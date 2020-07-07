Подробное жизнеописание святого угодника Иоанна удалось составить только в 2010 году благодаря обнаруженной и приобретённой гравюре XVIII века с клеймами и житием святого Иоанна Пустынника на старочешском и старогерманском языках.

Святой Иоанн (Ян) Пустынник

Святой Иоанн (Иван, Ян) Пустынник (называемый также Хорватским или Чешским) был княжеского рода. По преданию, его отец — предводитель бодричей, одного из племён полабских славян, и великий князь Ободритского союза Гостомысл — имел несколько сыновей. Но хотя Иоанн был младшим из братьев, он получил особое благорасположение своего отца и был коронован с титулом князь Хорватский (в то время в составе Ободритского союза было и племя так называемых чешских хорватов) — этим объясняется изображение короны и скипетра у его ног на гравюре, клеймах с житием и иконах. Таким образом, Иоанн был помазанником Божиим, так как его отец свято соблюдал церковные христианские Тайны, в том числе священнодействие при помазании на княжеский трон.

Вся семья Гостомысла была ревностно христианской, жила церковной жизнью, являясь примером для своих подданных, чем и объясняется дар веры, благочестия и любовь к Богу сына Иоанна. Сам князь Гостомысл отстаивал независимость своего народа от короля восточных франков Людовика II Немецкого и был убит в 844 году в бою с его войском.

Святой Иоанн с детства сторонился мирской суеты, по возможности избегал общения с людьми, не отвлекался на пустое времяпрепровождение, а в аскезе и уединении старался быть ближе к Богу, познать Бога. Как пишет летопись, ещё в младенчестве ему являлись ангелы, пели колыбельные песни. Без сомнений, этот человек был предизбран от Подателя всех благ.

После коронации молодой князь стал тяготиться возложенным на него бременем мирских забот и хлопот. Он чувствовал не только суетность такого бытия, но знал также, что в крайних случаях необходимо принимать и жёсткие решения, а может, и вести войны, что было ему, человеку миролюбивому по натуре, особенно в тягость. Перед ним стоял нелёгкий выбор. Всё взвесив, молодой князь решил отказаться от светской славы и княжеских почестей ради более высокого призвания служить Господу. И он стал искать возможность скрыться и уединиться.

И вот, отправившись как-то на охоту с братьями и малой дружиной, он, выждав подходящий момент, скрылся от своих слуг в лесу, покинув родителей и братьев. На пути ему встретился нищий, и Иоанн обменял свои княжеские одежды на лохмотья этого бедняка. Родные братья, бросившиеся его искать, не узнали его в рубище нищего, что случилось по Промыслу Божиему.

Так в 867 году от Рождества Христова покинул он своё отечество. Ангел Божий направлял святого Иоанна на всех путях его, ведя в Чешские земли, заселённые в те времена язычниками.

В густых непроходимых лесах, что недалеко от Праги, набрёл святой Иоанн на пещеру в скале, в которой по воле Божией и поселился. Тут прожил он в уединении 42 года.

Необходимо отметить, что в Чешских землях он оказался значительно раньше, чем был крещён тут первый язычник. Святой Иоанн, происходивший из чешских хорватов, был одним из первых христиан, первым монахом-отшельником и первым святым Чешских земель.

Подвижническая жизнь давалась нелегко. Согласно преданию, его духовная битва с нечистой силой была крайне изнурительна, и после двух лет наиболее сильного искушения злыми демонами, одолеваемый ими, святой угодник решил покинуть пещеру. Но не прошёл он и нескольких десятков метров, как явился ему святой Иоанн Креститель. Предтеча Господень даровал отшельнику свой крест, повелев вернуться.

Угодник Божий вернулся в своё покинутое жилище, уповая на волю Божию, и силою честного и спасительного креста поверг так долго домогавшихся его демонов и супостатов в неописуемый страх и трепет. В отчаянии они разбегались и разлетались, не смея противостоять силе Господней. Последний особенно злой демон, будучи побеждённым, пробил в верхней части пещеры дыру — многометровую, тянущуюся через всю скалу, — и вылетел наружу. Эта дыра диаметром около 90 сантиметров сохранилась и по сей день в назидание современникам.

На старинной гравюре XVIII века подробно, в деталях изображено это благодатное событие и дано описание произошедшего. А на том месте, где святой Иоанн повстречал Крестителя Господня, в 1602 году были установлены скульптуры, вытесанные из красного мрамора, и это первые каменные скульптуры святых на территории Чешских земель.

Святой отшельник жил в пещере ещё 14 лет, не покидая её, питаясь, по Промыслу Божиему, дарами леса и молоком одной лани.

