|Православие.Ru
|Протоиерей Олег Махнёв
|07.07.2020
Подробное жизнеописание святого угодника Иоанна удалось составить только в 2010 году благодаря обнаруженной и приобретённой гравюре XVIII века с клеймами и житием святого Иоанна Пустынника на старочешском и старогерманском языках.
Святой Иоанн (Ян) Пустынник
Святой Иоанн (Иван, Ян) Пустынник (называемый также Хорватским или Чешским) был княжеского рода. По преданию, его отец — предводитель бодричей, одного из племён полабских славян, и великий князь Ободритского союза Гостомысл — имел несколько сыновей. Но хотя Иоанн был младшим из братьев, он получил особое благорасположение своего отца и был коронован с титулом князь Хорватский (в то время в составе Ободритского союза было и племя так называемых чешских хорватов) — этим объясняется изображение короны и скипетра у его ног на гравюре, клеймах с житием и иконах. Таким образом, Иоанн был помазанником Божиим, так как его отец свято соблюдал церковные христианские Тайны, в том числе священнодействие при помазании на княжеский трон.
Вся семья Гостомысла была ревностно христианской, жила церковной жизнью, являясь примером для своих подданных, чем и объясняется дар веры, благочестия и любовь к Богу сына Иоанна. Сам князь Гостомысл отстаивал независимость своего народа от короля восточных франков Людовика II Немецкого и был убит в 844 году в бою с его войском.
Святой Иоанн с детства сторонился мирской суеты, по возможности избегал общения с людьми, не отвлекался на пустое времяпрепровождение, а в аскезе и уединении старался быть ближе к Богу, познать Бога. Как пишет летопись, ещё в младенчестве ему являлись ангелы, пели колыбельные песни. Без сомнений, этот человек был предизбран от Подателя всех благ.
После коронации молодой князь стал тяготиться возложенным на него бременем мирских забот и хлопот. Он чувствовал не только суетность такого бытия, но знал также, что в крайних случаях необходимо принимать и жёсткие решения, а может, и вести войны, что было ему, человеку миролюбивому по натуре, особенно в тягость. Перед ним стоял нелёгкий выбор. Всё взвесив, молодой князь решил отказаться от светской славы и княжеских почестей ради более высокого призвания служить Господу. И он стал искать возможность скрыться и уединиться.
И вот, отправившись как-то на охоту с братьями и малой дружиной, он, выждав подходящий момент, скрылся от своих слуг в лесу, покинув родителей и братьев. На пути ему встретился нищий, и Иоанн обменял свои княжеские одежды на лохмотья этого бедняка. Родные братья, бросившиеся его искать, не узнали его в рубище нищего, что случилось по Промыслу Божиему.
Так в 867 году от Рождества Христова покинул он своё отечество. Ангел Божий направлял святого Иоанна на всех путях его, ведя в Чешские земли, заселённые в те времена язычниками.
В густых непроходимых лесах, что недалеко от Праги, набрёл святой Иоанн на пещеру в скале, в которой по воле Божией и поселился. Тут прожил он в уединении 42 года.
Необходимо отметить, что в Чешских землях он оказался значительно раньше, чем был крещён тут первый язычник. Святой Иоанн, происходивший из чешских хорватов, был одним из первых христиан, первым монахом-отшельником и первым святым Чешских земель.
Подвижническая жизнь давалась нелегко. Согласно преданию, его духовная битва с нечистой силой была крайне изнурительна, и после двух лет наиболее сильного искушения злыми демонами, одолеваемый ими, святой угодник решил покинуть пещеру. Но не прошёл он и нескольких десятков метров, как явился ему святой Иоанн Креститель. Предтеча Господень даровал отшельнику свой крест, повелев вернуться.
Угодник Божий вернулся в своё покинутое жилище, уповая на волю Божию, и силою честного и спасительного креста поверг так долго домогавшихся его демонов и супостатов в неописуемый страх и трепет. В отчаянии они разбегались и разлетались, не смея противостоять силе Господней. Последний особенно злой демон, будучи побеждённым, пробил в верхней части пещеры дыру — многометровую, тянущуюся через всю скалу, — и вылетел наружу. Эта дыра диаметром около 90 сантиметров сохранилась и по сей день в назидание современникам.
На старинной гравюре XVIII века подробно, в деталях изображено это благодатное событие и дано описание произошедшего. А на том месте, где святой Иоанн повстречал Крестителя Господня, в 1602 году были установлены скульптуры, вытесанные из красного мрамора, и это первые каменные скульптуры святых на территории Чешских земель.
Святой отшельник жил в пещере ещё 14 лет, не покидая её, питаясь, по Промыслу Божиему, дарами леса и молоком одной лани.
Не только злые бесы воевали с отшельником, претерпевал он и озлобленные нападки людские. Однажды язычники-пастухи, обнаружившие его убежище, избили подвижника до полусмерти. Кровь его до сего дня проступает на камне в пещере, но сподобляются её лицезреть лишь те из паломников, кто особо почитает этого святого. На другом камне отпечатались следы стоп и колен святого, к удивлению и поклонению почитающих его христиан.
