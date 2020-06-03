Совсем недавно, 25-го февраля исполнилось 125 года со дня рождения выдающегося деятеля белой эмиграции, капитана Дроздовского полка, священника и поэта Ивана Васильевича Виноградова (1895−1981). Это человек удивительной судьбы, в его земной жизни уместилось слишком многое, а крутые повороты судьбы с трудом умещаются в человеческом сознании.

Родился Иван Васильевич в небогатой семье, которая была далека от военного дела, его родители были учителями. Сам молодой человек в 1913-м году окончил первое Санкт-Петербургское реальное училище, а затем два курса Санкт-Петербургской духовной академии. Уже тогда он помогал служить в церкви и должен был стать священником, но грянула Первая Мировая. Иван Васильевич был мобилизован и направлен на ускоренное обучение во Владимирское военное училище, 1-го октября 1916-го года он был произведён в чин прапорщика и отбыл на Румынский фронт. За время, проведенное на передовой, молодой офицер не раз демонстрировал чудеса храбрости и командирский талант. В ожесточённых боях он был ранен и произведён в поручики. Первую Мировую войну поручик Виноградов завершил на должности командира пехотной роты. Он не принял новые «революционные порядки» и одним из первых вступил в добровольческую бригаду полковника Михаила Дроздовского, формируемую в городе Скинтеи.

После выхода Румынии из войны русское командование фронтом растерялось, и был отдан преступный приказ о росспуске добровольческих ударных частей, однако бригада Дроздовского ему не подчинилась. На военном совете было принято решение пробиваться на Дон. Так после мучительной неопределенности 11-го марта 1918 года отряд двинулся на соединение с Белыми частями, о которых никто толком ничего не знал. По дороге к ним присоединились одна из ударных рот, которая отказалась сложить оружие и отряд полковника Жебрака. Всего силы Дроздовского насчитывали 1063-и человека, в том числе персонал лазарета.

После долгого и опасного похода отряд на Пасху подошёл к Ростову. Город был взят с ходу, но утром подтянув подкрепление, красные выбили дроздовцев и те отступили, отказавшись от германской помощи. А уже на третий день Пасхальной седмицы дроздовцы лихой атакой решили судьбу Новочеркасска. Здесь они получили долгожданный отдых и пополнение, а затем соединились с Добровольческой армией.

Дроздовские части стали одними из наиболее стойких и героических в Белой армии. Красные в ужасе бежали от молниеносных атак дроздовцев, которые никогда не сдавались и всегда сражались до последнего вздоха, за это комиссары их не щадили. После смерти генерала Дроздовского 2-му Офицерскому полку было официально присвоенно наименование Дроздовского. Позже дроздовские части разрослись до дивизии, командование которой принял вначале генерал Витковский, а затем генерал Туркул. Боевой путь дроздовцев лежал на Кубань, далее на Москву, а потом им предстояло испить чашу крестного пути. С боями дроздовцы отступали, прикрывая остальные части ВСЮР, а затем уже в Крыму шли в свои последние атаки.

Всё это время вначале поручик, а затем капитан Виноградов сражался в рядах Дроздовского полка, закончив Гражданскую войну в звании капитана и должности полкового адьютанта. Помимо своих прямых обязанностей он занимался описанием и сохранением для будущих поколений славной истории дроздовцев, его стихи были положены на музыку и звучали в качестве полковых гимнов. Уже в Крыму он посвятил генералу Витковскому стихотворение, ставшее крылатым и позже украденное красными:

Чей черный «форд» летит вперед

Пред славными полками

И кто к победе нас ведёт

Умелыми руками.

Вы наверняка узнали мотив знаменитой большевицкой песни «Наш паровоз летит вперед», именно украденный текст капитана Виноградова стал её забытой основой.

Впрочем, вернёмся к судьбе самого Ивана Васильевича, который после Галлиполийской эппопеи оказался в Болгарии, где работал в различных скудно оплачиваемых местах и писал стихи. В 1926-м году он переехал в Париж и поступил на второй курс Свято-Сергиевского богословского института. Параллельно отставной капитан активно участвован в жизни белой эмиграции, в частности состоял в Русском студенческом христианском движении (РСХД), где уже тогда обратил на себя внимание духовными поисками.

