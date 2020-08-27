Мученик Фёдор Дмитриевич Захаров родился 13 апреля 1874 года в посёлке Углицкий Челябинского уезда Оренбургской губернии в потомственной казачьей семье. До 1920 года Фёдор Дмитриевич проживал во Владивостоке. В 1920 году в забайкальском городе Верхнеудинске он был арестован красными за переход из Владивостока через полосу белых, но через месяц освобождён.

В 1937 году чекисты арестовали Фёдора Захарова в Казахстане по групповому делу «архиепископа Алексия (Орлова) и др. г. Чимкент, 1937 г.». В архивном следственном деле имеется справка: «Захаров Ф.Д., ведя бродячий образ жизни, бывает в разных местностях Казахстана и проводит среди населения а/с агитацию клеветнического характера по адресу вождей партии и совправительства. Кроме того, является непосредственным исполнителем к/р деятельности Ташкентского митрополита и местных а/с архиереев, т. е. выполняет роль связиста между отдельными к/р группированиями церковников и их руководителей».

23 августа 1937 г. по делу митрополита Кирилла (Смирнова), митрополита Иосифа (Петровых), архиепископа Алексия (Орлова) и других было вынесено обвинительное заключение, в котором среди прочего говорилось: «Захаров Фёдор — связист между центром и контрреволюционными ячейками его на территории Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Среди населения вёл контрреволюционную агитацию. Занимался преподаванием закона Божия».

На допросе Фёдор Дмитриевич отрицал свою принадлежность к контрреволюционным организациям. Тем не менее, в августе 1937 года Тройка при УНКВД по Южно-Казахстанской области приговорила исповедника к высшей мере наказания — расстрелу. 27 августа 1937 года Фёдор Дмитриевич Захаров был расстрелян в Лисьей балке города Чимкента в Южно-Казахстанской области погребён в безвестной общей могиле.

Мученик Феодор прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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