Проводя жизнь в аскезе, скорбях и лишениях, стойко перенося голод и холод, святой Иоанн не переставал благодарить и славить Бога, служа и молясь Ему!
Однажды чешский князь Борживой (Bořivoj I) из города Тетин, что на реке Бероунке, отправился со своей свитой на охоту. Увидев лань, он выстрелил в неё из лука и ранил. Это была та самая лань, которая кормила угодника Божия молоком. Подстреленное животное бросилось к пещере отшельника и тут упало бездыханным к ногам святого. Князь Борживой, преследовавший лань, тоже прискакал к пещере. Так встретился он со святым Иоанном. По просьбе Борживоя святой рассказал ему о себе: что он княжеского рода, православный христианин, в таком-то возрасте. Собственно, это была встреча двух князей — Чешского и Хорватского. Двух князей-христиан.
Князь Борживой имел супругой Людмилу, дочь князя полабских сербов из племени пшован Славибора, позже известную в христианском мире как святая мученица Людмила, первомученица земли Чешской. Из летописей Козьмы Пражского известно, что чешский князь Борживой, из рода Пржемысловичей, с супругой Людмилой были крещены равноапостольным Мефодием, архиепископом Моравским, во время правления князя Святополка Моравского в столице Великой Моравии — Велеграде.
Борживой сокрушался, что убил единственную кормилицу святого Иоанна — лань, дававшую ему молоко. Он пожелал как-то искупить свою вину, но святой отказался от каких-либо вознаграждений. Княгиня Людмила и князь Борживой пожелали было приютить угодника Божия у себя в замке в Тетине, но и от этого он тоже отказался, но попросил прислать к нему священника. По возвращению в Тетин князь Борживой направил к пещере христианского священника Павла Каиха, духовного наставника святой Людмилы, и он, после покаяния и исповеди, причастил отшельника Святых Христовых Таин.
Проведя некоторое время со священником в разговорах на душеспасительные темы, святой Иоанн, сопровождаемый отцом Павлом, пешком отправился в Тетин. Тут была отслужена Божественная Литургия, в которой принял участие и святой Иоанн.
Предание повествует о том, что угодник Божий передал князю слова, сказанные некогда Иоанном Крестителем: о том, что поблизости от пещеры должны быть сооружены часовни в честь Святого Креста, во имя Пресвятой Богородицы и святого Иоанна Крестителя. По преданию, князь Борживой послал туда двух священников, и именно он возвёл там эти три часовни. Также, согласно преданию, отшельническая жизнь святого Иоанна произвела сильнейшее впечатление на князя Борживоя, укрепила его духовную жизнь, и он приложил немало сил для распространения христианства.
Погостив некоторое время у благочестивой княжеской четы, святой отшельник вернулся в свою пещеру, чтобы и дальше вести уединённую жизнь в Боге. Блаженной кончины святой Иоанн удостоился в 909 году от Рождества Христова.
Достаточно скоро началось почитание необыкновенного пустынника. Люди из ближайших окрестностей принимали христианское вероисповедание, узнав о подвижническом житии этого человека. Своим примером святой Иоанн способствовал изменению образа жизни как тех, кто жил в то время, так и последующих поколений: он привёл и до сих пор приводит людей к душеспасению.
Согласно летописи короля Пржемысла Отакара I, пещера, скит, могила с мощами и часовня святого Иоанна перешли в 1037 году во владение Островского бенедиктинского монастыря, который в 1420 году был захвачен и уничтожен гуситами. Мощи святого были надёжно спрятаны, но снова обрести их удалось чудесным образом только в 1584 году. В 1661 году итальянским архитектором был возведён новый храм в стиле барокко, но он в результате осадки фундамента разрушился. В 1711 году храм был перестроен архитектором Христофором Диценгофером.
Храм, посвящённый Иоанну Крестителю, дал имя и поселению, возникшему вокруг него, — Святой Ян под Скалой (Ян — чешский вариант имени Иоанн). И по сегодняшний день в центре храма находится богато украшенное надгробие, в котором почивают нетленные мощи святого Иоанна Отшельника.
Перед храмом бьёт ключ целебной воды — Источник святого Иоанна. Вода эта имеет свойство не портиться даже при длительном хранении, как и святая вода, освящаемая священнослужителями, что могу и сам подтвердить.
Православная Церковь Чешских земель и Словакии чтит память отшельника по новому стилю 24 июня, одновременно с днём памяти Предтечи Господня — Иоанна Крестителя, в России — 7 июля. В ближайшую к этой дате субботу в пещере служится Литургия, возглавляемая правящим архиереем — епископом Пражским — в сослужении священнослужителей — как правило, из Праги, Бероуна и Пршибрама.
Житие святого Иоанна Чешского: клейма
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