Старец Иустин (Пырву; 1919−2013) был одним из самых известных румынских духовников. Он пользовался огромной любовью и почитанием у верующих. В основанный им монастырь Петру-Водэ, духовником которого он оставался до окончания своей земной жизни, к нему приезжали за наставлениями православные не только из Румынии, но и из других стран.

Ниже приводятся некоторые из его духовных советов, собранные из различных публикаций.

Архимандрит Иустин (Пырву)

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— Батюшка, сегодняшние люди умнее живших 50 или 60 лет назад? Мудрее? Исторические испытания умудрили их или заморочили? В книжных магазинах полки ломятся от изданий, а покупатели редки. Зато полны питейные заведения.

— Да, люди стали более информированными, но и с информацией этой не знаешь, как и поступить, часто она затуманивает голову. Люди сменили книгу на телевизор, а телевизор отучает человека думать, человек поглощает информацию готовой, уже не включая мозги. Сказали так по телевизору? Значит, так оно и есть, значит, правда!.. Прочесть книгу всё равно что пройти пешком путь, дойти до нужного места. Есть время шаг за шагом осмотреть всё, что тебя окружает!..

Молодежь нужно спасать от влияния телевидения, которое как бы промывает молодые умы. Здесь вина и родителей, и учителей!.. Диавол скорее перетянет на свою сторону невежду, чем человека, который способен задавать вопросы, знаком с притчами Христа, знает молитвы, который может привести в разговоре мудрое высказывание из Патерика.

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— Является ли библейский талант образом таланта человека? В какой мере виновен тот, кто не расходует с пользой полученный талант, не приумножает его?

— Конечно, интеллектуала, человека с благодатью, тем более гениального человека Бог кредитует самыми избранными дарованиями. Но наступит момент, когда Бог спросит тебя: что ты сделал с этими дарованиями, умножил ли их, украсил ли ими и жизни других людей? Велика ответственность талантливых людей, интеллектуалов перед своими нациями: они ответственны за их заблуждения, за их падения.

— Есть ли противоречие между наукой и верой?

— Вера помогает науке, наука помогает вере. Но там, где много науки, возникает и много гордыни.

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— Насколько тяжёл грех гордыни?

— Тяжёл, ох, тяжёл! Гордыня растрачивает в одно мгновенье всё, что накопила душа за целую жизнь, проведённую в молитве. Когда мы гордимся своими добрыми делами, это сводит на нет все заслуги перед Богом. Жену одного богатого человека как-то спросили, почему она одевается просто, без множества украшений, тогда как многие женщины, выходя в свет, наряжаются кто во что горазд, увешивают себя драгоценностями? Женщина ответила: «Потому что для моего мужа достаточной драгоценностью служит моя добродетель». Из-за непомерной гордыни происходят все ужасы на этом свете, люди не осознают своей ограниченности вплоть до последнего часа.

— Почему румын врёт?

— Потому что никто не убедил его, что ложь некрасива, что из-за неё человека начинают ненавидеть окружающие.

Простой человек врёт ещё и потому, что политики наверху врут. И выстраивается, таким образом, замкнутая цепь лжи, никто никому не верит!.. Ложь сурово наказывается Богом, должна быть сурово наказуема и законом.

— Что такое скромность? Почему хорошо быть скромным?

— Скромность — украшение для христианина.

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— Мы научились управлять лошадиными силами в собственном автомобиле; пультом от телевизора, который позволяет увидеть, что происходит в мире в данный момент; сложнейшими видами вооружения, атомной энергией — кажется, человек уже готов заявить, что не боится Бога. Что есть страх Божий?

— Страх Божий? Это любовь к Богу. Это любить Бога со страхом, что можешь Его потерять, что без Него нет у тебя пути ни на этом свете, ни на том, в будущем. Человек без Бога всё равно что путник, заблудившийся в пустыне: пустыня его поглотит. Без Бога человек словно пустые доспехи. «С тех пор как я стал бояться Бога, я уже ничего не боюсь», — говорил кто-то из святых отцов, ссылаясь на одного из царей древности.

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— Что больше всего помогло вам выстоять, когда вы находились в тюрьме?

— Там всё помогало, знаешь: и молодость, и порыв, и молитва, и любовь к товарищам, и любовь к Богу. — у меня было время над всем этим размышлять, потому что здесь уже нет времени подумать, здесь словно попал в жернова мельницы. Начиная с 1948 года остановилось всё, были строго запрещены даже молитвословы. Но ведь те, кто оказался в заключении в 1948-м, знали наизусть молитвы, даже Добротолюбие; было пять переведенных рукописных книг Добротолюбия, которые передавались заключёнными друг другу. Сколько же добра было сделано этими книгами, сохраненными в памяти! Невероятно, но эти книги никогда не имели такой ценности, такого значения, как в тех тяжелейших условиях.

