Святитель Божий Симон (Шлеев), епископ Уфимский, принял мученическую кончину во дни торжествующего безбожия. Владыка Симон являлся крупнейшим в истории Русской Православной Церкви деятелем единоверия, всю свою жизнь ревностно отстаивавшим истину равночестности старого и нового церковных обрядов, самоценности и значимости единоверия в деле преодоления старообрядческого раскола в Русской Церкви.

Семён Иванович Шлеев родился в 20.04.1873 в селе Явлей Алатырского уезда Симбирской губернии в семье крестьянина-раскольника Ивана Григорьевича Шлеева. 11 апреля 1876 г. в возрасте 3-х лет его сын Семён был присоединён к Православию. В 1889 году Семён Шлеев окончил Лысковское духовное училище. С 1889 по 1895 г. обучался в Нижегородской Духовной семинарии, которую окончил Семинарию учеником 1-го разряда и вторым учеником класса; удостоен звания Студента Семинарии. По окончании семинарии поступил вольным слушателем в Казанскую Духовную академию, которую окончил в 1899 году со степенью кандидата богословия.

По вступлении в брак 17 января 1900 года Семён Иванович был рукоположен во священника к единоверческой церкви Казани во имя Четырех Евангелистов, впоследствии её настоятель, окружной миссионер Казанской епархии. В 1901 г. он издал в Санкт-Петербурге свою первую книгу о единоверии: «Единоверие и его столетнее организованное существование в Русской Церкви». С 1901—1904 гг. совершал миссионерские поездки по Уфимской епархии.

С 7 февраля 1905 года отец Симеон назначается священником Никольской единоверческой церкви Санкт-Петербурга на Николаевской улице. В 1906 г. — рождение дочери Ксении. С 22 ноября 1907 года он был назначен настоятелем своего Никольского единоверческого собора и благочинным единоверческих церквей С-Петербурга. С 1906—1908 гг. издавал в С-Петербурге еженедельный единоверческий журнал «Правда православия». Осенью 1907 г. открыл при Никольском храме реальное единоверческое училище, создал при Никольском храме Никольское единоверческое Братство, избран товарищем председателя Братства. В октябре 1909 г. явился инициатором участия делегации единоверцев С-Петербурга в Московском единоверческом съезде как инициатор и руководитель единоверческого училища. В 1910 г. опубликована его монография: «Единоверие в своем внутреннем развитии». 22−30 января 1912 г. священник Симеон Шлеев — устроитель и участник 1-го Всероссийского единоверческого съезда (С-Петербург), избран почётным секретарем съезда.

27 августа 1913 г. открыл полноправную женскую гимназию при единоверческом Братстве. В том же году стал председателем Попечительского совета гимназии и директором братского реального единоверческого училища. С 10 августа 1914 г. — 1917 г. состоял председателем Попечительского совета о воинах и их семьях. В 1916 г. овдовел после безвременной кончины супруги Екатерины Федоровны.

1917 г. май-август — член Предсоборного Совета. С 6 мая 1917 г. — член учрежденного при Св. Синоде Совета Всероссийских Съездов православных старообрядцев; избран товарищем председателя — Преосвященного Андрея (Ухтомского), епископа Уфимского. 10 июля 1917 г. на Петроградском епархиальном единоверческом съезде избран делегатом на Поместный Собор от единоверцев епархии. 23−28 июля 1917 — организатор и участник 2-го Всероссийского единоверческого съезда в Нижнем Новгороде.

1917−1918гг. — член Священного Собора Российской Православной Церкви по двум мандатам: по участию в Предсоборном Совете и по избранию от единоверцев; участник трудов VI-го Отдела Собора — о единоверии и старообрядчестве.

В мае 1918 г. протоиерей Симеон был пострижен в рясофор, а 16 июня 1918 года был хиротонисан Святейшим Патриархом Тихоном в Александро-Невской Лавре и назначен на новоутвержденную кафедру (единоверческим) епископом Охтенским с подчинением митрополиту Петроградскому. Таким образом, он стал первым единоверческим епископом, получив благодать архиерейского служения от Святейшего Патриарха Тихона. Хиротония была совершена по старопечатным книгам.

Епископ Симон — автор ряда трудов по единоверию и издатель единоверческого журнала, участник трудов Предсоборного Присутствия (1906 г.), один из активнейших организаторов Московского (1909 г.) и Первого (1912 г.) и Второго (1917 г.) Всероссийских съездов единоверцев, участник Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917−18 гг.

С 1920 года епископ Симон стал единоверческим епископом Уфимским, а в феврале 1921 года был назначен на кафедру в Уфу правящим епископом. Епископ Симон пользовался огромным авторитетом. По соизволению Божию, «временное управление» перешло для священномученика Симона в вечность предстояния Престолу Господню как сугубого молитвенника за всю православную уфимскую паству и уфимскую землю. Владыка был убит в Уфе недалеко от дома после всенощной двумя выстрелами из револьвера 5 (18) августа 1921 года. Две монахини, сопровождавшие его на пути домой, свидетельствовали, что уже возле дома из кустов вышли двое в кожанках и выстрелили в епископа Симона, после чего сразу скрылись. О грабеже, как гласила официальная версия, здесь не было и речи. Был похоронен в уфимском Воскресенском кафедральном соборе. В 1932 г. в ночь с 25-го на 26-е июля перезахоронен на Сергиевское кладбище г. Уфы; обнаружено нетление останков Святителя.

В 1981 г. священномученик Симон был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви за границей.

По представлению епископа Уфимского и Стерлитамакского Никона, священномученик Симон, епископ Уфимский, был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания с установлением памяти 5/18 августа (день мученической кончины) и Первое воскресение, начиная с 25.01/07.02 (Собор новомучеников и исповедников Российских).

Новомученики и исповедники Санкт-Петербургской епархии