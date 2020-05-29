Назначение в 2016 году на пост уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ супруги православного священника Анны Кузнецовой взбудоражило общественность и разорвало шаблоны. Каждое новое её высказывание вызывает бурные обсуждения. Одни упрекают нового детского омбудсмена Кузнецову в приверженности традиционным ценностям, другие высказывают мнение, что удел матушки — домашний очаг.

О том, как живётся близким общественницы, кем должен быть муж в семье и чего не хватает сегодня российским отцам, рассказал глава семейства Кузнецовых отец Алексей, священника храма Воскресения Христова села Уварово Иссинского района Пензенской области.

Священник Алексей Кузнецов — окончил Пензенский государственный университет, защитил кандидатскую диссертацию, специалист в области информационных технологий. Женат с 2003 года. В семье отца Алексея и Анны Кузнецовых шестеро (2016 г.) детей: две дочери и четыре сына.

Об отношениях супругов

— Батюшка, легко ли быть главой такой активной жены — общественной деятельницы, а теперь и государственной чиновницы?

Отец Алексей и Анна Кузнецовы

— Конечно, нелегко. Но любовь всё покрывает. Порой одной ей очень трудно приходится, тогда я помогаю, чем могу. Готовлю документы, занимаюсь информационной поддержкой и т. д. Вспомните слова Спасителя «…и будут два в плоть едину». Считаю, все трудности должны в семье поровну делиться. Если твоей половинке нужна помощь — обязательно нужно помочь.

Но надо сказать, что у нас на Руси такие люди живут, которым мы (наша семья) и в подметки не годимся! Просто о них мало кто знает. Они, молча, со смирением, несут свой крест. Взять для примера хотя бы протоиерея Иоанна Осяка из Ростова, у которого 18 детей. И таких примеров немало.

— Что-то изменилось в семье с назначением матушки? Всё-таки не так-то просто и незаметно для семьи — назначение на такую должность…

— Вы знаете, она в подобном режиме уже около двух лет работает. Так что, пожалуй, теперь мало что изменится. До вступления в должность омбудсмена у матушки было гораздо больше работы. Она трудилась в фонде «Покров», в ассоциации по защите семьи и т. п. Постоянно на телефоне, постоянные встречи, совещания, мероприятия. Но на детей она время всегда находит.

Считаю, что в новой должности ей даже проще будет. Она займётся единственным делом. Но думаю, как только немного освоится на новом месте, обязательно что-нибудь новенькое придумает, найдёт еще занятие. Такой уж она человек.

— Про матушку ваши друзья говорят, она прекрасно шьёт, хорошо готовит. Каким образом жена — общественная деятельница успевает быть хорошей мамой и супругой?

— Нормально успевает. Просто она многозадачный человек. Сразу может несколько дел делать.

— Есть ли у семьи особые часы, когда телефоны отключены, и никто не должен вас тревожить?

— Нет такого времени. Матушка всегда на связи. Иногда ей даже в 4 часа ночи звонят.

— Советуется ли матушка с вами?

— Да. В особо трудных вопросах, когда дело касается нравственных вещей или серьёзных, ответственных решений.

— Часто ли вы не согласны с её общественными инициативами?

— Иногда случается такое. Но мы всегда находим компромисс. Бывает, она настаивает на чём-либо. Иногда я её переубеждаю.

По рабочим вопросам всегда последнее слово остается за ней. Я считаю, в своей сфере супруга высококлассный профессионал.

— Муж в семье должен быть начальником или добрым другом?

— Ни тем, ни другим. Муж должен быть мужем, как того требует Священное Писание. Сложно это передать словами. Повторюсь, «и будут два в плоть едину…» — это вернее всего. Когда второй половинке плохо, ты должен разделить скорбь, так ей будет легче. И радоваться вместе надо. И скорбями, и радостями семья укрепляется.

Семья Кузнецовых

О быте, косичках и ежедневных открытиях

— Кто в вашей семье следит за детьми, развозит их по школам и садикам, когда матушка занята делами вне дома?

— Развоз детей по учебным заведениям всегда был моей обязанностью. С детьми нам помогают родители матушки. И няня, когда я на службе.

— Сегодня многие считают, что молодая семья должна поскорее отделиться от старшего поколения, начать жить отдельно. Как думаете, это правильно?

— Это вопрос, на который можно отвечать долго. Скажу, что многодетной семье совсем отделится невозможно, да и вряд ли стоит это делать. Бабушки и дедушки просто жизненно необходимы. Одним справляться очень тяжело.

— Как налажен быт — готовка-уборка?

— Готовим мы все по очереди. Иногда Анна, иногда родители, иногда я. Я, кстати, почти все блюда могу готовить, и первые и вторые. Ну, разве, что торты печь не умею. А недавно вот научился девочкам косички плести — оказывается, ничего сложного в этом нет.