— И не было никого, кто пожелал бы со всем этим покончить, не желал наступления смерти, только бы не жить в том кошмаре?

— Никого! И в мыслях ни у кого такого не было. А смерть была для нас как свадьба.

— Батюшка, судя по вашим рассказам, испытания, которые пришлось пережить вашему высокопреподобию, кажутся скорее благословением, чем бременем, и кажется, что фальшивая свобода, которой мы сейчас обладаем, более обременительна, чем состояние гонения. Какова же она фактически, истинная свобода? Что означает свобода в духе?

— Жить вне греха — это есть свобода в духе; человек, свободный от страстей, свободен.

Свобода в духе, она вне институций, ведь даже Церковь подвержена порче в конечном итоге, непорочность обретается ею через благодать, которую дает Господь. А что случится с теми, кто живёт плотью, когда наступит конец света? Они изменятся в мгновенье.

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— Я считаю, что тюрьмы послужили основой для восстановления нашего христианства. В сущности, там было всё, к чему мы и так, добровольно должны прикладывать усилия: предаться посту, посвятить себя бдению, углубиться в молитву и жить во имя Господа. Чтобы присутствие Его чувствовалось, где бы ты ни был. А в остальном, что ж, еда — каждый день, послушание — если можешь, уступай брату, ну и так далее.

— Какова причина, почему не может выправиться духовная жизнь?

— Потому что ослабла любовь между братьями и уже не может человек понять человека. А без единства что воссоздашь?

— Что же нам делать, чтобы сохранить между нами любовь и единство?

— Нужно много молиться, потому что молитва поддерживает взаимопонимание. Но мы, увы, больше озабочены материальными проблемами, чем духовными. Раньше силы зла были связаны молитвами великих богомольцев; их молитва обладала огромной силой. И пока не отпускает Бог силу сатаны, ибо мир неподготовлен. Сила диавола кроется в наших страстях и злодеяниях.

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— Старец Паисий Святогорец говорил, что основой духовной жизни служат мысли о других: сначала думай о ближнем, а потом о себе. В обществе, которое морально пало, в условиях кризиса и бедности как нам сохранить эту основу?

— Знаешь, христиане должны учиться даровать; уметь делиться с братом тем малым, что у них есть. Только в этом заключается метод нашего сопротивления в тяжёлые времена. Чем ближе становишься ты ближнему твоему, тем ты ближе Богу. Потому что настоящим человеком, которого ты должен любить, является не тот, кто едет в машине, в лимузине, а тот, кто идёт пешком, больной, с пустой сумой. Наш ближний — это тот, кто в нужде. Здесь раскрывается Евангелие, а не в цитатах на конференциях. Наша практическая применимость как раз в этом: уметь облегчать лишения, боли, не только материальные, но и душевные.

Сколько нас, христиан, в настоящее время готовы принять страдания, готовы к терпению, готовы нести крест? Очень немного. Но так всегда: не большинство ощущает бремя и тяжесть креста, а немногие, избранные.

Да поможет нам Бог пережить со всей храбростью и со всей любовью искушения и испытания, которые грядут, ибо все они принесут нам радость на небесах: «Придите ко Мне все обремененные, и Я успокою вас». Аминь.

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— Батюшка, как думаете, какая добродетель или какое деяние могут уберечь нас от падения в нынешние и грядущие времена?

— Самоотречение. Нам не остаётся ничего другого, кроме как взять на себя иго Христа, взять Его рубище, все Его муки. И тогда наградит нас добрый Бог даром молитвы. Есть и среди нас люди, которые могут пасть, провалиться, но есть и люди, которые сохраняют достоинство, вот через их достойные молитвы, которые принимаются Богом, и будет спасен сей род. Но да не будем оставаться в небрежении. Да не искусят нас все так называемые радости этой земной жизни. Мы должны заранее воспитывать своих детей, формировать самих себя, научиться поститься, молиться, сохранять себя в состоянии близости к Богу. Когда нас покидает состояние близости к Богу, мы впадаем в отчаянье. Хранить себя от отчаянья — это очень важное дело. Мы должны осознавать, что человек всегда, в любой момент пребывает на этой ступени подъёма. Отчаянье, оно не для христианина. Отчаянье — только для человека, прикипевшего к материальному.

