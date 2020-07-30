Иван Аркадьевич Лаговский родился 8 сентября 1889 года в Костроме в семье священника. В 1897 году его отец был переведён служить в Кинешму, где прошли детские годы Ивана. В 1902 году он закончил Кинешемское духовное училище, в 1908 — Костромскую духовную семинарию и поступил в Киевскую духовную академию. В 1913 году Иван Аркадьевич успешно закончил академию со степенью кандидата богословия и стал преподавателем русского языка и словесности в средних учебных заведениях Екатеринослава (ныне город Днепр).

Летом 1919 г. Иван Аркадьевич добрался до Севастополя с потоком беженцев. В начале следующего года нанялся матросом на корабль «Рион» и на этом корабле, вместе с остатками армии Врангеля покинув Россию оказался сначала в Константинополе, а затем на Корсике во Франции, где устроился сначала чернорабочим, позже — помощником каменщика

В 1923 г. Иван Аркадьевич стал студентом-стипендиатом русского Педагогического института в Праге и закончил его в 1926 г. В эти же годы он вступил в ряды Русского студенческого христианского движения (РСХД) и, благодаря своим широким познаниям и энергии, привлёк внимание руководителей Движения — русских религиозных философов, высланных из России в 1920 г. Одновременно, в 1923—1926 годах будущий мученик учился в Русском педагогическом институте в Праге и окончил его в 1926 году. Вступил в члены Русского студенческого христианского движения (РСХД).

В 1926 году Иван Аркадьевич переехал в Париж, где стал ассистентом кафедры психологии и педагогики Свято-Сергиевского богословского института. С 1929 по 1933 год он был также членом центрального секретариата и секретарем РСХД в Париже. Совместно с Н. М. Зерновым был первым соредактором «Вестника РСХД».

В 1920 — 1930-х годах Иван Аркадьевич состоял в юрисдикции митрополита Евлогия (Георгиевского). В 1930 году вступил в брак с молодой активисткой эстонского РСХД Тамарой Бежаницкой и венчался с ней в Тартуском Успенском соборе 6.8.1930.

Иван Аркадьевич остался верен Московской Патриархии, за что был уволен из Богословского института и остался без постоянного дохода в безработном в те годы Париже. «Это тяжёлое положение вскоре благополучно разрешилось, — вспоминает супруга Лаговского Тамара Павловна. — РХСД было широких взглядов и хранило независимость: Ивану Аркадьевичу было поручено платное редактирование журнала Движения, и, таким образом, наша покачнувшаяся жизнь снова встала на своё место».

В декабре 1933 года Иван Аркадьевич с семьёй переехал из Парижа в Тарту и с 1934-го по 1939 год возглавлял РСХД в Эстонии. Работа в Эстонии, главным образом, заключалась в том, что Лаговский регулярно посещал Таллин, Нарву и Печоры, где существовали местные объединения РХСД, с целью помощи кружкам в их работе. В Тарту Иван Аркадьевич был членом приходского совета прихода Эстонской Автономной Церкви (Константинопольского патриархата). Лаговский был был главным руководителем воскресных школ и дружин для детей и юношества, целью которых было воспитание, как значилось в протоколе допроса в НКВД, «граждан эстонского государства в духе хранения своей русскости и в духе хранения верности религиозно-национальным вопросам русской культуры и православию, в противовес увлечениям безбожием и материализмом». С этой целью Иван Аркадьевич участвлвал в организации и проведении летних лагерей для детей и юношества, в программу которых, помимо оздоровительных целей, вкладывался и духовно-просветительский смысл. Иван Аркадьевич — активный участник бесед с юношеством по самым злободневным вопросам современности: значение семьи и брака в религиозном духе.

И. А. Лаговский в летнем лагере РХСД. Тарту, Эстония, 1935 г.

В рамках просветительской работы среди крестьянства, по предложению Нарвского церковного управления, Иван Аркадьевич активно участвовал в подготовке миссионерских выступлений по деревням Печорского края и Принаровья с целью противодействия распространению безбожия среди деревенского населения и подъема религиозной жизни.

Через неделю после объявления Эстонии советской за Иваном Аркадьевичем пришли из НКВД. Он находился в это время в деревне, и это подарило ему несколько дней свободы, а также — возможность подготовиться к аресту. Весь вечер и почти всю ночь они с женой жгли письма. Наутро причастились, а на следующий день сами пошли в НКВД. Кстати, в НКВД заранее подготовились к «работе»: ещё год назад под видом инженеров и лётчиков в Эстонию были засланы чекисты, поэтому аресты, в том числе и верующих, шли по готовому плану.

Исповедник был этапирован в Ленинград для допросов по «Делу деятелей РСХД в Эстонии». Со слов человека, просидевшего несколько месяцев в тюрьме вместе с Иваном Аркадьевичем, известно, что его допросы проходили «с пристрастием» (то есть с пытками). Военным Трибуналoм Ленинградского Военного округа Иван Аркадбевич Лаговский приговореё к смертной казни по ст. 58−4 и 58−11 ч. 2 УК РСФСР за контрреволюционную деятельность и участие в антисоветской организации (25.4.1941) и был расстрелян в застенках Ленинградского управления НКВД. Вместе с ним были казнены ещё два члена РХСД — Николай Николаевич Пенькин и Татьяна Евгеньевна Дензен, обвенчавшиеся накануне ареста.

Предположительное место захоронения этих страдальцев, как и десятков тысяч других жертв советских репрессий, — кладбище в Левашово под Петербургом.

11.5.2012 мученик Иоанн Лаговский причислен к лику святых Священным Синодом Константинопольской Православной Церкви по просьбе Синода Эстонской Автономной Церкви.

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церквь в XX в. ПСТГУ

Ежемесячная газета «Мир православия» № 12 (57) декабрь 2002

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