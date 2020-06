Преподобномученица Вита, пустынница Дорсетская

Дорсет (Dorset), расположенный на берегу пролива Ла-Манш (English Channel), является одним из самых красивых графств южной Англии с великолепной природой. Большая часть его территории — холмистая, хотя на юго-востоке преобладают низменные долины. Он славится 100 милями золотых песчаных пляжей; Юрским побережьем, которому присвоен статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, с древними окаменелостями и археологическими находками; богатым сельскохозяйственным наследием (весной графство покрыто восхитительными на вид желтыми квадратами рапсовых полей); живописными деревнями с видами, как на открытке; такими чудесами природы, как галечная коса Чизил-Бич (Chesil Beach), естественные известняковые скальные ворота Дердл-Дор (Durdle Door), конический утес Голден-Кэп (Golden Cap), бухта Лалворт-Коув (Lulworth Cove), скала Пулпит-Рок (Pulpit Rock: «скала-кафедра проповедника») и другие. Город Пул (Poole) имеет крупнейшую естественную гавань в стране, а скалистый известняковый остров Портленд (Portland) на самой южной оконечности Дорсета много веков используется для добычи прекрасного оолитового строительного камня, из которого построены многие знаменитые здания в Британии и других странах, например собор святого Павла (St Paul’s Cathedral) в Лондоне.

На протяжении сотен лет красоты Дорсета привлекали писателей, художников и ученых. Романист и поэт Томас Гарди (Thomas Hardy: 1840−1928) является самым известным уроженцем Дорсета. События многих его романов происходят в вымышленной стране «Уэссекс» (Wessex) сельского Дорсета, что справедливо, так как в англо-саксонский период большая часть графства принадлежала королевству западных саксов — Уэссексу.

В «золотой век святости» на Британских островах в Дорсете были основаны многочисленные храмы, монастыри, миссионерские центры и келлии пустынников; многие святые подвизались в этом регионе. Вспомним об одной такой святой, уроженке Дорсета.

Уникальная святая

К сожалению, мало сведений сохранилось о святой Вите (Кандиде, Гвен, Бланш — Wite, Candida, Gwen, Blanche — чье имя означает «белая») — одной из наиболее любимых и посещаемых живущими в Британии православными местных святых. Святая Вита — одна из нескольких ранних святых этих земель, чьи мощи и рака не только сохранились целыми и невредимыми, но даже не были потревожены после Нормандского завоевания Англии и в период кровавой Реформации, когда абсолютное большинство святынь страны было варварски уничтожено. Почитание святой Виты продолжается ещё со времени, когда эти земли находились в общении с остальным православным миром в I тысячелетии! И в наши дни по-прежнему совершаются обильные чудеса как у раки с мощами святой Виты, так и от воды её источника.

Вид на остров Портленд (VisitEngland South West Coast Path Steve Luck)

О жизни преподобномученицы Виты

Невозможно точно сказать, когда жила эта святая. Согласно древней традиции, передающейся в Дорсете из поколения в поколение, святая Вита была местной праведной женщиной, жившей в IX веке в Чармуте (Charmouth) — ныне это очаровательная деревушка в двух милях от села Уитчерч-Каноникорум (Whitchurch Canonicorum), где хранятся её мощи. Вполне возможно, она была пустынницей, служившей Богу в непрестанной молитве и уединении в этом прибрежном местечке, поддерживая постоянный огонь на скалах в качестве маяков для защиты моряков от кораблекрушений, а впоследствии была замучена язычниками-датчанами, которые на протяжении IX века совершали опустошительные набеги на английские монастыри.

Викинги не только нападали, разоряли и сжигали обители, находившиеся на побережьях и в глубине острова Британия, они также опустошали окрестную сельскую местность, убивая христиан и аскетов-одиночек. Вероятно, святая Вита пострадала во время одного из таких набегов. Некоторые современные историки считают, что это произошло около 830 года, хотя ранних письменных свидетельств не сохранилось.