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— Услышал как-то от одного священника, что совершаешь грех, подавая милостыню себе подобным, которые вполне трудоспособны, но которые привыкли попрошайничать и другую жизнь для себя уже не мыслят. Рядом с ними ещё и дети растут, которых сызмальства заставляют попрошайничать, а затем они всю жизнь заняты этой «работой», выученной от своих. Что вы думаете об этом? Грех поощрять безделье?

— Как сказал один из отцов: «Милый, если считаешь человека хорошим, то хорошим его и найдёшь, а если его же считаешь плохим, тогда и плохим найдёшь». И тот же отец приводит случай из Патерика, когда некий богач отдал одному бедняку свой сюртук, а бедняк взял и продал этот сюртук, а деньги пропил. И тогда богач засомневался: «Как так, я дал ему сюртук, чтобы одеться, а он его продал и пропил!» — и был недоволен. А ночью имел он сон, в котором явился ему Господь Христос, одетый в сюртук, который он отдал бедняку, и спросил у благодетеля: «Знакома тебе эта одежда?». И он ответил: «Да, Господи, знаю её, это мой сюртук!» На что Господь Христос сказал: «Не печалься. Я его ношу».

А есть и обратный пример. Для человека неимущего большей помощью будет, если научить его ловить рыбу, чтобы он имел возможность прокормить себя всю оставшуюся жизнь, чем дать ему один раз наесться рыбы досыта, а затем выставить его вновь на улицу.

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— Что такое искушение? Как может христианин не поддаться искушениям, которые испытывают его на прочность в любой момент дня или ночи?

— Искушения — это попытки диавола захватить в плен душу христианина. Там, где защитная стена слаба, там действует искушение. Искушения хотят пробудить страсти в человеке, ослабить его в вере и в способности защищаться. Иногда атака со стороны зла оказывается столь сильной, что человек, как ему кажется, теряет контроль над ситуацией и говорит, что пришёл «злой час». Вот тогда-то и должен человек окрепнуть, не пасть. Хлебом и водой молитвы человек может окрепнуть перед лицом искушений на своём жизненном пути.

— Что должен делать человек, если его постигло горе? Кто-то начинает пить, чтобы заглушить горечь; кто-то проклинает всё. Каково должно быть поведение христианина в горе?

— Как поступит моряк с началом бури? Он засучит рукава и будет пытаться справиться с ненастьем, станет помогать и другим. Пришло к тебе горе — будь самым трезвомыслящим, знай, что должен делать. Начинает пить тот, кто слаб, на самом деле таким нужен лишь повод. Их надо не жалеть, а вытаскивать из подобного состояния. Горести — те же искушения: если не преодолевать их с помощью молитвы, понимания, веры, зря жил красивой христианской жизнью в периоды мира.

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— Батюшка, один наблюдательный человек заметил: вот, тюрьмы все на запорах и крепко охраняемы, однако, несмотря на это, битком набиты людьми, а в это время церкви держат двери настежь открытыми днём и ночью и при этом почти всегда пустуют. Почему же народ легче попадает в тюрьму, чем в церковь?

— В этом мире диавол тоже делает своё дело, не надо думать, что спасение, гармония, внутренний мир достигаются без каких-либо усилий. Чем больше стараний ко спасению прилагаешь, чем больше искушений одолевает тебя, тем глубже твоё чувство удовлетворения как истинного христианина.

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— Смерть — это конец или начало?

— Смерть означает переход: неслучайно всё, что смертно, мы также называем преходящим, то есть тем, что мы должны подчинять непреходящему.

Есть в Патерике рассказ о двух христианах, которые трудились в лесу: надо было им повалить дерево. Один из них и говорит: «Вот она, жизнь человека: живём себе, трепыхаемся, а в конце приходит смерть и валит нас, подобно этому дереву, и ничего от нас не остаётся». Второй же возразил: «Всё не так, брат. Лишь после того, как мы повалим это дерево, мы узнаем, годится ли оно для постройки дома, годится ли для мебели в дом или, может, оно пригодно даже для музыкального инструмента, либо же дерево это годится лишь для того, чтобы его сжечь в огне. Так происходит и с человеком: в назначенный час Бог ставит его на весы — и либо определяет ему благой удел, либо бросает его в огонь вечный. Для жизни вечной человек готовится всю свою смертную жизнь. Не пройдя через смерть, невозможно обрести бессмертие».

Перевёл с румынского Виктор Жосу, Doxologia

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