От редакции РЛ: 1 августа 2020 г. в день памяти русских воинов, погибших в Первой мировой войне в Донском монастыре, где находится мемориал белым воинам, была отслужена панихида. 7 августа 1947 г. генерал А.И. Деникин скончался от сердечного приступа в госпитале Мичиганского университета в США. 3 октября 2005 г. прах белого генерала и его супруги был перезахоронен в некрополе Донского монастыря.

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17 декабря — годовщина рождения одного из самых известных русских полководцев начала ХХ века Антона Ивановича Деникина (1872). Выходец из крестьянской среды, он прошёл все ступени служебной лестницы, но попал в сложное положение в 1917 году, когда ему, как и миллионам наших соотечественников, пришлось выбирать, какую Россию защищать. Он пытался дистанцироваться от политики, но Гражданская война сама приходила ко всем без спроса, как бы от неё ни прятались. Его борьба окончилась неудачей, и он навсегда покинул родину. Однако даже будучи в изгнании, Антон Иванович смог примирить прошлое и будущее своей страны и никогда не позволял использовать себя в качестве знамени реваншизма. Так, в годы Великой Отечественной, рискуя своей жизнью и свободой своей семьи, он отказывал нацистам в сотрудничестве и принципиально не соглашался воевать против российского народа.

К слову, в 2005 году на личные средства В.В. Путин, с разрешения дочери генерала, перевёз останки Деникина и его жены в Россию, для захоронения на родине, в Донском Монастыре.

Портал «История.РФ» решил посмотреть на биографию Антона Ивановича Деникина с точки зрения тех событий, в которые он попал. Легко ли крестьянскому сыну в Российской империи было стать генералом? Почему Деникин считается столь принципиальным и честным офицером? Как он сражался в Гражданскую войну и почему потерпел поражение? Наконец, почему он отказался сотрудничать с нацистами в ходе Великой Отечественной войны? Все эти вопросы мы задали доктору исторических наук, главному научному сотруднику ИРИ РАН Владимиру Прохоровичу Булдакову.

«Никогда не шёл по головам»

— Первый вопрос хотелось бы задать о происхождении Антона Ивановича. Многие считают, что в Российской империи было сложно продвинуться, не будучи изначально человеком «голубых кровей». Так ли это в случае с Деникиным?

— Прежде всего, Деникин действительно не был «голубых кровей». Он был сыном бывшего крепостного, который смог дослужиться до майора царской армии. Его мать была полькой, и родился Антон Иванович в Царстве Польском, но был крещён в православии. С детства он рос очень набожным человеком, что заметно по его жизни и записям. Интересно, что скорее всего, его мать оставалась католичкой. Он был весьма разносторонних талантов человеком, в юности писал стихи и рассказы, посвящённые воинской службе, и уже с детства мечтал быть офицером. Можно ли сказать, что ему мешало его происхождение? Думаю, нет. Безусловно, дворяне имели преимущество в прохождении служебной лестницы, но это было скорее понятием своеобразной «корпоративной этики». Однако талантливый человек действительно мог пробиться, вопреки сложившимся стереотипам, о которых вы спросили. А Деникин и был талантливым военачальником, отличившись и в Русско-японскую и в Первую мировую войну.

Поручик А.И. Деникин. 1895 год

— Смотря на судьбы многих участников Гражданской и Первой мировой войн, можно ли отметить, что Русско-японская война стала своеобразной кузницей кадров для русской армии?

— В известной степени да. На Деникина война подействовала, и кстати сказать, если изучать его записи, Русско-японская война сделала его достаточно критично настроенным офицером по отношению к порядкам, бывшим в царской армии. Он очень был недоволен бюрократией. Но главное, что уже тогда он понимал, что между солдатской массой и офицерским корпусом стоит пропасть, и ему это не нравилось. Отсюда и противоречия его как боевого офицера со штабными «угодниками». Но он никогда не пробивал себе карьеру, не шёл по головам.