20-го февраля 1927-го года 31-летний Иван Виноградов был пострижен в монахи с именем Исаакий. Обряд проводил митрополит Евлогий (Георгиевский), через 4 дня рукоположивший его в иеродиаконы, а затем — в иеромонахи.

Не смотря на принятие духовного сана, Виноградов остался в первую очередь воином антибольшевицкого сопротивления и принимал активное участие в работе РОВСа с первых дней его существования.

Летом 1928-го года иеромонах Исаакий переехал в Прагу и стал служить в Свято-Никольском соборе и в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище, где нашли свой последний приют сотни белоэмигрантов. На новом для себя духовном поприще иеромонах Исаакий не остался без внимания, в 1932-м году он стал игуменом, а ещё через четыре года архимандритом. Со временем он начал играть важную роль в духовной жизни русской эмиграции в Чехии, занимал должность помощника архиепископа Сергия (Королёва), а также преподавал Закон Божий на Русских курсах при Русской академической группе. Одновременно архимандрит Исаакий читал лекции на военных курсах и делал всё для сохранения надежды в сердцах белоэмигрантов на возвращение на Родину. Его любили и искренне уважали все от взрослых до детей из отрядов «Витязей», которым отец Исаакий уделял много внимания.

Однако мирная жизнь русских эмигрантов с началом 2-ой Мировой войны была вновь разрушена, многие русские и особенно казаки сражались против совдепии в различных воинских формированиях в надежде с помощью немцев изгнать большевиков, но эти чаяния оказались напрасными. Советские войска неумолимо приближались к Праге, которая в мае 1945-го года была взята, после чего начались массовые аресты и жестокие расправы над русскими белоэмигрантами независимо от их позиции в отношении Третьего Рейха. Вместе с другими несчастными был арестован архимандрит Исаакий, который с 1944-го года занимал должность главного священника РОВС и даже не принимал участия в боях. Чекисты перевезли его во львовскую тюрьму, из которой его путь лежал в Карлаг — один из крупнейших и жестоких концентрационных лагерей СССР, где отец Исаакий должен был по приговору советского суда провести 10 лет.

В ГУЛАГе 50-летний архимандрит постоянно находился на тяжёлых работах и казалось, что его судьба предрешена, но через год он был освобождён и переведён под надзор по ходатайству архиепископа Сергия (Королёва) и патриарха РПЦ Алексия Первого. Почти десять лет отец Исаакий прослужил в Алма-Ате. За это время патриарх Алексей неколько раз хотел рукоположить его в епископы, но власти не позволили это сделать из-за участия капитана Виноградова в Белом движении России.

В 1957-м году в местную епархию был переведён скандально известный своими провакациями против духовенства архиепископ Алексий (Сергеев), после чего архимандрит Исаакий решил покинуть епархию. Два года он провёл в Троице-Сергиевой лавре, а затем вынужден был уехать в Елец, где служил до конца своей земной жизни.

Прихожане любили его, они видели святой пример настоятеля и старались подражать его поступкам. Известны случаи покаяния даже убеждённых коммунистов. Так отец Исаакий побеждал Словом Божьим своих заклятых врагов, которых раньше громил силой оружия, это была победа несломленного духом белого офицера.

Скончался архимандрит Исаакий 12-го января 1981-го года, немного не дожив до 86-и лет. До последней минуты он говорил о Боге, к нему приезжали люди не только из соседних городов, но и из других стран. Память о его воинских и духовных подвигах жива по сей день. Могила отца Иссакия круглый год пестрит цветами, нескончаемым потоком к ней идут паломники, чтобы почтить его память.

В 2000-м, 2002-м и 2005-м годах были изданы книги о его чудесной жизни, в 2005-м к его годовщине была организована международная конференция «Торжество Православия», но это всего лишь капля в море почитания этого замечательного человека.

Буквально на днях посещая выставку о Гражданской войне, проходившую в ГАРФе, я увидел редкий портрет Ивана Виноградова в форме офицера Дроздовского полка. Именно его выбрали, а ведь там были сотни храбрейших из храбрых, такие факты говорят о многом.

Царствие небесное, вечная память и немеркнущая слава офицеру, архимандриту и поэту, который до конца остался верен павшим соратникам, погибнувшей России, присяге, Христу и самому себе!

История русской трагедии