— Какие еще неожиданные открытия случались в процессе воспитания?

— Открытия у нас чуть ли не каждый день. И детей, и себя открываешь. Каждый раз что-то новенькое. Например, вечером, когда матушка в командировке, думаешь, ну как же собрать утром шестерых детей одному, вообще нереально. А утром встал, и за час всех собрал и накормил. Глаза боятся, а руки делают!

— Есть ли в семье забавные истории, которые все с удовольствием часто вспоминают?

— Есть. У нас вторая дочка — Даша, постоянно выдает какие-то каламбуры. Мы их все собрали и сделали небольшую книжку «самиздатом». Так что не скучаем.

Семья Кузнецовых

О православном воспитании и социальной активности

— Менялись ли с рождением детей взгляды на их воспитание?

— Да, менялись. Когда у нас первая дочка родилась, мы и пелёнки отпаривали, и воду кипятили, и соску стерилизовали. После третьего ребёнка начинаешь понимать, что многое из этого вовсе не нужно делать. Это лишняя суета. Больше внимания нужно уделять заботе не о физическом теле, а о душе. Стоит думать о её нравственном воспитании. Вот это гораздо тяжелее и важнее.

— Как воспитать из детей потенциально хороших родителей?

— Чтобы дети были хорошими родителями, они должны научится заботе о ближних, о самопожертвовании — с раннего возраста. Это возможно, только если в семье много детей. Двоих мало. Трое — это самый минимум. А если в семье один ребёнок, вероятнее всего, он вырастет эгоистом.

— Какие книги вы читаете детям? Смотрите ли с ними современные мультфильмы?

— Книги разные читаем, но все с нравственным содержанием. В основном духовую литературу или детскую классику. Современные мультфильмы смотрим, но не все. Такие, как, например, «Князь Владимир» или «Приключения Серафимы».

Сейчас мало стало хороших мультфильмов. В основном дети смотрят только советские мультики — и то по выходным дням. В посты они мультфильмы не смотрят.

— Есть мнение о том, что православные должны избегать излишней социальной активности, не смотреть телевизора, отдавать детей исключительно в православные гимназии… А вы как думаете?

— Конечно, православным детям лучше учится в православных гимназиях, но в многодетной семье так не всегда получается. У нас, например, дети ходят в обычную школу, потому что возить в православное учреждение их далеко.

А вот по поводу активности считаю, православным нужно быть в социуме, активно работать на благо общества. Тогда многие люди будут с нас пример брать. Первые христиане были социально очень активны. Поэтому и христианство распространилось довольно быстро. Мы должны быть живой проповедью Христа. Но не всем это дано, конечно.

Семья Кузнецовых

О проблемах современной России

— По-вашему, что происходит с семьёй в современной России?

— Тема сложная, в двух словах её не раскроешь. В целом считаю, нынешнее состояние семьи весьма плачевное. И так произошло потому, что и государство, и общество на протяжении многих лет уделяли семье очень мало внимания.

Сейчас времена меняются. Нужно создавать, в хорошем смысле, культ семьи. И, прежде всего, семьи многодетной. Традиционные семейные ценности необходимо пропагандировать везде, где только можно, возрождение семьи должно приобрести статус национального проекта.

Пора запретить, наконец, развратные фильмы и передачи по телевизору, прославляющие разводы, свободную любовь и т. д. Всё это ведет к разрушению семьи как института.

Разруха в умах людей засела крепко, и вычистить её оттуда не просто будет. Пройдут годы, десятилетия, сменятся поколения, прежде чем что-то изменится. Но если не начать менять ситуацию уже сейчас, через пару десятков лет может быть поздно. Демографическую катастрофу русской нации будет уже не остановить.

Священник Алексей Кузнецов с сыном

— Почему столько разводов, даже в православных семьях, как считаете? И можно ли сохранить институт семьи?

— Потому что люди сейчас думают только о себе, все стали эгоистами. И чуть только какая трудная ситуация — сразу в кусты. Вместо того чтобы решать проблему, от неё убегают. Но ведь от себя-то не убежишь.

Насчёт разводов православных… Некоторые только называют себя православными, но внутри не таковы. Конечно, семью сейчас сложно сохранить, много соблазнов кругом. Чтобы это сделать, нужно, чтобы у человека сформировался твёрдый нравственный стрежень, который не позволит ему прогнуться во время испытаний.

— Чего не хватает современным российским отцам?

— Много чего не хватает. А больше всего мужественности, ответственности и самопожертвования.

https://rusbatya.ru/svyashhennik-aleksiy-kuznetsov-ne-nachalnik-ne-drug-a-muzh/

2016 г.