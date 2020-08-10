Жил в Москве, в районе уютной Ивановской горки, удивительный человек. Звали его Пётр Иванович Юргенсон. Прославился он на всю Россию, благодаря своей удивительной и красивой деятельности. Он был издателем нот. И не было ни одного значительного русского композитора 18−19 веков, произведения которого не печатались бы в типографии Юргенсона. А ещё он помогал молодым начинающим композиторам стать известными и популярными.

Пётр Иванович Юргенсон

Так, например, он открыл широкой публике Петра Ильича Чайковского, став его первым издателем. Впоследствии между ними завязалась дружба. Пётр Ильич посвятил Юргенсону романс «Слеза дрожит». Когда Чайковский бывал в Москве, то останавливался у Петра Ивановича дома, в Колпачном переулке. Кроме Чайковского, там бывали и Скрябин, и Рахманинов, и Балакирев, и Глиэр, и Стравинский, и другие выдающиеся композиторы и музыканты. По соседству с домом Юргенсона, в Хохловском переулке, дом 7, и находилась знаменитая на всю Россию нотопечатня. Располагалась она в «Палатах Украинцева». Эта постройка 1665 года, изначально принадлежала видному дипломату, думному дьяку Емельяну Украинцеву. Потом там был архив, в котором кто только не работал и не сиживал. И Карамзин, и братья Тургеневы, и братья Веневитиновы, и Дашков, и Вигель, и сам Александр Сергеевич Пушкин… «Я ужасно люблю твой отставной архив с его феноменально толстыми стенами, с его живописным положением и характерностью» — так писал Чайковский в письме Юргенсону.

В 1895 году Юргенсон пристроил к Палатам производственный корпус типографии. Умер П.И. Юргенсон в 1903 году и похоронен был на знаменитом кладбище Алексеевского монастыря, в Красном Селе.

Палаты Украинцева сегодня. Хохловский переулок, 7−9 Будет общепит

В 1924 году большевики монастырь закрыли, кладбище варварски уничтожили. Могила Юргенсона вместе с другими 10 504 захоронениями была разорена, останки выброшены. Не сохранился и его знаменитый нотный магазин в Столешниковом переулке.

А сегодня за дело взялись потомки тех, кто уничтожил могилу Петра Ивановича, вытравляя память об этом уникальном крестном отце практически всей русской музыки. Здание нотопечатни, находящееся на территории объекта культурного наследия федерального значения «Палаты Дьяка Украинцева, 17 век» решено реорганизовать, а именно: часть нотопечатни снести, а другую часть переоборудовать под ресторан. Дом Юргенсона в Колпачном, также пойдет под общепит.

Но девелоперы-манкурты не ограничились только перечисленными выше архитектурными памятниками-шедеврами. Они замахнулись на уничтожение всей Ивановской Горки, единственного сохранившегося исторического района Москвы. Планируется масштабный редевелопмент. Вместо исторических зданий, расположенных на Ивановской горке, вандалы планируют возвести крупный бизнес-центр, размером более 7000 квадратных метров (!). Из-за предполагаемого сноса здания на территории «Палат Дьяка Украинцева», очевидно сильно пострадает расположенная по соседству усадьба барона Ф. Кноппа. Так же сносится здание Института международного рабочего движения, 1936 года постройки, где работали выдающиеся философы нашего времени Мераб Мамардашвили, Юрий Замошкин, Эрих Соловьев.

Производственный корпус нотопечатни. В 1895 году пристроен к Палатам Украинцева. Будет ресторанно-гостиничный комплекс

Удивительным образом, но именно это здание стало центром философской мысли в советское время. Между Колпачным и Хохловским переулком уничтожается Даниловская аллейка с гигантскими, шесть метров в обхвате, тополями. Здесь застройщики планируют построить крытые беседки, соединенные с гигантским бизнес-центром. Даже Лужков, этот реконструктор Москвы, не рискнул запустить мохнатую лапу в это уникальное, старейшее и уютнейшее место столицы — последний, нетронутый пятачок патриархальной Москвы, пронизанный ароматом садов, тихими улочками, горками, дворами, где на балконах, увитых плющом, до сих пор старожилы неспешно пьют чай.

Особняк Юргенсона в Колпачном переулке, дом 9. Построен в 1912 году. Будет общепит

Я задаюсь вопросом: зачем мы только что проголосовали за поправки к Конституции РФ, где большое внимание уделялось сохранности уникального исторического и культурного наследия, обязанного охраняться государством? Или эти поправки — очередной фейк?

Дом Кноппа, Колпачный переулок, дом 5. Построен в 1900 году. Будет общепит

Или же Конституция РФ, а также, Федеральный Закон «Об Объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)» для Мосгорнаследия, Москомархитектуры, компании ABDevelopment просто бумажки, фантики? Историко-культурное значение Ивановской горки уникально. Изуродовать, задушить эту заповедную жемчужину шумными ресторанами, гостиницей и огромным бизнес — центром, значит, окончательно обезличить и уничтожить нашу многострадальную столицу, умученную активными наносными преобразованиями заезжего градоначальника.

Даниловская Аллейка. Вместо нее, застройщики планируют построить крытые беседки, соединенные с бизнес-центром

https://newizv.ru/news/city/08−08−2020/nashestvie-mankurtov-unichtozhit-ivanovskuyu-gorku-v-moskve