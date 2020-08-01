Протоиерей Орест Константинович Александров родился в 1863 году. По окончании в 1885 году духовной семинарии со званием студента, был рукоположен во священника. С этого же года служил в церкви равноапостольной Марии Магдалины села Чулпаново Чистопольского уезда. В 1904 году упоминается законоучителем Старо-Максимкинской школы грамоты, помощником благочинного.

С 1908 года — настоятель Троицкого собора города Спасска Казанской губернии (затоплен в 1957 г.), законоучитель церковно-приходской школы. Возведен в сан протоиерея.

Семья священника состояла из 12 человек (шестеро своих детей, племянники и приёмная девочка из бедной семьи). Жил отец Орест скромно, был почитаем в Спасске и любим за свою душевность, простоту, скромность и постоянную готовность помочь нуждающемуся и скорбящему.

1 августа 1918 года отец Орест был арестован красными латышами вместе с двумя горожанами. За день до ареста русский солдат-красноармеец тайно предупредил батюшку о намечавшемся аресте и возможном расстреле, но отец Орест отказался куда-либо уйти и скрыться, не видя за собой никакой вины. После ареста красные латыши втолкнули его в отдельную комнату, посадили на стул и стали издеваться: вначале они оскорбляли его грязными ругательствами и плясали вокруг него, затем начали плевать ему в лицо, выдергивали волосы, а после повалили на пол и избивали ногами… Двоих горожан тоже сильно избили. Погрузили всех троих на лодки и увезли вниз по реке. Лодочник сообщил об этом матушке и они вдвоём нашли место захоронения по тучам мух, роившихся над телами, едва забросанными ветками. Все трое были убиты выстрелом в затылок, и у всех были следы зверских пыток. Отец Орест был погребён на Спасском городском кладбище, ныне затопленном.

Журавский А. Жизнеописание новых мучеников Казанских. Год 1918-й. — Казань, 1995. (Материалы к истории Казанской церкви ХХ в.; Сб.1). С.99−100.