкви родного села Барахман-Гарт. Самой почитаемой иконой в этой церкви была Казанская икона Божией Матери, перед которой пастырь усердно и слезно молился о всей своей пастве.

Терпя житейские скорби, славя Господа за радости, подаваемые за неутомимое радение в стяжании добродетелей, укрепляя страждущих, помогая нищим, проходил славный путь своей земной жизни иерей Владимир. Но наступила година великой смуты на Руси. Не видно было ни конца, ни края неправедным деяниям: безбожники разрушали церкви, расхищали церковное имущество, употребляли иконы и священные предметы для бытовых нужд. Брат восстал на брата, и множество мучеников и исповедников Христовых мучением и даже смертью своей засвидетельствовали верность ко Господу.

Пострадал за Христа и отец Владимир, показав нам, грешным, силу веры Божиих угодников, которая во дни гонений не оскудевает, но более возвеличивается, питаемая любовью и ревностью о Господе.

В то время у людей без суда и следствия отбирали хлеб, обрекая их на голодную смерть, поэтому прихожане Христо-Рождественской церкви без сомнения доверили хранение зерна своему любимому батюшке Владимиру. Он же, возлюбя ближних своих, как себя, по заповеди Господней и по стремлению чистого своего сердца, отнесся к сему поручению со всею ответственностью и тщанием. Когда же некоторые из сельчан захотели изъять весь хлеб в обмен на фальшивые деньги, отец Владимир разгадал этот лукавый заговор и встал на защиту прихожан, не побоявшись обидчиков.

Тогда гонители, потеряв стыд и совесть, потребовали от святого нарушить тайну исповеди и выдать метрические книги. Однако бесстрашный иерей предпочел претерпеть муки, нежели нарушить священническую присягу и выдать церковное достояние. Тогда появились лжесвидетели, которые не постыдились свидетельствовать против своего священника. Обвинили батюшку «в неисполнении предписания советской власти о передаче метрических книг, в разрухе финансового состояния в стране и в не сдаче имеющегося огнестрельного оружия», а жителей села обманом вынудили искать себе другого священника.

19 августа 1918 года иерей Владимир в последний раз отслужил Божественную литургию, после чего гонители веры Христовой арестовали невинного священника, не предъявив ему какого-либо обвинения. Ненавистникам Имени Христова не нужно было никаких поводов, кроме верности Богу, чтобы осудить христианина на страдания и даже на смерть. С этого дня начались честные страдания священника: его изнуряли допросами, пытаясь заставить отречься от веры Христовой, обвиняли в «пропаганде против советской власти». Но страстотерпец, чуждый всякой политики, с честью отвечал клеветникам, что служение священника заключается не в противлении земной власти, а в том, чтобы воля Божия была «яко на небеси и на земли».

Клевету и арест батюшка, по смирению своему, принял безропотно и даже с радостью, а жители Барахман-Гарта, оставшиеся без пастырского попечения, памятуя о том, что Богу всё возможно, укрепляли отца Владимира своими непрестанными молитвами и просили снять арест с приходского священника. Вступился за невинного страдальца и благочинный Ардатовского уезда отец Константин Беневоленский.

Однако гонители были неумолимы, и достойный пастырь был осуждён на смерть. В час ночи 2 сентября ст. ст. 1918 года отец Владимир был выведен на расстрел. Ободряемый и укрепляемый Святым Духом Утешителем, он как смиренный агнец претерпел все страдания без ропота и сподобился мученической кончины.

За свои честные страдания священномученик Владимир сподобился стояния одесную престола Господня, явное свидетельство чему его пречестные мощи, чудесным образом сохранившиеся нетленными в могиле, сквозь которую протекал холодный ключ. Нетленными остались и нательный крестик, и Святое Евангелие, вложенное в руку святого.

Священнический крест священномученика Владимира Четверина

Учительствуя и направляя людей на путь Истины при жизни, святой священномученик Владимир и поныне не забывает о своей земной пастве. Земля же Мордовская, обрела неусыпного молитвенника и смиренного заступника за нас, грешных.

Священномученик Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2006 г.

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