Не только злые бесы воевали с отшельником, претерпевал он и озлобленные нападки людские. Однажды язычники-пастухи, обнаружившие его убежище, избили подвижника до полусмерти. Кровь его до сего дня проступает на камне в пещере, но сподобляются её лицезреть лишь те из паломников, кто особо почитает этого святого. На другом камне отпечатались следы стоп и колен святого, к удивлению и поклонению почитающих его христиан.

Проводя жизнь в аскезе, скорбях и лишениях, стойко перенося голод и холод, святой Иоанн не переставал благодарить и славить Бога, служа и молясь Ему!

Однажды чешский князь Борживой (Bořivoj I) из города Тетин, что на реке Бероунке, отправился со своей свитой на охоту. Увидев лань, он выстрелил в неё из лука и ранил. Это была та самая лань, которая кормила угодника Божия молоком. Подстреленное животное бросилось к пещере отшельника и тут упало бездыханным к ногам святого. Князь Борживой, преследовавший лань, тоже прискакал к пещере. Так встретился он со святым Иоанном. По просьбе Борживоя святой рассказал ему о себе: что он княжеского рода, православный христианин, в таком-то возрасте. Собственно, это была встреча двух князей — Чешского и Хорватского. Двух князей-христиан.

Князь Борживой имел супругой Людмилу, дочь князя полабских сербов из племени пшован Славибора, позже известную в христианском мире как святая мученица Людмила, первомученица земли Чешской. Из летописей Козьмы Пражского известно, что чешский князь Борживой, из рода Пржемысловичей, с супругой Людмилой были крещены равноапостольным Мефодием, архиепископом Моравским, во время правления князя Святополка Моравского в столице Великой Моравии — Велеграде.

Борживой сокрушался, что убил единственную кормилицу святого Иоанна — лань, дававшую ему молоко. Он пожелал как-то искупить свою вину, но святой отказался от каких-либо вознаграждений. Княгиня Людмила и князь Борживой пожелали было приютить угодника Божия у себя в замке в Тетине, но и от этого он тоже отказался, но попросил прислать к нему священника. По возвращению в Тетин князь Борживой направил к пещере христианского священника Павла Каиха, духовного наставника святой Людмилы, и он, после покаяния и исповеди, причастил отшельника Святых Христовых Таин.

Проведя некоторое время со священником в разговорах на душеспасительные темы, святой Иоанн, сопровождаемый отцом Павлом, пешком отправился в Тетин. Тут была отслужена Божественная Литургия, в которой принял участие и святой Иоанн.

Предание повествует о том, что угодник Божий передал князю слова, сказанные некогда Иоанном Крестителем: о том, что поблизости от пещеры должны быть сооружены часовни в честь Святого Креста, во имя Пресвятой Богородицы и святого Иоанна Крестителя. По преданию, князь Борживой послал туда двух священников, и именно он возвёл там эти три часовни. Также, согласно преданию, отшельническая жизнь святого Иоанна произвела сильнейшее впечатление на князя Борживоя, укрепила его духовную жизнь, и он приложил немало сил для распространения христианства.

Погостив некоторое время у благочестивой княжеской четы, святой отшельник вернулся в свою пещеру, чтобы и дальше вести уединённую жизнь в Боге. Блаженной кончины святой Иоанн удостоился в 909 году от Рождества Христова.

Достаточно скоро началось почитание необыкновенного пустынника. Люди из ближайших окрестностей принимали христианское вероисповедание, узнав о подвижническом житии этого человека. Своим примером святой Иоанн способствовал изменению образа жизни как тех, кто жил в то время, так и последующих поколений: он привёл и до сих пор приводит людей к душеспасению.

Согласно летописи короля Пржемысла Отакара I, пещера, скит, могила с мощами и часовня святого Иоанна перешли в 1037 году во владение Островского бенедиктинского монастыря, который в 1420 году был захвачен и уничтожен гуситами. Мощи святого были надёжно спрятаны, но снова обрести их удалось чудесным образом только в 1584 году. В 1661 году итальянским архитектором был возведён новый храм в стиле барокко, но он в результате осадки фундамента разрушился. В 1711 году храм был перестроен архитектором Христофором Диценгофером.

Храм, посвящённый Иоанну Крестителю, дал имя и поселению, возникшему вокруг него, — Святой Ян под Скалой (Ян — чешский вариант имени Иоанн). И по сегодняшний день в центре храма находится богато украшенное надгробие, в котором почивают нетленные мощи святого Иоанна Отшельника.

Перед храмом бьёт ключ целебной воды — Источник святого Иоанна. Вода эта имеет свойство не портиться даже при длительном хранении, как и святая вода, освящаемая священнослужителями, что могу и сам подтвердить.