— Расскажите о тех ступенях, которые он прошёл до Первой Мировой?

— Это был совершенно обычный для любого русского офицера путь: начиная с училища, и понемногу вперёд. А вот в Академию генерального штаба он хоть и не с первого раза, но всё же поступил. Поэтому в данном случае мы не видим ничего необычного. Если же затрагивать состав офицерского корпуса, то вы видите, что он не состоял из одних дворян, и более того, в годы Первой мировой войны, основной костяк офицерства составили не кадровые офицеры, а офицеры военного времени, совсем другой социальный слой. Деникин со временем научился ладить и с теми и с другими — возможно, и за счёт своей принципиальности — вплоть до Гражданской войны, когда его положение командующего заставляло его лавировать. К Первой мировой он подходит в чине генерал-майора.

Командир 4-й дивизии Деникин А.И. 1914 г.

Русское железо оказалось сильнее немецкой стали

— Чем запомнился Антон Иванович в годы войны?

— Его вспоминают как честного и принципиального человека, которого сложно заподозрить в интриганстве. Он командовал лучшими подразделениями русской армии, служил и под началом известнейшего на тот момент Брусилова (Хотя их отношения не сложились). Деникин отличался тем, что просился в войска, избегая штабной работы. Известные эпизоды — дважды он брал Луцк в качестве командующего. Первый раз сложилась ситуация, когда в целом для наших войск выход к Луцку стал неожиданностью, и Деникин, благодаря своему полководческому таланту, блестяще выполнил задачу по взятию города. Второй — уже во время Брусиловского прорыва. Он был отмечен и Георгиевским оружием, и Георгиевскими крестами — это подчёркивает его доблесть. Ходила поговорка: на фронте столкнулась русская «Железная бригада» и немецкая «Стальная дивизия». В тяжёлых боях Деникин смог разбить немцев, а солдаты и офицеры с тех пор поговаривали, что русское железо оказалось сильнее немецкой стали. Но мне хотелось бы скорее подчеркнуть, что Деникин интересен как честный, целеустремленный человек, которому пришлось тяжело в той ситуации, в которую он попал. Он отлично проявил себя даже в ходе 1917 года, когда последовательно участвовал в «Летнем наступлении», и хоть оно и провалилось, Деникин уже генерал-лейтенантом продолжал исполнять свой долг, требуя того же от подчинённых.

— Как он встретил февральскую революцию?

— Интересно, что вопреки «монархическому» клише, витающему над всеми белогвардейцами, он поддержал Временное правительство. Кстати, большая часть высших и средних офицеров в армии, стояла на таких же позициях за редким исключением. Только трое известных и крупных военачальников — Колчак, граф Фёдор Келлер и Гусейн Хан Нахичеванский не поддержали Временное правительство. Остальные, включая Деникина, понимали, что нужно довести войну до победного конца, но сознавали необходимость реформ в армии и государстве. При этом Деникин выступал против демократизации армии, которую проводил Керенский, понимая всю тяжесть последствий этого решения как уже опытный полководец. Он не скрывал своих взглядов, и очень интересно, что в этот период его считали чуть ли не либералом. Однако события развивались очень быстро, и Деникин горячо поддержал выступление генерала Корнилова, уже будучи командующим Юго-Западным фронтом. Как известно, Корниловское выступление окончилось неудачей, и Деникин вместе с Корниловым оказался в заключении.

Передышка на фронте. А.И. Деникин — в центре. 1916 г.

Офицеры не хотели поддерживать новую революцию

— Мы неизбежно приближаемся к событиям Октябрьской революции 1917 года. Как её встретил Деникин?

— Безусловно, отрицательно. И не потому, что он стоял на иных политических или моральных позициях. Следует понимать те настроения которые были в русском обществе в 1917 году: наученные опытом одной революции, офицеры уже не хотели или не могли поддерживать новую — на их глазах разваливалась армия, а из рук государства ускользала победа… И с самого начала Деникин встал на позиции вооружённого сопротивления большевикам.

