До того, как стать священником, я закончил факультет экспериментальной и теоретической физики в Московском инженерно-физическом институте, поэтому попробую объяснить, в чём суть истории с жидкими чипами и вышками 5G сначала с технической, а потом с духовной точки зрения.

Начну с первой хорошей новости: жидкий чип — термин, неточно отражающий суть технологии, о которой ведутся разговоры. Чип имеет твердую кремниевую структуру и никак не может быть жидким в его классическом понимании. Речь идет о такой разработке, как квантовые точки или квантовые сенсоры. Ансамбль квантовых точек может заключаться в коллоидную оболочку. Квантовые точки в оболочке — это и есть тот, как его называют, «жидкий чип», о котором так много сейчас говорят.

Вторая хорошая новость: условно говоря, этот «жидкий чип» не может быть управляющим устройством. Работа над созданием и усовершенствованием квантовых точек, судя по открытым научным публикациям, ведется с 1998 года, а пик приходится на 2008−2013 годы. Бизнес-компании начали опасаться, что их разработки украдет конкурирующая фирма, поэтому данные о новых открытиях в данной области перестают публиковаться открыто.

Суть инновации в том, что при определённых условиях квантовая точка, этот нанообъект, начинает светиться, но её свет не доступен глазу человека. Они разрабатывались прежде всего для медицинских целей: диагностики аутоиммунных заболеваний и лечения онкологии. Квантовая точка позволяет очень точно пометить внутри организма, например, не просто раковую опухоль, а лишь раковую клетку, чтобы очень адресно е лечить. Так, квантовая точка — это способ маркировать нужный объект любого размера. Подчеркну ещё раз: маркировать, но никак не управлять им.

Технология, изначально создаваемая для медицинских задач, перешла в сферу бизнеса. Патент, имеющий пугающий номер 60 606, который был создан, замечу, уже после того, как Билл Гейтс ушёл из «Майкрософт», предполагает использование квантовых точек для контроля, условно говоря, разрешённой и запрещённой активности человека: чем вы занимаетесь, смотрите ли вы предписанные передачи, ведёте ли здоровый образ жизни. Своего рода наблюдающее устройство. Вопрос контроля — серьёзный, но не мистический.

Третья хорошая новость: такие условно «жидкие чипы» никак не связаны с радиоизлучением. Использовать 5G для работы с этими точками, судя по открытым данным научных исследований, невозможно, и вот почему: СВЧ-диапазон, используемых в 5G, не применяется для работы жидких чипов. Они используют две разные частоты и не имеют ничего общего.

Откуда в этой истории появились вышки 5G? Китайская компания выиграла тендер на установку сети базовых электронных станций по всему миру, и это не понравилось США. Слухи о том, что с помощью сети 5G и чипов человечеством будут управлять, пошли именно из Америки. Их возникновение, как мне кажется, связано с высокой степенью конкуренции между двумя технологическими державами, ведь Штаты не хотят избавляться от вышек — они хотят самостоятельно их создавать.

Технология 5G действительно может быть вредна для человеческого организма, так как передает микроволны (как и микроволновая печь, например). Но нанести человеку ущерб такое излучение может, только если долго находиться в непосредственной близости от самой вышки. Любое излучение — это большая экологическая проблема, которую наука пытается решить, находя оптимальный вариант для людей.

Но ведь и в Риме были водопроводы из свинца, а русские красавицы использовали румяна с добавлением ртути. Рентгеновские аппараты устанавливали в магазинах обуви и одежды для точной примерки, а ДДТ обрабатывали детские сады. Человечество на протяжении всего своего существования сталкивается с вопросами пользы и вреда своих же достижений.

Должны ли мы выступать против? Я убеждён, что мы не имеем права не использовать технологические изобретения. Развитие технологий — объективный процесс, который будет продолжаться вне зависимости от нас.

Но мы, как христиане, должны понимать, что после первого грехопадения человеческая сущность греховна по своей сути, поэтому любое достижение разума может быть использовано как во благо, как и во вред. С помощью ядерной технологии можно атомные станции создавать, а можно бомбу сделать — всё зависит от намерений.

