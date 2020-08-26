Священномученик Алексей Васильевич Введенский родился 19 февраля 1903 года в селе Прусово Ярославской губернии в семье священника. Обучался в трёхлетней школе, окончил Ярославское духовное училище. Имел жену Елену и сына Александра.

В 1925 году Алексей Васильевич был рукоположен в сан диакона к церкви села Петропавловское Больше-Сольского уезда Ярославской области. Как служитель культа был лишён советской властью гражданских прав.

3 февраля 1930 года отец Алексей был арестован чекистами по групповому делу «группы священнослужителей и мирян Боровского р. Ярославского округа» и содержался в специзоляторе во время предварительного заключения. Исповеднику было предъявлено обвинение в «систематической антисоветской агитации, попытках призыва к массовым беспорядкам, создании антисоветской группировки». Отец Алексий был приговорен к пяти годам заключения в концентрационном лагере с конфискацией имущества и высылкой семьи (жена и сын) за пределы области.

Из Ярославского специзолятора отец Алексий был отправлен сначала на Беломорканал, а затем в концлагерь под Котласом на лесоповал. По окончании срока заключения вернулся домой и работал бакенщиком на переправе через Волгу в Ярославле. В результате несчастного случая при переправе погиб один из переправлявшихся пассажиров и в этом был обвинён отец Алексий и осужден по на год принудительных работ в подсобном хозяйстве НКВД под Ярославлем, где возил на лошади бочку с отходами из столовой.

По освобождении отец Алексий работал на сплаве леса под Ярославлем и проживал в селе Петропавловском, где был в своё время рукоположен в диакона и надеялся вернуться к церковному служению.

21 июня 1937 года отец Алексий был арестован в селе Некрасовском, куда его по повестке вызвали чекисты. В Больше-Сольском Райотделе НКВД ему предъявили обвинение в «антисоветской агитации» и «участии в контрреволюционной церковной группе». Вины своей отец диакон не признал, не подписав и клеветы на своих ближних. 25 августа тройка при УНКВД по Ярославской области приговорила отца Алексия к высшей мере наказания и на следующий день, 26 августа 1937 года он был расстрелян.

Священномученик Алексий причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года.

База данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церквь в XX в.», ПСТГУ

Собор новомучеников Ростово-Ярославских