Посмертное почитание

Предание повествует, что вскоре после мученической кончины святой Виты её мощи поместили в часовню деревни Уитчерч-Каноникорум (название означает «церковь Виты, принадлежащая каноникам»: первой церковью здесь владела община каноников из Солсбери — Salisbury). Деревня расположена на юго-западной оконечности Дорсета между городками Бридпорт (Bridport) и Лайм-Риджис (Lyme Regis) в идиллической местности долины реки Чар (Char). Название деревни в нынешней форме впервые встречается в 1262 году. Часовня (позднее — церковь) в деревне была освящена в честь святой с использованием латинской формы имени: «церковь святой Кандиды». В конце IX века благоверный король Альфред Великий (Alfred the Great) подарил эту церковь (которую, возможно, сам и основал) своему младшему сыну Этельварду (Aethelweard; ок. 880 — ок. 922). Вскоре туда стали стекаться многочисленные паломники, и святая дева, пустынница и мученица Вита прославилась многими чудесами.

После Нормандского завоевания 1066 года церковь святой Кандиды в Уитчерч-Каноникорум стала принадлежать Фонтенельскому аббатству Сен-Вандриль (Abbey of St. Wandrille of Fontenelle — в честь прп. Вандриля/Вандрегизила)[1] в Нормандии, а в 1190 году перешла под управление епископа Олд-Сарумского (Old Sarum; позднее — Солсберийского). С XIII века приход Уитчерч-Каноникорум стал одним из крупнейших в Англии, и епископы Солсбери требовали, чтобы десятину с этого прихода платили им лично. Хронист Уильям Вустерский (William of Worcester) и медик и натуралист Джон Джерард (John Gerard) (XV-XVI вв.) упоминали мощи святой Виты, а Томас Мор (Thomas More) рассказывал об обычае приносить в церковь в Уитчерч-Каноникорум пироги и сыр в качестве подношений в день памяти этой угодницы (1 июня).

Это настоящее чудо, что мощи преподобномученицы Виты не уничтожили, а её раку даже не тронули как во время Реформации при Генрихе VIII (Henry VIII), так и в правление Оливера Кромвеля (Oliver Cromwell), отличившегося ужасными зверствами. В период между 1530-ми и 1650-ми годами «реформаторы» и пуритане уничтожили, разбили и сожгли бесчисленное число мощей и реликвариев святых, икон, витражей, статуй и священных высеченных фигур. Вероятно, рака преподобномученицы Виты выглядела настолько скромной, что её приняли за обычную не представлявшую особой важности гробницу и сохранили.

Рака святой Виты и церковь в Уитчерч-Каноникорум

Приходская церковь св. Кандиды и св. креста в деревне Уитчерч-Каноникорум, Дорсет (источник — Wikipedia)

Драгоценные мощи преподобномученицы Виты по сей день хранятся в каменной раке XIII века северного трансепта приходской англиканской церкви в честь святой Кандиды и Животворящего Креста (Church of St Candida and Holy Cross) деревни Уитчерч-Каноникорум. Мощи были обнаружены случайно в 1900 году, когда в средневековой раке (которая, как все были уверенны, была пустой) появилась трещина и её решили отремонтировать. К великому изумлению настоятеля и прихожан, внутри оказался небольшой свинцовый гроб с надписью: «Hic requiescunt reliquie sancte Wite» — «Здесь покоятся мощи святой Виты». Гроб открыли и обнаружили хорошо сохранившиеся кости маленькой женщины. Дальнейшие исследования показали, что женщина жила примерно в IX веке, была около 40 лет от роду и вела аскетическую жизнь.

Как и все средневековые реликварии святых, рака святой Виты имеет три овальных отверстия у подножия (рака состоит из двух частей: нижнего основания с отверстиями и верхнего каменного гроба, содержащего свинцовый ковчег с мощами святой). До Реформации (и в наше время тоже) паломники могли просунуть в отверстия руки или больные части тела в надежде на исцеление. В средние века люди также просовывали носовые платки, бинты, записки или другие личные вещи больных от их имени, когда те были слишком слабы, чтобы самим прийти в храм, а затем приносили их обратно. Многие верили, что это помогает. Ещё в средние века существовал обычай после исцеления зажигать в церкви свечу, по длине равную исцеленной части тела. Сегодня эта практика в некотором роде возродилась: паломники со всей Британии и из других стран оставляют здесь сотни записок с молитвенными прошениями, фотографии, свидетельства об исцелениях и благодарственные подношения. Многие замечают особую атмосферу святости и умиротворения внутри и рядом с храмом. Это поистине уникальный опыт — стоять у мощей святой угодницы и молиться ей, как делали до нас тысячи средневековых христиан на протяжении веков.

