Единственный наследник

В далеком 1797 году император Павел I отменил петровский «Указ о престолонаследии» и принял свой документ. Теперь преимуществом в наследовании российского престола пользовались потомки мужского пола: как следствие, с тех пор страной ни разу не правила женщина.

Прошло более ста лет. На престоле — император Николай II. После рождения четырех дочерей (Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии) в царской семье очень ждали сына, которому в будущем перейдёт престол. О появлении на свет наследника Николай Второй и его супруга, императрица Александра Фёдоровна, молились Серафиму Саровскому. Вскоре после рождения сына образ святого появился в кабинете русского царя.

Цесаревич Алексей (1904−1918)

Относительно того, почему долгожданного ребёнка назвали Алексеем, существует две версии. Согласно одной, мальчик получил имя в честь московского митрополита Алексия. Авторы другой версии утверждают, что причина такого выбора заключается в симпатии Николая II ко второму правителю из династии Романовых — Алексею Михайловичу. Император уважал «тишайшего» царя за то, что тот крепко удерживал власть в своих руках и проводил успешную внешнюю политику, расширяя границы государства.

В 1904 году, когда цесаревич Алексей появился на свет, шла Русско-японская война, поэтому все офицеры и солдаты русской армии и флота провозглашались почётными крестными наследника. Кроме того, был учреждён Алексеевский комитет по оказанию помощи детям, потерявшим отцов на войне.

Болезнь королей

Через несколько месяцев после рождения у Алексея началось тяжелейшее кровотечение, которое долго не удавалось остановить. Так семья узнала о страшном диагнозе — гемофилии. При этой болезни любая, даже самая незначительная травма может вызвать разрыв сосудов и привести к смерти.

Алексей с матерью, императрицей Александрой Фёдоровной

Гемофилией болеют мужчины, однако передается недуг по женской линии. Так произошло и в случае с цесаревичем. Первым носителем гена была британская королева Виктория — «бабушка всей Европы». В 1862 году дочь Виктории и принца Альберта Алиса / вышла замуж за принца Гессенского Людвига. Их дочь — будущая императрица Александра Федоровна, передавшая «болезнь королей» цесаревичу Алексею.

Следует отметить, что именно неизлечимая болезнь стала главной причиной, по которой в марте 1917 года Николай Второй отрёкся от престола и за себя, и за сына. Трудное решение он принял после беседы с лейб-хирургом С.П. Федоровым, признавшимся, что с гемофилией вполне можно прожить долгую жизнь, но оборваться она может от любой безобидной, на первый взгляд, случайности. Во время обострений болезни маленького цесаревича на руках носили матросы императорской яхты «Штандарт» — «дядька» Андрей Деревенько и его помощник Климентий Нагорный. Болезненные ощущения, вызванные приступами, мог прекратить разве что морфий, но прибегать к помощи наркотического вещества, опасаясь ещё более тяжёлых последствий, никто не решался.

«Я хочу, чтобы все были счастливы»

Между тем наследник рос добрым и милосердным ребёнком, чувствительным к чужим переживаниям. В беседах с близкими он говорил: «Когда я стану царём, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы». В официальной обстановке наследник был застенчив и легко смущался. Вскоре после шестого дня рождения цесаревича Алексея делегация гвардейского кавалерийского полка гренадер представилась ему как своему новому шефу. После церемонии Николай II попросил сына поблагодарить делегацию, но Алексей, по воспоминаниям современников, сделал несколько шагов, и, краснея, остановился. Тогда на помощь пришёл сам император и принёс благодарность от лица цесаревича.

Маленький цесаревич в Царском Селе

Как и большинство детей, Алексей с удовольствием проводил время на свежем воздухе. В Царском Селе ему подарили маленькую лошадку, экипаж и сани, чтобы мальчик мог сам ездить по дворцовому парку. Правда, в связи с болезнью цесаревичу постоянно напоминали об осторожности, из-за чего Алексей с грустью восклицал: «Отчего я не такой, как другие дети!» Общение наследника со сверстниками также было ограничено из-за таившихся опасностей для здоровья. Александра Фёдоровна справедливо полагала, что во время игр в большой компании цесаревич не сможет избежать синяков и царапин, каждая из которых может стать для него губительной. Не имея возможности много времени проводить с детьми, Алексей очень полюбил животных и к своим питомцам был привязан всем сердцем. В классную комнату, где проходили занятия цесаревича, он брал с собой кота и собаку по кличке Джой. Во время сна четвероногие друзья устраивались у ног хозяина.

