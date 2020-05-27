Николай II Гольштейн-Готторп-Романов потомок древней династии Ольденбургов.

Ольденбургская династия (дат. Oldenborgske slægt, нем. Haus Oldenburg) — династия немецкого происхождения, ветви которой царствовали в различных странах Европы. Прямая линия Ольденбургов царствовала в Дании с 1448 по 1863, до 1523 года в личную унию с Данией входили Швеция и Норвегия (Кальмарская уния), до 1814 — только Норвегия (Датско-норвежская уния). Потомками Ольденбургов по мужской линии являются, в частности, последние Романовы (1762—1917), Гольштейн-Готторпская династия шведских королей в 1751—1818, датский, норвежский и греческий род Глюксбургов, а через греческих Глюксбургов — британская линия Маунтбеттен-Виндзоров (начиная с детей Елизаветы II).

В иностранных изданиях, в частности в «Готском альманахе», правящую в Россию династию называли «Гольштейн-Готторп-Романовы». Долгое время у нас в стране на это не обращали внимания. И лишь императрица Александра Федоровна, супруга императора Николая II, потребовала от редакции справочника убрать первые два элемента фамилии, грозя в противном случае запретить ввоз этого ежегодника в Россию. Краткий экскурс в историю династии Ольденбургов на этом хочу закончить и предлагаю просто посмотреть коронацию Николая II.

Оригинал взят у zavodfoto в История России в лицах № 74. Коронация императора Николая II в 1896. Часть 1

Оригинал взят у zavodfoto в История России в лицах № 75. Коронация императора Николая II в 1896. Часть 2

Оригинал взят у zavodfoto в История России в лицах № 76. Коронация императора Николая II в 1896. Часть 3

https://wowavostok.livejournal.com/85 776.html