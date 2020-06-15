Иули­а­ния бы­ла же­ной Вя­зем­ско­го кня­зя Си­мео­на Мсти­сла­ви­ча. По­сле за­во­е­ва­ния Смо­лен­ска Лит­вой они раз­де­ля­ли из­гна­ние из род­ной зем­ли вме­сте со Смо­лен­ским кня­зем Юри­ем Свя­то­сла­ви­чем. Ве­ли­кий князь Ва­си­лий Мос­ков­ский дал им в удел го­род Тор­жок. Здесь князь Юрий пре­льстил­ся кра­со­той Иули­а­нии и лю­бы­ми пу­тя­ми пы­тал­ся скло­нить её к пре­лю­бо­де­я­нию, но все уси­лия его бы­ли тщет­ны. То­гда во вре­мя пи­ра Юрий убил му­жа Иули­а­нии, на­де­ясь по­сле это­го на­силь­но овла­деть ею. Иули­а­ния, за­щи­ща­ясь от на­силь­ни­ка, уда­ри­ла его но­жом. Разъ­ярен­ный Юрий гнал­ся за ней с ме­чом, от­ру­бил ей ру­ки и но­ги, а те­ло ве­лел бро­сить в ре­ку Твер­цу. По­сле это­го, как пи­шет ле­то­пи­сец «…бысть ему грех и студ ве­лик и с то­го бе­жа к Ор­де, не тер­пя горь­ко­го сво­е­го без­че­стия». Про­изо­шло это в 1406 г.

Му­чи­мый со­ве­стью от со­вер­шен­но­го зло­дей­ства, Юрий ни­где не мог най­ти по­коя и в кон­це кон­цов при­шел в Ве­нев­ский Успен­ский мо­на­стырь, где и про­вел оста­ток жиз­ни в по­ка­я­нии и сле­зах. Рас­ка­яв­ший­ся убий­ца скон­чал­ся в 1408 г. и стал мест­но­чти­мым свя­тым.

Вес­ной 1407 г. боль­ной кре­стья­нин уви­дел, что по ре­ке Твер­це плы­вёт про­тив те­че­ния те­ло уби­ен­ной кня­ги­ни, и услы­шал го­лос, по­велев­ший со­брать ду­хо­вен­ство и со­вер­шить по­гре­бе­ние те­ла у юж­ных две­рей Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра го­ро­да Торж­ка. В тот же мо­мент боль­ной ис­це­лил­ся от бо­лез­ни. Во­ля свя­той му­че­ни­цы бы­ла ис­пол­не­на, и во вре­мя по­гре­бе­ния мно­гие боль­ные чу­дес­но ис­це­ли­лись. С тех пор ко гро­бу кня­ги­ни по­сто­ян­но при­хо­ди­ли лю­ди с ве­рой в бла­го­дат­ную по­мощь свя­той.

В 1598 г. один диа­кон по­сле со­ро­ка­днев­ной мо­лит­вы и по­ста ре­шил тай­но от­крыть её мо­ги­лу. Но из гроб­ни­цы вы­рвал­ся огонь и ожёг его ли­цо, так что дол­гое вре­мя про­вел он в тя­жё­лой бо­лез­ни. Го­лос ска­зал ему при этом: «Не сле­ду­ет ви­деть те­ло мое, по­ка не бу­дет на то во­ли Бо­жи­ей!» Через два ме­ся­ца диа­кон по­лу­чил ис­це­ле­ние от ожо­га по­сле мо­литв у гроб­ни­цы му­че­ни­цы. Свя­тая Иули­а­ния на­ка­зы­ва­ет со­гре­шив­ше­го, но и ис­це­ля­ет от бо­лез­ни по­сле рас­ка­я­ния.

В 1815 г. раз­би­ра­ли ста­рый Пре­об­ра­жен­ский со­бор Торжка, и ста­ла вид­на часть гроб­ни­цы. Боль­ные, ка­сав­ши­е­ся её, по­лу­ча­ли ис­це­ле­ния. 2 июня 1819 г. в со­бо­ре был устро­ен при­дел в честь свя­той кня­ги­ни. Дра­го­цен­ная ра­ка с мо­ща­ми е пре­бы­ва­ла в но­вом Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре. В 1918 г. со­бор за­кры­ли. До 1930 г. мо­щи по­ко­и­лись в хра­ме Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла. С тех пор судь­ба их неиз­вест­на.

Пре­чи­стая Ма­терь Гос­по­да да­ро­ва­ла свя­тым же­нам Ру­си бла­го­дать и си­лу в ис­пол­не­нии за­ко­на ма­те­рин­ства во всей его кра­со­те, люб­ви и са­мо­от­вер­жен­но­сти. Та­кое ма­те­рин­ство воз­мож­но на зем­ле лишь при хра­не­нии свя­ты­ни бра­ка — об­ра­за един­ства су­пру­гов в люб­ви. К вос­ста­нов­ле­нию это­го един­ства и бы­ла при­зва­на Свя­тая Русь. Неда­ром од­ной из глав­ных черт древ­не­рус­ской жен­ской пра­вед­но­сти бы­ло хра­не­ние це­ло­муд­рия хри­сти­ан­ско­го бра­ка как ве­ли­ко­го Та­ин­ства Церк­ви. Не дев­ствен­ни­ца, а це­ло­муд­рен­ная же­на вос­пе­та пра­во­слав­ной Русью. Бла­го­вер­ные кня­ги­ни — преж­де все­го вер­ные же­ны и по­мощ­ни­цы му­жу в его тру­дах.

Хра­не­ние свя­ты­ни бра­ка — один из ве­ли­чай­ших по­дви­гов че­ло­ве­ка, и тём­ные си­лы лю­бы­ми сред­ства­ми пы­та­ют­ся раз­ру­шить вся­кий брак, в ко­то­ром су­пру­ги при­бли­жа­ют­ся к вос­ста­нов­ле­нию един­ства, яв­лен­но­го в жиз­ни свя­тых Пет­ра и Фев­ро­нии Му­ром­ских.

Свя­тая Иули­а­ния — хра­ни­тель­ни­ца и за­щит­ни­ца це­ло­муд­рия. Но це­ло­муд­рие — один из трех обе­тов, ко­то­рые да­ют при мо­на­ше­ском по­стри­ге. По­это­му она яв­ля­е­тся по­мощ­ни­цей всем, кто про­во­дит мо­на­ше­скую жизнь в ми­ру.

https://azbyka.ru/days/sv-iulianija-vjazemskaja