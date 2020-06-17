Удивительные истории порой обретаются на просторах интернета, когда начинаешь его шерстить в поисках той или иной информации. Вот, к примеру, кто у нас в России не знает знаменитого педагога Антона Макаренко, чьё имя давно стало нарицательным! Но кто в Советском Союзе знал, что родной брат Антона Семёновича сражался с оружием в руках против советской власти, да ещё в рядах одного из самых прославленных белогвардейских соединений? Знакомьтесь: Виталий Семёнович Макаренко (1895 — 1983) — ветеран Первой Мировой войны, участник Белого Движения на Юге России, офицер-марковец, эмигрант.

Виталий Семёнович Макаренко

Виталий Макаренко появился на свет 3 мая (20 апреля ст. ст.) 1895 года в городе Белополье Харьковской губернии, в семье цехового мастера. То есть, с одной стороны, он принадлежал к рабочему классу, с другой же — числился в рядах своеобразной рабочей элиты, которую марксистская идеология мнила тесно связанной кровными интересами с «эксплуататорским классом» и потому косилась на них с подозрением. То есть, с точки зрения классовых интересов Виталий Макаренко был одинаково чужд как революционным силам, так и контрреволюции, и в начавшейся Гражданской войне мог выбирать сторону совершенно свободно. То, что в итоге он выбрал белых и остался этому выбору верен до конца, характеризует его как безупречного патриота.

Перед Первой Мировой войной Виталий успел окончить 7 классов реального училища. Летом 1915 годе его, к тому времени уже 20-летнего, призывают в ряды Русской Императорской Армии. Военная служба началась для него в 28-м запасном пехотном батальоне, из которого он был направлен в Чугуевское военное училище на 4-хмесячные ускоренные курсы. 1 января 1916 года Макаренко получает чин прапорщика (в царские времена это был первый офицерский чин) и в июне того же года становится командиром роты 407-го Саранского пехотного полка. Виталий Семёнович принимал участие в знаменитом Брусиловском прорыве, был трижды ранен, последний раз — в сражении на Стоходе. С поля боя молодого офицера вынесли солдаты. Был октябрь 1916 года. Невозможно поверить, что пройдёт всего пять — шесть месяцев, и эти же самые солдаты или такие же, как они, начнут собственных офицеров убивать. За 1916 год Макаренко проявил такую доблесть, что дважды повышался в чине и завершил этот трудный военный год уже в звании поручика. После Стохода врачи единодушно сочли его негодным к строевой службе.

Картина Павла Рыженко, посвящённая бою на Стоходе

Демобилизовавшись, Виталий Макаренко вместе с братом устроился преподавать в школе города Кременчуг Полтавской губернии. Видимо, Виталий Семёнович понимал, чем в скором времени обернётся победа большевистской революции и капитулянтская позиция новой власти, да и на поведение немецких оккупантов на Украине насмотрелся своими глазами. Видимо, он вынашивал планы какой-то подпольной борьбы против немцев и большевиков, так как по собственному почину ввёл в этой школе не только обязательные уроки физкультуры, но и начальную военную подготовку. Однако немцы войну проиграли и оказались вынуждены эвакуироваться с Украины прежде, чем Макаренко успел против них выступить.

Братья Антон и Виталий Макаренко

В июне 1919 года личностью Виталия Макаренко заинтересовалась местная чрезвычайка. Понимая, чем такой интерес кончится, Макаренко скрылся из города (благо, были каникулы, и его исчезновение мало кто заметил). Месяц он скрывался в полях, а после освобождения Кременчуга Добровольческой Армией добровольно же вступил в её ряды.

Поначалу Виталия Семёновича, как негодного к строевой службе, зачислили в контрразведку, и там он прослужил до ноября. Однако его деятельная натура не могла удовольствоваться тыловой, пусть даже и крайне полезной для Белого Дела, деятельностью. Макаренко рвался в бой. Кончилось дело тем, что, находясь в командировке в Харькове он самочинно, без ведома своего начальства, поступил добровольцем на бронепоезд «Генерал Марков», где был назначен пулемётным офицером. Вместе с этим бронепоездом он принял участие в боях против петлюровцев и красноармейцев на железных дорогах Проскуров — Казатин — Бердичев, а затем оказался во врангелевском Крыму. Белое командование слишком хорошо понимало рвение молодого офицера, а потому не стало его наказывать.

Бронепоезд «Генерал Марков» и его экипаж

Бронепоезд, правда, при эвакуации пришлось бросить. Поэтому в Крыму Макаренко был зачислен в ряды Марковской пехотной дивизии, с которой участвовал в боях в Северной Таврии, а затем в ноябре 1920 года эвакуировался в Галлиполи.

В хаосе Гражданской войны и эвакуации Виталий Макаренко разлучился с женой, с которой ему больше не суждено было встретиться. Жена выжила. В августе 1920 года она родила от Виталия Семёновича дочь, которая впоследствии стала матерью известной киноактрисы и православной активистки Екатерины Васильевой. Так причудливо Гражданская война переплетала человеческие судьбы.

Белый исход. Эвакуация врангелевской армии из Крыма в ноябре 1920 года

Виталий Макаренко пережил Галлиполийское сидение, после чего выехал во Францию. Там он основал собственное фотоателье, которое дало ему средства к существованию. Он активно участвовал в жизни организации ветеранов Марковской дивизии, в частности, в подготовке книги «Марковцы в боях и походах в Освободительной войне 1917 — 1920 годов». А вот от участия в коллаборационистских формированиях в годы Второй Мировой войны он уклонился, до конца своих дней оставшись безукоризненным патриотом. В послевоенные годы Макаренко написал и опубликовал в Германии воспоминания о своём брате, чьи достижения в области педагогики стали достоянием зарубежной общественности. Скончался Виталий Семёнович в доме престарелых недалеко от Тулона, в возрасте 88 лет.

https://mikhael-mark.livejournal.com/935 496.html?utm_source=3userpost