Рака с мощами прмц. Виты в приходской церкви св. Виты и св. креста в деревне Уитчерч-Каноникорум, Дорсет (фото любезно предоставлено старостой прихода в Уитчерч-Каноникорум)

Церковь в честь святой Кандиды и Животворящего Креста стоит в тихом сельском уголке. Хотя у неё саксонский фундамент, эта необычно большая церковь для маленькой деревни сохраняет черты норманнского (аркада, южный боковой неф), раннеанглийского и перпендикулярного готических стилей. Массивная колокольня имеет 23 метра в высоту и является местным ориентиром. Храм состоит из алтарной части, главного нефа, двух трансептов, двух боковых нефов, притвора и ризницы. В храме выделяются норманнская купель в форме потира и уникальная резная кафедра эпохи короля Иакова I (James I). Примечательно, что стены колокольни покрыты несколькими старинными резными каменными панелями, одна из которых изображает длинный корабль викингов и топор, которые символизируют мученическую смерть святой Виты от рук пиратов. Величественную церковь святой Кандиды и Святого Креста в народе называют «собором этого края» — под «краем» подразумевается долина Маршвуд-Вейл (Marshwood Vale).

Многие живущие в Англии православные, католики и англикане приезжают к раке преподобномученицы Виты; церковь в Уитчерч-Каноникорум является популярным местом паломничества верующих, и не в последнюю очередь — русских православных.

Источник святой Виты в Моркомлейке

Источник св. Кандиды в Моркомлейке, Дорсет (источник — Wikipedia)

В местечке Моркомлейк (Morcombelake) в миле к югу от церкви в Уитчерч-Каноникорум сохранился древний святой источник в честь преподобномученицы Виты (известен как «источник святой Кандиды» — St Candida’s Well), который посещается паломниками. Этот маленький источник чистой воды впервые упоминается в одном документе 1630 году, в котором говорится, что святая подвизалась и молилась на холме возле этого родника. Сегодня его можно найти на травянистом склоне холма — он окружен цветниками. Вода собирается в небольшую каменную купель источника, и прямо к нему ведет тропинка. Источник огорожен со всех сторон деревянной изгородью, чтобы защитить его от животных. Вода источника святой Кандиды издавна использовалась для лечения глазных болезней.

Православные паломники приезжают к источнику, окропляют себя водой, умываются и набирают её в бутылки для домашнего использования. Интересно, что дикие барвинки[2], цветущие в изобилии в округе, местные жители называют «глазками святой Кандиды».

Это очень важно, что чудеса предстательством преподобномученицы Виты совершаются и в наши дни, чему есть немало свидетельств.

Существует современная православная служба преподобномученице Вите на английском языке; составитель — приснопамятный монах Иосиф (в миру Исаак Ламбертсон) — monk Joseph (Isaac Lambertson): http://orthodoxengland.org.uk/servwite.htm.

Современный флаг графства Дорсет, известный как «крест святой Виты» (St Wite’s Cross), посвящен этой святой. Он представляет собой белый и красный крест на золотом фоне.

Флаг графства Дорсет — крест св. Виты

+ + +

Несмотря на Реформацию, которая для святынь Британии стала более губительной, чем революция 1917 года для святынь России, в некоторых британских городах и деревнях чудом полностью или частично сохранились мощи ранних местных святых или другие связанные с ними реликвии. Почти все они либо были вывезены из Британии в другие европейские страны до Реформации и возвращены в недавнее время, либо спрятаны от уполномоченных Генриха VIII благочестивыми клириками или прихожанами, затем забыты и найдены в относительно недавнее время. К мощам некоторых святых можно приложиться, мощи других святых недоступны для поклонения.

Мы составили список святых Британии, просиявших до Нормандского завоевания, чьи мощи полностью или частично сохранились:

Кроме того, в Оксфорде имеется католическая часовня св. Алоизия Гонзага (Oratory of St Aloysius Gonzaga, Oxford), хранящая частички мощей несчетного числа ранних святых более позднего времени. Коллекция содержит мощи как упомянутых выше святых, так и других. К сожалению, многие святыни часовни погибли во время пожара в 1970-е годы.

Святая преподобномученица Вита Дорсетская, моли Бога о нас!

[1] С житием прп. Вандрегизила Фонтенельского можно ознакомиться здесь: https://pravoslavie.ru/56 436.html.

[2] Барвинок — вечнозеленое травянистое растение семейства кутровых с кожистыми листьями и крупными голубыми, розовыми или белыми цветками.

http://www.pravoslavie.ru/131 802.html