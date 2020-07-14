Я живу в Париже, и сейчас наш город на карантине, у нас царит коронавирус. Эта гадость завоевала весь мир, как говорится, тихой сапой, за несколько месяцев, без объявления Третьей мировой. А ведь все боялись террористов и атомную бомбу! Ситуация застала всех врасплох. Президент Эммануэль Макрон выступил и сказал: «Мы в состоянии войны! И на войне как на войне!» Поначалу никто не верил, беспечность людей даже сейчас доходит до абсурда, ведь тысячи людей умерли за три месяца сначала в Китае (но это как бы далеко), и всем думалось: уж нас то пронесёт. Как же может такое быть, ведь всё не так уж плохо, впереди Олимпийские игры, весенние каникулы, Пасха, Рамадан. Но сейчас наши «желтые жилеты» и забастовки уже кажутся весёлыми прогулками. Жахнуло так, что вспомнились «Чума» Камю, и «испанка» 1918 года, и холера в августе 1970 г. в Одессе, и многое другое. Мы стали персонажами фильма ужасов и не можем проснуться от кошмарного сна.

Тем более странно, что именно сейчас вышла эта маленькая книга «О том как Лиза Пиленко стала святой Марией Парижской» (издательство «Христианская библиотека»). Я задумала и писала её на протяжении всего 2019 года, ее замысел поддержал и очень помогал с редактурой опытный издатель Егор Агафонов. Я далеко, а он в Москве очень старался и думал, какому издательству предложить. Дело в том, что я написала не одну «взрослую» книгу о матери Марии, но этот наш замысел был обращен к подросткам и профанам. Писать для детей я не умею, хотя полжизни рисовала для них сказки. Но одно дело рисовать Бабу-Ягу и Василису Прекрасную, а другое — написать доступным языком, без пафоса и длиннот текст, который должен прижиться в сердце, запечатлеть в памяти молодого человека образ матери Марии Парижской (1891−1945).

В детстве её звали Лиза Пиленко, она была очень одарённой девочкой, много читала, начинала писать стихи, рисовала, позже изучала богословие, выставляла свою живопись в кругу друзей Серебряного века, вступила в партию эсеров, влюбилась в поэта А. Блока. и оказалась на грани смерти во время Гражданской войны в России. Можно сказать, что на этом краю небытия она находилась с момента рождения, и свою «огнеопальную» гибель в печи концлагеря она даже предвидела, о чём писала неоднократно. После того как Елизавета, как и сотни тысяч русских, вынуждена была в 1920 году совершить «исход» и в результате скитаний оказалась в Париже, началась её вторая жизнь, приведшая к монашеству в миру, служению людям и Богу.

О монахине не принято говорить пафосно, но как не вспомнить о её бесстрашии — «на войне как на войне». Её битва за спасение людей началась в конце 1920-х, когда она, еще будучи мирянкой и многодетной матерью, стала посещать психиатрические лечебницы, основала санаторий для туберкулезных больных, открыла храм и общежитие для неимущих. Во время Второй мировой войны, в оккупированном Париже мать Мария спасала людей от арестов, укрывала в своем храме перемещённых лиц — советских беженцев, выдавала крещенские метрики евреям, активно сотрудничала с французским Сопротивлением. Пережив войны и революцию, голод, смерть друзей, мать Мария похоронила своих детей, была арестована и погибла в нацистском лагере смерти Равенсбрюк.

О матери Марии Парижской за последние десятилетия стало известно не только в России, но и на Западе. Многие тексты и эссе самой матери Марии звучат сегодня очень своевременно. Имя этой замечательной женщины вписано в историю ХХ века. Она прожила непростую жизнь, похожую на судьбы многих русских людей, оказавшихся на чужбине после революции 1917 года. О матери Марии (Скобцовой) сняты фильмы и написано много книг.

Писать о такой ёмкой личности для подростков трудно, сводить к пунктиру — невозможно, вместить практически всё «житие», имена и богословско-философские взгляды матери Марии в небольшую книжицу — немыслимо. Думаю, что отчасти мне это удалось сделать в объемной книге «Мать Мария Скобцова — святая наших дней». Но ребёнку 800 страниц не одолеть, а потому пришло время рассказать о ней в другом формате.

Главная тема новой книги «О том, как Лиза Пиленко стала святой Марией Парижской» — это помощь ближнему, которое в юности трудно осознать, особенно современному подростку. На протяжении 75 лет наш спокойный и вполне благополучный мир жил без особых потрясений и в один миг оказался в смертельной опасности. А сегодня мы «на войне как на войне», каждый день умирают люди, и забота о ближнем необходима! И жизнь матери Марии, её деятельная любовь к людям — яркий, потрясающий тому пример.

Издательство «Христианская библиотека» включило в книгу для юных читателей много фотографий матери Марии, её семьи и друзей, а также её рисунков и вышивок. Некоторые понятия мы пояснили в особых врезках в текст: трудно рассчитывать, что все подростки сейчас знают, что такое «эсеры», «РСХД», «Сопротивление», «Равенсбрюк» и т. д. Добавлю, что это повествование предназначено для всех, кто верит или не верит в Бога, ведь в каждом сердце живёт любовь, надежда и сострадание. Если после прочтения героиня моего рассказа заинтересует читателя, и вы захотите узнать о ней больше, то в конце книги я поместила летопись её жизни, которая прослеживает этапы жизненного пути.

Сейчас, когда многим приходится сидеть в карантине, можно приобрести новую книгу по почте. А вслед за русским изданием книга для подростков «Comment la petite Lisa Pilenko est devenue sainte Marie de Paris», вышла в Париже по-французски в издательстве «Editions Apostolia», в серии «Жизнь Святых».

В эти трудные и тревожные дни можно только уповать, что мать Мария будет помогать нам своей молитвой и станет опорой в испытаниях.

https://www.chayka.org/node/10 709