Сегодня мы празднуем память св. Отцов Вселенских соборов, которые потрудились в защите Православной веры от различных еретических учений. Что же такое ересь? Ересь это заблуждение в вере, это искажение истинного учения Христова, которое проповедали Апостолы и которое неповрежденно сохраняется Церковью.

Тайным источником ереси всегда является гордость человеческого разума, которая не хочет покориться учению Церкви, но ставит свой разум, своё понимание духовных вопросов выше церковного. Ересиархи были людьми самоуверенными, упорными, готовые сопротивляться даже очевидной истине, идти против целого собора св. Отцов. Заботясь о чистоте Православной веры, Отцы Церкви нашли эффективный способ борьбы с ересями: на соборах они рассматривали эти учения и предлагали таким людям покаяться. Если они каялись, то получали прощение, а если не каялись, то отцы отлучали их от Церкви и анафематствовали их учения, чтобы оградить прочих чад церкви от опасности. Каждая строчка Символа веры, который мы поем за литургией - это соборный ответ на конкретную ересь.

Опасность еретических учений в том, что заблуждения так искусно завуалированы, аргументированы, смешаны с правильными словами, что неискушенному человеку трудно определить, что верно, что неверно. Так, например, в учении Ария всё было правильно, лишь Иисус Христос не признавался Истинным Богом. У другого еретика, Македония, всё было правильно, лишь Дух Святой не признается Истинным Богом. Несторий Божию Матерь не признавал Богородицей. Католический символ веры не имеет отличий от православного кроме того, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Протестанты носят с собой и читают то же Евангелие, что и мы, но не признают Таинств церковных, Креста и икон. Причём для доказательства своих учений еретики пользуются Священным Писанием, и логичными рассуждениями, и научными доказательствами. У них есть даже свои университеты, учёные степени. И к чему же привели их мудрования? К нашему времени в протестантских конфессиях священниками и даже епископами сегодня могут быть женщины, содомиты, в их храмах венчаются однополые пары. И они приезжают в Россию учить нас христианской вере.

Иногда и нам в жизни приходится сталкиваться с людьми хотя и верующими в Бога, но неправославными. Нередко они пытаются вступить с нами в беседу о вере, начинают нам что-то доказывать, объяснять. А мы оказываемся не готовы к такому спору, не знаем, что им возразить. Не нужно этим смущаться: мы находимся не в равных условиях: они заранее подготовились, отметили нужные места в Библии, получили инструктаж, как поступать в разных случаях. Они задают нам не свои вопросы, а специально разработанные в миссионерских центрах квалифицированными специалистами. И подходят они на улице к человеку, который спешит домой с работы, или идёт в магазин за покупками, у которого голова в этот момент занята совсем другим. Возможно, он в Церкви за свою жизнь был всего несколько раз, «Отче наш» не может прочитать без ошибок. И тут ему вдруг предлагают ответить на сложные богословские вопросы. Конечно, он не может найти достойно ответа! Это похоже на неожиданное нападение разбойников из засады на безоружного человека.

Что же делать в подобных ситуациях? Известны случаи, когда воцерковленные люди с успехом вели такую полемику. Но надо быть готовым, что если вы ответите на первый вопрос, то вам, даже не дослушав, зададут второй, третий, четвертый, пока вы не запнётесь. Но даже если вы победите в споре, они не откажутся от своих заблуждений, они просто оставят вас в покое и возьмутся за других. Потому что они не ищут истину, а озабочены пополнением рядов свей организации. Неподготовленному человеку лучше не вступать в такой спор. Лучше прямо сказать, что я плохо разбираюсь в этих вопросах. Но если вы действительно желаете получить правильный ответ, советую вам обратиться в Духовную семинарию, в епархиальный миссионерский отдел. Часто говорят: «Мы хотели бы с вами встретиться ещё раз». Для чего это нужно? Чтобы завязать знакомство, найти слабое место, привести с собой старшего, и через это всё-таки втянуть в свою секту. Поэтому: «Нет-нет, не надо. Простите, но я уже нашел свою веру, а сейчас спешу». Вот и всё.

В истории государства Российского есть назидательный пример. Однажды шведское войско осадило Новгород. Шведский военачальник обратился к Новгородскому архиепископу с предложением устроить спор о вере. И обещал, что если победят новгородцы - отступить от города, а если победят шведы - то пусть они займут город без боя. Новгородский архиепископ им ответил: «Мы приняли веру от греков. Поэтому если вы хотите спорить о вере, то обращайтесь в Константинополь».

Празднуя сегодня память св. Отцов, утвердивших Православие на Вселенских соборах, будем молиться Господу, Чтобы Он и на будущее время ограждал Свою Церковь от ересей и расколов, и утвердил святую православную веру православных христиан во век века.

Архимандрит Борис (Долженко)