— В таком случае как он поддержал формирующиеся на юге России белогвардейские формирования?

— Со сбритой бородой и в гражданском платье, с поддельными документами, его и других офицеров и генералов выпустили из тюрьмы города Быхов. И Деникин, как и многие другие, отправился как частное лицо на Дон, где присоединился к генералам Алексееву и Корнилову, формирующим вооруженные силы Юга России. Корнилов действительно оказался тем центром, который притягивал все антибольшевистски настроенные силы. В сложных условиях, проявив немалый организаторский талант, он собрал в короткое время армию и провёл несколько операций, в частности под Екатеринодаром, от которого был вынужден отступить, совершив первый Кубанский поход. Постепенно сложилась ситуация, когда со смертью Корнилова, а затем и Алексеева, единственным кандидатом на пост командующего Добровольческой армией стал Деникин. Да и конкурентов быть не могло: на тот момент он уже был наиболее известным и подходящим кандидатом на этот пост. Добровольческая армия была совсем не похожа на старую армию. Безусая молодежь и опытные офицеры — вот её костяк.

Здесь Деникин повёл себя как человек практичный. Он понимал, что ему нужно собрать всех противостоящих большевикам, именно поэтому ему приходилось лавировать между настроенными по-разному силами. В отличие от большевиков, у добровольцев Юга России было распространено убеждение, что политика вещь вредная, которая только мешает достижению цели, победы в войне. Вопреки представлениям многих наших современников, белогвардейцы старались нарочито дистанцироваться от политиков. Особенно этот статус подчеркивал Деникин. Он стремился одержать исключительно военную победу.

Парад в Харькове, 5 июля 1919 г.

Для того, чтобы навести порядок в моей армии, мне пришлось бы расстрелять самых результативных командиров

— Это очень интересный момент. А почему белогвардейцы не раздавали землю? И почему вообще пользовались меньшей популярностью в народе, чем большевики? Возможно, им стоило хотя бы немного быть политиками, а не только военными?

— Деникин, ещё раз подчеркиваю, считал, что вся политическая сфера не его, он ставил целью достижение военной победы, а затем уже учредительное или национальное собрание решит судьбу страны. Это так называемая политика непредрешенчества. Теоретически она была обоснованной, но вы правы: прежде всего, решение крестьянского вопроса было камнем преткновения. На мой взгляд, требовались пусть даже и демагогические, но заявления, направленные на его решение. Но Деникин на это не решался во многом из-за права частной собственности. Я уже подчеркивал, что он стал достаточно консервативным, «старорежимным» человеком. Вообще, это было свойственно всем белогвардейцам в решении социальных вопросов. Может быть, кроме Врангеля, который принялся за это слишком поздно. Запаздывал и Деникин, во многом потому, что просто не хотел этим заниматься, считал, что это не его дело.

А.И. Деникин и члены его Особого совещания — правительства Юга России. Лето 1919 г.

Отсюда и его программа: как можно быстрее на Москву, со слабым тылом, без решения социальных проблем. Он хотел устроить в некоторой степени «блицкриг», и в этом он был вынужден полагаться на авантюристичных командиров. Неоднократно он и сам заявлял, что в его армии царит «атаманщина», а многие харизматичные командиры позволяли себе подчас даже преступления. В частных беседах он говорил: «Для того, чтобы навести порядок в моей армии, мне пришлось бы расстрелять самых результативных командиров». Ему приходилось терпеть и Шкуро, и Покровского, и других людей, имеющих очень плохую репутацию в нашей истории. Но всё было подчинено одной цели — взять Москву. Деникин имел и конфликт с Врангелем, который был противником похода на Москву. И конечно, поход на Москву провалился, причём не из-за недостатка сил, а по причине слабости тылов. И я бы подчеркнул, что он очень неохотно налаживал связи с окраинными правительствами, например с Грузинским, с которым ему пришлось воевать. На Украине, с Петлюрой и Скоропадским, такая же ситуация.