Православная Церковь Чешских земель и Словакии чтит память отшельника по новому стилю 24 июня, одновременно с днём памяти Предтечи Господня — Иоанна Крестителя, в России — 7 июля. В ближайшую к этой дате субботу в пещере служится Литургия, возглавляемая правящим архиереем — епископом Пражским — в сослужении священнослужителей — как правило, из Праги, Бероуна и Пршибрама.

Житие святого Иоанна Чешского: клейма

Княжескому сыну Иоанну ещё в колыбели являлись ангелы, поющие ему колыбельные песни. С юношества Иоанн сторонился людей, молясь Богу в уединении и ведя аскетическую жизнь. Иоанн был в семье далматинского князя Гостимысла младшим сыном, но отец решил передать наследственный титул хорватского князя именно ему. Однако Иоанн сразу же решил отказаться от княжеского звания. Дабы избежать светской славы и княжеских почестей, выехал он с малой дружиной в лес на охоту. Во время охоты он тайно бежал, скрывшись от своих слуг в лесу, покинув родителей и братьев, отказавшись от княжеского звания. Дабы никто не узнал его, он обменял свои княжеские одежды на лохмотья простого нищего. Оба брата, сокрушаясь, искали его, однако, встретив воочию, по воле Господней не узнали его. В 867 году от Рождества Христова покинул он хорватские леса и пустыни. Ангел направил стопы его в чешские земли, бывшие в те времена ещё язычествующими. Здесь он пребывал в одиночестве 42 года в скалистых горах в трёх верстах от Праги. В Чехии он оказался на 27 лет раньше, нежели был крещён первый чешский язычник. Служил же он Богу, будучи первым христианином и отшельником в Чехии. Два года Иоанна искушали злые демоны, покуда не одолели его и не склонили его к отходу. Когда же он уходил, явился ему святой Иоанн Креститель, который даровал ему святой крест и повелел вернуться. Иоанн в своё жилище вернулся и всех супостатов прогнал, а последний демон, будучи изгнан, пробил в скале дыру и улетел. Отселе он жил мирно и служил Богу, 14 лет из пещеры не выходя. Питался же он лишь молоком одной лани. Язычники, увидев Иоанна, сильно избили его до крови, кровь же его до сегодняшних дней на камне появляется благочестивым паломникам к чествованию. Однако увидеть сие знамение можно только со светом в пещеру приходя. На ином камне узреть можно следы колен и ног его, на удивление и к лобызанию паломников. Твёрдый камень умягчился, подобно воску, уступив перед Иоанном и голову его защитив от ударов безбожных пастухов. Чешский же князь Борживой со своей свитой и псами направлялся из града Тетина на охоту через реку Мжу, сейчас именуемую Бероунка. И убил Борживой стрелой из лука своего лань, которая кормила святого Иоанна, и так явлен был свету благочестивый отшельник. По просьбе Борживоя явил святой Иоанн ему своё княжеское сословие, житие и возраст. Святая Людмила со своим мужем князем Борживоем желали приютить сего угодника Божия на граде Тетине. И пригласили его к себе, но, получив благословение, отпустили его с миром. Святого Иоанна причастил Святыми Христовыми Тайнами в пещере отец Павел, священник святой Людмилы. И отдал он душу свою Господу в 909 году от Рождества Христова. Именуется ныне это место Святой Иоанн под Скалой, недалеко от града Бероуна.

Чудесные исцеления

В 1693 году от Рождества Христова страдал Матей Ходера из Хостомице долгое время от боли во всех членах своих. И, возложив все надежды своя на святого Иоанна, явился по обету своему в его пещеру, влачась на костылях. Там, совершив молитву, святой водой умылся и исцелён был и вернулся домой без костылей.

В 1697 году от Рождества Христова Мария Магдалина Веберовская из Кладрубов, давши обет, пришла сюда, дабы избавиться от отёков. Она обратилась с молитвой к святому Иоанну, и тут же сняты были отёки с её ног, подобно чулкам.

В 1715 году от Рождества Христова привёл к святому Иоанну паломник Ян Свобода из Кладно своего двенадцатилетнего сына. Напившись воды, бившей ключом из пещеры, ребёнок впервые молвил слово в присутствии многих людей.

В 1719 году от Рождества Христова 70-летний Георгий Роттер из Подкозы долго немощен был и лекарствами многими лечился, но безрезультатно всё. Последнюю надежду нашёл он во святом Иоанне. Молитву сотворивши в его пещере, исцелён был окончательно.

https://pravoslavie.ru/132 366.html