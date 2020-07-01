Священномученик Василий родился в 1899 году в селе Ассаурово Дмитровского уезда Московской губернии в семье псаломщика Александра Крылова. В 1918 году Василий окончил Вифанскую Духовную семинарию и был мобилизован в Красную армию в резервный полк города Москвы.

В 1922 году он был демобилизован, вернулся домой и женился на дочери священника Преображенской церкви села Спас-Коркодино Клинского уезда Московской губернии Наталии. В том же году епископ Клинский Иннокентий (Летяев) рукоположил Василия во диакона к Преображенской церкви села Спас-Коркодино.

В 1925 году епископ Клинский Гавриил (Красновский) рукоположил его во священника к той же церкви, где он и прослужил до её закрытия в 1930 году. После закрытия храма отец Василий устроился работать сторожем и счетоводом в совхозе «Динамо» Клинского района. Но, поскольку он не скрывал, что он священник, руководство совхоза уволило его. В 1933 году священноначалие направило его служить в храм в селе Покровский Погост Константиновского района (ныне Сергиево-Посадский район Московской области). Через четыре года этот храм был властями закрыт, и отца Василия перевели в Вознесенскую церковь в село Сурмино Дмитровского района, а через полгода, когда и здесь храм был закрыт, — в Покровскую церковь села Андреевского (ныне в черте города Яхромы) Дмитровского района. Прихожане вспоминали отца Василия как доброго, тихого и скромного пастыря.

13 апреля 1938 года власти арестовали священника и заключили в тюрьму в городе Дмитрове. На допросах отец Василий виновным себя не признал. 14 июня 1938 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Василий Крылов был расстрелян 1 июля 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 374−375

Собор новомучеников и исповедников Клинских