— По этим причинам он сложил с себя полномочия командующего Добровольческой армией?

— Конечно, причина номер один — это провал похода на Москву, военное поражение. Потерпев его, Деникин уже и сам не видел себя в роли командующего. Отступив в Крым, он пытался переформировать армию, но видя то недовольство, которое в рядах армии вызывала его личность, он созвал военный совет армии и сложил с себя полномочия вместе со своим начальником штаба генералом Романовским. Он передал пост Врангелю, который стал переформировывать армию, но было слишком поздно.

Вел борьбу уже пером

— Видимо, этот поступок стал рубежным в жизни Антона Ивановича, разделив его судьбу на «до» и «после» Гражданской войны?

— Он поступил как честный человек, отказавшись от поста командующего. Он понял, что потерял авторитет, и на нём лежит груз ответственности за поражение, да и он сам во многом понимал, что поход на Москву был авантюристичен. Он понял, что оставаться в России он больше не может по многим причинам, поэтому на английском миноносце он отправился в эмиграцию и больше никогда не видел Россию. Он посетил Турцию, Англию, Францию, Бельгию и даже Венгрию. В этот период своей жизни он занимается литературным творчеством, пишет «Очерки Русской смуты» и «Старую армию». Оставаясь последовательным противником большевиков, он, однако, ведёт борьбу уже пером, на литературном фронте.

А.И. Деникин с дочерью Мариной в предместье Парижа. 1933 г.

— Мы знаем, что Антон Иванович был не только убеждённым противником большевиков, но и пришедших к власти в Германии нацистов. Известно, что он отказывался с ними сотрудничать и воевать против своей страны.

— Деникин встретил начало Второй мировой войны во Франции. Все эти годы он участвовал в русских эмигрантских организациях, поддерживал связи и иногда полемизировал с другими белыми офицерами и генералами. Заняв Францию, немцы поместили семью Деникина под контроль Гестапо и дважды предлагали ему сотрудничать в войне против СССР. Деникин отказывался, причём всегда отмечал, что не видит никакой возможности воевать против своей страны и народа, а тех из бывших белогвардейцев, кто согласился работать на Гитлера, называл «пораженцами» и «мракобесами». Деникин на свои деньги собрал вагон медикаментов и отправил через союзников в Красную армию, чем немало удивил Сталина. Вагон, кстати, было решено принять, но имя Деникина не разглашать. В Германии он видел исторического врага России. Вопрос сотрудничества с нацистами для него просто не стоял, он показал себя как настоящий русский патриот.

После окончания Второй мировой войны Антон Иванович с женой уехал в США, продолжая заниматься литературой и военной историей. Он предостерегал западные государства от войны с СССР и до конца жизни стоял против этих действий и планов расчленения России. Твёрдо можно сказать, что он жил и умер как настоящий русский патриот…

Интервью подготовил Никита Буранов

https://histrf.ru/biblioteka/b/gienieral-dienikin-patriot-do-samoi-smierti#

Награды Антона Ивановича Деникина

Орден Святого Станислава III степени

Орден Святой Анны III степени с мечами и бантами

Орден Святого Станислава II степени с мечами

Орден Святой Анны II степени с мечами

Орден Святого Владимира IV степени

Орден Святого Владимира III степени

мечи к Ордену Святого Владимира III степени

Орден Святого Георгия IV степени

Орден Святой Анны I степени с мечами

Орден Святого Станислава I степени с мечами

Орден Святого Георгия III степени

Георгиевское оружие

Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами, с надписью «За двукратное освобождение Луцка»

Серебряная медаль «В память царствования императора Александра III»

Светло-бронзовая медаль «В память русско-японской войны»

Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.»

Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода № 3

Иностранные

Румынский Орден Михая Храброго III степени (1917)

Французский Военный крест (1917)

Британский Ордена Бани, почетный рыцарь-командор (1919)