Церковь всегда высказывала опасения касательно того, что цифровые технологии могут использоваться против человека, что в итоге приведёт к тотальному контролю. Эта тема присутствует в церковном дискурсе со времен юбилейного Архиерейского Собора в 2000 году при Патриархе Алексии II, когда начал обсуждаться вопрос штрих-кодов. Каждый раз, когда поднимается этот вопрос, Церковь призывает власти более серьёзно и ответственно подходить к его решению. Мы можем относиться к так называемым «жидким чипам» как к потенциально опасной технологии, потому что, как я подчеркнул раньше, возможны варианты применения. Да, у нас всех есть спектр реальных цифровых опасений, но при этом уходить в теории заговора просто не спасительно.

Я думаю, что мы ещё будем проживать серьёзные глобальные потрясения, но, поскольку я верю в Бога и немножко знаю историю, мне кажется, что человечество с этим справится. Какие слова мы часто встречаем в Новом Завете? «Не бойся». Не бойся — это не значит совершай глупости. Нужно смотреть на данный нам Господом завет более глобально: не бойся тех напастей, которые постоянно случаются в жизни, потому что Бог с тобой.

Сосредоточенность на чипах и мировом заговоре в значительной мере отвлекает нас от главных вопросов. Размышления о глобальных процессах, на которые мы не можем повлиять, заслоняют первостепенное. Как правильно молиться? Как выстроить отношения с Богом? Как не осуждать? На эти вопросы прежде всего следует искать ответы, ведь это то, на что мы повлиять можем.

Многие связывают жидкие чипы, о которых вдруг вспомнили, с приходом антихриста. Если мы посмотрим на историю, то увидим: «последние времена» люди ждали множество раз. Впервые это связывалось с падением Иерусалима и разрушением Храма. Как должны были относиться христиане-римляне к тому, что Рим пал? Потом было падение Константинополя и превращение Святой Софии в мечеть. А революция 1917 года? Расстрел царской семьи, разрушение храмов, массовое убийство священников — многие ожидали антихриста. На моей памяти очередными «последними днями» считали разрушение Советского Союза и последующие глобальные сдвиги.

Надо понимать, что толкование Апокалипсиса — сложнейшая тема. Неслучайно эта книга — единственная, которую не читают за богослужением. Она максимально иносказательна. Толковать Апокалипсис в привязке к сегодняшнему дню — то же самое, что пытаться толковать Шестоднев, рассказ о сотворении мира за шесть дней, в привязке к современной космологии или антропогенезу. Язык библейского Шестоднева и язык современной науки — два разных языка, их крайне сложно просто взять и согласовать. И язык Апокалипсиса тоже очень образный, привязывать его вот так к сегодняшнему дню мне кажется неверным.

Если мы говорим об антихристе и «печати зверя», надо помнить главное: речь в конце времен будет идти о сознательном, вольном поклонении злу. Никакая тайно поставленная на вас печать не может являться печатью антихриста, поскольку вы должны знать, что это она, и сознательно принять её. Только тогда она будет иметь духовный смысл. Страхи, связанные с цифровыми технологиями, вполне обоснованы, потому что, попав в нехорошие руки, эти технологии могут подвести нас под глобальный контроль. Но, ещё раз подчеркиваю, технологическое развитие не может быть произвольно остановлено, поскольку это связано с глобальной конкуренцией.

При любых серьёзных изменениях и ожиданиях неизвестности можно увидеть признаки «конца света». Вопрос, что с этим делать? Мне кажется, что здесь для нас главным ориентиром должны служить слова из Нагорной проповеди, которые сказаны, казалось бы, по другому поводу:

Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы (Мф 6:34). Тогда же Господь говорит: Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? (Мф 6:26).

Но это не значит бросить свою работу и убежать в леса. Это и не значит обратного — закрыть на всё глаза и делать вид, что всё происходящее в мире нас не касается. Нужно положиться на волю Божью и не бояться. Нужно видеть, смотреть, размышлять, но продолжать сеять и жать.

Подготовила Анастасия Спирина

https://foma.ru/zhidkie-chipy-vyshki-5g-i-pechat-antihrista-vzgljad-svjashhennika-fizika.html