Среди узкого круга знакомых Алексей дружил с детьми матросов и сыном придворного врача Евгения Сергеевича Боткина. Самого доктора цесаревич тоже считал своим другом, а тот, в свою очередь, хвалил мальчика за стойкость и мужество во время болезни. Теплые отношения сложились у цесаревича и с преподавателями. Английскому языку его учил Чарльз Сидней Гиббс, а французскому — Пьер Жильяр, оставивший подробные воспоминания о жизни и работе в царской семье. Несмотря на интерес к иностранным языкам, все дети Николая II воспитывались в уважении и любви к русской культуре, поэтому между собой общались на русском. Учёба наследника начиналась в 9 часов утра, а уроки длились по 50 минут каждый. Кругозор Алексея расширялся и благодаря официальным визитам в другие страны, в которых он, несмотря на недуг, принимал участие уже с четырехлетнего возраста.

Алексей с любимым питомцем — спаниелем по кличке Джой

Цесаревич на войне

Главным увлечением цесаревича Алексея стало всё, что связано со сражениями и манёврами. В Царском Селе у него была даже своя «рота», состоящая из 25 местных гимназистов, а матросы, присматривавшие за наследником на яхте «Штандарт», помогали ему получать новые знания в области военно-морского дела.

Наследник являлся шефом лейб-гвардии Атаманского, Финляндского, 51-го пехотного Литовского и 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полков, Ташкентского Кадетского Корпуса и атаманом всех казачьих войск. Ему позволялось посещать казармы своего полка и обедать вместе с офицерами в столовой. Во время этих посещений он с большим удовольствием общался и расспрашивал собеседников об их семьях — так же, как это делал император. Любимой пищей Алексея были щи, каша и чёрный хлеб. Эти незамысловатые, но вкусные блюда ему приносили из солдатской кухни Сводного полка. «Хочу есть то, что и мои солдаты», — говорил он.

Николай Второй с детьми и казаками Императорского конвоя в Могилеве. 1916 г.

В разгар Первой мировой войны, 1 октября 1915 года, Николай II с цесаревичем Алексеем уехали в Ставку Верховного главнокомандующего, где император принял на себя командование армией. Наследник ехал в военной форме одной из своих шефских частей. Через несколько дней цесаревич был награжден Георгиевским крестом IV степени за пребывание с отцом в зоне боевых действий в Галиции: «В память о посещении вечером 12 октября 1915 года раненых в районе станции Клеван в зоне обстрела вражеской артиллерии». Весь 1916 год наследник провёл в Ставке или в разъездах вместе с императором. В мае Алексей Николаевич был произведён в ефрейторы. Во время пребывания в Ставке цесаревич награждал отличившихся бойцов и проделывал военные упражнения с игрушечным ружьём, демонстрируя отличные для своего возраста навыки. Возвращаться в Царское Село он категорически не желал, однако болезнь внесла свои коррективы в планы наследника. Когда Алексею стало настолько плохо, что он не мог самостоятельно передвигаться, его пришлось увезти. Находясь дома, он постоянно писал Николаю Второму письма, выражал сожаление о том, что его не отпускают обратно в Ставку.

Памятник цесаревичу Алексею в Ялте, возле Александро-Невского собора

В ссылке

Февральская революция изменила не только государственное устройство в России, но и положение царской семьи. С 8 марта 1917 года Николай II c супругой и детьми находились под арестом в Царском Селе, а 1 августа были сосланы в Тобольск. Слыша, как отца называют «полковник Романов», цесаревич Алексей терялся и краснел. Грубое поведение солдат в охране казалось ему странным и неправильным.

В Тобольске семья разместилась на втором этаже бывшего губернаторского дома. Выходить в город никому не разрешалось, единственное исключение было сделано лишь для посещения церкви. Тем не менее Николай II писал о том, что здесь им «хорошо и тихо». В Тобольске сбылась мечта императора: он самостоятельно занимался дальнейшим образованием Алексея и посвящал сыну большую часть своего времени. Цесаревича продолжали учить и некоторые преподаватели, например Пьер Жильяр и бывшая начальница Мариинской гимназии Клавдия Михайловна Битнер. Вечера семья проводила за чтением книг вслух.

Цесаревич Алексей и Николай II в Тобольске

О приходе к власти большевиков в Тобольске стало известно 17 ноября. В апреле 1918 года царскую семью перевезли в екатеринбургский дом инженера-строителя Н.Н. Ипатьева. Состояние Алексея Николаевича было нестабильным: как в Тобольске, так и в Екатеринбурге он находился под пристальным наблюдением лейб-медика Е.С. Боткина, не оставлявшего цесаревича до самой трагедии в подвале Ипатьевского дома. Согласно постановлению исполкома Уральского областного совета рабочих депутатов в ночь на 17 июля царская семья была убита.

Цесаревич Алексей стал свидетелем заката Российской империи — страны, которой ему спустя годы полагалось править. С несвойственными ребёнку выдержкой и смирением он переживал тяжёлую болезнь, ссылку и резкие перемены, постоянно происходившие вокруг.

Царская семья

В 2000 году последний наследник российского престола был канонизирован Русской православной церковью, почитается верующими в лике царственного страстотерпца.

https://histrf.ru/biblioteka/b/tsesarevich-aleksey