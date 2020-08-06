Генерал Марков: Не будем ничего желать себе, нам ничего не надо кроме одного — Да здравствует Россия!

Вчера просматривая один из сайтов в разделе «Религия» Рамблера с некоторым удивлением обратил внимание на знакомый образ Генерального штаба генерал-лейтенанта Сергея Леонидовича Маркова. Знакомый отрывок из воспоминаний летописца истории марковских полков и соединений «Марковцы в боях и походах за Россию» подполковника Павлова повествовал об политических убеждениях генерала Маркова.

Отметим, что совсем недавно Народный художник России Владимир Суровцев обратился к Министру культуры РФ с просьбой привести в порядок памятник Георгиевскому кавалеру С.Л. Маркову в городе Сальске Ростовской области (торжественно открыт в декабре 2003 г.) Приведем читателям РЛ этот небольшой, но важный отрывок, относящийся к маю 1918 г., когда Добрармия после окончания 1-го Кубанского похода восстанавливала свои силы в Новочеркасске и готовилась к новым сражениям.

А.Н. Алекаев

В канун нового 1918-го года генерал Марков пришёл в помещение батареи юнкеров, где, не имея первое время определённого назначения, бывал часто, уделяя молодёжи много внимания, завоевав в её среде любовь и уважение.

При первом знакомстве Сергей Леонидович заметил:

— Мне особенно приятно вас здесь видеть — юнкеров двух артиллерийских училищ, честью которых я всегда дорожил. Константиновское я окончил, в Михайловском я преподавал.

Позже он читал им лекцию о патриотизме: о прошлом России и положении нынешнем, о том, как во все времена лучшие люди во имя спасения Родины жертвовали своими жизнями.

Приготовления к встрече праздника были ещё не закончены. Заметив смущение юнкеров, Марков ободрил их:

—Не смущайтесь! Я могу быть полезным и при накрывании стола.

Первый тост генерал поднял за гибнущую Родину, за Императора, за Добровольческую армию, которая принесёт всем освобождение. Этим тостом Сергей Леонидович предложил закончить официальную часть. Затем за глинтвейном началась общая беседа, в ходе которой он высказал свою наболевшую мысль, что в этот чёрный период русской истории Россия не достойна ещё иметь Царя, но когда наступит мир, он не может себе представить Родину республикой. После юнкера грянули бодрое: «Братья, все в одно моленье души Русские сольем»..

—Сегодня для многих из нас это последняя застольная беседа. Многих из собравшихся здесь не будет между нами к следующей встрече. Вот почему не будем ничего желать себе, нам ничего не надо кроме одного: Да здравствует Россия!

https://3rm.info/publications/53 789-general-markov-ne-budem-nichego-zhelat-sebe-nam-nichego-ne-nado-krome-odnogo-da-zdravstvuet-rossiya.html